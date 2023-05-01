Триллер на «Энфилде». Гол Жоты лишил «Тоттенхэм» эпичного камбэка

Футбольный клуб «Ливерпуль» дома обыграл лондонский «Тоттенхэм» (4:3) в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. В первые 15 минут забитыми голами за хозяев отметились Кертис Джонс, Луис Диас и Мохамед Салах с пенальти. В конце первого тайма «шпоры» отыграли один мяч усилиями Гарри Кейна, на 77-й минуте забил Сон Хын Мин, а на 93-й — Ришарлисон. Диогу Жота на 94-й минуте принес победу «Ливерпулю». После этого матча «Ливерпуль» поднялся на пятое место в таблице АПЛ (56 очков), «Тоттенхэм» опустился на шестую позицию (54 балла).

Матч, которым недовольны все

Автор The Telegraph Крис Баскомб считает, что матч на «Энфилде», хотя и вышел зрелищным и насыщенным событиями, вряд ли порадовал обоих тренеров команд.

«Вы знаете, что игра вошла в красную зону интенсивности, когда тренер тянет заднюю поверхность бедра. Чрезмерно бурное празднование Юргеном Клоппом победного гола Диогу Жоты на 94-й минуте соответствовало дню, который почти сохранил надежды "Ливерпуля" на квалификацию в Лиге чемпионов; истерично, запутанно и более чем слегка абсурдно.

И это было только компенсированное время. Все еще кипевший из-за штрафного удара, который привел к тому, что "Тоттенхэм" сравнял счет за 99 секунд до победного гола Жоты, Клопп маниакально бросился на четвертого судью, Джона Брукса, чтобы показать, что справедливость восторжествовала, только чтобы остановиться с искаженным лицом поковылять обратно в техническую зону.

Вся последовательность получает 10 из 10 за усилия, но тройку с большим минусом за художественные достоинства. То же самое можно сказать и о выступлениях "Ливерпуля" и "Тоттенхэма". По какой-то причине два финалиста Лиги чемпионов четырехлетней давности теперь ведут борьб за сомнительную честь занять пятое место.

Эта игра была банкетом неудач и мастерства, семь голов сопровождались неудачной защитой, потерями концентрации и поистине первоклассным завершением моментов. Это создавало захватывающую драму, но в основном из-за того, что так много ведущих актеров слишком растягивали свои реплики. Этим командам предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуться туда, где они были тем мадридским вечером 2019 года.

По понятным причинам, ни один из тренеров не был особенно доволен, когда эта сумасшедшая игра завершилась. Клопп признал, что его поведение по отношению к официальным лицам было не лучшим моментом в его жизни. Тот факт, что его команде пришлось выигрывать игру во второй раз за вечер, хотя они уверенно шли к победе 70 минутами ранее, уравновешивал экстаз победы.

Это был "Ливерпуль", который, поднявшись на пятую строчку, занял наивысшее место для себя место в сезоне АПЛ. Иногда этого достаточно, чтобы предположить, что они вернутся в охоту за вторым местом в следующем сезоне, но сохраняющиеся недостатки объясняют, почему квалификация в Лиге Европы — это лучшее, на что они могут реально надеяться в своих оставшихся играх. Они могут быть умопомрачительными в атаке, но иногда самодовольными до высокомерия, когда дела идут хорошо, и очень уязвимыми, когда противник просыпается.

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Это также были "Шпоры", у которых третий тренер в сезоне. Комично плохие во владении мячом, но с достаточной атакующей мощью, чтобы предположить, что Антонио Конте был прав, и их недавний спад связан больше с плохи отношением, чем с техническими недостатками. У обеих команд качество и катастрофа шли рука об руку».

Идеальный старт «Ливерпуля»

Автор Daily Mail Доминик Кинг впечатлен тем, как можно начал домашнюю встречу «Ливерпуль», быстро обеспечивший себе крупное преимущество.

«Возможно, вы думали, что "Тоттенхэм" был готов к быстрому старту соперника, но здесь, опять же, они были разгромлены еще до того, как некоторые игроки даже успели осмысленно коснуться мяча. Критикуйте Дэниела Леви сколько угодно, но иногда все сводится к недостатку стараний и правильного отношения.

В те первые 20 минут ни один игрок "Тоттенхэма" не выглядел так, будто был готов преследовать мяч, идти в подкаты или прорываться в неудобные зоны. "Ливерпуль", напротив, гудел от напряжения, прогрызая себе путь, как пираньи, почуявшие запах крови.

Один эпизод подытожил все. Кейн, находившийся в середине своей половины поля, собирался сделать пас вперед, обдумывая и мешкая. Салах прибежал из ниоткуда и обокрал его, оставив Клоппа кричать от восторга и требовать, чтобы те, кто сидел на трибунах позади него, признали то, что он только что видел.

К тому моменту "Тоттенхэм" уже был мертв и похоронен. Первый гол был забит после первой атаки, Коди Гакпо и Салах постарались обеспечить Тренту Александер-Арнольду возможность выполнить подачу, что он и сделал со снайперской точностью, отправив мяч на дальнюю штангу, чтобы Кертис Джонс вогнал его в цель.

Невероятно, но "шпоры" отставали на два мяча еще быстрее, чем на "Сент-Джеймс-парке". На пятой минуте "Ливерпуль" снова рванулся вперед, гоняя мяч пасами между Александром-Арнольдом, Гакпо, Салахом и Харви Эллиоттом, как шарик для игры в пинбол, прежде чем Гакпо достиг лицевой, чтобы прострелить на Луиса Диаса.

Вышедший в стартовом составе впервые с октября прошлого года колумбиец наслаждался этим моментом. "Ливерпуль" временами был слишком плох, чтобы списывать все на отсутствие одного человека, но, бесспорно, картина была бы другой, если бы Диас не пропустил шесть месяцев. На кураже и головокружительной толпой болельщиков на трибах, с Клоппом, наслаждающимся тем, что он видит, можно было ожидать, что "Ливерпуль" может взять пример с "Ньюкасла".

Болельщики "Тоттенхэма" перешли к черному юмору, когда дело дошло до 10-й минуты, а счет не изменился: "Как же вы должно быть дерьмовы, это всего лишь 2:0!" пели они — но это оказалось ужасно преждевременным, особенно с Кристианом Ромеро, который был ловок, как буйвол, пытающийся танцевать балет.

Ромеро на 13-й минуте наткнулся на Гакпо, заставив его развернуться и дав рефери Полу Тирни принять самое простое решение, с которым он когда-либо сталкивался. Это был явный пенальти, и Салах после двух подряд промахов против "Борнмута" и "Арсенала" развел Форстера и мяч по разным углам.

Клопп обернулся и игриво постучал себя по груди, чтобы показать свое облегчение. Многие на стадионе думали, что игра окончена, но, что примечательно, тренер "Ливерпуля" провел следующий час, задаваясь вопросом, как эта легкая прогулка превратилась в послеобеденную агонию».

От агонии до экстаза и обратно

Автор The Guardian Энди Хантер считает, что «Тоттенхэму» повело не проиграть с разгромным счетом второй выездной матч подряд.

«Лондонский "Тоттенхэм" вновь пережил свои кошмары на "Энфилде". Было повторение катастрофы с "Ньюкасла", снова болельщикам должны были возместить деньги за билеты, но потом случилось искупление в виде камбэка с тремя голами и никаких возмещений уже не требовалось, а затем последний удар, подаривший "Ливерпулю" победный гол на 94-й минуте стал еще одним катастрофическим упущением. Выезды превращаются для "шпор" в настоящую пытку.

Временный тренер Райан Мейсон, по крайней мере, был избавлен от пристального внимания, которое выпало на долю Кристиана Стеллини после разгрома со счетом 1:6 на "Сент-Джеймс Парке" в прошлое воскресенье, хотя это выглядело зловеще, когда команда Юргена Клоппа вела в три мяча уже через 15 минут. "Я бы солгал, если бы сказал, что в тот момент во мне не было ни капли страха", — сказал Мейсон.

Гарри Кейн, Сон Хын Мин и бывший нападающий "Эвертона" Ришарлисон, забивший свой первый гол за клуб на 93-й минуте, добились ошеломляющей передышки только для того, чтобы ужасающая ошибка Лукаса Моуры помогла сбитому с ног "Ливерпулю" подняться. Вышедший на замену игрок "Шпор" неудачно отдал пас прямо на Диогу Жоту через 99 секунд после того, как Ришарлисон сравнял счет, а нападающий "Ливерпуля" сразил гостей безупречным завершением мимо Фрейзера Форстера.

От агонии до экстаза и обратно, ужасный послужной список "шпор" на "Энфилде" продолжается. Защита "Ливерпуля" также оставляла желать лучшего, но качество их игроков атаки вывело их на пятое место, позволив обогнать при этом "шпоры". Но и только. Мейсон заявил, что Жоты не должно было быть на поле, чтобы забить победный гол, поскольку он попал Оливеру Скиппу в лицо высоко поднятой ногой.

Ранее Скипп избежал наказания за ужасный фол на Луисе Диасе. Клопп, разгневанный тем, что Мохамед Салах не получил право на штрафной за несколько минут до того, как "Шпоры" сравняли счет, отпраздновал победу, подбежал покричать об этом в лицо четвертого судьи Джона Брукса. Тренер потянул сухожилие в процессе и был справедливо предупрежден за свое позорное поведение. Боль, однако, полностью пришлась на долю гостей».

Интересный взгляд на неудачников борьбы за топ-4

Автор The Athletic Стюарт Джеймс считает, что обе команды по уровню и отсутствию стабильности своей игры не готовы к выступлению в Лиге чемпионов

«Для нейтральных болельщиков это было захватывающее зрелище. Дикая и хаотичная игра грозила забитыми мячами каждый раз, когда кто-либо атаковал. Иными словами, ни одна из команд не выглядела способной защищаться, и это отчасти объясняет, почему "Ливерпуль" и "Шпоры" почти наверняка могут забыть об игре в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Какими бы плохими ни были "шпоры" в первые 15 минут — а они были действительно плохими — было тревожно видеть, как "Ливерпуль" потерял контроль над игрой после того, как вел 3:0.

Вирджил ван Дейк, который пережил трудный сезон, не захочет снова смотреть на первый гол "Тоттенхэма", и правда в том, что Деян Кулусевски должен был сделать счет 3:2 еще до перерыва после неудачной ошибки Энди Робертсона. Другими словами, камбэк "Шпор" был ожидаемым.

Гости дважды попали в штангу в течение минуты, прежде чем Сон забил гол, а Ришарлисон сделал счет 3:3. "Ливерпуль" был растерян и выглядел так, будто собирался вырвать поражение из пасти победы, пока Моура в момент, подводивший итоги игры, не подарил Жоте победный гол.

Это была классика АПЛ, которую было интересно посмотреть. Но классика, которая показала, как много работы должны проделать обе команды, чтобы вернуть себе место в первой четверке».

Не исключайте «Ливерпуль» из четверки лучших

Автор ESPN Марк Огден считает, что ренессанс «Ливерпуля» в последний месяц намекает на возможный финиш мерсисайдцев в четверке лучших — если конкуренты будут терять очки.

«Ливерпульский клуб упорно борется за квалификацию в Лигу чемпионов, и было бы ошибкой считать, что команда Юргена Клоппа неспособна на поздний выход в четверку лучших.

Победа "Манчестер Юнайтед" над "Астон Виллой" со счетом 1:0 в начале дня, похоже, дала команде Эрика тен Хага некоторую передышку в их стремлении занять четвертое место из-за разрыва в 10 очков между ними и "Ливерпулем".

Но в то время как шансы на попадание в четверку лучших в последний месяц сезона складываются против шестикратных победителей Лиги чемпионов, их форма предполагает, что их следует воспринимать всерьез как сильнейших претендентов на успех в борьбе с "Юнайтед".

Эта победа над "Шпорами" — какой бы безумной она ни была — продлила выигрышную серию "Ливерпулю" до четыре матчей подряд, но их недавнее возрождение было вызвано поздним голом Роберто Фирмино в ничьей 2:2 против "Арсенала" 9 апреля.

С тех пор команда Клоппа перестали надеяться на место в Лиге конференций Европы, а возродили надежды на попадание в четверку лучших, но осталось ли у них достаточно игр, чтобы догнать "Юнайтед"?

Судя по их оставшимся пяти матчам — все они могут быть выиграны в этой форме — "Ливерпуль" может финишировать с 71 очком, и ни одна команда не пропустила квалификацию Лиги чемпионов с более чем 70 очками с тех пор, как "Арсенал" финишировал пятым с 75 очками в сезоне 2016-17.

Если "Ливерпуль" продолжит побеждать, "Юнайтед" нужно будет набрать девять очков в последних шести играх, чтобы обойти своих принципиальных соперников. Это должно быть по силам "Юнайтед", но их форма была нестабильной, поэтому последний месяц может быть нервным.

А для "Ливерпуля" уравнение ясное. Им просто нужно продолжать побеждать и надеяться, что "Юнайтед" споткнется в ближайшие недели».

Победитель: Диогу Жота

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и нападающий «Ливерпуля» попал в первую категорию.

«Болельщики "Ливерпуля" уже направлялись к выходам — раздраженные. Их команда трепала им нервы несколько месяцев, и они, безусловно, получили по голову и здесь. От 3-0 и крейсерской игры до 3-3 и наблюдения за тем, как бывший эвертонец утирает им нос. Можно сказать, история сезона "красных".

Не совсем. Когда Ришарлисон снова надел футболку, "Ливерпуль" отправил мяч вперед, Лукас Моура совершил ужасную ошибку, и Жота жестоко наказал его.

Это было превосходное завершение, стильное и спокойное в любом контексте, не говоря уже об этом. Жота отпраздновал гол, притворившись, что играет на PlayStation. Вполне уместно, учитывая невероятный характер матча.

Это был пятый гол португальца в его последних четырех матчах, действительно долгожданное возвращение в форму. В своих лучших проявлениях он агрессивен, опасен и решителен. В последнее время мы видели проблески прежнего Жоты.

"Тоттенхэм", конечно, будет считать, что ему не следовало находиться на поле после того, как он поймал Оливера Скиппа опасно высоко поднятой бутсой. В этом, наверное, тоже есть смысл. "Ливерпуль", однако, будет очень рад, что он был на поле».