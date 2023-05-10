«Милан» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 мая, начало — в 22:00 мск. «Милан» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» вышел в полуфинал Лиги чемпионов после того, как занял второе место в своей группе, а в плей-офф прошел «Тоттенхэм» в четвертьфинале и «Наполи» в полуфинале.

За четыре туров до финиша чемпионата Италии «Милан» с 61 набранным очком находится на пятой позиции в турнирной таблице. Отставание от четвертой строки, дающей билет в Лигу чемпионов, составляет два пункта.

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«Россонери» подходят к данному поединку с 9-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. Но в этот период они смогли выиграть всего четыре игры при пяти мировых исходах.

Все прогнозы на Серию А

В последних трех поединках, которые пришлись на Серию А, коллектив одержал только одну победу при двух ничьих, поэтому форма хозяев не настолько мощна, как кажется.

«Интер»

«Интер» пробился в полуфинал Лиги чемпионов после того, как занял второе место в своей группе, а в плей-офф прошел «Порту» в четвертьфинале и «Бенфику» в полуфинале.

«Интер» сейчас находится на четвертом месте в таблице итальянского первенства. Клуб сражается за место в зоне главного еврокубка, опережая на два очка... «Милан».

Подопечные Симоне Индзаги прекрасно атакуют. В 34 матчах футболисты миланского клуба наколотили в ворота соперников уже 62 мяча.

В предыдущих шести играх «нерадзурри» не знают поражений, а сейчас у них победная серия в пять матчей кряду во всех турнирах, поэтому они находятся в прекрасной форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 2,46. Успех «Милана» оценивается в 3,07, ничья — в 3,24.

В четырех из шести последних матчей номинальных хозяев поля забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

Еще один вариант ставки — «Интер» выиграет с преимуществом в 1-2 голов за 2,58, ведь в трех из четырех последних матчей гости выигрывали с разницей в 1-2 голов.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Милан» — «Интер» за 5.50.