Шаткое равновесие. Винисиус затмил Холанна на «Сантьяго Бернабеу»

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов. Винисиус вывел хозяев вперед на 36‑й минуте, Кевин де Брюйне восстановил равновесие на 67‑й. Ответная игра состоится в Англии 17 мая. Во втором полуфинале встретятся итальянские «Интер» и «Милан».

Норвежская машина не включилась на «Бернабеу»

Автор Daily Mail Оливер Холт считает, что Эрлинг Холанн не сумел оправдать завышенных ожиданий по поводу его игры.

«То, как испанцы говорили о перспективах того, что Эрлинг Холанн выйдет на поле "Бернабеу" во вторник вечером, создавало впечатление, будто "Манчестер Сити" везет с собой воина из средневековья, чтобы сразить "Реал Мадрид".

Язык и образы, использованные испанскими газетами во вторник утром, говорили о "монстре", "людоеде" и "машине". Было ощущение, что в ожидании и этих характеристиках был страх. Норвежец приближается! Запирайте свои дома! Постройте частокол вокруг штрафной!

Издание AS изобразило центрфорварда "Сити" в образе неистовствующего Терминатора, один глаз которого пылает красным, а рот открыт в яростном крике. Рядом с ним висела фотография Винисиуса Жуниора, завораживающего форварда "Реала", одетого в цилиндр и белые перчатки. "Волшебник и машина", — гласил заголовок.

Учитывая сверхъестественные качества, приписываемые обоим игрокам, возможно, не должно было быть сюрпризом, что два молниеносных удара украсили этот завораживающий первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Винисиус Жуниор, на счету которого сейчас 11 голов и 11 передач в последних 22 играх Лиги чемпионов, забил первый гол, нанеся великолепный удар перед перерывом, и гол был настолько хорош, что многие поспешили назвать его лучшим игроком мира.

Антонио Рюдигер так умело опекал Холанна, что тот не смог выполнить свою часть сделки. Рюдигер был его тенью, тенью, которая боролась и цеплялась, прекрасно читала игру и не уступала ни на дюйм.

Но как только стало казаться, что удар Винисиуса Жуниора решит исход матча, "Реал" обнаружил, что, несмотря на всю зацикленность на голевой доблести Холанна, "Сити" — это гораздо больше, чем команда из одного человека.

Холанн, возможно, сделал их лучше в этом сезоне. Его 51 гол поставил их на грань требла. Но его партнерство с Кевином де Брёйне было самой важной деталью игры "Сити", и именно де Брёйне украл все заголовки прессы, сравняв счет в середине второго тайма.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Ничья 1:1 означает, что "Сити" будет иметь преимущество, когда они вступят в ответный матч на "Этихаде" в следующую среду, но обе эти команды настолько взрывоопасны, настолько завораживают, что противостояние по-прежнему балансирует на острие ножа.

Прошлой ночью ему помешали, и, может быть, машина, чудовище, людоед получит свой шанс в Манчестере на следующей неделе».

«Сити» контролировал мяч, но «Реал» контролировал игру

Автор The Telegraph Джеймс Дакер считает, что мадридский клуб полностью контролировал ход встречи в первом тайме, несмотря на превосходящий процент владения мячом «Сити».

«Мало найдется в футболе более внушающих благоговейный трепет или пугающих мест, чем этот величественный стадион, все еще великолепный даже в разгар реконструкции, в полный голос поющий этот воодушевляющий гимн Hala Madrid, почти мифический по своему статусу.

Болельщики знают, какой силой они обладают, и не боятся ее показать. Насмешки и свистки, сопровождавшие имя Гвардиолы, были оглушительны, и даже когда "Сити" контролировал мяч целых 20 минут, ни на трибунах, ни на поле среди тех, кто носил культовые белые футболки, не было чувства глубокого беспокойства.

"Сити" установил контроль на ранней стадии, но никогда не было ощущения, что "Реал" чрезмерно напряжен или раздражен. Дальнией удары Де Брёйне и Родри были отброшены Тибо Куртуа. Холанд, несколько незаметный в первом тайме вместе с Де Брёйне, сделал пару скромных попыток и не более того. Бернардо Сильва и Джек Грилиш были самыми яркими искрами "Сити", а дуэль Грилиша с Дани Карвахалем — одним из самых интересных сюжетов игры.

Если "Сити" — это система — дом, который построил Пеп, — то "Реал" — команда моментов, способная с невероятной точностью разделываться с соперником, когда появляется возможность.

Итак, несмотря на всё своё владение мячом, "Сити" оказался отстающим, не справившись с ловкой атакой "Реала", которую начал своим восхитительным движением бутсы Модрича, запустивший Камавингу по левому флангу.

"Сити" не поспевал за ним, но Гвардиолу все равно раздражало то, что Винисиусу дали время, чтобы передача Камавинги прошла прямо через него и создала идеальный угол для удара. Получившийся удар был подкрученным, но мог ли Эдерсон остановить его? Удар не выглядел полностью неотразимым.

Внезапно этот матч стал еще большим испытанием мужества Сити. Раньше они уже отставали в счете на "Бернабеу" и совершали камбэки, чтобы в итоге победить — в феврале 2020 года — но это лучшая команда "Реала", чем тогда, и ставки казались намного выше.

Было ясно, что "Сити" должен найти способ вовлечь Де Брёйне в игру. Большая часть их игры проходила через Илкея Гюндогана, Бернарду и Грилиша, но Де Брёйне был изолирован. Для Холанда нет ничего нового в том, чтобы растворяться на поле и снова возвращаться в игру, но "Сити" часто проявляет себя наиболее увлекательно и остро с Де Брёйном на переднем плане.

Все прогнозы на Лигу Европы

Однако он чувствовал себя подавленным и отодвинутым в сторону, что также было заслугой организации игры "Реала". Но лучшие игроки имеют привычку хватать быка за рога, и поэтому одним взмахом знаменитой правой бутсы Де Брёйне сравнял счет».

Де Брёйне ответил Винисиусу

Автор The Guardian Дэвид Хитнер отмечает, что гостям не удалось избежать мыслей о прошлогоднем полуфинальном противостоянии, которое они проиграли на «Бернабеу».

«Мяч только и ждал, что по нему ударят, и Кевин Де Брёйне ударил, да еще как. Это было в середине второго тайма, "Манчестер Сити" отставал после великолепного удара Винисиуса Жуниора на 36-й минуте, и начало охватывать чувство, что "Реал" держит этот первый полуфинальный матч Лиги чемпионов под контролем.

Что касается "Сити", то его терзали демоны воспоминаний о том месте, где все пошло не так во время ответного матча полуфинала прошлого сезона; крах в конце основного времени, два гола, забитые после 90-й минуты, затем победа "Мадрида" в дополнительное время.

Де Брёйне смахнул все это прочь, когда он пробил с 25 ярдов, расположившись в центре после скидки Илкая Гюндогана, и, черт возьми, мяч буквально просвистел. Всегда требовалось что-то особенное, чтобы одолеть Тибо Куртуа. И это было оно самое. Все, что мог сделать Винисиус, мог сделать и Де Брёйне.

Здесь ничего не решится, это все знали. Но в основное время было трудно игнорировать впечатление, что "Сити" был более доволен ничьей перед ответным матчем в следующую среду. Святой Грааль близок? Карим Бензема и Орельен Чуамени проверили Эдерсону ближе к концу, но они не смогли забить победный гол.

Пеп Гвардиола избегал публичного признания, что мысли о прошлогоднем противостояния влияют на него и команду, но это не означало, что это было не так. Или что он не обсуждал эту тему наедине со своими игроками. Родри признал в понедельник, что он намерен отомстить за разбитое сердце.

Это было похоже на окончательное психологическое испытание, тем боле что Мадрид также привнес свое обычное чувство театральности. Ни один клуб не проводит такие вечера лучше, чем они, особенно с точки зрения грандиозности, демонстрации того, кто они есть, уверенности в себе.

На гигантском предматчевом полотнище-тифо было типичное преуменьшение. "Эль Рей и Су Копа" — гласила надпись по обеим сторонам изображения короля-викинга, держащего в руках Кубок европейских чемпионов, число 14 было выделено. "Король и его кубок".».

Винисиус Жуниор сейчас недосягаем

Автор ESPN Алекс Кирклэнд выделяет главного героя матча в составе мадридской команды.

«Через три дня после того, как Винисиус блистал в финальном матче Кубка Испании, Винисиус снова сделал результат во вторник. Все чаще это игрок, от которого вы ожидаете, что он будет постоянно определять важные игры своим решающим вкладом в ключевые моменты.

Просто оглянитесь на Винисиуса за последние несколько сезонов Лиги чемпионов. Был его дубль против "Ливерпуля" в победном для "Мадрида" матче, выигранном со счетом 3:1 в апреле 2021 года.

Был его гол в ворота "Сити" в первом полуфинальном матче прошлого года и его победный гол в финале в Париже. В феврале этого года он забил два гола в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде". А теперь это один из лучших голов в карьере 22-летнего игрока на сегодняшний день.

Это был нетипичный гол Винисиуса. Они, как правило, исходят из штрафной площади, один на один с вратарем после слаломного забега или, возможно, вкручиваются в сетку после прорыва с левого фланга.

Этот был более прямолинейным, после быстро принятого решения, и больше опирался на силу, чтобы мяч пронесся мимо Эдерсона, прежде чем он успел среагировать.

В этом сезоне Винисиус забил семь голов в Лиге чемпионов, три из них в плей-офф. Карим Бензема, возможно, все еще остается главным игроком "Мадрида", но Винисиус все чаще приносит им победы».

Карвахаль выходит из тени Рамоса и Каземиро

Автор The Athletic Дермот Корриган не оставляет без внимание успешное, хотя и довольно грязное, выступление защитника мадридского клуба в матче с «Сити».

«Первый тайм в исполнении Дани Карвахала включал в себя тонкий толчок на первых минутах, чтобы убедиться, что Эрлинг Холанн не замкнет прострел Бернарду Силвы в штрафной площади "Реала", а затем подкат почти в середине тайма, чтобы остановить опасную контратаку Джека Грилиша.

При счете 1:0 был более очевидный толчок Грилиша в рекламные щиты, а затем чрезмерная реакция на гневный ответ англичанина.

Ему также сошел с рук еще один удар по лодыжке Грилиша, каким-то образом он ушел на перерыв без желтой карточки.

Это было виртуозное исполнение всех грязных приемов в защите от Карвахаля, которое усилилось теперь, когда бывших товарищей по команде Серхио Рамоса и Каземиро больше нет.

Некоторые считают доморощенного защитника слабым звеном в мадридской команде, и за последние несколько лет он показал очень плохую игру в некоторых играх.

Но руководство мадридцев хочет, чтобы он оставался в команде, как человек, который обеспечивает конкуренцию в составе, в которой нуждаются все команды-чемпионы. "Сити" и Грилишу не понравилось его выступление, но на "Бернабеу" это никого не волновало».

Неудачник: Карим Бензема

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и нападающий «Реала» попал во вторую категорию.

«Бензема, по общему признанию, стал жертвой очень высоких стандартов, установленных им же самим. Но по показателям прошлого сезона, за который он выиграл "Золотой мяч", сейчас Карим выглядит не в своей тарелке.

У французского нападающего было несколько обычных неплохих моментов, когда он опускался глубоко, чтобы связывать игру, и освобождал пространство в штрафной площади соперника.

Но ему не хватает качества в решающие моменты. Несколько раз его ловили врасплох, и несколько раз он ошибался.

У всех нападающих бывают тяжелые периоды, и 200 минут без голов в Лиге чемпионов вряд ли являются причиной кризиса. Но это те игры, в которых обычно блистает Бензема.

Если он и не забивает, то, по крайней мере, делает что-то своим движением или связующей игрой. Но во вторник его не было видно».