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    Чужие праздники. Обыграв «Арсенал», «Ноттингем Форест» спасся от вылета и отдал титул «Ман Сити»

    Реакция английских СМИ на поражение «Арсенала», принесшее чемпионский титул «Манчестер Сити»

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    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»
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    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»
    «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии после поражения лондонского «Арсенала» в гостевом матче 37‑го тура с «Ноттингем Форест». Субботняя встреча завершилась поражением «канониров» со счетом 0:1. Мяч на 19‑й минуте забил Тайво Авоньи. «Арсенал» лишился шансов на победу в чемпионате. Лондонцы с 81 очком идут вторыми в таблице, уступая четыре очка «Сити», у которого есть два матча в запасе.

    «Арсенал» смирился с поражением в титульной гонке

    Автор The Guardian Джонатан Уилсон считает, что «Ноттингем Форесту» на руку сыграл упадок духа в стане «канониров»

    «Многообещающая чемпионская гонка подошла к своему формальному и преждевременному завершению под ярким весенним солнцем, поскольку неспособность "Арсенала" победить "Ноттингем Форест" гарантировала, что в пятый раз за шесть сезонов Премьер-лигу выиграл "Манчестер Сити", у которого есть три матча в запасе. Но если эта сторона уравнения была в конечном счете разочаровывающей, то для "Фореста" это был экстаз: в следующем сезоне они снова будут играть в Премьер-лиге.

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    • Для иной команды поездка на следующей неделе в гости к "Кристал Пэласу", находящемуся в середине таблицы, может показаться идеальным матчем последнего тура для команды, нуждающейся в очках. Работа "Пэласа" уже сделана, их отпускные чемоданы уже упакованы; они не настроены на битву. Но гостевая форма "Форест" настолько плоха — всего семь очков в 18 выездных играх в этом сезоне — что было понимание — им не помешало бы обеспечить себе успех в борьбе за выживание до этого. Имея такую возможность в результате ничьей "Эвертона" с "Вулверхэмптоном" ранее в тот же день, они охотно ею воспользовались.

    Независимо от того, определяете ли вы то, что произошло с "Арсеналом", как то, что у них сдали нервы, или как неизбежный результат погони за почти несокрушимым противником с командой, которой явно не хватает глубины состава в определенных ключевых областях, или как сочетание того и другого, нельзя отрицать, что концовку сезона "Арсенал" с треском провалил. С тех пор, как они упустили преимущество 2:0 на "Энфилде", они выиграли всего две игры из восьми.

    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»

    Создавалось ощущение, что "Арсенал", с его исключительно формальным стремлением догнать неумолимо превосходящий "Манчестер Сити" и уже гарантированным местом в Лиге чемпионов следующего сезона, играет без особой цели. Дело было не в том, что они играли в полноги или в том, что была проведена ротация, но было заметно отсутствие интенсивности. Все знали, что чемпионская гонка окончена, смирение было настолько абсолютным, что насмешки болельщиков "Фореста" о том, что "Арсенал" был "на вершине лиги и облажался", казались странно неуместными, почти неприятными и вскоре прекратились.

    Конечно, в пасе Мартина Эдегора была какая-то небрежность, которая дала шанс забить "Форесту". Морган Гиббс-Уайт, ставший прошлогодним трансферным успехом, с радостью завладел мячом, продвинулся вперед, а затем запустил Тайво Авоньи идеально взвешенным пасом.

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    После среднего старта в "Форесте" после перехода из "Унионаа" Авоньи блеснул в этом месяце дублями против "Саутгемптона" и "Челси". Каким бы опасным он ни был, его завершение в этом матче не обошлось без доли удачи. Габриэль в подкате зацепил мяч, отчего тот пронесся над пдадающим Аароном Рамсдейлом — гол, достигнутый точностью паса».

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    Беззубая игра «Арсенала»

    Автор The Telegraph Сэм Уоллес фиксирует, что в первом тайме «канониры» не смогли создать ничего опасного у ворота «Ноттингем Фореста».

    «В последний день октября команда Микеля Артеты забила пять мячей в ворота "Ноттингем Форест" на "Эмирейтс" и вернулась на вершину Премьер-лиги после 12 туров. В следующие выходные они выиграли на "Стэмфорд Бридж", затем на "Молинью" и не проигрывали в лиге до начала февраля. Имея трофей в пределах досягаемости в апреле и мае, они выиграли только два из последних восьми матчей. Надежда на титул действительно исчезла задолго до того, как они прибыли в Ноттингем.

    Для "Фореста" это было великое возрождение, которое обеспечило команде Стива Купера место в АПЛ еще на один сезон. Менеджер "Фореста" устроил великолепную тактическую засаду истощенной команде Артеты, забив гол в первом тайме в контратаке Тайво Авоньи, а затем справившись с лучшим, что мог предложить "Арсенал", а этого было очень немного. Выдающимся игроком матча, заметно превосходившим всех был Морган Гиббс-Уайт, который должен стать предметом внимания сборной Англии в конце мая.

    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»

    Великолепное выступление аутсайдера перед восторженной домашней публикой. Но команда "Арсенала" с пятью игроками основы в стартовом составе была потерянной и просто ждала, когда ее обыграют. В этом сезоне они выиграли несколько крупных матчей на выезде. Они способны на это. Но большие игроки, которые еще способны выступать — Букайо Сака, Мартин Эдегор, Габриэль Жезус — кажется, уже показали свою лучшую игру. Просто больше ничего не осталось.

    "Арсенал" плохо играл. Вечер на "Сити Граунд" начался с предчувствием возможности крупного большого результата, и на стадионе было шумно и напряженно. Тем не менее их команда вряд ли собиралась владеть мячом. Задача хозяев поля заключалась в том, чтобы защититься от пасового натиска "Арсенала", хотя даже при более чем 80-процентном владении мячом это никогда не ощущалось как натиск. "Арсенал" был командой, которая останавливалась и начинала заново. Они осторожничали и колебались. В результате "Форест" смог их загнать.

    Потребовалось очень хорошо сбалансированное оборонительное усилие. Защита из пяти человек с Муссой Ниакате, в роли лидера, чтобы справиться с угрозой Мартина Эдегора, которая в первом тайме была не очень большой. Как и от всех остальных, по большей части. Ренан Лоди проделал хорошую работу, нейтрализуя опасность от забеганий Букайо Сака , и чаще всего у него была некоторая поддержка в этом начинании.

    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»

    Конечно, второй тайм не мог быть для "Арсенала" таким же плохим, как первый. Форест забил на 19-й минуте, когда Эдегор подарил пас Гиббс-Уайту. Он побежал вперед, и что бы ни изобразил Авоньи, что в итоге отправило мяч в ворота, это была единственная попытка "Фореста" поразить створ за весь тайм. Но у и "Арсенала" было только две. Габриэль Жезус пытался что-то создать, но попал в своего же игрока. Леандро Троссард практически не участвовал в игре.

    Ближе к концу первого тайма, когда очередной ход "Арсенала" не удался, Артета закрыл лицо руками на боковой линии. У него было очень мало вариантов. Среди его замен было три юноши из академии: 17-летний Амарио Козье-Дюберри, 18-летний Руэлл Уолтерс и 19-летний Мауро Гомеш Бандейра. Рейсс Нельсон отсутствовал из-за болезни. Габриэль Мартинелли, Уильям Салиба. Александр Зинченко, Такехиро Томиясу, Мохамед Эльнени — все травмированы».

    «Сити» ждет коронация в матче с «Челси»

    Автор Daily Mail Оливер Холт после поражения «Арсенала» воспевает величие команды Пепа Гвардиолы, которая завершила первую из трех задач в рамках завоевания требла.

    «Это поражение от "Ноттингем Форест" со счетом 1:0 перед возмущённой толпой, безумно счастливой тому, что они спаслись от вылета, означало, что титульная гонка, которая когда-то обещала длиться до последней секунды, закончилась довольно жалко. Столкнувшись с безжалостностью "Манчестер Сити", "Арсенал" просто не выдержал.

    И вот, в конце концов, "Сити" и их тренер Пеп Гвардиола получили свой третий титул подряд и пятый за шесть лет без единого удара по мячу. Титул был потерян на берегу реки Трент, и "Арсенал" сбежал, чтобы зализать раны, их отступление в походе за величием завершилось.

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    • Завтрашняя игра "Сити" против "Челси" не будет отягощена нервами, как это могло быть раньше, они не будут даже в малейшей опасности. Это будет коронация. Она будет представлена как первая завершенная часть Требла.

    После поражения "Арсенала", "Сити" стал лишь пятым английским клубом, выигравшим три титула подряд в высшем дивизионе. Гвардиола, широко известный как ведущий тренер в мире, является вторым специалистом после Фергюсона, добившимся этого.

    Было время, когда "Арсенал" грозился свергнуть чемпионов, но в итоге сдулся. Они провели прекрасный сезон, сезон, который превзошел их ожидания, сезон, когда особенно отличились Букайо Сака и Мартин Эдегор. Но он заканчивается с приторным чувством антикульминации и того, что могло бы быть.

    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»

    С "Форестом" все было наоборот. Этот триумф означает, что они в безопасности и что за оставшиеся места в зоне вылета будут бороться "Лестер", "Лидс" и "Эвертон". Это достижение является триумфом для их тренера Стива Купера, который проделал такую превосходную работу в этом сезоне, и это триумф для их владельца, Евангелоса Маринакиса, который остался с Купером, когда другие клубы в панике увольняли своих тренеров.

    Маринакис прошел через пытки в директорской ложе, но когда прозвучал финальный свисток, на этом стадионе поднялся громкий рев, прокатившийся по реке Трент и далеко за его пределами, сигнализируя о том, что еще один сезон им предстоит провести в Премьер-лиге.

    "Форест" и их поклонники бурно праздновали. Игроки совершили круг почета на поле, чтобы отпраздновать выживание команды, и танцевали и резвились под Freed From Desire. По крайней мере, их желание победить в этом матче выгодно отличало их от "Арсенала". Желание победы было чем-то, что команда Артеты, похоже, потеряла.

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    • Где-то на северо-западе, возможно, на поле для гольфа в Моттрэм-Холле в Чешире, где Фергюсону сказали, что "Олдхэм" сыграл вничью с "Астон Виллой", и поэтому "Юнайтед" выиграл титул 30 лет назад, Гвардиола узнал бы о своем последнем триумфе.

    Ему и его команде предстоит еще больше завоеваний. Если все это произошло слишком рано для молодой команды Артеты, то "Сити" находится на своем пике. Они могут дать игрокам отдых в оставшихся трех матчах лиги и зарядить их энергией для финала Кубка Англии против "Юнайтед" на "Уэмбли" 3 июня и финала Лиги чемпионов против "Интера" в Стамбуле 10 июня.

    По крайней мере, "Арсенал" сможет рассчитывать на игру в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Они должны извлечь выгоду из того, чего они достигли, и усилиться. Когда исчезнет разочарование от того, как все это закончилось, они должны осознать, что у них есть шанс».

    Две причины, почему «Арсенал» не справился

    Автор ESPN Джеймс Олли считает, что поражение от «Фореста» показывает, как далеко «Арсеналу» предстоит зайти, чтобы сравняться с «Ман Сити».

    «Арсенал нашел блестящий способ выигрывать матчи, яркий, энергичный и эстетически приятный стиль, который неожиданно вывел их в чемпионскую гонку. Однако есть подозрение, что в будущем им потребуется немного больше с обеих сторон: больше стабильности сзади и больше разнообразия в атаке. Кроме того, эффективный план Б.

    Тем не менее, понятно, что "Арсеналу" еще предстоит пройти путь, чтобы стать чемпионами; Этот культовый старый стадион дает представление о том, как далеко продвинулся "Арсенал" под руководством Артеты.

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    • Их последний визит сюда состоялся в январе 2022 года, когда Артета проиграл в третьем раунде Кубка Англии со счетом 1: 0, за что Артета впоследствии извинился, а позже в документальном фильме Amazon "Все или ничего" о клубе в том сезоне выяснилось, что он, возможно, был больше всего зол в раздевалке, говоря своим игрокам: "Я принимаю проигрыш. Я не приемлю эти гребаные стандарты, вот что я вам скажу".

    Они теперь другая команда. "Арсенал" боролся с "Сити" до начала мая, достигнув такого уровня прогресса, который почти никто не мог себе представить в начале сезона, когда Букайо Сака, Мартин Эдегор и Уильям Салиба, чье отсутствие здесь снова ощущалось, превратились в одних из лучших и талантливых игроков английского футбола.

    В конечном счете, они не смогли выдержать такой темп, и тому есть две основные причины. Они не сдрейфили в концовке, как предполагают некоторые, но они не смогли показать свой лучший футбол под самым сильным давлением, что является признаком того, что молодая команда вступает на неизвестную территорию и теряет ориентацию.

    Две победы в восьми играх — это не крах, но "Сити" за сезон из 38 игр сократил пределы допустимых ошибок так, как ни одна другая команда до них, и этого достаточно, чтобы заставить "Арсенал" сожалеть о гонке которая закончилась тем, что команда Гвардиолы стала чемпионом в субботу, не ударив по мячу.

    «Ноттингем Форест» — «Арсенал»

    Во-вторых, "Арсенал" не обладает таким качеством ротации, как "Сити". Это распространенное заблуждение, что у "Сити" огромный состав с множеством вариантов на всех позициях. У них его нет. Что у них есть, так это небольшая группа или взаимозаменяемые игроки с почти незаметным падением качества. У Джека Грилиша выходной? Не волнуйтесь, есть Фил Фоден. Кевин Де Брёйне не совсем в форме? Вот Илкай Гюндоган. Эмерик Ляпорт травмирован? Под рукой Натан Аке или Мануэль Аканджи. Нужно освежить атаку? Победитель чемпионата мира Хулиан Альварес.

    И, конечно же, Эрлинг Холанн. "Сити" отпустил Габриэля Жезуса в "Арсенал", полагая, что Холанн станет значительным обновлением, и его цифры ошеломляют: 52 гола во всех соревнованиях, 33 в лиге.

    Все футбольные трансферы

    "Арсенал" добился огромных успехов в трансферное окно, сделав несколько умных выборов, но это должно продолжаться этим летом. Артета открыто говорил о том, что ему необходимо "абсолютно точно попасть" с летними покупками. Они не могут позволить себе еще одну ошибку в размере 72 миллионов фунтов стерлингов, как Николя Пепе, или недостаточную отдачу от Фабио Виейра, на которого потрачено 35 миллионов фунтов стерлингов».

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