Возвращение на вершину. Гол Альвареса принес «Ман Сити» лидерство в АПЛ

«Манчестер Сити» на чужом поле победил лондонский «Фулхэм» (2:1) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.На 3-й минуте форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанн открыл счет, реализовав пенальти. Но уже через 12 минут лондонцы сравняли результат после удара Карлоса Винисиуса. В концовке первого тайма «горожане» вновь вышли вперед — отличился Хулиан Альварес. После этого матча «Манчестер Сити» обошел «Арсенал» и вырвался на первое место в таблице АПЛ (76 очков), «Фулхэм» остался на 10-й позиции (45 баллов).

«Фулхэм» доставил «Сити» больше проблем, чем «Арсенал»

Автор The Guardian Джейкоб Стейберг восхищен уверенностью, с которой «Ман Сити» движется к очередному титулу.

«Иллюзия конкурентоспособности быстро исчезает. "Манчестер Сити" наконец-то вернулся на свое место, и нет особых причин думать, что они собираются отпустить "Арсенал" после еще одной решающей победы в огненный день на "Крейвен Коттедж".

"Арсенал", конечно, может вернуть себе первое место в таблице, победив "Челси" во вторник вечером. Микель Артета отчаянно хочет, чтобы его юная команда продолжала бороться до последнего тура, и, возможно, он будет мотивировать их, заявив, что видел признаки того, что "Сити" может дрогнуть.

"Фулхэм" определенно доставил чемпионам больше проблем, чем "Арсенал", "Бавария" и "Ливерпуль", и Пеп Гвардиола, должно быть, испытал облегчение, услышав финальный свисток после восьми минут добавленного времени.

Во втором тайме был настоящий навал со стороны воинственного "Фулхэма". Рефери Саймон Хупер стал предметом насмешек болельщиков хозяев после того, как отклонил апелляции о назначении пенальти за рискованную борьбу Рубена Диаша против Бобби Декордова-Рид.

Но всё равно закончилось тем, что "Сити" набрал очки. Они пережили бурю. В отличие от "Арсенала", у них было достаточно зрелости и опыта, чтобы выстоять, когда становится жарко.

То, что они сделали это без Кевина Де Брёйне, который недостаточно хорошо себя чувствовал для участия в матче, было пугающим. Независимо от того, Эрлинг Холанн забил свой 50-й гол во всех турнирах, а Хулиан Альварес сохранил надежды "Сити" на получение требла ярким победным голом»

Бесконечный сезон Альвареса

Автор The Telegraph Джейсон Барт отдает должное аргентинскому новичку «Сити», который забил победный гол на «Крейвен Коттедж».

«В кои-то веки дело было не в Эрлинге Холанне, хотя он и забил свой 50-й гол в сезоне, и не в Кевине де Брёйне. Вместо этого Хулиан Альварес снова показал, почему "Манчестер Сити" находится на пути к победе в Премьер-лиге третий сезон подряд. Безусловно, помогает, если у вас есть в запасе победитель чемпионата мира.

Тяжелая победа над "Фулхэмом" впервые за более чем два месяца вернула "Сити" лидерство над "Арсеналом" — на очко впереди, с игрой в запасе — и они кажутся непреодолимой силой. Тем не менее сопротивление "Фулхэма" показало, что чемпионство не обязательно будет формальностью. Было нелегко. "Сити" были вынуждены бороться за каждый сантиметр и показали, что у них хватит на это мужества.

Де Брёйне отсутствовал из-за болезни, но Сити справился с Альваресом, заработавшим пенальти, благодаря чему Холанн разменял свою выдающуюся полусотню — его 34-й гол в лиге сравнялось с рекордом, ранее разделенным Аланом Ширером и Эндрю Коулом (в 42-матчевых игровых сезонах) — а затем забившим свой собственный исключительный гол.

Это оказался победный удар: яростный удар Альвареса по дуге прошел над вратарем Берндом Лено и попал высоко в сетку с 20 ярдов. Перед этим Карлос Винисиус сравнял счет за "Фулхэм", забив собственный гол, а Лено отразил удар Джека Грилиша в перекладину.

Примечательно, что это была 80-я игра Альвареса в, по-видимому, бесконечном для него сезоне, который начался в феврале прошлого года в аргентинской лиге с "Ривер Плейт", включил в себя Кубок Либертадорес — Лигу чемпионов Южной Америки — товарищеские матчи за Аргентину, возобновление национальной лиги, еще один Кубок Либертадорес, затем игрок пересек континенты и присоединился к "Сити", дебютировав в Суперкубке Англии, отправился на чемпионат мира, а затем продолжил играть в "Сити". Все без перерыва.

Альварес сыграл за "Сити" 41 раз, забив 15 голов. 23-летний игрок играл сразу под Холанном и, прежде чем его заменил Фил Фоден, был неутомимым бегуном, таким же, как когда он был напарником Лионеля Месси на чемпионате мира».

Холанн делает разницу для «Сити»

Автор Daily Mail Джек Гоган не оставляет без внимания хорошую игру «Фулхэма», но в первую очередь расхваливает норвежского бомбардира «Ман Сити»

«Есть искушение снова поговорить об Эрлинге Холанне. О том как он забил полсотни голов, переписал историю, демонстрируя вопиющее неуважения к конкурентоспособности Премьер-лиги. И для него будет время.

Но в более широком контексте сезона "Манчестер Сити" и этой попытки завоевать пятый титул за шесть лет, матч в воскресенье стал важной вехой. Не только потому, что они вышли на первое место в лиге впервые с февраля — или, что более удивительно, что это только 15-й день сезона, когда они лидировали — но "Сити" сделал это, преодолевая большую панику, получая в концовке карточки за затягивание времени, с Джеком Грилишем, ругающимся с фанатами хозяев, с Пепом Гвардиолой сидящим на величественных ступенях "Коттеджа" в углу стадиона с изможденным видом в ожидании поездки домой.

Это был день, когда игроки на скамейке запасных регулярно хватали ртом воздух, когда вратарь соперника был в ударе, а схема игры никак не работала. День, когда они не дали сопернику второй раз сравнять счет, уезжая из западного Лондона с восьмой победой подряд. День, когда "Арсенал" надеялся до последнего, но в конечном итоге все закончилось разочарованными хмурыми взглядами по всему городу. Большая часть разговоров о разгроме "канониров" сводилась к тому, что теперь чемпионство "Сити" просто предрешено. Но "Фулхэм" думал иначе, потому что, как люди часто забывают, этот дивизион на самом деле состоит из отличных команд.

Если "Сити" снова будет везти свою корону парадом по Динсгейту — и кто знает, сколько других трофеев к тому моменту — тогда тем, кто сделал разницу, будет именно Холанн. Если побить рекорд лиги Мохамеда Салаха было недостаточно, то после этого матча он сравнялся с Аланом Ширером и Эндрю Коулом, забившими по 34 гола, когда на высшем уровне было 22 команды. Набрать 50 баллов во всех турнирах было и так довольно нереально, а если норвежец действительно приблизится к 63 баллам Дикси Дина, то "Сити" будет действительно бороться за этот требл.

Холанн добился этого, постоянно демонстрируя пренебрежение к тому, что находится перед ним, переступая через линию и беззаботно прорезая свой путь за дальними мячами, компенсируя остальное легкими голами в касание. Он издевался над Нашей Лигой».

«Сити» адаптировался играть без де Брёйне

Автор ESPN Джеймс Олли фиксирует, что манчестерский клуб уверенно справился с потерей одного из ключевых игроков.

«Кевин Де Брёйне сыграл важную роль в победе над "Арсеналом" со счетом 4:1 в среду, и его отсутствие в составе из-за травмы могло стать серьезным ударом для "Сити".

Но в то время как Де Брёйне и Холанн вскрыли "Арсенал" в центральной зоне в середине недели, "горожане" поменяли свой подход с Риядом Марезом и Джеком Грилишем, что вызвало проблемы у "Фулхэма" на флангах.

В частности, смена на игру через Грилиша всегда была выходом для "Сити", владеющего мячом, хотя это был не тот день, когда игрок сборной Англии максимально использовал эти возможности.

Вместо этого Альварес вышел на первый план, показав все, что умеет, включая великолепный удар с 25 ярдов.

Аргентинский нападающий появлялся на всех атакующих участках поля, чтобы помочь "Сити" перегрузить "Фулхэм", и его полезный вклад продолжал существовать в значительной степени в тени главного выступления Холанна.

Тем не менее, Гвардиола, очевидно, захочет вернуть Де Брёйне как можно скорее, особенно в преддверии матча с "Реалом" в полуфинале Лиги чемпионов».

Сезон «Фулхэма» выдыхается?

Автор ВВС Майкл Эмонс сочувствует лондонской команде, столкнувшейся с эпидемией травм.

«В прошлом сезоне "Фулхэм" выиграл Чемпионшип и был шестым в середине февраля, мечтая о квалификации в еврокубки, прежде чем серия из пяти поражений в семи матчах перед этой встречей на "Крейвен Коттедж" положила конец этим надеждам.

Команда Марко Силвы занимает 10-е место и стремится к первому финишу в топ-10 АПЛ с сезона 2011-12. Прошло всего 12 минут после пенальти Холанна, прежде чем Винисиус сравнял счет по ходу игры. Но "Дачники" снова потерпели поражение, поскольку их сезон, похоже, заканчивается на минорной ноте.

"Фулхэм" по-прежнему не рассчитывает на нападающего Александра Митровича, который отбывает восьмиматчевую дисквалификацию за то, что толкнул рефери в четвертьфинальном матче Кубка Англии, проигранном "Манчестер Юнайтед" в марте. Виллиан также выбыл после того, как повредил подколенное сухожилие на разминке перед матчем с "Астон Виллой", проигранном во вторник со счетом 0:1.

Команда Сильвы столкнулась с еще одной травмой всего через 22 минуты, когда капитан Реам получил травму руки, и его заменил Исса Диоп. И еще одна неудача для "Фулхэма", когда полузащитника Андреаса Перейру пришлось уносить на носилках во втором тайме после случайного столкновения с защитником "Сити" Мануэлем Аканджи.

У Винисиуса был шанс сравнять счет в середине второго тайма, но вратарь "Сити" Эдерсон среагировал как раз вовремя, когда нападающий попытался обвести мяч вокруг своего соотечественника».