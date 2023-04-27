Унижение на «Этихаде». «Манчестер Сити» растоптал надежды «Арсенала» на чемпионство

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Арсенал» (4:1) в матче 33‑го тура чемпионата Англии по футболу. В составе победителей дубль оформил Кевин Де Брюйне (7‑я и 54‑я минуты), еще по голу забили Джон Стоунз (45+1) и Эрлинг Холанн (90+5). У «Арсенала» мяч на счету Роба Холдинга (86). В таблице АПЛ команда Хосепа Гвардиолы с 73 очками в активе отстает от лидирующего «Арсенала» на два балла, но имеет две игры в запасе.

«Арсенал» попал под бронепоезд

Автор The Guardian Дэвид Хитнер сочувствует «Арсеналу», который столкнулся на «Этихаде» с командой на уровень выше.

«Когда Кевин Де Брёйне сделал счет 3:0 в начале второго тайма, забив свой второй гол за вечер почти небрежным касанием, поблизости находились четыре игрока "Арсенала", которые согнулись в поясе, совершенно сломленные, просто желая заглотить немного кислорода. Вот что значит столкнуться с бронепоездом.

"Сити" был безжалостен с первого свистка, непреодолимая смесь темпа, мощи и сплоченности, намеренная дать понять претендентам на трон Премьер-лиги, что они не в настроении отступать.

Микель Артета заранее сказал, что "Арсенал" должен побеждать, чтобы продолжать борьбу за титул. Они сыграли вничью свои предыдущие три матча, последние два против "Вест Хэма" и "Саутгемптона" вызвали резкие вопросы об их способности справляться с давлением.

Чтобы было ясно — "Арсенал" не сдрейфил в последний момент. Они превзошли все ожидания своим отличным сезоном. Они просто не на том же уровне, что и "Сити", особенно в таком настроении. Никто, пожалуй, во всей Европе. Ни у одного клуба нет такого количества талантов в составе или такой его глубины.

Это была ночь, когда Эрлинг Холанн рвал и метал, напугав до смерти игроков в красном и добавив поздний четвертый гол после ассиста вышедшего на замену Фила Фодена — хотя Де Брейне выделялся, все же можно было похвалить каждого игрока в небесно-голубых цветах. Последний гол Роба Холдинга был пустым утешением.

Сейчас у "Сити" 17 матчей во всех турнирах без поражений, 14 из них побед, а две ничьи не повлияли на ход выступления в Лиге чемпионов. Сейчас они выиграли 12 матч подряд против "Арсенала" в АПЛ. Они выглядят неудержимыми».

Матч в одну калитку

Автор The Telegraph Джейсон Барт считает, что «Арсенал» уступил «горожанам» в этом противостоянии еще до матча на «Этихаде».

«Все приветствуют чемпионов. "Манчестер Сити" остается на втором месте в Премьер-лиге, отставая от "Арсенала" на два очка, но, конечно, ненадолго.

Может быть, мы все обманывали себя. Мы все думали или, скорее, надеялись, что титульная гонка будет продолжаться до самого конца, но "Сити" разрушил это притворство, продемонстрировав такую доминантную игру, какой еще не бывало в такой важной встрече.

Решающий матч за титул? Соперничества в нем действительно не было, и мы должны просто признать это: "Сити" был просто слишком хорош, а "Арсенал" добился очень хороших результатов, чтобы сделать этот матч актуальным.

Не то, чтобы они могли как-то ответить сопернику здесь. Микель Артета сказал, что "убьет" своих игроков, если они подойдут к этой игре со страхом. К сожалению, в Манчестере могло произойти массовое убийство.

"Арсенал" моргнул первым, трижды сыграв ничьи, прежде чем приступить к этому матчу, который уничтожил их преимущество, и реальность такова, как "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" обнаружили в прошлом, — когда "Сити" оказывается перед необходимостью обязательно победить в матчах АПЛ ближе к концу сезона, они имеют тенденцию выигрывать их. Но обычно это не бывает настолько легко.

Ход, который они набрали, да еще и имея две игры в запасе, просто ошеломляющий, хотя помогает то, что "Арсенал" сбросил карты. Они не могли справиться с давлением. У них не было ни опыта, ни глубины состава. Это была игра мужчин против мальчиков.

Возможно, это был коллективный кошмар, но бедняга Роб Холдинг проснется в холодном поту. Он не мог справиться с Эрлингом Холанном, а связка форварда с Кевином де Брёйне, забившим два гола, было подобно стихийной силе природы, пронесшейся сквозь жалкое препятствие.

"Сити" не проигрывает 17 игр и вполне может стать лидером АПЛ до того, как "Арсенал" снова сыграет — в воскресенье они встретятся с "Фулхэмом", а два дня спустя "Арсенал" примет "Челси". Еще более впечатляюще то, что мечта о требле все ближе и ближе к тому, чтобы стать великолепной реальностью».

Стоунз забил важный гол вовремя

Автор Daily Mail Иэн Лэдимен выделяет одного из ключевых игроков команды Пепа Гвардиолы, который поучаствовал в разгроме «Арсенала».

«К тому времени, как Джон Стоунз смог отпраздновать свой гол незадолго до перерыва, он был уже в добрых пятидесяти ярдах от того места, где забил. Сейчас времена VAR, когда даже знаковые моменты уже не те, что были раньше. По крайней мере, на этот раз с технологией все в порядке. Стоунз действительно не был в офсайде, когда он забил решающий второй гол "Сити" с дальней штанги.

Это был третий гол Стоунза в сезоне и второй гол в домашнем матче подряд для центрального защитника, заново изобретенного и вдохновленного его тренером в возрасте почти 29 лет. В некотором смысле Стоунз суммирует все различия между "Манчестер Сити" и "Арсеналом", поскольку борьба за титул чемпиона Премьер-лиги все дальше колеблется от красного угла к синему. Пока "Арсенал" изо всех сил пытался найти новые способы двигаться вперед под давлением усталости, ожиданий и желаний, "Сити" превратился в хамелеона. В некотором смысле они выглядят по-разному, но внутри — там, где это действительно важно — они одинаковы.

Стоунз — не единственный игрок "Сити", который нашел новый импульс под умелым управлением Пепа Гвардиолы. Кевин де Брёйне, которого тренер иногда упускал из виду и иногда упрекал, забил здесь дважды. Это было великолепное выступление. Но Стоунз олицетворяет код гения Гвардиолы лучше, чем кто-либо на данный момент. Всю карьеру он был центральным защитником, а в последнее время играл в полузащите. В некоторых играх он делал и то, и другое. Он был защитником, который, когда его команда владела мячом, играл в центре поля. В футболе не так много новых вещей (обычно просто новые названия для старых трюков), но это, пожалуй, самое близкое.

Здесь, в игре такого масштаба, Стоунз во многом был лишен роскоши такой свободы. Он был центральным полузащитником, и играл как он. Но все же в его игре сквозил авторитет, который может дать только уверенность. Стоунз в настоящее время выглядит как футболист, который, возможно, даже лучше, чем он когда-либо думал, что он когда-либо мог быть, и его гол был важен просто из-за того, что он был забит вовремя. При счете 1:0 у "Сити" было преимущество. При счете 2:0 они в значительной степени прибили игру».

Мастера финишного рывка

Автор Daily Mail Оливер Холт считает, что в матче на «Этихаде» не получилось настоящего соперничества из-за слишком серьезного преимущества одной команды.

«Изображения с небесно-голубым оттенком напечатаны на стене, которая поднимается вдоль одной из лестниц на стадионе "Этихад". На одном из них Венсан Компани, преследуемый Бернарду Силвой, убегает после того, как забил решающий гол в ворота "Лестер Сити", который помог "Манчестер Сити" выиграть лигу в 2019 году. Надпись под ним гласит: "Где тебе нужна твоя статуя?"

Есть фотографии Нила Янга, Георгия Кинкладзе и Габриэля Жезуса, сделанные после того, как они забили решающие голы в сезоне "Сити". На вершине лестницы, конечно же, висит фотография Серхио Агуэро, забивающего гол, который принес "Сити" первый чемпионский титул за 44 года в 2012 году. "Манчестер Сити здесь все еще жив", — гласит фраза, написанная над ней.

Теперь на стене будет больше значков, больше моментов, которыми стоит дорожить, больше прекрасных голов, которые нужно прославлять, больше героев "Сити", которых нужно чествовать. Было четыре домашних гола на выбор прошлой ночью, но если победа "Сити" "в одну калитку" действительно была решающим фактором для завоевания титула, она была достигнута на седьмой минуте, когда команда Пепа Гвардиолы забила великолепный первый гол, который был создан и завершен двумя главными звездами их все более неотразимого и блестящего сезона — Эрлингом Холанном и Кевином де Брейне.

Де Брейне — герой "Сити", который украсил бы любую эпоху, и его удар был только началом игры, которая была заявлена как перестрелка, но превратилась в расстрел. Холанн забил гол почти последним ударом в игре. Это был его 49-й гол в весьма примечательном личном сезоне. Он и де Брёйне установили почти телепатические отношения, которые уничтожают соперника.

"Сити" царил. Это высокая планка, но даже по их меркам это было потрясающее выступление. "Арсенал", который в начале месяца лидировал на восемь очков, провел прекрасный сезон, но здесь чемпионы полностью деклассировали его. Средний возраст игроков Микеля Артеты — 24,4 года, и прошлой ночью это выглядело именно так. Это были мужчины против мальчиков.

"Сити" по-прежнему нужно выиграть шесть из последних семи матчей, чтобы быть уверенным в том, что они станут чемпионами в третий сезон подряд, но даже несмотря на то, что они по-прежнему отстают от "Арсенала" на два очка с двумя играми в запасе, манера их победы здесь предполагала, что они будут бежать к своей цели — третьему титулу подряд и пятому за шесть лет. "Арсенал" выглядел настолько ошеломленным, что трудно представить, что они выдержат испытание в оставшихся пяти играх.

Это унизительное поражение со счетом 4:1 стало для "канониров" 12-м подряд поражением от "Сити" в лиге и, вероятно, обречет их на 20-й год поиска своего первого выигранного титула после победы "Непобедимых" в сезоне 2003/04. Это "Сити" был командой, которая прошлой ночью выглядела непобедимой. "Арсенал" выглядел так, будто футбол "Пеп-Лайт Сити" был неудержим. Эта победа сделала их на гигантский шаг ближе к выигрышу требла.

Календарь и таблица АПЛ

Это нельзя назвать соревнованием. Это было потрошение. Это было унижение. Это был урок. Это было самое громкое заявление о намерениях любой команды в Премьер-лиге в этом сезоне. "Арсенал" может быть претендентом на корону "Сити", но прошлой ночью "Сити" положил ее обратно в коробку и захлопнул крышку. Сейчас они выиграли 13 из последних 14 игр во всех соревнованиях. Мастера финишного рывка снова это сделали».

Учитель поставил на место ученика

Автор ESPN Джеймс Олли фиксирует, что тренерскую дуэль без вопросов выиграл наставник «Манчестер Сити», переигравший своего бывшего помощника.

«Давняя привязанность Гвардиолы и Артеты останется неизменной из-за тяжелого поражения в среду, но явная пропасть между двумя командами здесь не оставляет сомнений в том, кто остается лучшим тренером в Премьер-лиге, с большим отрывом от всех остальных.

Артета обычно представляет собой сгусток энергии на боковой линии во время игр "Арсенала", но он провел продолжительное время в первом тайме, консультируясь со своими тренерами, по-видимому, пытаясь придумать, как останавливать волну за волной атак "Сити".

Оглядываясь назад, он может сожалеть о том, что использовал Холдинга в центре обороны и придерживался схемы 4-3-3, в которой, в частности, Де Брёйне было слишком легко дрейфовать в центре поля.

Ноу-хау Артеты — вместе с бывшими игроками "Сити" Габриэлем Жезусом и Александром Зинченко — заранее обсуждалось как возможное преимущество "Арсенала", но "Сити" просто выглядел неудержимым, а босса "Арсенала" перехитрил Гвардиола.

Холанн опустился глубоко, чтобы связать игру так, как они, казалось бы, не ожидали, закончив игру с 36 касаниями — заметно больше, чем его средний показатель в 28 в матчах против Большой шестерки в этом сезоне.

Артета неизмеримо улучшил "Арсенал" в этом сезоне, но среда стала напоминанием о том, какое расстояние осталось пройти».

Худшие опасения «Арсенала» сбылись

Автор The Athletic Джордан Кэмпбелл считает, что «канониры» так и не оправились после потери травмированного защитника Уильяма Салиба.

«Если уж Микель Артета решил не менять привычный игровой план, то он должен был исправить явные недостатки обороны последних недель и надеяться, что два его центральных защитника, Габриэл и Холдинг, проведут лучшую игру своей жизни.

Ни то, ни другое не произошло. Вместо этого все опасения, которые у вас были по поводу того, что "Арсенал" вступит в эту игру, оправдались.

Бывают моменты, когда все, что вы можете сделать, это поднять руки и признать, что вы еще не на том уровне, чтобы соответствовать сопернику, но все те же проблемы, с которыми они столкнулись после отсутствия Уильяма Салиба, повторялись так много раз.

"Арсенал", потерявший очки в матчах с "Ливерпулем", "Вест Хэмом" и "Саутгемптоном" в преддверии визита на "Этихад", слишком часто терял владение мячом, зачастую без принуждения, и при этом их построение было максимально открытым.

Холдинг и Габриэл были так глубоко, что между защитой и полузащитой образовалась огромная брешь, а Томас Парти не следил за бегущими игроками соперника.

Де Брёйне и Холанн могли буквально по несколько секунд стоять на месте и ждать начала контратаки. Самому смертоносному партнерству в истории Премьер-лиги вы не можете давать столько пространства.

Такое ощущение, что "Арсенал" вообще ничего не менял. Никакие уроки не были извлечены из потока контратак в матчах против "Лидса", "Вест Хэма" и "Саутгемптона". Они сыграли наивно в ту ночь, когда им нужно было быть мудрыми и идти на компромисс со своими идеалами».

Неудачник: Томас Парти

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и полузащитник «Арсенала» попал во вторую категорию.

«Вам нужно, чтобы ваши большие игроки проявляли себя в больших играх, а в "Арсенале" мало кто из игроков крупнее Томаса Парти, когда дело доходит до их важности для команды.

Это всегда должен был быть матч, в котором "канонирам" нужно было, чтобы Парти попытался утвердить свой авторитет, чтобы получить некоторый контроль над полузащитой. Но игрок сборной Ганы испытывал проблемы буквально повсюду.

Он просто не мог справиться с де Брёйне, который дрейфовал в области позади Парти и постоянно руководил игрой хозяев поля. То, как капитан "Сити" обошел Парти в преддверии первого гола, было очень плохо с точки зрения "Арсенала".

Да, Роб Холдинг, возможно, мог бы лучше справиться с высоким мячом, прежде чем Холанн отдал его Де Брюйне. Но Парти, казалось, бежал на второй передаче, когда игрок сборной Бельгии просто вальсировал мимо него, оказавшись в пространстве между центральными защитниками.

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Этот отрывок матча действительно подвел итог ночи Парти. Он просто не мог подобраться к Де Брёйне, и в результате капитан "Сити" доминировал в игре».