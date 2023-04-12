ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Курбан БердыевЗаслуженная пенсия или возвращение в «Рубин»? Почему Бердыев внезапно покинул «Сочи» Оркун КекчюТрансферный дайджест. 4-10 апреля Пеп ГвардиолаЛЧ. Тухель против Гвардиолы, реванш для «Наполи», мадридский тест для Лэмпарда
  • 00:00
    • «Барселона» потеряла очки в матче против «Жироны»
  • 22:17
    • ЦСКА крупно переиграл СКА и вышел вперед в серии
  • 18:55
    • «Ростов» вырвал ничью в матче с «Оренбургом»
    Все новости спорта

    Обыграет ли «Реал» «Челси» в первом матче?

    «Реал» — «Челси». Ставка (к. 1.92) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 12 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Челси Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Реал» — «Челси»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Реал» продолжает защиту титула
    «Реал» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 12 Апреля 2023 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Челси Челси
  • Лондон
    •

    «Реал»

    «Реал» нынешний сезон проводит не столь успешно. На текущий момент команда находится на 2-м месте в Примере, отставая от «Барселоны» на 12 очков.

    А вот атакует королевский клуб традиционно неплохо. В 28 матчах своего чемпионата «Сливочные» отличились 59 голами.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Челси

    1X2Новым игрокам
  • 1.753.855.20Фрибет$40
    •

    В своем последнем поединке «Реал» потерпел поражение. Дома команда Карло Анчелотти уступила «Вильярреалу» (2:3), хотя по ходу игры вела 1:0 и 2:1.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В последних девяти матчах действующий победитель Лиги чемпионов одержал лишь четыре победы при трех поражениях, так что находится не в лучшей форме.

    «Челси»

    «Челси» нынешний сезон проводит откровенно неудачно, если не сказать провально. На текущий момент команда находится лишь на 11-м месте в АПЛ.

    Вот только атакуют лондонцы не лучшим образом. В 30 матчах своего чемпионата «аристократы» отличились всего 29 голами.

  • ЛЧ. Тухель против Гвардиолы, реванш для «Наполи», мадридский тест для Лэмпарда
  • Краткий обзор предстоящих матчей 1/4 финала Лиги чемпионов
  • Вчера

    • В своем последнем поединке «Челси» потерпел поражение, несмотря на возвращение на тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда. Клуб на выезде минимально проиграл «Вулверхэмптону».

    Вот уже четыре поединка кряду коллектив не знает побед при двух поражениях и двух ничьих, так что его форма еще более плохая.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 1,73. Успех «Челси» оценивается в 4,90, ничья — в 3,87.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,92.

    Еще один вариант ставки — «Реал» выиграет 1-й тайм и матч за 2,47, ведь хозяева — явные фавориты поединка.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал» — «Челси» за 5.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    4.10
  • Прогноз на матч Детройт — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Йорк Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Виннипег — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Оттава — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Чикаго — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Аризона — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Умбер — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Бублик — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шелтон — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Рублев — Муньяр
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Реал» — «Челси»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на футбол. Обыграет ли «Реал» «Челси» в первом матче?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры