Капитуляция. «Брайтон» добил последние надежды «Арсенала» на титул

«Арсенал» потерпел разгромное поражение от «Брайтона» (0:3) в 36-м туре чемпионата Англии. В составе гостей голами отметились Хулио Энсисо (51-я минута), Денис Ундав (86-я минута) и Первис Эступиньян (96-я минута). «Арсенал» с 81 очком остался в таблице АПЛ на втором месте. За два тура до финиша команда Микеля Артеты на 4 очка отстает от лидирующего «Манчестер Сити», при этом «горожане» имеют одну игру в запасе. «Брайтон» набрал 58 очков и поднялся на шестую позицию.

Авантюрный футбол «Брайтона» и вялый «Арсенал»

Автор The Telegraph Сэм Дин отдает должное гостям, которые полностью переиграли претендента на чемпионство на его же поле.

«Чемпионская гонка "Арсенала" окончена, и надежда ушла. Официально это еще не конец, но даже самые оптимистичные болельщики теперь должны принять реальность ситуации. Борьба за титул против "Манчестер Сити" требует безукоризненности, но в этот раз, у себя дома против "Брайтона", отличающегося выдающейся храбростью и мастерством, команда Микеля Артеты катастрофически не соответствовала стандартам, которые от них требовались.

По правде говоря, "Арсенал" также несколько сдал и по сравнению со своим обычным уровнем. Измученные долгим сезоном, истощенные эмоциями и лишенные блестящего тактического ума Роберто Де Дзерби, они выглядели как призраки в красном и белом. Казалось, что в их ногах закончилась энергия, а запас идей иссяк.

К тому времени, когда "Брайтон" забил третий гол благодаря крайнему защитнику Первису Эступиньяну, на стадионе "Эмирейтс" были пустые места. Это был сезон в северном Лондоне , в котором хватало драматических концовок, но не было никаких ожиданий или веры в еще один камбэк "Арсенала", когда матч приближался к своему завершению. Не в этот раз и не против этой брайтонской команды.

Немногие соперники сделали с "Арсеналом" то, что сделал с ними "Брайтон". Это был матч, который был сыгран почти полностью на условиях гостей: команда Де Дзерби выходила в нападение от своей штрафной, а затем яростно атаковала. Именно "Брайтон", а не "Арсенал", играл в более авантюрный футбол. Рисковал "Брайтон", а не "Арсенал".

Артета после матча выглядел как человек, который знал, что его мечта умерла. Он не сказал этого прямо, поскольку титул остается математически возможным, но язык его тела сказал больше, чем его слова. Редко испанец звучал настолько побежденным.

Со временем, возможно, даже через несколько дней, перспектива вернется, и Артета вспомнит, что его команда провела сезон, который превзошел все ожидания. Даже то, что они по прежнему конкурируют с "Сити" до последних туров, будет считаться достижением. Но в тот момент бушующие эмоции затуманивали это суждение. "Сегодня трудно увидеть эту картину", — признал Артета».

Печальное завершение борьбы «Арсенала»

Автор Daily Mail Оливер Холт сочувствует «канонирам», которые не смогли завершить блестящий сезон выигранным титулом.

«Это поражение со счетом 3:0 стало печальным завершением борьбы "Арсенала". Они были полностью переиграны командой Роберто де Дзерби на глазах у своих болельщиков. Они выглядели истощенными, морально и физически. Их переиграли, и перехитрили тактически. Были моменты — на самом деле большую часть матча — когда "Брайтон" играл с ними.

В концовке они встрепенулись, пытаясь бороться до последнего. Герои-воспитанники Эдди Нкетия и Рейсс Нельсон вышли со скамейки запасных и добавили торопливости и отчаяния в попытки сравнять счет после первого гола Хулио Энсисо на 50-й минуте.

Но за четыре минуты до конца бывшая звезда "Брайтона" Леандро Троссард попытался в касание отразить передачу накоротке от Аарона Рамсдейла, мяч отскочил к Денису Ундаву, и он перебросил мяч через вратаря "Арсенала" по высокой дуге, наблюдая, как снаряд отскочил в сетку.

Часы отсчитали восемь минут добавленного времени, когда "Брайтон" довершил разгром "Арсенала". Рамсдейл отразил удар Ундава, но попал прямо на Эступиньяна, и он отбил мяч мимо вратаря.

Де Дзерби пробежал по боковой линии и проскользил на коленях в стиле Жозе Моуринью. Он автор этой ошеломляющей победы, его звезда восходит. "Брайтон" сейчас находится в отличном положении, чтобы претендовать на еврокубки.

К тому времени многие болельщики "Арсенала" начали уходить, чего совсем не заслуживала их команда. Возрождение "канониров" стало одним из самых ярких событий этого сезона.

Было настоящей привилегией наблюдать за игрой Букайо Сака и Эдегора. Подобраться к титулу так близко — горькое разочарование, но нет ничего постыдного в проигрыше "Сити", который близок к непобедимости.

Некоторые кричали, что они сдрейфили. Это неправда. "Арсенал" не испугался в последний момент . Они просто не могли соревноваться с этой командой "Сити", которая так безжалостно побеждает. Это может сделать только "Сити".

Задача "Арсенала" теперь будет заключаться в том, чтобы усилить свой состав. Они должны сделать Деклана Райса из "Вест Хэма" своей главной целью и подготовиться к еще одной борьбе за титул в следующем сезоне».

Для Де Дзерби награда всегда стоит риска

Автор The Guardian Дэвид Хитнер впечатлен лучшим в истории «Брайтона» сезоном, который команда выдала под руководством нового тренера.

«До зоны Лиги чемпионов, "Брайтон", вероятно, не доберется, куда более вероятно место в Лиге Европы, но лучший сезон в их истории продолжает давать результаты. Они уже установили клубный рекорд по количеству очков в кампании высшего дивизиона, количеству побед и количеству забитых голов.

Для "Арсенала" в последнее время было только разочарование, впечатление, будто ветер покинул их паруса. Перед началом матча на стадионе "Эмирейтс" было тихо, что стало следствием того, как "Сити" покуражился на стадионе "Гудисон Парк" — как "Эвертон" выиграл у "Брайтона" со счетом 5:1 в прошлый понедельник? — и для хозяев все началось неудачно, Габриэль Мартинелли вынужден был уйти после ответного подката Мойсеса Кайседо.

Несколькими мгновениями ранее Мартинелли уничтожил Каору Митому в воздушном бою; он сначала проверил позицию своего противника, и это выглядело как подлый удар. Мартинелли избежал наказания. Он не избежал удара Кайседо, Мартинелли неловко изогнулся, когда упал. Кайседо, которого "Арсенал" пытался подписать в январе, также избежал предупреждения, что было странно.

Вышел Троссард, который в январе уехал из "Брайтона" в "Арсенал", и его освистали приезжие болельщики. Повсюду были фолы и апелляции к судьям, на которых оказывалось большое давление. Де Дзерби услышал оскорбления от болельщика за своей скамейкой. Он послал ему воздушный поцелуй.

"Арсенал" с самого начала заставлял их ошибаться — и в опасных зонах тоже, — но "Брайтон" продолжал гнуть свою линию. Для Де Дзерби награда всегда стоит риска. За построением некоторых атак "Брайтона" было приятно наблюдать, а Алексис Мак Аллистер просто блистал.

Де Дзерби сказал после поражения от "Эвертона", что "Арсенал" увидит "настоящий Брайтон". Вот оно, сила их характера, вышедшая на первый план. Для Микеля Артеты это был не тот "Арсенал", к которому он привык, и он был вынужден извиниться перед болельщиками.

Если его команда не могла найти свой ритм до перерыва — ряд фолов прерывали ход игры — во втором тайме они просто разваливались; проигрывали забеги, уступали в дуэлях».

«Арсенал» показал борьбу, но не свой футбол

Автор ESPN Джеймс Олли считает, что психологическое давление плохо отразилось на игре «Арсенала».

«Самым впечатляющим аспектом победы над "Ньюкаслом" в прошлые выходные было то, как "Арсенал" противостоял физической силе и свирепости своих противников, заслужив право играть, когда качество их футбола вышло на первый план.

В воскресенье две самые эстетически приятные команды столкнулись друг с другом, но первая половина была борьбой на истощение, о чем свидетельствует грубый фол Габриэля Мартинелли на Каору Митоме, на который последовал ответ в виде подката Мойзеса Кайседо под бразильца несколькими минутами позже.

"Арсенал" создал опасные моменты, когда Леандро Троссард попал в перекладину, удар Габриэля Жезуса был отражен умным сейвом, а Букайо Сака пробил мимо цели перед самым перерывом.

Но у "Брайтона" было 62% владения мячом — с немного более высоким xG от 0,50 до 0,45, несмотря на то, что у "чаек" было три удара против восьми у "Арсенала", — и он увеличил его после перерыва, играя в роскошный футбол, возможно потому, что гости играли без давления, которое, возможно, мешало хозяевам.

Свидетельством качества "Арсенала" в этом сезоне является то, что они так редко проигрывали. "Канониры" в этом сезоне проиграли пять матчей чемпионата. "Манчестер Сити" преподал им урок в обеих очных встречах, но сентябрьская победа "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 была скорее за счет удачи, как и успех "Эвертона" со счетом 1:0 в первой игре под руководством Шона Дайча.

"Брайтон" заслужил эту победу, выглядя острее, обладая большей изобретательностью. Им все еще предстоит играть с "Сити" дома, но, к сожалению, для "Арсенала" проверка, которую мог бы предоставить манчестерцам "Брайтон", почти наверняка произойдет слишком поздно».

Невероятный сезон «Брайтона» далек от завершения

Автор ВВС Нил Джонстон впечатлен атмосферой в «Брайтоне» и взаимопониманием итальянского тренера Роберто Де Дзерби и его игроков.

«Это была еще одна громкая победа в том, что похоже на исторический сезон для "Брайтона", который оправился от сокрушительного домашнего поражения от "Эвертона" со счетом 5: 1 и показал одно из своих лучших выступлений в сезоне. Они были в своей лучшей форме, поскольку "Арсенал" проиграл на "Эмирейтс" всего во второй раз в этом сезоне АПЛ

Роберто Де Зерби призвал своих игроков "написать историю клуба", впервые пройдя квалификацию в еврокубки. "Этого недостаточно, чтобы попасть в Лигу Европы", — сказал Де Зерби. "У нас четыре игры, и все они тяжелые. У нас 58 очков, и этого недостаточно. Мы должны выиграть другие игры, и первая игра будет в 'Ньюкасле' [в четверг]".

"Мне нравится работать с игроками. Мне очень повезло быть их тренером, и я счастлив, что им нравится работать со мной. Это большое удовлетворение для меня, но я предпочитаю говорить обо всем в конце сезона, потому что мы хотим добиться чего-то исторического для болельщиков и для клуба".

Двух побед в последних четырех матчах — "Ньюкасл" (в гостях), "Саутгемптон" (дома), "Манчестер Сити" (дома), "Астон Вилла" (в гостях) — будет достаточно, чтобы "Чайки" подтвердили свое место в Лиге Европы следующего сезона. В матче с "Арсеналом" "Брайтон" показал себя лучше всего в атаке, нанеся шесть ударов в створ и забив половину из них.

"Менеджер показал нам видео с Майклом Джорданом, чтобы показать нам, как он мотивировал себя на каждую игру", — сказал бомбардир Ундав Sky Sports. "Это был правильный выбор — показать нам видео, и сегодня мы показали, насколько мы сильны морально".

Когда после финального свистка игроки "Арсенала" выглядели опустошенными, "Брайтон" триумфально прошел туда, где собрались их выездные болельщики, чтобы выразить свою признательность. Этот невероятный сезон для "Чаек", который включал в себя победы над "МЮ" и "Челси" в Кубке Англии и в АПЛ, и он далек от завершения».

Победитель: Роберто Де Дзерби

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и тренер «Брайтона» попал в первую категорию.

«Когда Де Дзерби пустился в забег по боковой линии, чтобы отпраздновать гол Ундава сделавший счет 2:0 в пользу "Брайтона", можно было почти видеть, как он излучает удовлетворение.

Прекрасный молодой тренер "Брайтона" сказал в преддверии игры, что, по его мнению, его команда оправится от разочаровывающего поражения от "Эвертона", и они сделали это и многое другое благодаря этой исключительной игре.

Тактически Де Зерби попал в точку. Приглашать "Арсенал" прессинговать до задней линии было рискованно, но награда, когда они переигрывали их, была очевидна.

"Чайки" всегда выглядели угрожающе, особенно с левого фланга, гдеа Митома доставлял Бену Уайту всевозможные проблемы.

"Брайтон" отлично провел игру и получил то, что заслужил. Это был еще один впечатляющий момент в постоянно растущем резюме Де Дзерби».