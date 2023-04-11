«Бенфика»
«Бенфика» нынешний сезон проводит прекрасно. «Орлы» уже вряд ли упустят чемпионский титул в Португалии, ведь отрыв от «Порту» составляет 7 очков.
А вот обороняется «Бенфика» почти образцово. В 27 матчах чемпионата лиссабонцы пропустили всего 16 раз.
Коэффициенты матча Бенфика — Интер
Свой последний поединок «Бенфика» провела неудачно. Лиссабонцы уступили «Порту» со счетом 1:2.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Матчи с «Интером» для каталонцев традиционно складываются неудачно. Из 2 очных поединков команда 1 раз сыграла вничью и 1 проиграла.
И уж точно «Бенфика» способна оказать достойное сопротивление миланцам. Рафа Силва и Гонсалу Рамуш вполне могут протащить «орлов» в полуфинал Лиги чемпионов.
«Интер»
«Интер» нынешний сезон проводит крайне нестабильно. Шансы на Скудетто исчезли уже давно, да и очки миланцы теряют регулярно.
Более того, команда Симоне Индзаги занимает скромную 5 позицию в Серии А. Так что даже за зону Лиги чемпионов миланцам еще нужно побороться.
В предыдущем туре чемпионата «Интер» вновь удручил результатом. Миланцы на выезде не смогли одолеть «Салернитану» (1:1).
Да и вообще, «Интер» не побеждает уже больше месяца. Особенно невзрачно выглядит атака, и даже звездный состав не помогает!
«Интер» наверняка будет активно атаковать. Другого пути спасти сезон у команды Симоне Индзаги попросту нет.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бенфики» предлагают — 2.15.
На викторию «Интера» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.30.
Обе команды явно не будут отсиживаться в тылах, ведь
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 4.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 9.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 19.00.
Для остальных — более умеренный прогноз.