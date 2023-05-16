Карьера на кону. Будущее Карло Анчелотти зависит от матча с «Манчестер Сити»

Это Мигель Муньос, бывший игрок, который руководил «Мадридом» дольше всех, выиграв 14 трофеев за 15 лет? Как насчет Жозе Моуринью, который восстановил их гордость и на равных сражался с «Барселоной» Пепа Гвардиолы?

Это Висенте дель Боске, выходец из клуба, который трижды тренировал «Мадрид» и дважды выигрывал Лигу чемпионов? Или Зинедин Зидан, выигравший рекордные три Лиги чемпионов подряд в период с 2016 по 2018 год?

Расскажем, почему им может быть Карло Анчелотти. Нынешний тренер «Реала» выиграл 10 трофеев за четыре сезона на «Сантьяго Бернабеу». Четыре из них пришли в его первый период, с 2013 по 2015 год, и шесть — с тех пор как он вернулся в 2021 году.

В этом месяце он принес последний на данный момент трофей — Кубок Испании 2023 года. Еще один трофей будет на расстоянии вытянутой руки, если «Реал» сможет победить «Манчестер Сити» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов в среду.

Математически, тут все просто. Анчелотти руководил «Реалом» на протяжении 230 матчей. Это в среднем один трофей каждые 23 матча. В клубе, который ценит победу превыше всего — забудьте про стиль игры или философию, ведь идентичность «Мадрида» строится на его набитом шкафу с трофеями — несомненно, это ставит его на первое место в списке?

Зинедин Зидан и Карло Анчелотти в 2013 году globallookpress.com

По этому показателю Анчелотти — самый успешный тренер, который когда-либо был у «Реала». Так почему же, имея на руках контракт, который действует до июня 2024 года, он столкнулся с таким количеством вопросов о том, собирается ли он остаться наставником «Реала» в следующем сезоне?

Насколько его соблазняет откровенный интерес со стороны сборной Бразилии? И будет ли результат выступления команды в Лиге чемпионов в этом сезоне решающим?

Тренеры в «Реале» долго не задерживаются. Высокие ожидания почти невозможно оправдать, а пристальное внимание со стороны требовательных фанатов и непрерывное освещение каждого твоего шага в СМИ очень утомительно.

Самым долго проработавшим тренером последних лет — за один период — был Моуринью, который возглавлял команду с 2010 по 2013 год. До него это был Дель Боске, руководивший три с половиной года с 1999 по 2003 год.

Эпохи клуба определяются не тренерами, а всемогущими президентами — Сантьяго Бернабеу с 1940-х по 1970-е годы и два периода Флорентино Переса у руля. Как, с кривой улыбкой, заметил сам Анчелотти по возвращении в июне 2021 года : «Единственное, что меняется в Мадриде, — это тренеры».

Даже статус клубной легенды или любимца публики может не защитить вас от того, что вас уволят или вынудят покинуть свой пост. Дель Боске был уволен в 2003 году, всего через несколько часов после завоевания чемпионского титула, что положило конец его 36-летнему пребыванию в «Мадриде» в качестве игрока, тренера академии и наставника главной команды. Его игроки были настолько рассержены, что пригрозили бойкотировать празднование клубом собственноручно выигранного титула.

Даже Зидан, автор самого известного гола в истории «Реала» — того удара с лета, который принес победу в финале Лиги чемпионов 2002 года, — и ошеломляюще успешный тренер, чувствовал, что с ним обошлись не лучшим образом, когда ушел во второй раз в 2021 году.

«Мне бы хотелось, чтобы мои отношения с клубом и президентом были немного другими», — написал он в гневном открытом письме в Diario AS. «Мне было очень больно, когда я прочитал в прессе, что меня уволят, если я не выиграю следующую игру. Эти сообщения, намеренно просочившиеся в СМИ, негативно повлияли на команду».

Анчелотти и игроки «Реала» globallookpress.com

Что касается Анчелотти, то его уже однажды увольняли из «Реала». Этот уход в мае 2015 года не был таким откровенно враждебным, как уход Зидана, но и друзьями клуб и тренер не расстались.

После выдающегося дебютного сезона 2013/14, который завершился долгожданной 10-й победой клуба в Кубке европейских чемпионов — обыграв «Атлетико Мадрид» со счетом 4:1 после дополнительного времени в Лиссабоне и выиграв «Десиму» — в сезоне 2014/15, который начался с рекордной победной серией из 22 игр, команда выдохлась в концовке. Финишировать вторым в Ла Лиге и вылететь в полуфинале Лиги чемпионов было недостаточно, и Перес решил уволить Анчелотти, заменив его Рафой Бенитесом.

Было ощущение, что Анчелотти был слишком мягок с игроками, и требовался более дисциплинированный, тактически строгий подход. Итальянец был обижен, чувствуя, что предыдущие достижения были слишком быстро забыты.

Почему же тогда Анчелотти вернулся к руководству мадридской командой шесть лет спустя?

«Реал» был застигнут врасплох внезапной отставкой Зидана в мае 2021 года. Время было выбрано неудачно. Всего четыре месяца назад в «Пари Сен-Жермен» возглавил Маурисио Почеттино, одна из долгосрочных приоритетных целей клуба в качестве тренера. Другой старый фаворит Переса, Массимилиано Аллегри, предпочел вместо этого вернуться в «Ювентус». Легенда клуба и тренер резервной команды Рауль Гонсалес считался не совсем готовым к этой работе.

Анчелотти, который руководил мюнхенской «Баварией», «Наполи» и «Эвертоном» с тех пор, как в последний раз был в «Мадриде», был неожиданной альтернативой, решение по которой было принято в последнюю минуту. Вариант был неожиданным для всех, но когда такая возможность появилась, он не колебался. На этом позднем этапе карьеры Анчелотти это была слишком хорошая работа, чтобы отказываться от нее. Для клуба он рассматривался как безопасный, всеми любимый вариант, хотя и немного скучный.

То, что последовало за этим в 2021–2022 годах, стало, возможно, лучшим сезоном в прославленной истории «Реала». Несмотря на все свои успехи, «Мадрид» всего четыре раза делал золотые дубли из побед в чемпионате и Кубке европейских чемпионов: в далеких 1957 и 1958 годах, в сезоне 2016/17 годах с Зиданом и в 2022 году с Анчелотти. Во всех других случаях сбалансировать внутренний и европейский успех оказалось невозможным.

Игроки «Реала» качают Анчелотти globallookpress.com

Не в этот раз. «Мадрид» финишировал на комфортных 13 очков выше «Барселоны» в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов продемонстрировал серию, которую Голливуд не смог бы спланировать: обыграв на пути к трофею «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити» — все с невероятными камбэках в концовке на глазах у восторженной публики «Бернабеу» — и «Ливерпуль».

Анчелотти отличился не только этим. Защита команды стала надежнее. Ветераны Карим Бензема, Лука Модрич и Тони Кроос умело использовались. Восходящие звезды Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Родриго и Эдуардо Камавинга стали игроками, приносящими победы в матчах.

В большинстве клубов такой сезон означал бы, что тренер неприкосновенен в течение как минимум одного или двух сезонов. Но не в «Реале». В сезоне 2022–2023 годов «Барселона» под руководством Хави резко улучшила свои показатели, что привело к тому, что «Мадрид» Анчелотти, чья собственная игра немного снизилась, остался позади. На момент написания статьи «Реал» отставал от новоиспеченного чемпиона «Барсы» на 14 очков.

Трофеи все же были выиграны: Суперкубок УЕФА, завоеванный в матче против франкфуртского «Айнтрахта», клубный чемпионат мира по футболу, победа в финале Кубка Испании против «Осасуны». Но эти трофеи не считаются достаточно существенными, чтобы склонить чашу весов. Лига чемпионов поддерживала жизнь в сезоне «Реала» благодаря убедительным победам в плей-офф против «Ливерпуля» и «Челси». Сезон Анчелотти будет оцениваться по итогам полуфинала с «Ман Сити» — напряженный первый матч завершился со счетом 1:1 на прошлой неделе — и возможному финалу.

Критика внутри клуба не прекращалась на протяжении двух сезонов, проведенных Анчелотти в Мадриде. Один из аргументов заключается в том, что команде не хватало «плана Б» в некоторых сложных играх во время чемпионата Испании, из-за неспособности Карло вносить эффективные изменения по ходу игры в тактику и состав. Еще одна жалоба заключается в том, что тренер не хочет возиться с академией и брать в первую команду доморощенных игроков.

Ответ Анчелотти заключается в том, что он получил неполный состав, без необходимой глубины, чтобы бороться во всех турнирах, и с нехваткой дублирующих игроков на ключевых позициях. Просто взгляните на чрезмерную зависимость от 35-летнего Бензема, не имеющего адекватной подмены в команде, и его последующие травмы.

Как и в 2015 году, Анчелотти считает, что его достижения недооценены. Когда в апреле подошла к концу очередная предматчевая пресс-конференция — перед первым матчем Лиги чемпионов с «Челси», — он решил показать свое раздражение.

Карим Бензема и Карло Анчелотти globallookpress.com

«Для меня довольно просто управлять этим отрядом. Я очень хорошо справляюсь», — говорил он, когда сделал паузу, как бы взвешивая, продолжать или оставить его там.

Когда пресс-атташе клуба собрался завершать пресс-конференцию, Анчелотти принял решение.

«Подожди», — сказал он. «Все признают, что я фантастически разбираюсь в тренерской работе. Но есть и другие показатели этого. Эта команда хорошо натренирована. Если мы выиграем Кубок Испании, мы, за два сезона, выиграем все возможные трофеи. Некоторым командам не удается этого сделать вообще никогда».

Подразумевалось: разве я и мой тренерский штаб не заслуживаем похвалы?

Источники сообщили ESPN, что в начале этого сезона «Реал» рассматривал возможные тренерские альтернативы на случай, если сезон пойдет под откос. Они не были серьезно убеждены ни одной из них.

Фаворитом является Хаби Алонсо, бывший полузащитник «Ливерпуля», «Реала» и сборной Испании, который начал тренировать в мадридской академии, прежде чем возглавить «Реал Сосьедад Б», а сейчас преуспевает в леверкузенском «Байере».

Но даже если бы сезон был неудачным, это было бы поспешное решение. Логичным ходом — не то чтобы логика всегда побеждала в «Мадриде» — было бы для Анчелотти остаться еще на один год, а Алонсо тогда лучше всего подходил бы в качестве его преемника.

Усложняющим фактором стало публичные знаки внимания к Анчелотти со стороны Бразильской федерации футбола (CBF), которая надеется заменить Тите после вылета Бразилии в четвертьфинале на чемпионате мира 2022 года. Прошли месяцы, а вакансия остается незаполненной.

В марте президент CBF Эднальдо Родригес назвал Анчелотти «всеми уважаемым» и «лучшим тренером». В этом месяце он пошел еще дальше. «У нас есть план А», — сказал он beIN Sports. «Нет смысла скрывать это. Анчелотти — наш фаворит».

Карло Анчелотти globallookpress.com

Но у Анчелотти есть работа. Источники сообщили ESPN, что он польщен и признателен за интерес Бразилии. Привлекательность тренерской работы со сборной Бразилии, самой знаковой национальной футбольной командой, очевидна.

Он также счастлив в Мадриде и благодарен клубу за то, что получил шанс на этот поздний тренерский ренессанс, в то время, когда многие считали, что он уже не в лучшей форме.

И он хотел бы отработать свой контракт, как он неоднократно говорил. «Мое будущее ясно», — сказал он перед финалом Кубка Испании. «Мой контракт заканчивается 30 июня 2024 года».

Изменение этой договорной ситуации — если «Реал» разочарует в матче против «Сити» в среду и клуб решит, что им на самом деле требуется новое направление — позволит Анчелотти отправиться в Бразилию на последний этап своей почти 30-летней тренерской карьеры.

В противном случае он останется в Мадриде в следующем сезоне, планируя возвращение титула Ла Лиги и завершение перехода от одного поколения игроков «Реала» к другому.

«Реал Мадрид» с заманчивой бразильской альтернативой. Если кто и заслуживает такого завидного положения, так это Анчелотти.