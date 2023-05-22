Несостоявшийся наследник Клоппа. Что дальше для Стивена Джеррарда?

Идеальный мир когда-то был всего в 15 минутах от Стивена Джеррарда. Перенесемся на 12 месяцев вперед, и сейчас он выглядит дальше, чем когда-либо.

Год назад в этот уик-энд его команда «Астон Виллы» вела со счетом 2:0 против «Манчестер Сити» в матче последнего тура и собиралась вручить «Ливерпулю», клубу, с которым Джеррард всегда будет связан, титул чемпиона Премьер-лиги.

Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой — герой «Энфилда» сделал практически единственное, чего не смог достичь как игрок, принеся чемпионский титул своим любимым «красным». Это был человек, рассматривавшийся как органичный преемник Юргена Клоппа, который помогал Юргену Клоппу.

Но пока журналистами писались заставки и готовился монтаж, «Вилла» рассыпалась, пропустив три мяча за пять минут и проиграв 2:3.

Над Джеррардом и его игроками издевались (и, по крайней мере, в одном случае, атаковали) выбежавшие на поле болельщики «Сити», а затем ему пришлось с мрачным лицом смотреть, как парни Пепа Гвардиолы поднимают еще один трофей Премьер-лиги.

Джеррард и Гвардиола globallookpress.com

Можно возразить, что с тех пор ничего не изменилось. Только не для «Ливерпуля», чьи страдания были усугублены поражением в финале Лиги чемпионов на следующих выходных, и который теперь изо всех сил пытается попасть в четверку лучших после ужасного сезона АПЛ.

И, конечно же, не для Джеррарда, чье руководство «Виллой» закончится через пять месяцев после той игры с «Сити», и который теперь сидит без работы и задается вопросом, когда и где он получит возможность возобновить свою тренерскую карьеру.

Шоковая встряска

На этой неделе Джеррард был в телестудии, освещая полуфинал Лиги чемпионов для BT Sport. Ему нравится работа, он страстный, красноречивый и проницательный эксперт, но он действительно хочет вернуться на стадион и в тренерский офис.

«У меня есть этот не дающий покоя зуд», — сказал он своему старому врагу Гэри Невиллу в прошлогоднем интервью, и это не изменилось, несмотря на его опыт в «Астон Вилле», где он продержался всего 11 месяцев и выиграл только 13 игр во всех турнирах.

Это определенно было шокирующе. До этого тренерская карьера Джеррарда шла довольно гладко. Он провел год, изучая основы и наладив отличные связи с молодежной командой «Ливерпуля» — среди его историй успеха были Кертис Джонс и Неко Уильямс, — прежде чем взяться за серьезную задачу возрождения «Рейнджерс» в шотландской премьер-лиге.

Он также добился там успеха, завершив 10-летнее ожидание клубом из Глазго чемпионства в сезоне 2020/21, не проиграв ни одного матча и лишив ненавистных соперников из «Селтика» шанса завоевать 10-й титул подряд. Учитывая, где были «рейнджеры», когда он пришел к власти, это было серьезным достижением.

Стивен Джеррард globallookpress.com

Его решение уйти с «Айброкса» в «Виллу» через несколько недель после начала следующего сезона далось ему нелегко. Это неизбежно вызвало некоторую критику со стороны болельщиков «Рейнджерс», но они не могли спорить с тем, что Джеррард уже сделал для их клуба во время своего пребывания в Глазго. Они были бы не против снова заполучить его, это точно.

Ранний успех в «Вилле»

Причины, по которым Джеррард согласился на работу в «Вилле», были очевидны. Возможно, в то время у них были проблемы, но размер, история и потенциал клуба были очевидны, а соблазн работы в Премьер-лиге был слишком велик, чтобы любой молодой менеджер мог его игнорировать, особенно тот, кто хочет быть ближе к своей семье в Мерсисайде.

В «Вилле» у него был исполнительный директор Кристиан Пурслоу, которого он знал по «Ливерпулю», были деньги, которые он мог потратить на трансферном рынке, огромная фанатская база, отчаянно нуждающаяся в успехе, и приличное сочетание молодых и опытных игроков, из которых, как он чувствовал, он мог сформировать что-то вполне приличное.

Начало тоже было неплохим. Джеррард, который привел с собой в Бирмингем большую часть своего сплоченного тренерского штаба «Рейнджерс», одержал с «Виллой» три победы в первых четырех матчах. Его первые три поражения были минимальными проигрышами «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпулю», который одержал победу только благодаря спорному пенальти Мо Салаха.

Клопп и Джеррард globallookpress.com

Клопп был впечатлен увиденным в тот день. Джеррард сразу же сделал «Виллу» более прочной в обороне, и ее было труднее победить. Они были хорошо подготовлены, агрессивны и упорно бежали вперед, так что «Ливерпуль» провел одну из самых сложных игр в сезоне.

«Вилла» пошла дальше, и к тому времени, когда они обыграли «Лидс» со счетом 3:0 в марте прошлого года, они были девятыми в таблице и ожидали возможного позднего рывка в зону еврокубков. Все выглядело радужно.

За новым рассветом быстрый закат

Однако этот рассвет оказался ложным, поскольку «Вилла» выиграла только две из последних 11 игр прошлого сезона, завершив кампанию на 14-м месте.

Они также плохо начали этот сезон, проиграв в первые выходные со счетом 2:0 недавно получившему повышение «Борнмуту» и выиграв только одну из своих первых шести игр в лиге.

Они редко проигрывали и свели встречу с «Манчестер Сити» вничью на «Вила Парк», но им отчаянно не хватало остроты в атаке — факт, о котором свидетельствует тот факт, что до увольнения Джеррарда в октябре его команда забила два или более голов только один раз в 11 матчах Премьер-лиги.

Конец наступил после поражения от «Фулхэма» со счетом 0:3, в котором хавбек «Виллы» Дуглас Луис был удален, а Джеррард подвергся насмешкам со стороны своих болельщиков после того, как решил заменить нападающего Дэнни Ингса полузащитником Леандером Дендонкером.

К тому моменту «Вилла» занимала 17-е место в таблице АПЛ, и находилась выше зоны вылета только по забитым голам, и мало кто удивился, когда увольнение Джеррарда было подтверждено в том, что, по размышлению, было довольно кратким заявлением клуба.

Стивен Джеррард globallookpress.com

Сам Джеррард выступил с заявлением, в котором поблагодарил правление «Виллы», игроков и болельщиков. «Очень жаль, что в итоге ничего не вышло», — сказал он.

«Но я в долгу перед вами за то, как вы приняли меня в свой клуб и продолжали поддерживать команду в трудные времена. "Астон Вилла" — клуб с особой историей, я очень хотел вернуть те памятные достижения, но, к сожалению, этого не произошло».

Невезение, плохие решения и Коутиньо

Оглядываясь назад, легко указать на ошибки Джеррарда в «Вилле». Например, его публичная критика в адрес Тайрона Мингса, которого он лишил капитанской повязки прошлым летом, — это то, о чем он может пожалеть, оглядываясь назад.

Как и о своей неспособности заставить команду с такими игроками, как Ингс, Олли Уоткинс, Филиппе Коутиньо , Леон Бейли, Джейкоб Рэмси и Эми Буэндиа регулярно забивают голы.

Но и нехватки удачи было предостаточно. Потеря Диего Карлоса, подписанного летом за 26 миллионов фунтов в качестве идеальной замены Мингса, из-за разрыва ахиллова сухожилия после всего лишь двух игр в сезоне была катастрофичной.

Джеррард также был вынужден обойтись без еще одной летней покупки, Бубакара Камара, также как и без основного левого защитника Луки Диня в последние недели своего пребывания в должности.

Однако его неспособность добиться стабильной игры от Коутиньо станет источником огромного разочарования и в конечном итоге дорого обойдется Джеррарду.

Коутиньо и Джеррард globallookpress.com

Подписание контракта с бразильцем, сначала взяв его в аренду у «Барселоны», а затем на постоянной основе, в то время рассматривалось как огромный переворот для «Виллы» и прекрасный пример силы Джеррарда как тренера.

Теперь это выглядит как дорогостоящая ошибка.

Эффект Эмери

Следует отметить, что уход Джеррарда вряд ли был встречен с восторгом в раздевалке «Виллы». Он был популярен среди игроков — возможно, не считая Мингса — и его тренерский штаб тоже пользовался любовью и уважением.

Многие предполагают, что уход Майкла Била, который прошлым летом возглавил «КПР» и с тех пор был назначен менеджером «Рейнджерс», стал ключевым фактором кончины Джеррарда, но, несмотря на то, что авторитет Била как тренера не вызывает сомнений, тот же можно с уверенностью сказать о Ниле Кричли, человеке, которого Джеррард назначил ему на замену.

Поскольку Гэри Макаллистер также был в штате, в «Вилле» при Джеррарде, безусловно, не было недостатка в знаниях или опыте.

Унаи Эмери globallookpress.com

Что также очевидно, так это влияние его преемника, Унаи Эмери, на «Вилла Парк». После субботней поездки на «Энфилд», где она сыграла вничью 1:1, «Вилла» Эмери занимает седьмое место в таблице АПЛ, поднявшись в зоны еврокубков.

У него уже больше побед, чем у Джеррарда, при том что он провел на 14 игр меньше, и он добился этого подвига в основном с тем же составом игроков, в частности, оживив таких игроков, как Уоткинс, Мингс, Буэндиа, Рэмси и Джон Макгинн, и создав яркую, приподнятую атмосферу на «Вилла Парк».

Мы не должны обязательно удивляться этому. Испанец, в конце концов, тренер с огромным послужным списком, завоевавший много трофеев в «Севилье» и ставший полуфиналистом Лиги чемпионов с «Вильярреалом» в прошлом сезоне.

Его «Вилла», возможно, не сможет поддерживать форму, которую они демонстрировали в последние недели, но работа, проделанная Эмери в Мидлендсе, безусловно, не может быть поставлена под сомнение.

Что дальше для Джеррарда?

Итак, большой вопрос для Джеррарда: что будет дальше? Прошло уже семь месяцев с тех пор, как его уволили из «Виллы», и за это время не менее восьми клубов Премьер-лиги сменили своих тренеров, причем некоторые из них по нескольку раз.

Сообщалось, что только «Лидс» из этих восьми рассматривал Джеррарда как потенциального кандидата — хотя, справедливости ради, мы не должны были ожидать, что «Эвертон» или «Челси» сделают это — и это, естественно, вызывает вопросы.

Успех в Шотландии велик, но неудача в Премьер-лиге еще значительнее, если речь идет о владельцах клубов. Наиболее устойчивые слухи с октября связывали Джеррарда с работой в сборных Бельгии и Польши, а также с турецким клубом «Трабзонспор». Возможно, он поступил мудро, что не выбрал ни один из этих вариантов.

Было бы глупо предполагать, что «Вилла» была его единственным большим шансом в Премьер-лиге. Случай с Фрэнком Лэмпардом показывает, что даже тем, кто неоднократно терпит неудачу, могут быть предоставлены дополнительные возможности, и, учитывая, что такие специалисты, как Рой Ходжсон, Сэм Эллардайс и Дин Смит, в настоящее время тренируют в высшем дивизионе, будет удивительно, если Джеррард не получит несколько телефонных звонков из клубов этим летом.

Стивен Джеррард globallookpress.com

Его работа в «Рейнджерс» должна гарантировать это, да и начало в «Вилле» было более чем многообещающим, чтобы предположить, что он достоин еще одной попытки. Он показал, что может организовать команду в обороне, что он может привлекать игроков и что, если дать время, он может создать опасную команду, ориентированную на владение мячом.

Его способность переключаться между стилями в «Рейнджерс», играя первым номером в шотландской лиге, и более организованно и контратакующе в Европе, была очень впечатляющей.

Он многому научился в плохие времена, можно быть в этом уверенным. Он знает, что допускал ошибки в «Вилле», на поле и за его пределами, и теперь он знает, каково это — стать жертвой ориентированного на краткосрочный успех мышления, бытующего в футболе.

Конечно, еще неизвестно, получит ли он в конечном итоге работу своей мечты. Он долгое время считался естественным преемником Клоппа в «Ливерпуле», не в последнюю очередь самим Клоппом, но ему, безусловно, нужно успешно проявить себя на следующей работе, если он хочет продолжить разговор об этой вакансии.