«Реал» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» нынешний сезон проводит не столь успешно. На текущий момент команда находится на 2-м месте в Примере, отставая от «Барселоны» на 12 очков.

А вот атакует королевский клуб традиционно неплохо. В 28 матчах своего чемпионата «Сливочные» отличились 59 голами.

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В своем последнем поединке «Реал» потерпел поражение. Дома команда Карло Анчелотти уступила «Вильярреалу» (2:3), хотя по ходу игры вела 1:0 и 2:1.

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В последних девяти матчах действующий победитель Лиги чемпионов одержал лишь четыре победы при трех поражениях, так что находится не в лучшей форме.

«Челси»

«Челси» нынешний сезон проводит откровенно неудачно, если не сказать провально. На текущий момент команда находится лишь на 11-м месте в АПЛ.

Вот только атакуют лондонцы не лучшим образом. В 30 матчах своего чемпионата «аристократы» отличились всего 29 голами.

В своем последнем поединке «Челси» потерпел поражение, несмотря на возвращение на тренерский мостик Фрэнка Лэмпарда. Клуб на выезде минимально проиграл «Вулверхэмптону».

Вот уже четыре поединка кряду коллектив не знает побед при двух поражениях и двух ничьих, так что его форма еще более плохая.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Реал», коэффициент на победу которого равен 1,73. Успех «Челси» оценивается в 4,90, ничья — в 3,87.

В четырех последних матчей хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,92.

Еще один вариант ставки — «Реал» выиграет 1-й тайм и матч за 2,47, ведь хозяева — явные фавориты поединка.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал» — «Челси» за 5.00.