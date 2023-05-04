Смесь Гвардиолы и Клоппа. Как тренер «Брайтона» Де Дзерби покорил Англию

Вечером 22 октября 2022 года Роберто Де Дзерби оказался в сложной ситуации. Он был наставником «Брайтона» всего чуть больше месяца, но еще не выиграл ни одного матча в Премьер-лиге. Поражение со счетом 1:3 от «Манчестер Сити» стало третьим поражением в его первых пяти матчах.

Были опасения, что вся превосходная работа Грэма Поттера на южном побережье пойдет насмарку, поскольку после его ухода в «Челси» команда опустилась с четвертого на девятое место.

Возможно, ветеран «Ливерпуля» и комментатор Грэм Сунесс был прав, когда утверждал, что Де Зерби «не знает нашего футбола».

Тем не менее, те, кто действительно понимают футбол, смогли увидеть, что смелый тактический подход итальянца начал приживаться в «Брайтоне».

«Его влияние на футбол Англии будет огромным»

В тот вечер на «Этихаде» «Сити», возможно, и одержал победу, но произошло нечто очень странное: действующие чемпионы Англии проиграли битву за мяч. «Брайтон» ограничил хозяев до 48 процентов владения мячом.

«Они предлагают тип игры, к которому мы не привыкли», — признал впоследствии Пеп Гвардиола, прежде чем смело предсказать: «Влияние Де Дзерби на Англию будет огромным».

У Гвардиолы есть склонность расточать бессмысленные похвалы соперникам, но в данном случае он действительно имел в виду, то что сказал. И он оказался прав.

Всего через семь месяцев после того, как его приезд в Англию был встречен с почти всеобщим скептицизмом, Де Дзерби превозносят как тактического гения, которому удалось соединить лучшие принципы игры во владение мячом Пепа с контролируемым хаосом контрпрессинга Юргена Клоппа.

Не то чтобы он позволил похвалам вскружить ему голову. «Я тренирую уже 10 лет и научился жить в этом мире», — сказал он в интервью Gazzetta dello Sport в апреле.

Роберто де Дзерби globallookpress.com

«Теперь, когда результаты в нашу пользу, комплиментов и приятных слов предостаточно. Но важно знать, как их расшифровывать».

«Я не хочу ничего менять, просто делаю то, на что я способен: оставляю свой след в команде. Здесь я думаю, что за короткое время добился успеха, но это заслуга игроков».

«Почти отношения отца и сына с игроками»

Команда «Брайтона» не была против его назначения. Но это было главным образом потому, что они никогда не слышали о Де Дзерби, в чем Адам Лаллана теперь признается со смущением.

Бывший полузащитник «Ливерпуля» заявил, однако, что он был первым игроком «Брайтона», который понял, что именно пытается сделать сменщик Поттера, и, таким образом, сыграл ключевую роль в том, что его товарищи по команде приняли новый подход.

«Даже если он плохо говорит по-английски, а я не говорю по-итальянски, мы понимали друг друга, просто глядя друг на друга», — сказал Лаллана Gazzetta.

«Вначале нам было тяжело, потому что Поттер ушел от нас, когда мы были четвертыми в таблице: нам всем было грустно, и совсем не все игроки хотели перемен. Но я знал, что надо продолжать двигаться дальше , а также потому, что сразу же предстояло сыграть важные матчи».

Роберто де Дзерби globallookpress.com

«И я помню, как Де Дзерби сразу же хотел донести информацию до команды, как он хотел, чтобы все быстро изменилось, и передал страсть и любовь, которые он питает к футболу. Это заняло немного времени, но я думаю, что мы все же адаптировались очень, очень быстро, с готовностью выслушать и понять то, что он хотел сказать».

«Мы увидели, что все работает так, как он хочет, из-за того, какой он человек, из-за родительских отношений, которые он создает с игроками. Я помню, как сказал ему, чтобы он дал мне знать, чего он хочет, что я готов объяснить товарищам по команде, почему они должны следовать за ним. И я это сделал: объяснил, что вначале будет сложно, но что мы увидим результаты и у нас все получится.».

Мало футбольных команд в Европе лучше «Брайтона»

Он не ошибся. «Брайтон» едва не попал в финал Кубка Англии, проиграв по пенальти «Манчестер Юнайтед» в полуфинале, а в преддверии игры в четверг с тем же соперником они занимают восьмое место в таблице Премьер-лиги, имея матч в запасе, по сравнению со всеми своими соперников за пятое место.

Но что больше всего впечатляет в результатах «Брайтона», так это то, как они достигаются. В Европе сейчас не так много футбольных команд лучше «чаек», не говоря уже об Англии.

В то время как он все еще время от времени использует защиту Поттера из трех человек, Де Дзерби успешно реализовал свою излюбленную схему 4-2-3-1, которую он использует, чтобы поставить противников в крайне неудобное положение.

Роберто де Дзерби globallookpress.com

Если они решат сидеть сложа руки, «Брайтон» будет доминировать во владении мячом и разбирать соперника на части, используя некоторые из оставшихся принципов Поттербола.

Однако, если они решат прессинговать, «Брайтон» пройдет через них напрямую и как можно быстрее.

«Заброс мяча вперед — как азартная игра»

Очевидно, что такая смелая стратегия требует высочайшего мастерства и самообладания от каждого игрока, которому доверено владение мячом.

Это похоже на очень рискованную тактику. Есть те, кто не одобряет начало атаки защитниками и вместо этого готов долго гонять мяч, когда это необходимо.

Однако де Дзерби видит вещи совсем по-другому.

«Для меня заброс мяча вперед и попытка выиграть его — это эквивалент азартной игры, — сказал он однажды Bobo TV, — и, поскольку я не люблю делать ставки, я предпочитаю тренировать команду, чтобы она аккуратно выносила мяч из обороны».

Как он теперь сам признается, этот брайтонский клуб лучше всего иллюстрирует его футбольную философию, с которой он «наиболее гармоничен».

Роберто де Дзерби globallookpress.com

Он довольно скромно приписывает это основам, заложенным его предшественником Поттером, и интеллекту его игроков, но Лаллана был поражен тем, насколько быстро «ему удалось заставить так много парней играть таким специфическим образом».

«Я думаю, именно это делает его таким невероятным», — сказал англичанин. «Он сделал так, что группа из 25 игроков последовала за ним, и чтобы они всегда оставались сосредоточенными и разделяли его представления о футболе».

«Амбиции — это не высокомерие»

Теперь вопрос, конечно, в том, как высоко он сможет забраться с «Брайтоном». Существует очевидный риск того, что летом эта захватывающая команда будет разобрана на части, поскольку Алексис Мак Аллистер, Каору Митома, Эвен Фергюсон и Мойзес Кайседо связаны слухами с трансферами за большие деньги.

Последнего чуть не забрал «Арсенал» во время январского трансферного окна, и кажется, что это только вопрос времени, когда превосходный скаутский отдел «Брайтона» будет вынужден раскопать еще больше негранёных алмазов.

Де Дзерби прекрасно знает, как устроен футбольный мир. Его работа с обладающим скудным бюджетом «Сассуоло» была именно тем, что привлекло «Брайтон» воспользоваться его услугам.

Но он уже дал понять, что не заинтересован в том, чтобы оставаться в команде, если его лучшие игроки будут проданы. Действительно, он никогда не скрывал своей надежды на участие в самых престижных футбольных турнирах.

Роберто де Дзерби globallookpress.com

«В этой сфере вы рискуете быть неправильно понятым и воспринятым как высокомерный человек, но для меня амбиции — это не высокомерие», — заявил он.

«Это мечта, которую можно осуществить, которая мотивирует вас. Это позволяет вам вызывать энтузиазм среди людей, болельщиков, которые заполняют ваш стадион. Это мотивирует ваш клуб».

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«Высоко ставить планку рискованно, потому что вы можете потерпеть неудачу, но это позволяет вам расти больше, чем это было бы возможно, если вы будете держать ее на низком уровне».

Летний переход в Серию А?

Поэтому будет неудивительно, если он покинет «Брайтон» в конце сезона.

Говорят, что «Тоттенхэм» проявляет к нему интерес, но возвращение в Италию также вполне возможно, учитывая, что этим летом может открыться несколько вакансий в элитных командах Серии А.

У Де Дзерби определенно не будет недостатка в вариантах.

Роберто де Дзерби globallookpress.com

Еще в сентябре, когда Сунесс назвал его назначение рискованным, шотландец сообщил, что провел небольшое «исследование» в отношении новичка Премьер-лиги.

«Если вы поищете его в Google, вы заметите, что за девять лет у него было семь мест работы», — указал он во время передачи на TalkSPORT, с вполне очевидным отрицательным подтекстом.

«Если вы исключительный тренер, клубы будут держаться за вас…»

Они также будут отчаянно пытаться нанять вас, а это означает, что будет много предложений.

А учитывая, как мало времени ему понадобилось, чтобы познакомиться с английским футболом, Роберто Де Дзерби станет одним из самых востребованных и самых узнаваемых имен тренерской карусели этим летом.