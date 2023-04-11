«Бенфика» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» нынешний сезон проводит прекрасно. «Орлы» уже вряд ли упустят чемпионский титул в Португалии, ведь отрыв от «Порту» составляет 7 очков.

А вот обороняется «Бенфика» почти образцово. В 27 матчах чемпионата лиссабонцы пропустили всего 16 раз.

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Свой последний поединок «Бенфика» провела неудачно. Лиссабонцы уступили «Порту» со счетом 1:2.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Матчи с «Интером» для каталонцев традиционно складываются неудачно. Из 2 очных поединков команда 1 раз сыграла вничью и 1 проиграла.

И уж точно «Бенфика» способна оказать достойное сопротивление миланцам. Рафа Силва и Гонсалу Рамуш вполне могут протащить «орлов» в полуфинал Лиги чемпионов.

«Интер»

«Интер» нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Шансы на Скудетто исчезли уже давно, да и очки миланцы теряют регулярно.

Более того, команда Симоне Индзаги занимает скромную 5 позицию в Серии А. Так что даже за зону Лиги чемпионов миланцам еще нужно побороться.

В предыдущем туре чемпионата «Интер» вновь удручил результатом. Миланцы на выезде не смогли одолеть «Салернитану» (1:1).

Да и вообще, «Интер» не побеждает уже больше месяца. Особенно невзрачно выглядит атака, и даже звездный состав не помогает!

«Интер» наверняка будет активно атаковать. Другого пути спасти сезон у команды Симоне Индзаги попросту нет.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 2.15.

На викторию «Интера» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.30.

Обе команды явно не будут отсиживаться в тылах, ведь в составах соперников присутствует ряд квалифицированных исполнителей .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 9.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 19.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.