Разминка перед «Реалом». Дубль Гюндогана приблизил «Ман Сити» к треблу

«Манчестер Сити» на выезде одержал победу над «Эвертоном» (3:0) в матче 36-го тура АПЛ. Дублем отметился полузащитник Илкай Гюндоган. Еще один гол на счету нападающего Эрлинга Холанда. «Сити» набрал 85 очков после 35 встреч и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Арсенал» на 4 очка. Лондонцы свой матч 36-го тура против «Брайтона» проводят позже в этот же день.

Прощальное турне Гюндогана

Автор The Telegraph Крис Баскомб выделяет главного героя матча в составе «Манчестер Сити».

«Если Илкай Гюндоган находится в своем прощальном турне в качестве легенды "Манчестер Сити", то почетный караул, приветствующий его последний вклад, должен был простираться от "Гудисон Парка" до "Этихада". Да что там, они должны были отвезти его обратно в Манчестер в паланкине после того, как его два гола и результативная передача превратили потенциально сложный выезд в Мерсисайд в легкую прогулку.

Это привилегия икон "Манчестер Сити" с истекающими контрактами. Возьмите инициативу на себя, развейте все сомнения в исходе чемпионской гонке и завяжите ленточки на прощальном подарке в виде трофея Премьер-лиги. Вспомните для примера Венсана Компани в 2019 году.

Крупный счет заставляет забыть о том, что в течение 37 минут их последнего на данный момент матча "Сити" потребовалось сделать кое-что редкое для них в их стремлении к треблу — как следует попотеть. "Эвертон" сопротивлялся, Эрлингу Холанну приходилось тяжко под опекой Йерри Мины, а Мейсон Холгейт недоумевал, почему он потерял равновесие и самообладание, когда ударил ногой по прыгающему мячу в шести ярдах от ворот "Сити".

Но чемпионам недолго пришлось потеть. Обратите внимание на последнее дополнение к портфолио из решающих голов Гюндогана: немец продемонстрировал свою способность перехватывать инициативу в эти напряженные дни во время кульминации борьбы за титул. Своевременность действий полузащитника здесь была такой же безупречной, как и в последнем туре против "Астон Виллы" год назад.

Получив навес от Рияда Мареза спиной к воротам, Гюндоган пожонглировал мячом, а затем выполнил идеальный удар, вышедший за пределы досягаемости ослепленного и сбитого с толку Джордана Пикфорда. После этого потребность "Сити" тратить лишние силы накануне ответного матча с "Реалом" испарилась.

Холанн приблизился к рекорду Дикси Дин за сезон после прострела Гюндогана двумя минутами позже, и "Эвертону" пришлось вместо затягивания времени в попытке набрать очко, стараться ограничить ущерб своей разнице мячей. Даже это была безнадежная надежда. 22-ярдовый штрафной удар Гюндогана в начале второго тайма вновь подтвердил пропасть в классе, и единственным сюрпризом стало то, что "горожане" не сделали счет еще крупнее».

«Эвертон» был хорош первые полчаса

Автор The Guardian Энди Хантер хвалит ливерпульцев за успешную игру вторым номером в первом тайме, которая едва не привела к забитому голу.

«Болельщики "Эвертона" устроили команде воодушевляющий прием после рекордного 10-го домашнего поражения в сезоне. Команда Шона Дайча была бита на классе, но их судьба всегда должна была решаться в последних двух играх с "Вулверхэмптоном" на выезде и "Борнмутом" дома. Замена Доминика Калверта-Льюина в перерыве станет монументальной неудачей, если окажется, что это результат травмы.

Это была близкая, интригующая игра, прежде чем безупречный Гюндоган в мгновение ока отобрал ее у "Эвертона". "Сити", как обычно, доминировал во владении мячом, но команда Дайча сдерживала лидеров лиги с той же оборонительной целеустремленностью и хорошо спланированной угрозой в контратаке, которая выжала досуха "Брайтон" в понедельник.

У Холанна почти не было касаний мяча в первом тайме, таков был первоначальный успех "Эвертона" в том, чтобы не давать играть команде Гвардиолы. Когда норвежец наконец коснулся мяча, он тут же оказался в воротах "Эвертона" — такова мощь феноменального форварда.

Гвардиола сделал четыре замены после первого матча полуфинала Лиги чемпионов против "Реала", держа в уме ответный матч в среду. Дайч был вынужден играть тем же составом, что победил в Брайтоне, Мэйсон Холгейт был назначен в качестве экстренного левого защитника вместо травмированного Виталия Миколенко, и правоногий, склонный к ошибкам защитник провел предсказуемо тяжелый день.

Холгейт едва не сыграл на Холанна в первые минуты матча из-за своей неаккуратной передачи назад и требовал постоянной поддержки от Дуайта Макнила в битве с Риядом Марезом. Это был проигранный бой. Игра Холгейта была плохой на протяжении всего матча, и болельщики хозяев разразилась громкими аплодисментами, когда его страдания закончились заменой на 55-й минуте.

"Эвертон" был опасен на контратаках, прежде чем отстать в счете, и Кайлу Уокеру потребовалось два вмешательства, чтобы не дать Абдулаю Дукуре прорваться на передачу Алекса Ивоби, а Джеймсу Гарнеру запустить Калверта-Льюина в штрафную. Второй вынос Уокера привел к тому, что "Эвертон" подал угловой, и Джеймс Тарковски направил мяч обратно через ворота в сторону Холгейта.

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В двух ярдах от дальней штанги и никем не прикрытый защитник упустил великолепную возможность забить. Промах приобрел еще большее значение двумя минутами позже, когда Гюндоган забил изысканный первый гол за чемпионов».

Гол Гюндогана убил интригу

Автор Daily Mail Иэн Лэдимэн признает, что ливерпульский клуб в первом тайме упустил отличную возможность пустить игру по совсем другому сценарию и, возможно, добыть очки.

«У "Эвертона" была собственная возможность незадолго до гола Гюндогана, и они ею не воспользовались. Это было поводом для сожаления, поскольку в тот момент они были хороши. Гол как следует прибавил бы как поддержку домашних болельщиков, так и усилия "Эвертона" на поле. Всегда легче призвать дополнительную энергию, когда у вас есть что-то осязаемое, за что можно уцепиться.

Как бы то ни было, Холгейт мог перебросить мяч через перекладину только с пяти ярдов после того, как Джеймс Тарковски головой скинул ему подачу с углового на 35-й минуте. Менее чем через две минуты "Сити" повел. До этого момента чемпионы были не так хороши, как обычно.

Гвардиола дал отдых четырем игрокам — Джону Стоунсу, Кевину де Брёйне, Джеку Грилишу и Бернарду Силве — перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с "Реалом" в среду, и ему не хватило скорости и атлетизма. В атаке Холанн участвовал в битве за физическое превосходство с Йерри Миной и не всегда побеждал. Ведь за первые 35 минут норвежец коснулся мяча всего дважды и ни разу на половине поля "Эвертона".

Тем не менее, "Сити" взял на себя инициативу из ниоткуда. Навес от Рияда Мареза справа был приличным, но Гюндогану пришлось как следует потрудиться, чтобы возможность в реальность — потребовалась доля секунды и два прикосновения.

Сначала мяч был прижат к бедру немца, затем правой ногой он был переброшен обратно к воротам и через правое плечо игрока. В воротах "Эвертона" Джордан Пикфорд, несомненно, даже не видел мяч, пока тот не пролетел мимо него. Даже дергаться за ним было уже бесполезно.

В этот момент можно было почти ощутить, как воздух высосали из "Гудисон-парка". Когда "Сити" забивает первым, их может быть чертовски сложно контролировать, и у "Эвертона" даже не было времени подумать о том, как они могут это сделать, поскольку они тут же пропустили второй мяч

На этот раз опасность пришла с другой стороны. Гюндоган дошел до лицевой слева, зацепил мяч ногой и доставил его к дальней штанге, где Холанн мощно взмыл в воздух, чтобы ударить головой примерно с семи ярдов после попытки Пикфорда отразить удар правой рукой.

На боковой линии Дайч приложил палец к каждому из висков, словно призывая своих игроков сосредоточиться. Можно возразить, что для этого было слишком поздно. К счастью для хозяев поля, до перерыва больше голов не было. Чтобы убедиться, что это останется так, потребовался один превосходный вынос мяча почти с линии ворот от Мины, но плохие новости продолжились, когда Калверт-Льюин не появился во втором тайме.

На данном этапе сезона тренерам нужна надежность. Сегодня вечером Дайч будет сожалеть об отсутствии этого, в то время как сезон Гвардиолы набирает обороты благодаря группе игроков, на которых, как он знает, он может положиться.

Гюндоган снова не подвел своего тренера в первые пять минут второго тайма. Фил Фоден был сбит Джеймсом Гарнером, когда он продвигался к штрафной площади слева. Гарнер получил предупреждение за фол, но по-настоящему его наказал Гюндоган, который правой ногой со штрафного удара перекинул мяч через стену и в угол».

«Ман Сити» получил идеальную разминку перед «Реалом»

Автор ESPN Марк Огден оценивает укрепляющиеся трофейные претензии «Сити» в этом сезоне и считает, что матч в Мерсисайде послужит хорошим разогревом к лигочемпионской битве.

«Тренер "Сити" Хосеп Гвардиола жаловался на то, что его команде пришлось встретиться с "Эвертоном" в воскресенье, в то время как противники по полуфиналу Лиги чемпионов из "Реала" получили день дополнительного отдыха, играя с "Хетафе" днем ранее.

Но к концу игры на "Гудисон Парк" у "Сити" была идеальная подготовка к ответному полуфинальному матчу в среду. Команда Гвардиолы приблизилась к завершению первого матча потенциального требла, обыграв "Эвертон" благодаря голам Гюндогана и Холанна, и они также избежали травм.

Даже если "Арсенал" продолжит выигрывать свои матчи в Премьер-лиге, эта победа означала, что "Сити" нужно всего шесть очков, чтобы гарантировать свой третий титул подряд. Поскольку "Сити" также может похвастаться значительно лучшей разницей мячей, чем "канониры", одной победы и двух ничьих в оставшихся трех играх почти наверняка будет достаточно, чтобы стать чемпионами.

Три игры для завоевания титула АПЛ, две победы в Лиге чемпионов и успех в матче против "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии. "Сити" действительно близок к треблу и матч с "Реалом" в среду выглядит самым большим препятствием, которое им придется преодолеть.

"Сити" были вынуждены играть в воскресенье, потому что Ливерпуль принимал Евровидение в субботу, и власти запретили проводить матч в тот же день всего в паре миль от него.

Претензия Гвардиолы заключалась в том, что у "Реала" будет больше времени на подготовку, но это был пустой аргумент, учитывая, что испанская команда, отставшая от "Барселоны" на 11 очков в чемпионской гонке Ла Лиги, дала отдых восьми ключевым игрокам.

У "Сити" не было такой роскоши из-за того, что "Арсенал" преследует их в Премьер-лиге, но им все же удалось справиться без особого стресса. Всего шесть игр отделяют их от требла, и Гвардиоле и его игрокам становится легче».

Проблема Калверта-Льюина?

Автор ВВС Шамун Хафез сочувствует ливерпульской команде, потерявшей одного из лидеров своей атаки в матче с «Манчестер Сити».

«Ошеломляющая победа "Эвертона" над "Брайтоном" со счетом 5:1 в понедельник вывела команду Шона Дайча из зоны вылета и вселила оптимизм в отношении перспектив еще одного сезона в высшем дивизионе.

Но они могут снова упасть на дно в понедельник вечером, если "Лестеру", занимающему 19-е место, удастся одержать неожиданную победу над "Ливерпулем", преследующим место в четверке лучших.

Верные болельщики "ирисок" сталкиваются с нервным окончанием очередной неудачной кампании: в следующую субботу их ждет игра против "Волков" на "Молинью", а затем сезон звершится матчем на "Гудисон Парк" против "Борнмута".

Проигрыш "Сити" знаменует собой 10-е домашнее поражение "Эвертона" в Премьер-лиге, установив новый клубный рекорд, и при этом они забили всего 15 раз в домашних матчах, что является наименьшим показателем в лиге.

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Еще одной серьезной проблемой будет замена в перерыве нападающего Доминика Калверта-Льюина, который произвел впечатление в первые 45 минут, но был заменен Нилом Мопе — форвардом, забившим один гол в последних 39 матчах».

Победитель: Эрлинг Холанн

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и нападающий «Сити» попал в первую категорию.

«После того, как были побиты рекорды Алан Ширер и Энди Коул по результативности за один сезон Премьер-лиги, единственным игроком, забившим больше голов, чем норвежец, стала Дикси Дин. Статуя бывшего нападающего "Эвертона", забившего 60 голов в сезоне 1927/28, встречает посетителей "Гудисон Парк".

Сравнения между Холанном и Дином были распространены в средствах массовой информации и социальных сетях на прошлой неделе, и, хотя это очень забавная дискуссия, она в конечном счете абсурдна.

Дин играл почти столетие назад, в совершенно другую эпоху, чем та, в которой сейчас находится Холанн, когда мяч был тяжелее, поля были грязнее, задачи были намного сложнее, а игроки не могли быть заменены в случае травмы.

Но одна вещь, которую разделяют оба игрока, — это ненасытная жажда забивать. И после того, как он не смог забить "Лидсу" и "Реалу", что равносильно голевой засухе по безумным меркам норвежца, он снова вернулся к забитым мячам.

Когда он совершил чудовищный прыжок, замкнув головой кросс Гюндогана, это было лишь его третье касание в матче.

Мы никогда не узнаем, кто был лучшим нападающим, но мы все можем согласиться с тем, что Холанн — единственный в своем роде, и если не лучший нападающий, который когда-либо играл в Англии, то уж точно лучший в 21 веке.»