Финишная прямая АПЛ. «Ман Сити» и «Арсенал» в борьбе за титул, «Ливерпуль» и «МЮ» — за место в топ-4

Сезон английской Премьер-лиги 2022/23 подходит к концу. У пятнадцати команд осталось впереди четыре игры, у четырех команд — пять матчей, а у «Брайтон энд Хоув Альбион» — шесть.

Чемпионская гонка

Долгое время в этом сезоне АПЛ доминировал «Арсенал», уверенно опережая всех, включая действующих чемпионов из «Манчестер Сити».

Но команда Пепа Гвардиолы в очередной раз показала свое умение прибавлять на финише, в то время как «канониров» весной начало наконец настигать физическое и психологическое истощение.

Подопечные Микеля Артеты начали терять очки в самый решающий момент, завершив серию из трех ничьих разгромным поражением от «Манчестер Сити», после которого стало ясно, что положить конец 19-летней чемпионской засухе «Арсеналу» вряд ли удастся.

«Сити» с 79 очками лидирует в таблице АПЛ, обгоняя лондонцев на один балл, имея игру в запасе и преимущество в 14 голов по разнице мячей. Независимо от успеха «Арсенала» в оставшейся части сезона, «горожанам» нужно четыре победы в оставшихся пяти играх, чтобы гарантировать себе пятый титул за шесть лет.

Учитывая, что они выиграли 9 последних матчей в лиге, вероятность этого составляет как минимум 90%. Но даже если манчестерский клуб вдруг оступится, «Арсеналу» нужно выиграть все свои матчи, что будет непросто: «Ньюкасл» (В), «Брайтон» (Д), «Ноттингем Форест» (В), «Вулверхэмптон» (Д).

С другой стороны, ведущий борьбу за требл «Ман Сити» играет в трех турнирах, так что нагрузки на команду Гвардиолы выше: «Лидс» (Д), «Реал Мадрид» (В), «Эвертон» (В), «Реал Мадрид» (Д), «Челси» (Д), «Брайтон» (В), «Брентфорд» (В), «Манчестер Юнайтед» (Н).

Надежды «Манчестер Сити» стать первой английской командой с 1999 года, оформившей требл, могут принести пользу «Арсеналу», но действующий чемпион остается главным фаворитом в борьбе за очередной титул.

Битва за еврокубки

Четыре лучшие команды Премьер-лиги выходят в групповой этап Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» (79 очков) и «Арсенал» (78) уже никто не догонит и они гарантировали себе выступление в ЛЧ в следующем сезоне, а оставшиеся две путевки могут достаться трем клубам: «Ньюкаслу» (65), «Манчестер Юнайтед» (63) и «Ливерпулю» (59).

«Сороки», которые обзавелись новыми богатыми владельцами с Ближнего Востока, бодро начали сезон, но в феврале календарь был против них и они вошли в мартовский международный перерыв с тремя поражениями подряд от «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Сити».

Однако подопечные Эдди Хау выиграли восемь из девяти матчей после международного перерыва, и им нужно всего девять очков в последних пяти матчах, чтобы выйти в квалификацию Лиги чемпионов. Шансы войти в тройку у «Ньюкасла» очень высоки.

А вот «МЮ» подпортил свои перспективы, проиграв накануне в перенесенном матче «Брайтону» (0:1) и тем самым обнадежив «Ливерпуль». «Красные дьяволы» переродились под руководством Эрика Тен Хага, но ужасная выездная статистика помешала им вклиниться в чемпионскую гонку в этом сезоне.

«Ливерпуль» этот сезон откровенно провалил, но на финишной прямой мерсисайдцы слегка ожили, обнаружив, что еще могут зацепиться за зону ЛЧ. Проблема в том, что у подопечных Юргена Клоппа впереди 4 матча, в то время как у «МЮ» сверх этого есть еще одна игра в запасе.

11 очков — это сумма, необходимая манчестерскому клубу в последних пяти играх для гарантированного возвращения в Лигу чемпионов, даже если «Ливерпуль» и «Брайтон» покажут стопроцентный результат.

Команда, занявшая пятое место в Премьер-лиге (в настоящее время — «Ливерпуль»), получит одно из двух мест в Лиге Европы, а второе место будет отдано победителям Кубка Англии. Мерсисайдцам нужно 8 очков в 4 матчах, чтобы гарантировать себе путевку в Лигу Европы.

Поскольку «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» участвуют в финале Кубка Англии и оба должны финишировать в первой пятерке, команда, занявшая шестое место, скорее всего, получит второе место в Лиге Европы — в настоящее время это «Брайтон» (55 очков).

Борьбу с «чайками» за шестую строчку будут вести «Тоттенхэм» (54) и «Астон Вилла» (54), но у подопечных Роберто Де Дзерби есть два серьезных преимущества: отличный футбол, который показывает команда, и два матча в запасе по сравнению с преследователями. Четыре победы в шести оставшихся играх гарантировали бы им шестое, если даже не пятое место.

Победители Лиги конференций также зарабатывают себе место в Лиге Европы. «Вест Хэм» — единственная английская команда, продолжающая вести борьбу в турнире. Команда Дэвида Мойеса вышла в полуфинал против «АЗ Алкмар» после победы над «Гентом» с общим счетом 5:2.

Единственное место в Лиге конференций отдается победителям Кубка английской лиги. Если победители Кубка лиги финишируют внутри зоны Лиге чемпионов, либо в зоне Лиги Европы, место отдается следующей команде с самым высоким результатом.

Поскольку «Манчестер Юнайтед» выиграл в этом сезоне Кубок лиги и финиширует в пятерке лучших, а место в Лиге Европы для победителей Кубка Англии будет также отдано команде из турнирной таблицы, то право на участие в Лиге конференций получит команда, занявшая седьмое место.

В настоящее время это «Тоттенхэм» (54), который только по дополнительным показателям обгоняет «Астон Виллу». Учитывая, как слабо «шпоры» проводят концовку сезона (три поражения и ничья в последних 4 матчах), они рискуют совсем остаться без еврокубков. Подопечные Унаи Эмери же выиграли 4 из последних 6 матчей, при одном минимальном поражении от «МЮ».

В борьбу за седьмую строчку может при большой удаче вклиниться и «Брентфорд» (50), но без дисквалифицированного Айвана Тоуни и его голов им вряд ли это по силам.

Битва за выживание

Возможно, самая интригующая из всех битв в Премьер-лиге — это борьба за то, чтобы избежать вылета. Три команды на дне таблицы, которым грозит понижение в Чемпионшип — это «Саутгемптон» (24 очка), «Эвертон» (29) и «Ноттингем Форест» (30).

Впрочем, точно так же рискуют вылететь и «Лидс» с «Лестером», обгоняющие «Форест» в таблице только по дополнительным показателям, и даже «Вест Хэм» (34). Всем командам осталось провести по 4 матча.

После поражения от «Ньюкасла» в последнем матче у «Саутгемптона» шесть очков отставания от зоны безопасности. Ближайшие два матча против «Ноттингем Форест» и «Фулхэма» могут помочь им сократить отставание, но две последних встречи у них с «Брайтоном» и «Ливерпулем», так что «святых» спасет лишь чудо.

Хорошие новости? У них самый молодой состав в лиге, и они были просто одной из худших команд, а не самой худшей, так что в АПЛ они могут вернуться уже через сезон.

А вот борьба между «Лестером», «Лидсом», «Ноттингем Форест» и «Эвертоном» будет ожесточенной. У «Лестера» есть небольшое преимущество в виде лучшей разницы мячей (-13). Команда Дина Смита знает, что совпадения результатов с двумя командами ниже почти наверняка будет достаточно, чтобы сохранить свой статус в высшем дивизионе.

В аналогичной ситуации находится «Лидс», поскольку их разница мячей (-24) значительно лучше, чем у «Фореста» (-32). С другой стороны, у них наихудший календарь среди аутсайдеров: «Ман Сити» (Г), «Ньюкасл» (Д), «Вест Хэм» (Г), «Тоттенхэм» (Д). Недавно назначенному Сэму Эллардайсу придется делом доказывать свои заявления, что он специалист не хуже Клоппа и Гвардиолы.

На «Гудисон Парк» настроение мрачное, хотя ничья «Эвертона» с «Лестером» (2:2) в последнем туре была многообещающей в плане атаки. Но впереди у ливерпульцев «Брайтон» на выезде и «Ман Сити» дома — на очки в этих матчах рассчитывать сложно. Сконцентрироваться нужно на последних двух встречах — с «Вулверхэмптоном» на выезде и «Борнмутом» дома.

Чтобы остаться в Премьер-лиге, «ириски» должны не только показать лучшие результаты в оставшихся матчах, чем двух из трех вышестоящих команд («Лестер», «Лидс» и «Форест»), но и обеспечить большую разницу мячей, если они сделают это только на очко.

Календарь и таблица АПЛ

«Вест Хэм», тем временем, не может чувствовать себя в безопасности, но находится в куда более выгодном положении, чем команды ниже.

Сорок очков часто обозначают как цель для тренеров команд, ведущих борьбу за выживание, но, исходя из количества очков, которые набирались ими за игру до сих пор, 34 очка выглядят самая важная цель, и «молотобойцы» ее достигли.