Сладкая месть «Брайтона». Пенальти на 99-й минуте принес «чайкам» победу над «МЮ»

В матче 28-го тура АПЛ «Брайтон» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0). Единственный гол был забит на 9-й компенсированной минуте. В ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Алексис Мак Аллистер. Манкунианцы с 63 очками остались на 4-й позиции. В активе «Брайтона» 55 очков и 6-я позиция.

Месть «Брайтона» за Кубок Англии

Автор The Guardian Дэвид Хитнер восхищаясь матчем на арене «Амекс» не забывает о предыдущем противостоянии команд в рамках Кубка Англии.

«Болельщики "Манчестер Юнайтед" стремились напомнить всем, кто едет на "Уэмбли" на финал Кубка Англии. Победа их клуба над "Брайтоном" в полуфинале в позапрошлое воскресенье определила ход этого матча-реванша в Премьер-лиге. Сценарий "Брайтона" включал месть, потому что то было тяжелое поражение после серии пенальти.

Это снова была хаотичная игра. Обе команды играли так, как хотели; "Брайтон" с их четкими, как бритва, передачами и постоянно меняющимися построениями, "Юнайтед" сделал ставку на контратаки. Были отличные моменты у обеих команд, прекрасные сейвы вратарей, особенно в исполнении голкипера "Брайтона" Джейсона Стила, яростные протесты против решений арбитра Андре Марринера и ощущение, что не оторвать глаз ни от одной части поля.

И, наконец, произошел прорыв, тот, которого жаждал "Брайтон", и который, как они думали, мог ускользнуть от них. После подачи углового в штрафной площади "Юнайтед" царил хаос, который завершил Давид Де Хеа, отразив удар Мойсеса Кайседо.

«Брайтон» — «МЮ» twitter.com/OfficialBHAFC

Но затем VAR предупредила Марринера о возможной игре рукой в исполнении Люка Шоу. Пенальти, на исполнение которого Роберто Де Дзерби, наставник "Брайтона", не смог смотреть. Но Алексис Мак Аллистер забил. Это был тот еще финал изнуряющего вечера.

Было трудно игнорировать сюжетную линию мести, несмотря на комментарий Де Дзерби в программке матча о том, что "наши мысли далеки от Уэмбли". На следующей же странице исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер написал, что у них есть "быстрая возможность отомстить" за полуфинал. Это куда более точно отражало настроение хозяев».

90 минут нарастающего давления

Автор Daily Mail Риат Аль-Самарраи впечатлен борьбой команд на протяжении 90 минут, хотя и фиксирует проблемы с реализацией у обоих коллективов.

«Это не избавит "Брайтон" от агонии полуфинального поражения на "Уэмбли", но, безусловно, поможет. Это поможет "Брайтону" завершить великолепный сезон европейской квалификацией. Это также поможет Эрику Тен Хагу, после вечера, в который его команда нанесла 16 ударов и не забила ни одного гола, укрепить свое убеждение в том, что ему нужен новый нападающий и, скорее всего — Гарри Кейн.

Но победа "Юнайтед" была бы слишком тяжелым ударом для "Брайтона". Они были превосходны, когда не допускали ошибок. Они контролировали игру, имели лучшие шансы и на них было приятно смотреть. Тем не менее, "Юнайтед" тоже играл свою роль, но, как и во многих выездных играх в этом сезоне, они не оправдали ожиданий.

Когда матч закончился, Роберто Де Дзерби просто слетел с катушек. Он махал руками, как сумасшедший. В последние дни он болел и чуть не пропустил этот матч. Но этого не случилось, несмотря на умеренную погоду он был с шарфом на шее и уходил с таким видом, будто причинил себе больше вреда, чем пользы. По крайней мере, он хорошо провел время, делая это.

Вернувшись к одной из своих более сильных конфигураций, Тен Хаг сделал четыре замены в команде, которая обыграла "Астон Виллу" на выходных. Это означало возвращение Аарона Ван-Биссаки, Фреда, Антони и Антони Марсьяля. Де Дзерби внес столько же изменений в состав, сколько разгромил "Волков" со счетом 6:0 в прошлые выходные. Это дало старт решающему трио из Мойсеса Кайседо, Каору Митомы и Мака Аллистера, а также 18-летнему плеймейкеру Факундо Буонанотте.

«Брайтон» — «МЮ» twitter.com/OfficialBHAFC

Результат всех этих настроек составов? Первый тайм был великолепным бардаком, с множеством отличных моментов. Обе скамейки были раздражены из-за неэффективности, но это было блестящее убедительное зрелище, особенно размены между Митомой, одним из тех подписаний-откровений, которые так часто делает "Брайтон", и Ван-Биссакой, чье возрождение в этом сезоне привело к тому, что он превратился в такого надежного победитель дуэлей. Все 45 минут Митома и "Брайтон" бросали ему вызов, без каких-либо ощутимых результатов.

"Юнайтед"? Слишком часто их подход, казалось, сводился к нацеливанию подач на Рашфорда слева и надежде на какую-то индивидуальную магию против Кайседо, полузащитника, перепрофилированного в правого защитника. Де Дзерби немного повезло в первом тайме, что такая динамика не сыграла против него.

Буонанотте открыл второй тайм, пробив в перекладину, и удар Энсисо, после гладкого прохода через толпу защитников "Юнайтед", также был заблокированр Ван-Биссакой . Третий момент в этом тайме возник, когда па Диогу Далота перехватил Митома, чей рывок в штрафную был завершен ударом, прошедшим мимо ближней штанги. Через несколько минут он снова прошел, хотя и под острым углом, и попал в Де Хеа. Если его завершение моментов улучшится, он вполне может стать следующим игроком "Брайтона", за которым выстроится очередь. На самом деле, претендентов на него будет и так много, и не будет недостатка в искушениях.

В условиях нарастающего давления Де Дзерби искал новый импульс, запустив Марча, чей нереализованный пенальти стал решающим актом полуфинала Кубка. Он также все больше разочаровывался в арбитре Марринере, который не показал Каземиро вторую желтую карточку за то, что он упал на землю из-за фола на Кайседо, а затем проигнорировал вторую апелляцию к пенальти на Митоме.

Это подняло напряжение на ступеньку выше, и оно обострилось, когда Льюис Данк и Антони сцепились и ударились грудью. Марринер раздал каждому по желтой карточке, но рисковал потерять контроль над игрой. Все же шансы появлялись. Марч и Мак Аллистер были близки, как и Адам Вебстер в добавленное время. Но гол а не было. Пока Марринер не отправился к монитору VAR, а Мак Аллистер не отомстил за "Уэмбли".».

«МЮ» подпортил свои перспективы на топ-4

Автор The Telegraph Сэм Дин не забывает о борьбе з места в топ-4, которую ведет «МЮ» и которая обострилась после очередной потери манкунианцами очков на выезде.

«Трудно сказать, насколько дорого может обойтись одно решение и одно движение руки в течение сезона Премьер-лиги, состоящего из 38 игр. Люк Шоу, защитник "Манчестер Юнайтед", может только надеяться, что его рука и его последующая игра ей не определят оставшуюся часть этой кампании для его команды и не стоили им места в четверке лучших.

Безумное решение Шоу на последних секундах захватывающей встречи на южном побережье превратило одно очко для "Юнайтед" в ноль очков. На 99-й минуте Алексис Мак Аллистер выиграл этот матч для "Брайтона" забив с пенальти и позволил "Амекс Стэдиум" мечтать о том, что еще может быть возможно в этом сезоне.

Еще одна победа "Брайтона" над "Юнайтед", и для гостей она, должно быть, была такой же изнурительной, как тяжелые поражения здесь в предыдущих сезонах. Эрик тен Хаг стоял в конце матча, засунув руки в карманы, не зная, что делать или сказать, а его игроки чесали затылки и недоумевали, как им не удалось удержаться.

"Ливерпуль" вклинивается в гонку за четверку лучших, и, хотя у "Юнайтед" есть преимущество, теперь они должны оглядываться через плечо. Тем временем "Брайтон" продолжает взмывать вверх в поисках еврокубков. Команда Роберто Де Дзерби — смелая, решительная и изобретательная, и они полностью заслужили свою победу.

К концу встречи "Юнайтед" цеплялся за очко, таково было доминирование "Брайтона", и катастрофическую выездную статистику против лучших команд в этой лиге необходимо срочно исправлять, если они действительно хотят стать силой, возродившейся под руководством Тен Хага.

«Брайтон» — «МЮ» twitter.com/ManUtd

"Юнайтед" олицетворяет давно установленный порядок АПЛ, который "Брайтон" надеется однажды разрушить, и среди болельщиков на южном побережье есть ощущение, что с Де Дзерби на тренерском мостике все возможно. У игроков тоже есть ощущение, что это клуб с потенциалом свергнуть с трона "больших мальчиков" не только в долгосрочной перспективе, но и в ближайшем будущем.

Показателем роста "Брайтона" как команды в этом сезоне является то, что они искренне раздражены своим недавним поражением от "Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии. Они проиграли по пенальти, и Де Дзерби публично заявил, что считает, что его команда заслуживает большего за свою игру в тот день.

Календарь и таблица АПЛ

Игроки итальянца явно разделяют это чувство, основанное на свирепости их подхода к вступительным обменам этой встречи на оживленном стадионе "Амекс". "Брайтон" не боялся соперника, и они с самого начала играли первым номером».

Мак Аллистер сияет на фоне циркулирующих слухов

Корреспондент ESPN Том Гамильтон выделяет в составе победителей аргентинского полузащитника Алексиса Мак Аллистера, реализовавшего решающий пенальти.

«Слухи связывают Мак Аллистера с переездом из "Брайтона" с того момента, как он ступил на английскую землю после победы на чемпионате мира с Аргентиной.

Он великолепен, и в эпоху, когда большинство ведущих европейских клубов стремятся укрепить свою полузащиту, этим летом у него не будет недостатка в предложениях — как сообщается, "Ливерпуль" лидирует в борьбе.

Но будет трудно соблазнить его уйти отсюда. "Брайтон" играет в выдающийся футбол, это клуб на подъеме, игроки прогрессируют под руководством Де Дзерби, и вокруг царит великолепная атмосфера.

Мак Аллистер снова был выше всех похвал против "Манчестер Юнайтед". Он контролировал середину поля, точно зная, когда броситься вперед, а когда обратить внимание на их угрозы на фланге.

«Брайтон» — «МЮ» twitter.com/OfficialBHAFC

Он был проницателен в защите и продолжал владеть мячом в середине поля. Короче говоря, он идеальный центральный полузащитник.

Если однажды Мак Аллистер покинет "Амекс" и перейдет в одну из крупнейших команд Европы, "Брайтону" придется найти способ заменить его. Но, как они снова и снова доказывают, они найдут способ».

Великолепный «Брайтон» нацелен на еврокубки

Автор ВВС Фил Макналти высоко оценивает шансы «чаек» финишировать в зоне еврокубков и считает, что команда не затеряется на европейской арене.

«Захватывающий атакующий стиль "Брайтона" под руководством тренера Роберто де Дзерби заставил болельщиков мечтать о европейском футболе в следующем сезоне, а сцены празднования после финального свистка отражали веру и оптимизм, охватившие клуб.

Судя по этому матчу, если "Брайтон" действительно доберется до еврокубков, они станут удивительно интересным дополнением для турнира. Они показали, что оправились от поражения от "Юнайтед" на "Уэмбли", отказавшись довольствоваться ничьей и преследуя своих утомленных соперников на более поздних стадиях игры.

«Брайтон» — «МЮ» twitter.com/ManUtd

"Брайтон" играет с темпом и интенсивностью, которые временами напоминают чистый театр, и, в конце концов, этого оказалось слишком много для "Юнайтед", хотя эта игра была довольно равной до пенальти на последних минутах.

Победитель чемпионата мира по футболу аргентинец Мак Аллистер проигнорировал шум и давление, чтобы убедительно обыграть Де Хеа и привести фанатов "Брайтона" в яростный восторг. Как же они наслаждались, когда Де Дзерби повел своих триумфаторов на круг почета после финального свистка.

При всем превосходстве "Брайтона" они по-прежнему во многом полагались на вратаря Стила, который был выдающимся, когда вступал в игру.

Следующим домашним матчем "Брайтона" будет встреча с испытывающим проблемы "Эвертоном", и в таком настроении и форме он будет чувствовать себя способным обыграть кого угодно».

Неудачник: Эрик тен Хаг

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и тренер «МЮ» попал во вторую категорию.

«Голландец принял пару неудачных решений, например, отказался от Кристиана Эриксена в пользу Фреда.

У бразильца больше энергии, чем у Эриксена, но он гораздо менее надежен в обращении с мячом, а неспособность "Юнайтед" удерживать владение мячом в течение длительного времени сыграла на руку "Брайтону".

Было странно, что Тен Хаг не решил вывести Эриксена на поле во втором тайме и дождался 76-й минуты, чтобы сделать свою первую замену, особенно учитывая, как быстро тренер обычно производит замены.

«Брайтон» — «МЮ» twitter.com/OfficialBHAFC

Но в более широком смысле Тен Хаг должен взять на себя часть ответственности за провальную выездную форму "Юнайтед".

Его команда может царить на "Олд Траффорд", но очки на выезде имеют такое же значение, как и домашние очки, а выездные результаты "красных дьяволов" серьезно сдерживают их.

Это не может продолжаться в следующем сезоне, когда "Юнайтед" должен стремиться развить эту обнадеживающую первую кампанию под руководством своего нового тренера и бросить вызов соседям в борьбе за титул».