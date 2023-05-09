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    «Реал» и «Манчестер Сити» не выявят сильнейшего

    «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити». Ставка (к. 3.76) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 9 мая 2023 года

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    «Реал» Мадрид сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 9 мая, начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 09 Мая 2023 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Реал» Мадрид

    Мадридцы достаточно уверенно дошли до полуфинальной стадии самого престижного клубного турнира Европы. После успешного прохождения группового этапа «сливочные» одолели «Ливерпуль» (5:2, 1:0) и «Челси» (2:0, 2:0).

    Таким образом, «Манчестер Сити» станет третьей подряд английской командой, которая попробует остановить «королевский клуб». На групповой стадии турнира у мадридской команды также не возникло особых проблем.

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Манчестер Сити

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    В чемпионате Испании команда из Мадрида идет третьей и уже не сможет претендовать на чемпионство. Подопечные Карло Анчелотти отстают от «Барселоны» на 14 пунктов. Так что команда из столицы Испании сделает ставку именно на Лигу чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Также «Реал» выиграл Кубок Испании, на выходных переиграв «Осасуну» (2:1). До этого мадридцы уступили «Реалу Сосьедад» (0:2) и одолели «Альмерию» (4:2).

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» также достаточно уверенно пробились в полуфинал Лиги чемпионов. Сначала они выиграли группу, в которой также были «Боруссия», «Севилья» и «Копенгаген», а затем прошли две немецкие команды — «Лейпциг» (1:1, 7:0) и «Баварию» (3:0, 1:1).

    «Голубые» в очередной раз претендуют на то, чтобы впервые в истории выиграть главный еврокубок. На этот раз у них есть Эрлинг Холанн, который проводит феноменальный сезон.

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    • В чемпионате Англии подопечные Хосепа Гвардиолы занимают первое место и идут к очередному чемпионскому титулу. Также команда из Манчестера пробилась в финал Кубка Англии, где сыграет в дерби против «Юнайтед».

    «Манчестер Сити» выиграл пять последних матчей во всех турнирах. Повержены были «Лидс» (2:1), «Вест Хэм» (3:0) «Фулхэм» (2:1), «Арсенал» (4:1) и «Шеффилд Юнайтед» (3:0). Последнее поражение же было еще 5 февраля в матче с «Тоттенхэмом» (1:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают фаворитами гостей. На победу «Манчестер Сити» предлагают поставить за 2.22.

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    На викторию «Реала» Мадрид дают 3.32, ничья оценена в 3.76.

    Наши ставка и прогноз — ничья, которая сохранит всю интригу на матч в Манчестере.

    Также поставим на то, что будет закрытый футбол, как часто бывает в подобных случаях, и команды не забьют три мяча на двоих.

    А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» за 7.50.

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    «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (3.76), статистика, коэффициенты матча 09.05.2023. Прогнозы на футбол. «Реал» и «Манчестер Сити» не выявят сильнейшего
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