«Милан» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 10 мая, начало — в 22:00 мск. «Милан» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» находится на 5 месте в Серии А. Правда, «россонери» еще сражаются за 2 место, от которого отстают на 5 очков.

Вот только с результативностью у команды есть сложности. В 34 матчах Серии А миланцы забили всего 55 мячей.

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В своем предыдущем поединке «Милан» победил. «Россонери» в родных стенах уверенно переиграли «Лацио» (2:0).

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Состав «Милана» сейчас почти оптимален. Все лидеры на месте, и лишь Златан Ибрагимович пока не до конца восстановился после травмы.

«Милан» уж точно постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей. Вот только в двух последних очных встречах «россонери» уступили землякам.

«Интер»

«Интер» проводит крайне неоднозначный сезон. Нынешнее 4 место в Серии А вряд ли потянет на успех.

Главным бичом команды в нынешнем сезоне являются тылы. В 34 матчах в воротах «Интера» побывало уже 35 мячей.

Последний поединок в рамках Серии А принес команде победу. На выезде «Интер» сумел переиграть крепкую «Рому» (0:2).

В кадровом плане у «Интера» не все так безоблачно. В этом матче не сыграют защитники Милан Шкриньяр и Робин Госенс, пребывающие в клубном лазарете.

Гости наверняка будут активны в атаке. Да и вообще, подопечные Симоне Индзаги сейчас способны на максимальный результат в Лиге чемпионов.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Интера» предлагают — 2.50.

На викторию «Милана» дают — 3.10, ничья оценена — в 3.10.

Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей мирового уровня, и явно будут пытаться быстро подобрать ключи к воротам оппонента.

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 9.00.

Для остальных — более умеренный прогноз.