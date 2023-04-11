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    «Бенфика» и «Интер» много не забьют

    «Бенфика» — «Интер». Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 11 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Интер»
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    «Бенфика»
    «Бенфика» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 22:00 мск. «Бенфика» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 11 Апреля 2023 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 22:00 Интер Интер
  • Милан
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    «Бенфика»

    Команда из Лиссабона уверенно идет к чемпионскому титулу в чемпионате Португалии. В настоящий момент «бенфикисты» занимают первое место в турнирной таблице. В активе лиссабонцев 71 очко.

    «Орлы» на семь пунктов опережают второй «Порту» и на девять баллов — третью «Брагу». Вся борьба еще впереди, но именно «красные» являются главными претендентами на золотые медали. А вот из Кубка Португалии команда уже вылетела.

    Коэффициенты матча Бенфика — Интер

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    В Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала «Бенфика» уверенно прошла «Брюгге». В группе «славные» стали первыми и смогли обойти «ПСЖ», «Ювентус» и «Маккаби».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Подопечные Рогера Шмидта в последней игре проиграли «Порту» (1:2), а до этого у команды было восемь побед подряд в разных турнирах. К примеру, она выиграла у «Риу Аве» (1:0), «Витории» (5:1) и «Маритиму» (3:0).

    «Интер»

    «Нерадзурри» в чемпионате Италии уже не смогут претендовать на чемпионство, но продолжают борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. В настоящий момент команда из Милана занимает пятое место в турнирной таблице. В активе «черно-синих» 51 очко.

    «Змеи» на один пункт отстают от «Милана» и на два — от «Ромы», поэтому вся борьба еще впереди, однако «желанным» уже сейчас нужно побеждать, чтобы надеяться на топ-4. Также миланцы продолжают борьбу в Кубке Италии, где в полуфинале им противостоит «Ювентус».

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  • 08/04/2023

    • В Лиге чемпионов «Интер» с трудом, но все же смог пройти «Порту» (1:0, 0:0), а на групповой стадии стал вторым в своем квартете. Он пропустил вперед «Баварию», но обошел «Барселону» и «Викторию».

    Подопечные Симоне Индзаги в настоящий момент имеют шестиматчевую безвыигрышную серию. Они трижды сыграли вничью и трижды проиграли. Последний раз «нерадзурри» выигрывали еще 5 марта, когда победили «Лечче» (2:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают фаворитом хозяев поля. На победу «Бенфики» предлагают поставить за 2.11.

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    На викторию «Интера» дают 3.75, ничья оценена в 3.40.

    Наши ставка и прогноз — ничья. Команды решат исход противостояния в ответной встрече.

    Также думается, что команды будут осторожничать и не смогут забить больше 2 мячей на двоих.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Бенфика» — «Интер» за 9.00.

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    «Бенфика» — «Интер»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 11.04.2023. Прогнозы на футбол. «Бенфика» и «Интер» много не забьют
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