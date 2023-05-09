«Реал» Мадрид
«Реал» Мадрид уже не догонит «Барселону» в чемпионате. Зато за победу в Лиге чемпионов побороться сам бог велел!
Мадридцы весьма опытны, и это может стать отличным подспорьем. Правда, из-за дисквалификации не сыграет защитник Эдер Милитао.
Коэффициенты матча Реал Мадрид — Манчестер Сити
В своем предыдущем поединке «Реал» Мадрид победил. «Сливочные» завоевали Кубок Испании, обыграв в финале «Осасуну» (2:1).
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К тому же, состав «Реала» сейчас почти оптимален. Все лидеры на месте, да и Карим Бензема проводит отличный сезон.
«Реал» Мадрид уж точно постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей. Вот только отношения с «Манчестер Сити» у «королей» складываются откровенно неудачно.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» идет к чемпионству в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы сейчас сильна как никогда, и мечтает о триумфе в Лиге чемпионов.
В кадровом плане у англичан имеется лишь одна ощутимая пробоина. Дисквалифицирован защитник Бенджамин Менди.
Последний поединок в рамках АПЛ принес команде победу. Дома «Манчестер Сити» сумел переиграть «Лидс» (2:1).
Фактор наличия в состава Эрлинга Холанна может стать чуть ли не определяющим. «Манчестер Сити» сейчас выглядит очень мощно.
Гости наверняка будут активны в атаке. Да и вообще, подопечные Гвардиолы сейчас способны на максимальный результат в Лиге чемпионов.
Ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 2.22.
На викторию «Реала» Мадрид дают — 3.32, ничья оценена — в 3.76.
Англичане смотрятся сильнее соперника, и
Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 10.50.
Для остальных — более умеренный прогноз.