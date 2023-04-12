«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 апреля, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид нынешний сезон проводит нестабильно. Мадридцы сильно отстали от «Барселоны» в Примере.

А вот обороняется «Реал» Мадрид не столь надежно. В 28 матчах чемпионата Испании «сливочные» пропустили 24 мяча.

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Свой последний поединок «Реал» Мадрид провел неудачно. Дома команда Карло Анчелотти уступила «Вильярреалу» (2:3).

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Матчи с «Челси» для мадридцев традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков соперники по 2 раза обменялись викториями.

И уж точно «Реал» Мадрид постарается воспользоваться фактором своего поля. Мадридцам нужно срочно спасать сезон, да и Карим Бензема находится в отличных кондициях.

«Челси»

«Челси» нынешний сезон проводит крайне неудачно. Смены тренеров не помогают, и ныне лондонцы окопались на экваторе турнирной таблицы АПЛ.

Посмотрим, что привнесет в игру команды Фрэнк Лэмпард. Пока же «аристократы» никак не могут прийти в себя после многочисленных перетрубаций.

В предыдущем туре чемпионата «Челси» вновь проиграл. На сей раз лондонцы минимально уступили «Вулверхэмптону».

Последняя победа «Челси» случилась еще месяц назад. Быть может, приход Лэмпарда немного встряхнет команду?!

«Челси» наверняка не будет отсиживаться в обороне. Вот только лазарет англичан переполнен, что может сыграть сильно в минус гостям.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Реала» Мадрид предлагают — 1.70.

На викторию «Челси» дают — 5.00, ничья оценена — в 3.75.

Лондонцы явно не будут отсиживаться в тылах, да и «Реал» слишком часто ошибается в обороне .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Победа «Челси». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.00. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 6.50.

Для остальных — более умеренный прогноз.