«Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 мая, начало — в 22:00 мск. «Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид уже не догонит «Барселону» в чемпионате. Зато за победу в Лиге чемпионов побороться сам бог велел!

Мадридцы весьма опытны, и это может стать отличным подспорьем. Правда, из-за дисквалификации не сыграет защитник Эдер Милитао.

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Манчестер Сити 1X2Новым игрокам 3.153.652.17Бонус$9500

В своем предыдущем поединке «Реал» Мадрид победил. «Сливочные» завоевали Кубок Испании, обыграв в финале «Осасуну» (2:1).

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К тому же, состав «Реала» сейчас почти оптимален. Все лидеры на месте, да и Карим Бензема проводит отличный сезон.

«Реал» Мадрид уж точно постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей. Вот только отношения с «Манчестер Сити» у «королей» складываются откровенно неудачно.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идет к чемпионству в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы сейчас сильна как никогда, и мечтает о триумфе в Лиге чемпионов.

В кадровом плане у англичан имеется лишь одна ощутимая пробоина. Дисквалифицирован защитник Бенджамин Менди.

Последний поединок в рамках АПЛ принес команде победу. Дома «Манчестер Сити» сумел переиграть «Лидс» (2:1).

Фактор наличия в состава Эрлинга Холанна может стать чуть ли не определяющим. «Манчестер Сити» сейчас выглядит очень мощно.

Гости наверняка будут активны в атаке. Да и вообще, подопечные Гвардиолы сейчас способны на максимальный результат в Лиге чемпионов.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 2.22.

На викторию «Реала» Мадрид дают — 3.32, ничья оценена — в 3.76.

Англичане смотрятся сильнее соперника, и наверняка проявят всю свою атакующую мощь .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 10.50.

Для остальных — более умеренный прогноз.