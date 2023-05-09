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    «Манчестер Сити» учинит разгром «сливочным»

    «Реал» — «Манчестер Сити». Дерзкая ставка за 7.50 на матч Лиги чемпионов 9 мая 2023 года

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    Эрлинг Холанн
    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 мая, начало — в 22:00 мск. «Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 09 Мая 2023 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид уже не догонит «Барселону» в чемпионате. Зато за победу в Лиге чемпионов побороться сам бог велел!

    Мадридцы весьма опытны, и это может стать отличным подспорьем. Правда, из-за дисквалификации не сыграет защитник Эдер Милитао.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Манчестер Сити

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  • 3.153.652.17Бонус$9500
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    В своем предыдущем поединке «Реал» Мадрид победил. «Сливочные» завоевали Кубок Испании, обыграв в финале «Осасуну» (2:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    К тому же, состав «Реала» сейчас почти оптимален. Все лидеры на месте, да и Карим Бензема проводит отличный сезон.

    «Реал» Мадрид уж точно постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей. Вот только отношения с «Манчестер Сити» у «королей» складываются откровенно неудачно.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» идет к чемпионству в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы сейчас сильна как никогда, и мечтает о триумфе в Лиге чемпионов.

    В кадровом плане у англичан имеется лишь одна ощутимая пробоина. Дисквалифицирован защитник Бенджамин Менди.

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    • Последний поединок в рамках АПЛ принес команде победу. Дома «Манчестер Сити» сумел переиграть «Лидс» (2:1).

    Фактор наличия в состава Эрлинга Холанна может стать чуть ли не определяющим. «Манчестер Сити» сейчас выглядит очень мощно.

    Гости наверняка будут активны в атаке. Да и вообще, подопечные Гвардиолы сейчас способны на максимальный результат в Лиге чемпионов.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Реала» Мадрид дают — 3.32, ничья оценена — в 3.76.

    Англичане смотрятся сильнее соперника, и наверняка проявят всю свою атакующую мощь.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 5.5 за 10.50.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (7.50), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на футбол. «Манчестер Сити» учинит разгром «сливочным»
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