«Арсенал» выместил злость на «Челси» и вернулся на вершину таблицы АПЛ

«Арсенал» нанес поражение «Челси» (3:1) в 34‑м туре чемпионата Англии по футболу. У победителей дублем отметился Мартин Эдегор, еще один гол забил Габриэл Жезус. У «синих» отличился Чуквунонсо Мадуэке. «Арсенал» (78 очков) поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ, опередив «Манчестер Сити» (76), который провел на два матча меньше. «Челси» (39) находится на 12‑м месте.

Неправдоподобно плохой «Челси»

Автор The Guardian Дэвид Хитнер считает победу «Арсенал» над «Челси» реакцией на крупное поражение от «Манчестер Сити».

«Это еще не конец, — сказал Микель Артета в понедельник. Кажется, что все же конец, "Манчестер Сити" слишком силен, о чем свидетельствует разгром "Арсенала" со счетом 4:1 в прошлую среду. Но "Арсенал" не может допустить, чтобы их стремление к титулу сошло на нет. Они в долгу перед собой после отличного сезона, который они провели. А потом кто знает? Все может быть…

Подопечные Артеты выполнили свою часть сделки, вернувшись на вершину таблицы АПЛ и оторвавшись от "Сити" на два очка за два тура до финиша, хотя не победить эту команду "Челси" означало бы сложить полномочия. Подопечные Фрэнка Лэмпарда в первом тайме играли почти неправдоподобно плохо. С другой стороны, все это было слишком привычно для их болельщиков в последнее время. "Арсенал" вел 3:0 на 34-й минуте, игра была окончена.

Выдающийся Мартин Эдегор забил первые два, Габриэль Жезус добавил третий, и счет мог быть крупнее. Радость для "Арсенала" омрачил вид Габриэля Магальяйса, хромающего ближе к концу матча, но более широкая картина показала первую победу в пяти матчах — реакцию на трепку от "Сити".

Это было тяжелым испытанием для Лэмпарда: скандирование "Супер Фрэнк" исходило скорее от болельщиков "Арсенала", чем от болельщиков "Челси". Его переход с тройки защитников на схему 4-3-3 не сработал, как и его выбор Пьера-Эмерика Обамеянга в атаку.

Бывший фаворит "Арсенала", вышедший в стартовом составе впервые после матча первого круга в ноябре прошлого года, коснулся мяча девять раз, прежде чем его заменили с поля в перерыве. Четыре из этих касания были во время розыгрыша мяча с центра поля.

Лэмпарду оставалось только заниматься поиском утешения, и был, по крайней мере, гол престижа, забитый Нони Мадуэке, его первый гол за "Челси", плюс то, что сошло за поздний навал. Это был лишь второй гол за промежуточный период пребывания Лэмпарда в должности сроком из шести игр, каждая из которых закончилась поражением, что стало худшим результатом клуба за 30 лет».

«Челси» был боксерской грушей «Арсенала»

Автор The Telegraph Сэм Дин поражен катастрофически плохой игрой обороны «Челси» и отмечает успешную игру связки Джака-Эдегор в составе «канониров».

«Справедливости ради, Обамеянг не был самой большой проблемой для "Челси" в первом тайме, который, должно быть, ощущался как настоящая футбольная пытка. Первые признаки хаоса в обороне появились через пять минут, когда Гранит Джака чуть не вколотил мяч с близкого расстояния после подбора, а вскоре первый гол влетел в ворота Кепы Аррисабалаги.

С точки зрения "Арсенала" это был по-настоящему красивый гол: Джака сделал низкий кросс в сторону Эдегора на краю штрафной площади. Последующий удар задел ладонь Кепы, а затем нижнюю часть перекладины на пути к цели. С точки зрения "Челси" возникло несколько очевидных вопросов: кто должен был прерывать прострел? А кто держал Эдегора?

Такова была природа игры "Челси" и ловкость атаки "Арсенала", те же самые вопросы задавались снова 13 минут спустя. Кто прервал кросс Джаки? А кто присматривал за Эдегором, когда он реализовал свой второй гол за ночь?

В такие моменты "Челси" был боксерской грушей "Арсенала", и команда Артеты, безусловно, вымещала на них свое огорчение. Обвинения в том, что они сдрейфили и отдали чемпионский титул не понравились игрокам Артеты, и они играли со злостью, а также с интенсивностью, которая во многом определила их сезон.

Вскоре было забито три гола, когда игроки "Челси" упали на газон, а Жезус хладнокровно сыграл в завершении. Защита "Челси" снова была смехотворной, и болельщикам хозяев это так понравилось, что они начали петь имя Лэмпарда в унисон. Ну, после того, как они закончили кричать болельщикам "Челси", что те обречены на вылет.

Временами это была просто бойня, которая продолжилась и после перерыва, когда "Арсенал" дважды был близок к тому, чтобы забить четвертый. Таково было отсутствие сплоченности у "Челси", им удалось провалить собственную контратаку, когда Н'Голо Канте вколотил мяч в спину своему партнеру по команде. Просто смешно. По крайней мере, для тех, кто болел за красных».

Утешительный гол

Автор Daily Mail Оливер Холт не оставляет без внимания гол престижа «Челси», забитый зимним новичком команды.

«Обамеянг сделал девять касаний в первом тайме. Ни одно из них не было успешным. Так что неудивительно, что после перерыва он не появился снова, его заменил Кай Хаверц. Это не помогло.

"Арсенал" начал второй тайм с целой россыпи моментов. Тьяго Силва остановил удар головой от Габриэля на линии, но не сразу смог вынести мяч, Кепа спас после удара Джаки, Жезус после заброса на дальнюю штангу отправил с близкого расстояния мяч над перекладиной, когда он должен был забивать, а Сака пробил в нескольких дюймах от створа.

В этих обстоятельствах было неожиданностью, когда "Челси" отыграл один мяч в середине тайма. Нони Мадуэке оторвался от Александра Зинченко, успев на точный пас от Матео Ковачича, отмахнулся от Габриэля и отправил мяч мимо Рамсдейла.

Это был первый гол Мадуэке в чемпионате после его перехода из "ПСВ Эйндховен" за 29 миллионов фунтов стерлингов в январе.

Календарь и таблица АПЛ

Остаток игры прошел в более спокойном темпе. "Арсенал" без особого труда держал соперника на расстоянии вытянутой руки. Они возобновили титульную гонку с новой надеждой. У "Челси" не осталось надежды».

Артета и его игроки получили передышку

Автор ESPN Джеймс Олли отмечает, что наставник «Арсенала» прибег к ротации состава, чтобы дать игрокам отдохнуть перед решающими матчами.

«Было заметно, что "Арсенал" физически и психологически устал, уступив титул "Манчестер Сити" в последние недели.

Таким образом, наставник "Арсенала" Микель Артета во вторник сделал три замены, чтобы освежить ситуацию: Якуб Кивёр, Жоржиньо и Леандро Троссард заменили Роба Холдинга, Томаса Парти и Габриэля Мартинелли.

Это последнее трио, возможно, было тремя худшими игроками "Арсенала" в поражении от "Сити" на прошлой неделе, и поэтому, независимо от того, были ли эти конкретные изменения также задуманы как предупреждение о плохой игре, желаемым результатом было значительно улучшенное выступление команды.

К перерыву вся борьба в матче закончилась, что позволило Артете продолжить давать передышки для некоторых своих игроков, убрав Букайо Сака и Александра Зинченко на последние 16 минут.

Очевидна зависимость "канониров" от творческого ядра на протяжении всего сезона: с его дублем против "Челси" Эдегор стал третьим игроком "Арсенала", записавшим на свой счет 20+ голов и результативных передач в Премьер-лиге в этом сезоне, после Сака (24) и Мартинелли ( 20). "Арсенал" — единственная команда, в которой три или более игроков достигли этой отметки».

Что-то прогнило в сердце «Челси»

Автор ВВС Фил Макналти подводит итоги ужасающего выступления и не менее ужасающего сезона «Челси»

«Возвращение Лэмпарда в "Челси" превращается в кошмар даже по сравнению с тем сезоном страданий , который клуб переживал из-за хаотичного управления Тодда Боэли и Бехдада Эгбали.

Игра "Челси", особенно в первые 45 минут, потерпела полное фиаско и свидетельствовала о том, что в самом сердце клуба что-то прогнило.

Недостаток старания, желания и конкурентной борьбы стали новым ударом для болельщиков "Челси", которые и так много страдали в этом сезоне.

Решение Лэмпарда выпустить бывшего нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга имело неприятные последствия, поскольку он сделал всего девять касаний, четыре из которых были начальными, прежде чем его заменили в перерыве.

Если Лэмпард думал, что его короткое пребывание в "Челси" было шансом доказать, что он лучше, чем казался, когда его уволили из "Эвертона", и могло дать ему шанс на новые новым возможности, это не сработало. Теперь ему нанесен серьезный репутационный ущерб.

Проблемы Рахима Стерлинга символизируют то, как крупные покупки Боэли не принесли результатов, и неудивительно, что его заменили. "Челси", который сейчас томится на 12-м месте, похоже, лишен какой-либо структуры или плана на игру.

А болельщики, которые надеялись, что шанс лишить "Арсенал" надежд на титул в лондонском дерби может, наконец, взбодрить их неэффективных звезд, остались чувствовать себя преданными после еще одного ужасного выступления».

Победитель: Якуб Кивёр

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и защитник «Арсенала» попал в первую категорию.

«Это была важная ночь для Кивёра, которому доверили его первый выход в стартовом составе в Премьер-лиге после его прибытия в январе.

После нескольких недель упорного использования Роба Холдинга в отсутствие Уильяма Салиба, Артета наконец обратился к игроку сборной Польши, несмотря на его опасения по поводу совместной игры двух левых центральных защитников.

А Кивёр отлично показал себя в центре защиты, что, безусловно, заставило задуматься, почему тренер "Арсенала" так долго ждал, чтобы дать ему шанс. Он был собран, хорошо читал игру, выходил из игры и вел себя агрессивно, когда это было необходимо.

23-летний игрок должен был знать еще до игры, что его выступление будет пристально рассматриваться, и он невероятно хорошо справился с этим давлением.

Можно предположить, что теперь он наверняка выйдет в стартовом составе против "Ньюкасла" в воскресенье».