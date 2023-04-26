Территория хаоса. Судьба «Ювентуса» вызывает смятение и гнев у топ-клубов Италии

Представьте, что это табло с расписанием отправления на вокзале, которое внезапно замигало и защелкало цифрами, когда лига обновила таблицу. Часом ранее, среди флагов и клубов дыма от пиротехники, зажженной болельщиками, которые сопровождали автобус команды на стадион «Олимпико» на четвертьфинал Лиги Европы,мог слышать этот шум, когда они оглашали вердикт в Зале славы организации.

«Ювентус» был в Лиссабоне на своем четвертьфинале, но противостояние, за результатом которого все игроки следили за 45 минут до начала игры против «Спортинга», включал юридическую команду клуба и апелляцию отметить 15-очковый штраф который обрушился на туринцев в январе прошлого года за махинации при торговле игроками. «Ждать никогда не бывает приятно», — сказал главный футбольный директор «Ювентуса» Франческо Кальво. Туринцы надеялись узнать результат перед тем, как сесть на самолет в Португалию накануне вечером, но им пришлось нервно попотеть.

Совет поручителей был последним шансом для «Ювентуса», не говоря уже о длинном списке бывших и нынешних руководителей клуба, которые были дисквалифицированы Итальянской федерацией футбола (FIGC) три месяца назад. После этой апелляции обжаловать решения было уже негде. Таким образом, это был бонусный эпизод шоу «Ювентус: все или ничего», которого никто не хотел.

Совет поручителей не мог принимать решения по существу дела, только относительно его законности. Например, нужно ли было вообще передавать дело в суд? Можно ли снова судить «Ювентус» после того, как его оправдали год назад? Было ли вообще правонарушение, учитывая субъективный характер трансфертных оценок? Вовремя ли FIGC начала и завершила расследование трансферных дел клуба? Были ли достаточные основания для возобновления дела три месяца назад с использованием доказательств, собранных по уголовному делу, которое еще не рассмотрено?

«Ювентус» всегда отрицал все правонарушения и непоколебимо верил, что у них есть веские основания для аннулирования дела. «Мы будем защищать клуб в соответствующих учреждениях. Вы можете сделать это, набирая очки на поле», — такова была суть обращения нового председателя «Ювентуса» Джанлуки Ферреро и исполнительного директора Маурицио Сканавино к игрокам после наложения штрафа. Игроки выполнили свою часть сделки. До недавней катастрофы из трех подряд поражений в чемпионате, самое последнее из которых было спорным — в добавленное время против почти-чемпиона «Наполи» в воскресенье вечером, форма «Ювентуса» с февраля была достойной подиума в Серии А.

Было непросто успешно выступать в течение периода, закончившегося поражением от «Наполи». Первоначальное решение было принято через неделю после того, как команда Лучано Спаллетти нанесла «Ювентусу» поражение со счетом 5:1 на стадионе «Диего Армандо Марадона» — поединок лидеров таблицы, который при ином исходе мог бы сократить разрыв до четырех очков. Массимилиано Аллегри и его подопечные получили двойной удар: они выпали не только из чемпионской гонки, но и из верхней половины таблицы после вычета 15 очков.

«Это повлияло на нас», — признается Мануэль Локателли. «Мы говорили об этом между собой. Как только приговор стал официальным, мы стали обмениваться сообщениями в нашей группе WhatsApp. Мы поговорили об этом на следующий день и пришли к выводу, что бессмысленно думать о том, вернем мы их или нет».

Не следует недооценивать напряженность, которую вызвало это событие. Бывший победитель скудетто в составе «Ювентуса» Эмануэле Джаккерини вспомнил о своем собственном опыте игры за «Кьево», когда их лишили очков в знак сочувствия к «Сампдории», которой грозил не только вылет, но и банкротство. Эти команды могли позволить себе уйти. У «Ювентуса» такого права нет.

«Как вы думаете, могла ли бы любая другая команда сделать то, что делаем мы, если бы с ними, помимо травм (Поля Погба, Федерико Кьезы и Анхеля Ди Марии), случилось то же самое?», — спрашивает Данило. Люди забывают, что в этой команде нет Джанлуиджи Буффона и Джорджио Кьеллини, старой гвардии «Ювентуса». Данило пришлось стать капитаном, потому что возраст догоняет 35-летнего Леонардо Бонуччи. Должны были появиться новые лидеры. «Эта команда уже давно чувствует, что ведет войну со всеми», — пожал плечами Войцех Щесны. Давление было огромным.

Польский вратарь был вынужден покинуть поле в матче со «Спортингом» из-за учащенного сердцебиения. Николо Фаджоли, один из игроков резервной команды «Ювентуса», на которую делает ставку Аллегри, упустил шанс сравнять счет с «Лацио», а затем расплакался на скамейке запасных после того, как его ошибка привела к победе «Сассуоло» на прошлых выходных. Мойзе Кину была показана прямая красная карточка в добавленное время матча против «Ромы» за то, что он психанул и срубил Джанлуку Манчини через 40 секунд после выхода на поле. Каждый из этих инцидентов можно рассматривать как абстрактный и изолированный случай, но Аллегри, говоря о безответственном удалении Кина, сослался на контекст и на то, что «то, что случилось с "Ювентусом" в этом сезоне, никогда раньше не случалось в футболе».

Тем не менее осторожный оптимизм, подкрепленный хорошими результатами матчей, начал неуклонно просачиваться на поверхность в течение последних шести недель. Был заметный сдвиг в тоне Аллегри, который перешел от признания рисков того, что «Ювентус», возможно, придется бороться за выживание, к утверждению, что его команда может и не быть быть второй в таблице, но точно вторая как на поле, так и в его оценках ее. «А мы уверены, что у "Ювентуса" не 59 очков? Мы же в Италии», — цинично заметил тренер «Ромы» Жозе Моуринью, когда у них было 44 балла. — «Я здесь четыре года, а не четыре дня». Он не удивился, когда стало известно, что 15-очковый штраф был снят.

Уго Таусер globallookpress.com

Письменные причины решения еще не опубликованы, и у Совета поручителей есть месяц, чтобы зафиксировать их на бумаге. Но Уго Таусер, генеральный прокурор, покидая дворец Олимпийского комитета накануне оглашения приговора, дал понять, чем он руководствовался. Он согласился с FIGC по некоторым пунктам, но «с другой стороны», сказал Тосер, «я опасаюсь, что применение статьи 4 (Кодекса правосудия FIGC) в отношении штрафа по очкам, присужденного данному клубу является необоснованным , и я надеюсь, этот недостаток будет исправлен в новом судебном решении».

Заявление Таусера стало шоком, поскольку ожидалось, что слушание на этой неделе будет окончательным. Но оказалось, что это случай, когда нужно сделать два шага вперед, чтобы потом сделать один шаг назад. На данный момент «Ювентус» обогнал в таблице «Аталанту», «Интер», «Милан» и «Рому», поднявшись с седьмого места на третье. «Это был bella giornata», — сказал Аллегри после того, как его команда в тот же вечер выбила «Спортинг» и вышла в полуфинал Лиги Европы — «прекрасный день».

«Ювентус празднует дважды» — гласила первая полоса газеты La Stampa, принадлежащей Аньелли и Элканну. Но эти празднования могут быть только временными и оттого с горчинкой. Совет поручителей вернул 15-очковый штраф назад отправителю. Мы возвращаемся в будущее. «Ювентус» предстанет перед Федеральным апелляционным судом, как и в январе прошлого года, с нависшим над ними дамокловым мечом.

Павел Недвед и Андре Аньелли globallookpress.com

Штраф по очкам, который Совет поручителей посчитал непропорциональным и немотивированным, будет пересмотрены. Это означает, что он может быть восстановлен, сокращен или аннулирован. Некоторые руководители, такие как бывший вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед, Паоло Гаримберти и Энрико Веллано, бывший финансовый директор Exor, мажоритарного акционера клуба, смогут обжаловать свои дисквалификации. Эта частичная, временная и выматывающая победа тоже не обошлась без потерь. Двухлетнее отстранение Андреа Аньелли было оставлено в силе, и процесс апелляции для него исчерпан, по крайней мере, в спортивной сфере. То же самое касается Фабио Паратичи, который окончательно ушел из «Тоттенхэма», и его бывшего заместителя Федерико Керубини, который до сих пор посещает игры «Ювентуса». Кальво выразил «сожаление и солидарность с ними» перед началом матча на стадионе Хосе Алваладе.

В тот вечер пять итальянских команд вышли в полуфиналы трех турниров УЕФА. Впервые с 1999 года Серия А попала в финальную четверку каждого турнира. Но никто из нынешней шестерки лучших итальянцев, кроме «Наполи», до сих пор не знает, в каком из турниров они будут участвовать в следующем сезоне. Для клубов, борющихся за места в Лиге чемпионов, новость стала признаком того, какой сюрреализм царит вокруг. Когда генеральный менеджер «Ромы» Тьяго Пинто узнал об этом за несколько минут до того, как его команда сыграла с «Фейеноордом», он сказал: «Не знаю, используете ли вы это выражение в Италии, но мне приходится смеяться, чтобы не заплакать. Как спортсмен скажу, что если таблица, построенная по результатам наших матчей за три месяца не соответствует действительности, значит, механизм неправильный».

В одно мгновение «Ювентус» обогнал «Рому», которая, по крайней мере, осталась в первой четверке, в отличие от миланцев, которые пережили серьезное падение после взлета от выхода в полуфинал Лиги чемпионов впервые за более чем десятилетие. «Милан» был вторым, когда был отменен штраф «Ювентуса» по очкам. Их соперники из «Интера» были четвертыми. Посмотрите на то, в какой форме они были и сколько очков набирали до этого штрафа и сколько после него, до возвращения очков «Ювентусу». Результатов «Милана» было бы достаточно только для 11-го места, а «Интера» для 12-го. Что если кто-то из них принял судьбу «Ювентуса» как должное? Насколько штраф повлияло на их психологию и решения тренеров? Были бы, например, Стефано Пиоли и Симоне Индзаги такими же рискованными в своих ротациях между матчами Лиги чемпионов, если бы штраф по очкам не применялся к «Ювентусу»?

На эти вопросы нет ответов, и вина за их неудачную игру весной не может быть сведена к одному фактору. Доходы Лиги чемпионов от неожиданного выхода в финал для одной из этих команд — «Милан» и «Интер» заработали пока что более 80 миллионов евро каждый — не полностью компенсируют потерянные деньги из-за того, что они не квалифицируются для участие в групповом этапе следующего розыгрыша турнира.

Потери ожидаемого дохода оцениваются примерно в 25 миллионов евро, что для такого клуба, как «Милан», очень близко к максимальной сумме, которую они готовы платить за игрока. Это примерно один Фикайо Томори. Откат от зоны квалификации из-за принятого в четверг решения является драматичным. Статистические модели повысили шансы «Ювентуса» на попадание в Лигу чемпионов до 84%. Шансы «Милана» на путевку в ЛЧ благодаря их месту в Серии А упали до 38%, а «Интера» — до 15%.

Джузеппе Маротта globallookpress.com

Паника в «Интере» уже начала проявляться еще до того, как штраф «Ювентуса» испарился, и возникли слухи о том, что клуб обдумывает потратить бонус Лиги чемпионов, чтобы взбодрить игроков на финальном отрезке сезона. «Это было бы не слишком хорошо. Игроки не должны быть наемниками», — заявил исполнительный директор «Интера» Джузеппе Маротта. «Мы не должны финансово стимулировать их делать что-то, что и так им под силу. Это было бы просто угнетающе. Я отменил бонус за финиш в четверке лучших, когда занял свой пост. Я не могу позволить себе думать, что игроков приходится мотивировать деньгами».

Чего статистические модели не могут предсказать, так это содержания письменных причин Совета поручителей и того, будет ли повторно введено, уменьшено или снято штрафное наказание «Ювентуса». Они не могут предвидеть и другого, отдельного вывода. Около 10 дней назад федеральная прокуратура FIGC уведомила «Ювентус» о завершении очередного расследования относительно того, как клуб учитывал выплаты зарплат во время пандемии COVID-19, отношения с агентами и предполагаемое партнерство с другими командами. Дисциплинарное разбирательство ожидается в мае.

Кроме того, есть собственное расследование УЕФА, еще одна переменная, отсутствующая в модели. «Мы убеждены, что всегда действовали правильно, и это убеждение остается после сегодняшнего решения», — сказал Кальво. «У нас был полнейший диалог с максимальным уважением с января, когда было принято решение».

То самое решение, которое, как чувствует Аллегри, запутало его команду: «С одной стороны, можно сказать, что этот штраф взбодрил нас. С другой стороны, если бы они не вычли очки, возможно, у нас было бы на 10 баллов больше, чем сейчас, потому что трудно объяснить, какое психологическое воздействие это оказало на нас».

Лига по-прежнему окутана неопределенностью. «Все, что мы можем сделать, — это сосредоточиться на том, что мы можем контролировать», — сказал Пиоли. «Чем раньше таблица Серии А примет окончательный вид, тем лучше для всех». Учитывая дела, все еще находящиеся на рассмотрении, Серия А не может гарантировать ничего до официального завершения сезона 30 июня, то есть более чем через три недели после финального свистка в последнем туре чемпионата.

«С юридической точки зрения я не могу дать заключение, потому что у меня нет опыта», — сказал тренер «Лацио» Маурицио Сарри. «Как спортсмен скажу, что лига не является равным игровым полем. Так не должно быть, что турнирная таблица имеет один вид три месяца, а потом говорят: "Извините, мы ошиблись, на самом деле все вот так вот". Что касается спортивной юридической системы, то я надеюсь, что у кого-то хватит порядочности уйти в отставку».

Календарь и таблица Серии А

Авторитет и адекватность лиги терпели удар за ударом. Луиджи Де Сьерво, исполнительный директор Серии А, выразил «разочарование» тем, что FIGC «хотела вмешаться в ход сезона», и выразил надежду, что «санкция будет пересмотрена». Затем в субботу Габриэле Гравина, президент FIGC, вмешался в дело Ромелу Лукаку, чья вторая желтая карточка в первом матче полуфинала Кубка Италии, которая была показана на фоне прискорбных расистских скандирований, когда он праздновал пенальти, сравнявший счет в Турине — был бесчувственно оставлена в силе. Понимая оптику этой ситуации, Гравина сострадательно и сенсационно отклонил решение своих собственных судей.

Это дезориентирующие зыбучие пески итальянского футбола. Никто не знает, где они находятся. Никто, кроме Моуриньо: «Мы в Италии».