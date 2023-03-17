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    И снова Рашфорд. Блестящий удар форварда «МЮ» решил исход матча в Севилье

    Вторая победа «МЮ» над «Бетисом» — в нашем обзоре прессы

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    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд
    «Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Бетис» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча, прошедшая в Испании, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Маркус Рэшфорд. Первая игра в Англии закончилась победой команды Эрика тен Хага — 4:1.

    «Бетис» вылетел, но не проиграл

    Автор The Guardian Сэм Уоллес отдает должное севильской команде, которая оказывала достойное сопротивление, несмотря на безнадежное отставание после первого матча.

    «За две минуты до восьми часов по местному времени весь стадион "Бенито Вильямарин" поднялся на ноги и начал аплодировать, а 55 000 болельщиков "Бетиса" запели. В этом жесте была и признание, и прощание. Маркус Рашфорд только что нанес нереальный удар мимо Руя Силвы, который сделал англичанина лучшим бомбардиром Лиги Европы и, как они знали, вывести "Манчестер Юнайтед" в следующий раунд. Они всегда подозревали, что так и закончится, и теперь это подтвердилось. "Юнайтед" вел 1:0 в тот вечер, 5:1 по сумме двух матчей, и дело было сделано. И поэтому они встали, чтобы поаплодировать.

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    • В конечном итоге "Юнайтед" сможет выйти в следующий раунд, где они наверняка станут фаворитами. Они сделали это без риска, Каземиро и Бруну Фернандеш успешно избежали дисквалификаций. В конце концов, сказалось их превосходство. Сюрприз был, возможно, в том, что в матче был забит только один гол: как только "Юнайтед" открыл счет, Гарри Магуайр вскоре после этого пробил головой, Ваут Вегхорст пробил в Сильву, а гол Джейдона Санчо был отменен из-за офсайда. Команда Эрика тен Хаага исполнила 15 ударов по воротам на юге Испании.

    «Бетис» — «МЮ»

    Но дело было не только в этом, дело было и в "Бетисе": они били по воротам не меньше и достойно противостояли сопернику как минимум час. Они вылетели, но это, как настаивал Мануэль Пеллегрини, не означает, что они потерпели поражение — и болельщики тоже так думали. "Надежда идет рука об руку с реальным взглядом на вещи", — сказал Пеллегрини. "Бетис" никогда не отыгрывал отставание более чем в один гол в Европе, не говоря уже о трех, а тем более против "Манчестер Юнайтед". Тренер утверждал, что бюджеты этих клубов различаются в восемь раз, но это не значит, что веры не в успех не было».

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    Рашфорда уважают и в Севилье

    Автор The Telegraph Джейсон Барт восхищается достижениями нападающего «МЮ» в этом сезоне, призывая манкунианцев продлить с игроком контракт.

    «На 55-й минуте произошло нечто примечательное. Это был не просто потрясающий гол Маркуса Рашфорда, удар, достойный пикового периода Криштиану Роналду, но и незабываемый ответ на него. Стадион "Бенито Вильямарин" был ямой со змеями, болельщики "Бетиса" требовали желтых карточек, протестовали против судейских решений, освистывали "Манчестер Юнайтед". Это был неумолимый и веселый шум игам.

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    • И тут Рашфорд забил. Сначала была гробовая тишина. Затем раздались аплодисменты. Несмотря на их горячее желание увидеть, как их команда выйдет в четвертьфинал Лиги Европы, эти фанаты "Бетиса" признали величие; они признали форварда, находящегося в расцвете сил и напике своей формы. Таково положение Рэшфорда в мировом футболе в настоящее время, и, как и в случае с его вкладом в предыдущем раунде в Барселоне, у испанских команд текут слюнки.

    «Бетис» — «МЮ»

    "Юнайтед" должен подписать с ним новый контракт. Забив гол и закрепив за "Юнайтед" место в четвертьфинальной сетке, Эрик тен Хаг не стал рисковать. Рашфорд покинул поле через час, забив 27 голов в 43 играх этого сезона и невероятных 19 голов в 24 матчах после чемпионата мира. Неудивительно, что тренер "Юнайтед" при первой же возможности решил поберечь 25-летнего футболиста».

    Дебютный старт Пельистри

    Автор Daily Mail Крис Уиллер отмечает, что наставник «МЮ» в ответном матче с «Бетисом» устроил небольшую ротацию состава.

    «Эрик тен Хаг наверняка согласился бы на такой исход еще до начала матча, хотя его управление игрой команды в первом тайме было несколько сомнительным. Он поставил в стартовый состав Каземиро и Бруну Фернандеша, как и обещал, и оба они избежали карточек, из-за которого их дисквалифицировали бы на первый матч четвертьфинала.

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    • Тен Хаг также дал Факундо Пельистри его первое место в стартовом составе в качестве награды за прогресс молодого уругвайского вингера после чемпионата мира, который включал в себя четвёртый гол против "Бетиса" на "Олд Траффорд" на прошлой неделе и проблемы Гарри Магуайра.

    "Пельистри это заслуживает", — сказал босс "Юнайтед". "Он очень хорошо тренировался и заслуживает того, чтобы быть в составе. Он знает, чего мы от него ждем. Он может это сделать, он доказал это в 'Манчестер Юнайтед' и сборной. Гарри Магуайр тоже очень хорошо тренировался. Речь также идет о ротации, но мы знаем, какую работу он может выполнять".

    «Бетис» — «МЮ»

    Магуайр, безусловно, был занят в первом тайме, который был посвящен тому, чтобы "Юнайтед" помешал "Бетису" забить гол, который возродил бы это противостояние и дал болельщикам новую надежду. "Бенито Вильямарин" был достаточно шумным и так, не нуждаясь в дополнительной поддержке, но "Юнайтед" сделал это своими небрежными пасами и отсутствием самообладания».

    «Бетис» упустил шанс заставить «Юнайтед» понервничать

    Корреспондент ESPN Роб Доусон считает, что испанский клуб мог обострить противостояние в начале матча в Севилье.

    «Они знали, что после поражения 1:4 в Манчестере шансов мало, но во время безумных первых 10 минут в Испании у "Бетиса" были шансы оказать давление на "Юнайтед". Бывший нападающий "Саутгемптона" Хуанми опередил Гарри Магуайра, но пробил мимо дальней штанги, когда должен был поразить цель. Затем в штангу попал 41-летний Хоакин.

    «Бетис» — «МЮ»

    В этот момент "Эстадио Бенито Вильямарин" был в ударе, а "Юнайтед" заштормило, но команда Тен Хага восстановила контроль в середине первого тайма и подошла к перерыву при счете 0:0. Если бы "Бетис" забил раньше, враждебная атмосфера на стадионе взорвалась бы, и у "Юнайтед" могли быть проблемы, но вместо этого это была профессиональная работа на выезде, и они готовы к жеребьевке четвертьфинала в пятницу.

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    • Команда Мануэля Пеллегрини сожалеет о неудачном втором тайме на "Олд Траффорд", когда они трижды пропустили, но у них все еще есть перспектива пробиться в Лигу чемпионов следующего сезона, когда их кампания в Ла Лиге возобновится на выходных против "Мальорки".».

    Неудачник: Мануэль Пеллегрини

    Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и тренер «Бетиса» попал в последнюю категорию.

    «Чилийский тренер, возможно, одержал несколько памятных побед над "Юнайтед", когда руководил "Манчестер Сити", но после этого противостояния он выглядел не слишком хорошо.

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    • В обоих матчах он выбрал слабый состав, оставив лучшего бомбардира Борху Иглесиаса на скамейке запасных. К тому времени, как он выпустил нападающего в обоих матчах, было уже слишком поздно, чтобы что-то изменить.

    «Бетис» — «МЮ»

    "Бетис" пытается пробиться в четверку лучших в Ла Лиге, и было ясно, что Лига Европы не является его главным приоритетом. Но дуэль с "Манчестер Юнайтед" так много значит для болельщиков и случается не часто. Он должен был проявить к турниру и возможности больше уважения».

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