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    Голевое изобилие на «Да Луш»?!

    «Бенфика» — «Интер». Дерзкая ставка за 9.00 на матч Лиги чемпионов 11 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Интер»
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    Александер Ба
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 11 Апреля 2023 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Интер Интер
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    «Бенфика»

    «Бенфика» нынешний сезон проводит прекрасно. «Орлы» уже вряд ли упустят чемпионский титул в Португалии, ведь отрыв от «Порту» составляет 7 очков.

    А вот обороняется «Бенфика» почти образцово. В 27 матчах чемпионата лиссабонцы пропустили всего 16 раз.

    Коэффициенты матча Бенфика — Интер

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    Свой последний поединок «Бенфика» провела неудачно. Лиссабонцы уступили «Порту» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Матчи с «Интером» для каталонцев традиционно складываются неудачно. Из 2 очных поединков команда 1 раз сыграла вничью и 1 проиграла.

    И уж точно «Бенфика» способна оказать достойное сопротивление миланцам. Рафа Силва и Гонсалу Рамуш вполне могут протащить «орлов» в полуфинал Лиги чемпионов.

    «Интер»

    «Интер» нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Шансы на Скудетто исчезли уже давно, да и очки миланцы теряют регулярно.

    Более того, команда Симоне Индзаги занимает скромную 5 позицию в Серии А. Так что даже за зону Лиги чемпионов миланцам еще нужно побороться.

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    • В предыдущем туре чемпионата «Интер» вновь удручил результатом. Миланцы на выезде не смогли одолеть «Салернитану» (1:1).

    Да и вообще, «Интер» не побеждает уже больше месяца. Особенно невзрачно выглядит атака, и даже звездный состав не помогает!

    «Интер» наверняка будет активно атаковать. Другого пути спасти сезон у команды Симоне Индзаги попросту нет.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 2.15.

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    На викторию «Интера» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.30.

    Обе команды явно не будут отсиживаться в тылах, ведь в составах соперников присутствует ряд квалифицированных исполнителей.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 9.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 19.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Бенфика» — «Интер»: прогноз, ставка (9.00), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на футбол. Голевое изобилие на «Да Луш»?!
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