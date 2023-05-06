Гюндоган затмил Холанна. «Манчестер Сити» испортил дебют Эллардайса

«Манчестер Сити» дома обыграл «Лидс» (2:1) в матче 35-го тура чемпионата Англии. Дублем в составе «горожан» отметился Илкай Гюндоган. Две результативные передачи отдал Рияд Марез. За гостей забил Родриго. Отметим, что Гюндоган на 84-й минуте не реализовал пенальти. «Сити» набрал 82 очка и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» идет на второй строчке с 78 очками. «Лидс» находится на 17-м месте (30).

Возвращение короля

Автор Daily Mail Оливер Холт считает, что «Лидс» сумел заставить понервничать лидеров АПЛ, выступавших на фоне серьезной ротации состава.

«Как и большая часть населения Англии, "Лидс" в субботу искал утешения в традициях. Сэм Эллардайс, тренер, назначенный спасать их сезон в оставшихся четырех играх, управлял дюжиной клубов за долгую и яркую карьеру, которая включает в себя богатую историю спасения команд от вылета. У него было много коронаций.

Большой Сэм как-то раз побыл королем в течение дня, как раз перед эпизодом с пинтой вина и репортерами под прикрытием, который лишил его работы в сборной Англии, но обычно его считают самозванцем — ярлык, который его до сих пор раздражает. "В футболе я никому не уступаю", — сказал он на своей презентации в "Лидсе" на прошлой неделе. "Не Пепу. Не Клоппу. Не Артете".

Проблема с преподнесением повторного появления Эллардайса в Премьер-лиге в возрасте 68 лет как "возвращения короля" заключается в том, что "Манчестер Сити", вероятно, является самым смертоносным бунтовщиком в истории английского футбола. У них нет связи ни с традициями, ни с истеблишментом. Они свергли с трона "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", а на этой неделе они бросят вызов королевскому дому испанского футбола, когда выбегут на "Бернабеу", чтобы попытаться победить "Реал Мадрид".

Но с каким бы энтузиазмом мы ни покровительствовали ему, Эллардайс напугал "Сити" на "Этихаде". Команда Пепа Гвардиолы обыгрывала "Лидс" напротяжении 95% матча, но когда они на мгновение успокоились и позволили Илкаю Гюндогану попытаться завершить свой хет-трик неудачным пенальти, "Лидс" нанес ответный удар.

"Сити", сделавший семь замен по сравнению с последней игрой, вел со счетом 2:0 за шесть минут до конца, когда Эрлинг Холанн упустил шанс забить еще один гол и позволил Гюндогану попытаться оформить первый хет-трик в своей карьере. Гюндоган промахнулся. Через минуту вышедший на замену у "Лидса" Родриго сделал счет 2:1, и внезапно "Лидс", Большой Сэм и их болельщики почувствовали возможность чуда.

Чуда в итоге не произошло, но игроки "Сити" уходили с поля, качая головами, Гвардиола явно выражал свое недовольство Гюндоганом, который провел выдающийся матч. Эллардайс и игроки "Лидса" подошли к своим фанатам, которые прыгали и праздновали, как будто они только что выиграли чемпионат.

"Сити" разбирал "Лидс" на части до последних пяти минут. Гюндоган, чей контракт истекает в конце сезона, оформил дубль, но чемпионы, выигравшие 10 матчей подряд в лиге, должны были забивать гораздо больше.

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Доминирование "Сити" было таким, что в основном оно примечательно тем, что Холанн не забил, хотя вполне мог сделать хет-трик. В результате "Сити" лидирует с преимуществом в четыре очка, а "Лидс" даже приблизился к зоне вылета из-за ухудшившейся разницы мячей. Было ощущение, однако, что их дух был частично восстановлен».

Гюндоган испортил дебют Роблесу

Автор The Guardian Джейми Джексон фиксирует серьезное преимущество «Сити» вплоть до неудачно исполненного пенальти на последних минутах.

«В ушах Сэма Эллардайса звенело от криков "Утром тебя уволят!" в исполнении безумных болельщиков "Манчестер Сити" после второго победного гола Илкая Гюндогана, который приблизил чемпионов Пепа Гвардиолы на три очка к хет-трику титулов.

Было бы справедливо охарактеризовать домашний матч "Сити" как легкую прогулку, по крайней мере до того, как Фил Фоден заработал пенальти. Несмотря на то, что Рияд Марез, регулярный бьющий их, и Эрлинг Холанн, забивший 51 гол и назначенный пенальтистом Пепом Гвардиолой, оба были на поле, Гюндоган взял удар на себя в попытке сделать хет-трик.

Игрок сборной Германии промазал, нанеся пенальти в левую штангу Хоэля Роблеса. Затем, после того, как по губам разъяренного Гвардиолы можно было прочитать сообщение Холанну: "Ты должен был пробить этот пенальти", "Лидс" двинулся в атаку и Родриго обыграл Эдерсона из пределов штрафной.

Это привело к тому, что Холанн и Фоден затягивали время у углового флага и к волне атак черно-золотых футболок, но "Сити" выжил и им, похоже, снова суждено стать чемпионами. Для Эллардайса будущее более мрачное: у нового главного тренера "Лидса" теперь осталось всего три игры, чтобы избежать вылета, и, судя по этому матчу, он может потерпеть неудачу.

Гюндоган, проигнорированный Гвардиолой после замены в добавленное время (но позже частично прощенный за то, что имел мужество исполнить пенальти), и Кевин Де Брёйне провели матч, в котором "Сити" сделал семь замен по сравнению с победным составом игры с "Вест Хэмом" в среду. Эллардайс внес четыре изменения в состав команды, которую Хави Грасиа выбрал на "Борнмут", за исключением Иллана Мельера, позволив Роблесу дебютировать в Премьер-лиге.

Правое колено Роблеса спасло "Лидс", когда Холанн принял разрезающую передачу Рико Льюиса и пробил, но голкипер ничего не мог поделать с первым ударом Гюндогана. Де Брёйне был инициатором атаки, запустив Мареза по правому флангу. Алжирец оставил Хуниора Фирпо позади и откатил мяч Гюндогану, который хладнокровно добил слева от Роблеса.

В этот момент Гюндоган был в режиме мастер-класса, казалось, создав вокруг себя зону отчуждения, из которой он изящно раздавал пасы внешней стороной бутсы. Одним из таких ударов стал заброс на Де Брёйне, который сбросил мяч туда, куда хотел бы Холанн, но тот пробил слева от Роблеса.

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Норвежец был расстроен, но "горожане" вскоре снова обрадовались, когда Гюндоган забил почти точную копию первого гола. И снова Марез справа проскочил внутрь, увидел притаившегося Гюндогана и отдал ему мяч. На этот раз удар пришелся мимо Роблеса, который мог только наблюдать».

Гюндоган готов уйти?

Автор The Telegraph Сэм Уоллес выделяет главного героя матча — немецкого полузащитника «Сити» Илкая Гюндогана, размышляя о будущем игрока.

«Илкай Гюндоган может просто уйти из "Манчестер Сити" в конце этого сезона с четырьмя титулами Премьер-лиги и всем остальным, прилагающимся к игре в самой плотном полузащите в английском футболе, но у него наверняка есть сильное искушение остаться.

Его поздний пенальти, который зацепил штангу, должен был принести ему хет-трик, и многое говорит то, что Эрлинг Холанн рискнул гневом Пепа Гвардиолы, чтобы позволить немцу пробить. Два гола, принесенные ему ассистами Рияда Мареза, наводили на мысль о том, что товарищи по команде Гюндогана знают место и время, а затем старый маэстро делает все остальное.

Место этого "Сити" в истории кажется нестабильным — предстоит завершить обширное расследование Премьер-лиги и оформить наследие одного из величайших тренеров английского футбола. Необходимо реализовать огромный голевой потенциал Холанна и обеспечить место в истории для Кевина Де Брёйне, вслед за всеми звездами "Сити", которые выигрывали титулы с 2012 года.

Но среди них нужно будет найти место для Гюндогана, все еще вносящего такой серьезный вклад в игру, что трудно поверить, что он еще может уйти. Он чувствует себя ветераном, но ему исполнится только 33 года в октябре. В клубе, который может купить кого угодно, 21 миллион фунтов стерлингов, потраченные семь лет назад на Гюндогана, являются одной из тех инвестиций, которые выдерживают сравнение с любой из великих покупок эпохи Премьер-лиги — он, конечно же, не может покинуть "Сити".

Впереди игры, которые закрепят за "Сити" титул в последние несколько недель изнурительного сезона, и часть того, что делает их такими впечатляющими, — это то, насколько свежим выглядит Гюндоган. Как позже сказал Гвардиола, он и без двух забитых голов знал, насколько хорош был его немецкий полузащитник.

В тот момент, когда Гюндоган был заменен Родри в компенсированное время, когда "Лидс Юнайтед" забил гол и этот пенальти не был реализован, тренер "Сити" все еще обдумывал решение Холанна отказаться от пенальти. Пара едва обменялась взглядами.

К настоящему времени Гюндоган уже должен знать все повадки Гвардиолы. Может быть, поэтому он и мечтает о более спокойной жизни этим летом, когда истекает срок его контракта.

Он чуть не ушел в 2019 году. Тем не менее, такие команды появляются лишь раз в жизни, если повезет, и Гюндоган остается ключевой фигурой в лучшей полузащите мира. Конечно, он хотел бы оставаться в ее составе как можно дольше?

Выбор между мировым господством с "Сити" или другим клубом, где не ждут победы в каждой игре, которую ведет фанатичный менеджер. Возможно, Гюндоган считает, что отсидел свой срок».

Гвардиола дал отдых ключевым игрокам перед матчем с «Реалом»

Автор ESPN Роб Доусон отмечает, что из-за напряженного календаря «Сити» приходится проводить ротацию, несмотря на то, что борьба за чемпионство продолжается.

«Тренеры всегда хотят большего, и, несмотря на то, что в конце пришлось понервничать, Гвардиола может быть вполне доволен своим уик-эндом.

"Сити" забил быстрые голы, чтобы не дав "Лидсу" взбодриться после назначения нового тренера, и Пеп также смог дать игрокам отдохнуть перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов против "Реала" во вторник.

Рубен Диаш, Джон Стоунз, Родри, Джек Грилиш и Бернарду Силва — все они, вероятно, будут в стартовом составе в Испании — остались на скамейке запасных, а Кевин Де Брёйне немного вошел в ритм после пропуска последних двух игр.

Натан Аке получил больше игрового времени после того, как вернулся после травмы в матче с "Вест Хэмом" в среду, прежде чем его заменили в качестве меры предосторожности в начале второго тайма.

Отдых для полузащитника Родри особенно необходим после сезона, в котором он провел больше времени на поле, чем любой другой игрок "Сити". Гвардиола не мог полагаться на Калвина Филлипса в роли опорного полузащитника, а это означает, что Родри остался в запасе только на четыре игры с 8 октября.

Холанн, по понятным причинам, всегда был в заголовках прессы благодаря своей результативности в этом сезоне, но мало кто из игроков более важен для "Сити", чем испанский полузащитник.

Если они собираются обыграть "Реал Мадрид" в двух матчах, Родри нужно будет показать все свои лучшие качества против Луки Модрича, Тони Крооса и остальных».

«Лидсу» есть на что опереться

Автор ВВС Крис Биван не оставляет без внимания то, что наставник «Лидса» в целом доволен выступлением своей команды в матче с «Сити».

«Комментарии Эллардайса на его презентации в середине недели, когда он заявил, что он равен любому тренеру в Премьер-лиге, позволил снизить давление на его игроков перед началом матча, но он мало что мог сделать, чтобы помочь им, когда игра началась.

Как и предполагалось, его план по остановке "Сити" включал в себя глубокую и многочисленную оборону. Поначалу это сработало, но "Лидс" был таким робким, и казалось лишь вопросом времени, когда фавориты найдут бреши в обороне, что они должным образом и сделали.

При счете 2:0 казалось, что главной целью Эллардайса было пропустить как можно меньше, и, по крайней мере, на этом фронте эта миссия была выполнена — его команда не допускала таких моментов или голов, как в последние недели.

Их поздний гол был чем-то вроде неожиданного и, возможно, незаслуженного бонуса. Но, вопреки ожиданиям многих, это было далеко не разгромное выступление, и даже Эллардайс сказал, что "мы возлагаем на него некоторую надежду".

"Теперь нам нужно опираться на игру в этом матче и попытаться получить результат", — добавил он. "Я немного боялся, но во втором тайме мы разобрались".

"Когда вы видите, как 'Манчестер Сити' тянет время все четыре минуты в конце, вы понимаете, что у вас есть шанс на успех. Мы делали все правильно до конца, но этого не произошло".

Его первая домашняя игра будет против "Ньюкасла" 13 мая».