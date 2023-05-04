Месси, Обамеянг, Озил и еще 10 игроков, которые были отстранены своими клубами

После сенсационного отстранения Лионеля Месси от работы с первой командой «Пари Сен-Жермен» GOAL решил вспомнить подобные ситуации с участием известных футболистов.

Лионель Месси

Лионель Месси globallookpress.com

Месси без разрешения «ПСЖ» отправился в Саудовскую Аравию в начале этой недели для выполнения обязанностей, связанных с выгодным спонсорским контрактом с ближневосточной страной.

Лео заранее уведомил клуб о поездке, а главный тренер команды Кристоф Гальтье дал согласие, но с одним условием — если «ПСЖ» не проиграет «Лорьяну». Как известно, парижане проиграли середняку Лиги 1 на своем поле. Несмотря на это, Месси все равно улетел в Эр-Рияд.

В итоге «ПСЖ» запретил аргентинцу посещать клубную базу в ближайшие две недели. Соответственно, играть в это время он тоже не сможет.

После этой истории в «ПСЖ» окончательно решили, что им больше не по пути с лучшим футболистом в истории.

Месут Озил

Месут Озил globallookpress.com

Карьера Озила, когда-то одного из лучших атакующих полузащитников в мире, резко пошла на спад еще в то время, когда он был в «Арсенале».

Бывший футболист сборной Германии покинул Северный Лондон после того, как клуб решил не включать его в заявку на сезон-2020/2021.

В январе 2021-го Месут перешел в «Фенербахче», но из-за травм и откровенно слабой игры ему так и не удалось перезагрузить карьеру.

В конечном итоге все закончилось тем, что руководство клуба отстранило Озила от команды после ссоры с генменеджером Исмаилом Карталом.

В марте 2023-го Озил, окончательно потеряв мотивацию играть в футбол, объявил о завершении карьеры.

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

Обамеянг нередко был возмутителем спокойствия на разных этапах своей карьеры. В январе 2018-го дортмундская «Боруссия» дисквалифицировала и оштрафовала его неявку на собрание команды после тренировки.

Дерзкое решение габонца якобы было связано с большим желанием перейти в «Арсенал». Это был своеобразный намек на то, что его время в Германии подошло к концу.

Четыре года спустя Пьер-Эмерик похожим образом ушел из «Арсенала». В декабре 2021 года Обамеянг навестил своих родственников во Франции и вернулся в расположение клуба с небольшим опозданием. В связи с этим его сразу же лишили капитанской повязки и отстранили от участия в ближайшем матче.

Главный тренер «канониров» Микель Артета сообщил, что причиной отстранения ключевого игрока стало «дисциплинарное нарушение». С какого-то момента Обамеянга окончательно отстранили от первой команды, а еще через полтора месяца он стал игроком «Барселоны».

Марио Балотелли

Марио Балотелли globallookpress.com

Карьера Балотелли была источником постоянных выходок. Талантливый итальянец пережил немало ярких моментов на футбольном поле, но так сложилось, что запомнят его не за это.

В 2009 году у Марио случился конфликт с Жозе Моуринью в «Интере». Португалец раскритиковал Балотелли за нежелание тренироваться в полную силу.

История завершилась переходом форварда в «Манчестер Сити». На Туманном Альбионе проблемы с дисциплиной никуда не делись. Британская пресса не успевала публиковать скандальные новости с участием итальянца.

До начала 2012 года Балотелли удавалось избегать дисквалификаций, но после шокирующего эпизода, когда он наступил на голову Скотту Паркеру в матче АПЛ против «Тоттенхэма», его отстранили на четыре игры.

Еще через год, будучи уже игроком «Милана», Марио дисквалифицировали за оскорбительные и запугивающие высказывания в адрес арбитра. В конце 2014-го Балоттелии забанили за публикацию антисемитской фотографии в соцсетях. В тот момент он уже выступал за «Ливерпуль».

Рой Кин

Рой Кин globallookpress.com

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» заработал себе репутацию топового полузащитника благодаря своему агрессивном стилю игру. Но при этом его регулярно преследовали не самые приятные истории.

В 2001 году Кин умышленно нанес травму Альфи Холанну из «Манчестер Сити». Это был жесткий ответ на слова норвежца, что он якобы симулировал травму.

Для Холанна тот матч, по сути, стал последним в карьере — травма оказалась чересчур серьезной. Кина же дисквалифицировали всего лишь на восемь матчей.

Но самый известный инцидент случился в 2002 году, когда Кин выразил недовольство базой в Японии, где сборная Ирландии должна была тренироваться перед чемпионатом мира.

Ситуация только усугублялась. Буквально на второй день тренировок Кин объявил, что намерен покинуть команду. Главный тренер Мик Маккарти уговорил его остаться, но напряжение только возросло.

Незадолго до турнира Кин выдал десятиминутную тираду против тренера, добавив в конце, что Маккарти может «засунуть свой чемпионат мира себе в задницу!»

Итогом этого эмоционального всплеска стало отстранение от сборной почти на два года. Кин вернулся в 2004-м и сыграл еще девять матчей, прежде чем завершил карьеру в национальной команде.

Карлос Тевес

Карлос Тевес globallookpress.com

В сентябре 2011 года Тевес, выступавший тогда за «Манчестер Сити», отказался выйти на замену в матче Лиги чемпионов против «Баварии».

Аргентинец, который на тот момент был самым высокооплачиваемым игроком клуба, обменялся резкими высказываниями с главным тренером команды Роберто Манчини.

После этого Тевес был отстранен на две недели и оштрафован на 500 тысяч фунтов. Это был самый крупный штраф в истории АПЛ.

Карлос настаивал на том, что произошло банальное недоразумение, но в итоге ему пришлось заплатить штраф.

Усман Дембеле

Усман Дембеле globallookpress.com

В 2017 году дортмундской «Боруссии» пришлось отстранить Дембеле на одну неделю.

Усман самовольно пропустил тренировку перед матчем в Кубке Германии, тем самым показывая, что он больше не желает оставаться в команде и хочет перейти в «Барселону».

Незадолго до этого «Дортмунд» отклонил предложение «Барсы» на 130 миллионов евро, понимая, что каталонцы, которым срочно нужна была замена Неймару, могут заплатить еще больше.

Дембеле, конечно же, добился своего. «Барселона» заплатила за него сумасшедшие 145 миллионов евро. Ради этого перехода Усман вдрызг разругался с руководством «Боруссии».

Патрис Эвра

Патрис Эвра globallookpress.com

Эвра попал на первые полосы газет после того, как ударил ногой одного из болельщиков «Марселя» перед матчем Лиги Европы в ноябре 2017 года.

Фанат провансальцев призвал Патриса «перестать играть в футбол». После продолжавшихся в течение 30 минут насмешек Эвра набросился на болельщика, который никак не унимался.

«Марсель» отстранил Эвра на одну игру, а французские футбольные власти добавили к этому дисквалификацию на семь месяцев.

Джеймс Мэддисон

Мэддисон оказался среди тех игроков «Лестера», которые были наказаны за нарушение антиковидных правил в 2021 году. И для него последствия отстранения оказались самыми серьезными.

Джеймс нарушил правила АПЛ, решив отдохнуть на вечеринке. Несмотря на то, что он пропустил лишь один матч, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил, что Мэддисону нечего делать на чемпионате Европы.

Николя Анелька

Николя Анелька globallookpress.com

Анелька нередко попадал в неприятные истории. В 19-летнем возрасте он был отстранен от первой команды «Реала» из-за пропуска тренировок в течение трех дней.

Но самый печально известный инцидент произошел на чемпионате мира 2010 года.

Николя был одним из главных зачинщиков мятежа против главного тренера национальной команды Раймона Доменека. Писали о том, что он послал тренера в перерыве матча с Мексикой.

Более того, он призывал команду объявить забастовку. Все это закончилось сокрушительным провалом — Les Bleus даже не вышли из группы.

После этого инцидента Анелька больше никогда не играл за национальную команду.

Джоуи Бартон

Джоуи Бартон globallookpress.com

Карьера Бартона наполнена всевозможными историями — от уголовных обвинений до 18-месячного бана за ставки на футбольные матчи.

При этом он лишь однажды был отстранен по решению клуба. В 2016 году Бартон, игравший тогда за «Рейнджерс», сказал не самые приятные слова в адрес партнера по команде, за что был дисквалифицирован на три недели.

Джоуи так и не смог адаптироваться в шотландском клубе и вскоре вернулся в «Бернли», где провел еще один сезон, прежде чем завершил карьеру.

Кевин-Принс Боатенг

Кевин-Принс Боатенг globallookpress.com

Многообещающую карьеру Боатенга омрачили несколько неприятных инцидентов.

После «вульгарных словесных оскорблений» в адрес главного тренера Кевин-Принс был исключен из состава сборной Ганы на ЧМ-2014. Позже он настаивал на то, что «всего лишь пошутил».

Менее чем через год Боатенг снова угодил в неприятную историю. На этот раз его поведение стало неприемлемым для руководства «Шальке». После непонятных конфликтов с ним просто расторгли контракт.

Пабло Освальдо

Помните такого игрока? Освальдо оказался тем человеком, которому было суждено оставить след в истории «Саутгемптона», когда клуб стремился в еврокубки под руководством Маурисио Почеттино в 2013 году.

Пабло неплохо провел первые месяцы в английском клубе, но вскоре что-то пошло не так.

Освальдо стал одним из участников драки во время матча с «Ньюкаслом», в результате чего был дисквалифицирован на три матча. Вскоре после этого у аргентинца случился конфликт с центральным защитником Жозе Фонте. При первой же возможности «Саутгемптон» избавился от бунтаря.