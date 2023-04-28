Это эпоха «Манчестер Сити». Кто и что может остановить команду Гвардиолы?

Конечно, в этом сезоне «Арсенал» неплохо выступил. Они отдали все, в попытке изменить цвет лент на кубке чемпионов. Без команды Микеля Артеты сезон Премьер-лиги 2022/23 был бы почти формальностью для чемпионов.

Тем не менее, реальность для «Арсенала» только что стала яснее, и она та же самая, с которой сталкивается любая команда, мечтающая побороться за титул. Это эпоха «Сити», и точка. Так было в течение некоторого времени, и, почти наверняка, так и останется, пока Гвардиола находится на тренерском мостике, а финансовые воротилы из Абу-Даби занимают руководящие должности.

Это больше всего на свете должно быть самой страшной частью для соперников «Сити», учитывая, что потребовалось что-то неправдоподобно блестящее от «Ливерпуля» Юргена Клоппа в единственном случае за последние пять лет, когда трофей не попал в восточный Манчестер.

«Ливерпуль» тогда выиграл чемпионат с 99 очками. Годом ранее им удалось набрать 97, но этого не хватило. Это был самый высокий показатель, достигнутый любым клубом высшего дивизиона Англии, не завоевавшим при этом чемпионского титула. «Арсенал» может набрать 90 очков за следующий месяц, и этого опять же может не хватить.

Цифры ошеломляют, учитывая, что 90 очков равнялись бы выигрышу величайшей команды «Арсенала»: команды, известной как «Непобедимые», которая не проигрывала на протяжении всего сезона лиги 2003–2004 годов. Нынешняя команда «Арсенала» уже набрала столько же очков, сколько чемпионская команда Арсена Венгера в сезоне 2001/02. Их следующая победа поможет им сравняться сравняется с общей суммой очков, набранной командой, выигравшей золотой дубль в сезоне 1997/98.

Но за последние годы мерка изменились. Планка поднята — и все это благодаря нынешнему «Сити».

Все это вызвало один вопрос, особенно во время победы над «Арсеналом» со счетом 4:1, последней демонстрации великолепия Кевина Де Брёйне и почти причудливой статистики суперзвезды Эрлинга Холанн. И этот вопрос: кто остановит это? Кто может остановить безжалостный броненосец «Сити»?

«Ньюкасл Юнайтед», с их владельцами в Саудовской Аравии, возможно, хотел бы думать, что однажды это будут они. Однако не в ближайшее время. Могут пройти годы, прежде чем команда с «Сент-Джеймс-Парка» сумеет в полной мере воспользоваться преимуществами своего нового положения сверхбогатого клуба.

«Манчестер Юнайтед» всегда будет иметь высокие амбиции, и, если гонка за титул в этом сезоне пройдет в пользу «Сити», возможно, «Арсенал» сможет в какой-то форме ободрить то, как отреагировал «Ливерпуль» после того, как то же самое произошло с ними в 2019 году. Клопп и его игроки использовали разочарование как топливо в их чемпионском сезоне год спустя.

При этом не будем забывать, что за предыдущие пять сезонов «Сити» финишировал в среднем на 27,8 очка выше «Арсенала» и на 22,6 очка впереди «Манчестер Юнайтед». Цифры поражают. До этого сезона только «Ливерпулю» удавалось оставаться в пределах 10 очков от команды Гвардиолы в любой гонке за титул.

На таком фоне есть только два возможных сценария, которые могут помешать «Сити» превратить свое господство в английском футболе во что-то еще более существенное. Во-первых, к Гвардиоле вернется страсть к путешествиям, и он решит, что его нынешний контракт с «Сити», рассчитанный до 2025 года, станет для него последним. Одна из теорий состоит в том, что победа в Лиге чемпионов, возможно, даже повторение требла, завоеванного «МЮ» в 1999 году, будет означать, что он выполнил все, что намеревался сделать в Манчестере, и заставит его задуматься, не поискать ли новые приключения в другом месте.

Однако не надейтесь на это. За его семь лет в «Сити» было много теорий о Гвардиоле и о том, как надолго он останется, и обычно это заканчивается тем, что он продлевает свое соглашение. Ему там нравится. У него есть возможность создать команду династию.

Если их последняя уверенная победа станет прелюдией к еще одной успешной защите титула, третьего подряд, Гвардиола поднимется на один уровень с сэром Мэттом Басби, который выиграл пять чемпионатов лиги с «Манчестер Юнайтед». Только два тренера в послевоенном футболе выиграли больше. Один из них — Боб Пейсли, на счету которого шесть с «Ливерпулем». Другой — сэр Алекс Фергюсон, у которого 13 титулов на «Олд Траффорд».

Другой сценарий восходит к долгому и сложному расследованию того, что, если оно будет доказано, можно было бы назвать крупнейшим финансовым скандалом с момента образования Премьер-лиги.

Никто не знает, во что выльются обвинения, с которыми столкнулся «Сити», известно только то, что их много.

Клуб обвиняют в более чем 100 предполагаемых нарушениях правил с 2009 по 2018 год, в том числе в ложной отчетности о доходах и заработной плате и отказе сотрудничать с шедшим 4 года расследованием.

Это был фоном сезона 2022-2023 для «Сити», и похоже, что это станет их первым чемпионством с тех пор, как их обвинили в построении своего царствования отчасти с помощью мошенничества. Могут пройти годы, прежде чем адвокаты на самом деле встретятся лицом к лицу. До тех пор это создает сложную подоплеку для этих вечеров, когда «Сити» выглядит великолепно, а его фанаты, как и все фанаты, просто хотят насладиться радостями, которые может принести футбол.

И давайте проясним это: «Арсенал» был великолепен в этом сезоне. Они удивили всех, возможно, даже самих себя, своим долгим пребыванием на вершине таблицы. Что бы ни говорили и ни писали о них в ближайшие дни и недели, эта группа игроков весь сезон проявляла характер.

К несчастью для них и их поклонников, похоже, этого будет недостаточно, и, если не случится что-то невероятное, им будет нелегко избавиться от разочарования. Артете и его игрокам, возможно, придется привыкнуть к обвинениям в том, что они потеряли самообладание. «Они застыли в страхе?» — спросили его после вчерашнего матча. — «Они испугались?».

Это закономерный вопрос, когда за 17 дней они уступили лидерство в два гола в Ливерпуле, сделали то же самое в матче с «Вест Хэмом» и сыграли дикую, эксцентричную ничью 3:3 дома с находящимся на дне таблицы «Саутгемптоном».

Тем не менее, возможно, мы должны дать им некоторую слабину. Для команды, которая, предположительно «сдрейфила», это было первое поражение «Арсенала» с 15 февраля. К сожалению для них, последнее также произошло против «Сити», которому они проиграли дома со счетом 1:3. На самом деле ни одна команда не может рассчитывать на победу в чемпионате, если она дважды проиграет команде, возглавляемой Гвардиолой.

В этом сезоне «Арсенал» выиграл у «Челси», «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». Тем не менее, они проиграли 12 последних встреч с «Сити». Они просто не беспокоят команду Гвардиолы так же, как его беспокоил «Ливерпуль», когда команда Клоппа гонялась за титулами.

Итак, через шесть минут после начала матча на «Этихаде» Холанн нацелился на высокий заброс, который Джон Стоунз отправил вперед из-за собственной защиты. Уверенность норвежца в борьбе с Робом Холдингом, прижатым к его спине, показала футболиста, играющего с максимальной экспрессией. Де Брёйне бежал по центру, и что, если вы болельщик «Арсенала», приходит вам в голову в такие моменты?

Тревожный рев сирен сигнализации, предположительно.

Это те ночи, когда Де Брёйне, по словам Гвардиолы, кажется неудержимым. Его удар был точным, потому что Де Брёйне, кажется, никогда не упускает моменты. Он олицетворяет великолепие «Сити», который уже поивад на своем веку все. И он очень любит большие вечера в свете софитов. Де Брёйне больше, чем кому-либо, удалось сделать остаток ночи тяжелым испытанием для игроков «Арсенала».

После этого Артета изо всех сил старался напомнить всем, что, как бы бурно ни праздновали болельщики хозяев, его команда по-прежнему демонстративно восседала на вершине таблицы лиги, и что он в футболе достаточно долго, чтобы понимать, что в оставшихся матчах «Сити» может произойти что угодно.

Конечно, он должен был сказать это. Хотя в это особо никто не верил. Суть в том, что преимущество «Арсенала» сократилось до двух очков, а у команды на втором месте, которая только что разгромила их со счетом 4:1, еще есть пара игр в запасе. Импульс резко изменился, и «Арсеналу» напомнили, что «Сити» под присмотром Гвардиолы может стать еще более сложной задачей, чем их принципиальные соперники из этих же мест в пиковые годы Венгера.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» знает, каково выиграть чемпионат на «Олд Траффорд». Они знают, каково это — выиграть лигу на «Уайт Харт Лейн». Они до сих пор поют об обоих случаях. Но выиграть лигу на «Этихаде»? Это эпоха «Сити», и, как однажды сказал Дэвид Мойес во время своего пребывания в «Эвертоне», иногда может показаться, что вступить в перестрелку, вооруженный только ножом.