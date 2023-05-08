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    ЛЧ. Шанс на реванш для Гвардиолы и первое за 20 лет миланское дерби

    Краткий обзор предстоящих матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

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    «Реал» — «Манчестер Сити»
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    «Реал» — «Манчестер Сити»
    9 и 10 мая состоятся первые матчи 1/2 финала Лиги чемпионов. В последние годы соперникам уже приходилось встречаться в еврокубках, а некоторые делают это регулярно — во внутренних турнирах. Но сейчас ставки как никогда высоки.

    «Реал» — «Манчестер Сити»

    9 мая, 22:00 мск

    Соперники в третий раз встретятся в полуфинале Лиги чемпионов — в предыдущие два раза в финал проходил мадридский клуб. В сезоне 2015/16 «Реал» победил с общим счетом 1:0, а вот в прошлом сезоне итоговый результат составил 6:5, а для определения финалиста потребовался овертайм.

    «Сити» доминировал в обоих матчах на протяжении примерно 90 процентов игры, и, казалось бы, должен был выйти в финал после домашней победы со счетом 4: 3 и преимуществом 1:0 после 85 минут на «Бернабеу».

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    • Тем не менее, каким-то образом «Мадрид» выиграл со счетом 3:1. На 90-й и 91-й минутах дубль оформил Родриго, переведя игру в овертайм, где на пятой минуте первого дополнительного тайма Бензема заработал пенальти, который сам и реализовал.

    «Горожанам» тоже есть что вспомнить — в 1/8 финала ЛЧ-2019/20 «Сити» Хосепа Гвардиолы дважды победил «Реал» Зинедина Зидана со счетом 2:1. Причем в первом матче на «Сантьяго Бернабеу» англичане пропустили первыми но одержали волевую победу, а «Реал», после удаления Серхио Рамоса на 86-й минуте, доигрывал встречу вдесятером.

    «Реал» идет за пятнадцатым титулом европейских чемпионов и в третий раз подряд выходит в полуфинал (а в сумме — в 16-й раз, что является рекордом), где ему в третий раз противостоит английский клуб.

    В прошлом сезоне подопечные Анчелотти последовательно обыграли «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» и завоевали трофей. В этом сезоне мадридцами уже были обыграны «Ливерпуль» (1/8 финала) и «Челси» (четвертьфинал).

    «Реал» — «Манчестер Сити»

    Для «Сити» это тоже третий подряд полуфинал и четвертый в сумме, но в финал манкунианцы пробились лишь однажды — в 2021-м, проиграв там «Челси». В плей-офф нынешнего розыгрыша «горожане» обыграли два немецких клуба — «Лейпциг» в 1/8 финала и «Баварию» в четвертьфинале.

    К первому полуфинальному матчу «Реал» подходит в хорошем настроении — мадридский клуб накануне стал победителем Кубка Испании, обыграв в финале «Осасуну» благодаря дублю Родриго.

    Трофей, выигранный впервые с 2014 года, служит утешением за потерянные шансы на чемпионство, но еще больше болельщиков королевского клуба утешит «ушастый кубок».

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    • «Манчестер Сити» продолжает погоню за золотым треблом — победами в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Манкунианский клуб не проигрывает в 20 встречах подряд во всех турнирах, выиграв 17 из них. Нападающий Эрлинг Холанн забил 51 гол в 46 играх.

    Финал домашнего Кубка с «МЮ» будет закрывать сезон для «Манчестер Сити», а в последнем матче АПЛ с «Лидсом» (2:1) Гвардиола устроил своей команде серьезную ротацию, чтобы подойти к матчу с «Реалом» в оптимальном состоянии.

    Прогнозы экспертов Livesport.ru на первый матч этой дуэли можно найти по ссылкам: здесь и тут.

    «Милан» — «Интер»

    10 мая, 22:00 мск

    Для соседей из Милана матчи между собой — дело привычное и частое, всего они встречались 219 раз — на счету «Интера» 81 победа, включая три в последних четырех матчах, у «Милана» — 71 при 67 ничьих.

    При этом соперники дважды пересекались и в плей-офф Лиги чемпионов. Третья встреча будет во многом знаменательной: семикратный обладатель трофея «Милан», уступающий по этому показателю только «Реалу», будет принимать последнего итальянского победителя турнира — в 2010 году «Интер» обыграл в финале «Баварию» (2:0).

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    • «Интер» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с победного сезона 2009/10. Для «Милана» это первый полуфинал за 16 лет, но «россонери» выиграли восемь из последних девяти противостояний на этой стадии, в том числе и с «Интером» в сезоне ЛЧ 2002/03

    В первом противостоянии «Интер» Эктора Купера добился ничьей 0:0 в первом матче, а в ответной матче команды обменялись голами Андрея Шевченко и Обафеми Мартинса, но дальше прошел «Милан» по правилу выездного гола.

    В финале на «Олд Траффорд» «Милан» под руководством Карло Анчелотти обыграл еще одну итальянскую команду — «Ювентус». После нулей в игровое время Шевченко реализовал решающий удар в серии пенальти и принес своей команде победу со счетом 3:2.

    Также команды встречались в четвертьфинале ЛЧ 2004/05. «Милан» в гостях победил со счетом 2:0 благодаря голам Япа Стама и Шевченко, а в домашнем поединке «Интер» Роберто Манчини получил техническое поражение 0:3 за брошенные болельщиками в футболистов «россонери» петарды.

    «Милан» — «Интер»

    В полуфинале «Милан» выбил ПСВ, а потом был легендарный финал в Стамбуле, где итальянцы упустили преимущество в три мяча над «Ливерпулем» и в итоге уступили по пенальти.

    В четвертьфинале плей-офф текущего розыгрыша у «Милана» уже была встреча с земляками — он выбил новоиспеченного чемпиона «Наполи». У «Интера» до этого в плей-офф были только португальские соперники — «Порту» и «Бенфика».

    В розыгрыше Серии А этого сезона команды, идущие на соседних строчках таблицы, обменялись домашними победами. В первом круге «Милан» победил со счетом 3:2 благодаря дублю Рафаэла Леау, а в ответной встрече победу «Интеру» принес единственный гол Лаутаро Мартинеса.

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    • «Нерадзурри» также победили «Милан» со счетом 3:0 в Суперкубке Италии 18 января благодаря голам Федерико Димарко, Джеко и Мартинеса. Противостояние Рафаэла Леау и Лаутаро Мартинеса будет очень интригующим — оба игрока атаки успели блеснуть в предыдущих раундах плей-офф.

    «Интер» подходит к матчу на фоне серии из пяти побед — в последнем матче была обыграна «Рома» (2:0). А вот «Милан», хотя и не проигрывает уже давно, но субботняя победа над «Лацио» (2:0) стала для «россонери» всего лишь третьей в последних 13 матчах во всех турнирах.

    Прогнозы на это противостояние можно найти по ссылкам: тут и здесь.

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