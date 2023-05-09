Финишная прямая Серии А. Самая сумасшедшая битва за топ-4 в Европе

Сезон итальянской Серии А 2022/23 подходит к концу. Чемпион уже определен, как и первая вылетевшая из высшей лиги команда. Но в оставшиеся четыре тура продолжится яростная борьба как за место в Лиге чемпионов, так и за сохранение прописки в элите итальянского футбола.

Чемпионская гонка Серии А официально завершена, хотя неофициально она была окончена уже довольно давно. В течение нескольких месяцев стоял вопрос не о том, выиграет личемпионство, а когда именно он сделает это и сумеет ли командапобить рекорд, установленный 75 лет назад.

В сезоне 1947/48 туринский клуб, доминировавший тогда в лиге, обеспечил себе титул за шесть туров до финиша, и уверенная поступь «Наполи» в этом сезоне намекала, что достижение наконец может быть обновлено, или хотя бы повторено.

Увы, но «Салернитана» отсрочила праздник, и в итоге партенопейцы примерили корону за пять туров до конца сезона и не сумели присоединиться к «Фиорентине» Фульвио Бернардини, которая повторила рекорд туринцев в 1955–1956 годах, «Интеру» Роберто Манчини, который сделал это в 2006–2007 годах, и «Ювентусу» Массимилиано Аллегри образца сезона 2018/19.

Пока вечеринка все еще бушует в Неаполе, а команда Спаллетти показала, что никакое похмелье ей нипочем, обыграв в новом статусе «Фиорентину», все внимание уже сместилось на самую замечательную битву за место в четверке лучших среди всех топовых лиг Европы.

Битва за еврокубки

Четыре лучшие команды Серии А выходят в групповой этап Лиги чемпионов. Одна путевка по умолчанию уходит «Наполи», а за остальные три разворачивается нешуточная борьба — за четыре тура до финиша 8 очков отделяют второе место от седьмого в турнирной таблице Серии А. А это значит, что шансы есть у все.

Даже «Ювентус» (66 очков), укрепивший свои позиции победой над «Аталантой» в последнем туре, не может спокойно чувствовать себя на второй строчке . Чтобы гарантировать то, что туринцы останутся в четверке, им нужно выиграть как минимум два из оставшихся четырех матчей и не проигрывать.

Решающим станет домашний матч с «Миланом» 25 мая, кроме того «старая синьора» сыграет с «Кремонезе» (д), «Эмполи» (г) и «Удинезе» (г). Не будем забывать и об усложняющем календарь, но сулящем еще один способ получить путевку в Лигу чемпионов противостоянии с «Севильей» в полуфинале Лиги Европы.

При этом, Массимилиано Аллегри и его подопечные все равно могут в итоге остаться ни с чем. Итальянская федерация футбола (FIGC) оштрафовала клуб на 15 очков за предполагаемые нарушения правил прироста капитала. Эта санкция была временно отменена по апелляции, но в мае состоится еще одно слушание, результатом которого может стать возвращение штрафа.

Существует также риск того, что УЕФА запретит «Бьянконери» участвовать в еврокубковых соревнованиях из-за отдельного уголовного расследования о якобы незаконных манипуляциях с зарплатами игроков.

«Лацио» (64 очка) вырвался на второе место в турнирной таблице Серии А после беспроигрышной серии из восьми игр, в которой пропустил всего один гол, но затем команда Маурицио Сарри начала спотыкаться.

«Бьянкочелести» потерпели в последних четырех матчах Серии А три поражения — дома от «Торино» и на выезде от «Интера» с «Миланом», сумев победить лишь «Сассуоло».

Поражение от «Россонери» в последнем туре ухудшило ситуацию «орлят», но оставшийся календарь у них довольно легкий, хотя и включает пару ведущих борьбу за выживание команд: «Лечче» (д), «Удинезе» (г), «Кремонезе» (д), «Эмполи» (г).

У «Лацио» нет такого же исполнителей такого же уровня или таких ресурсов, как у «Юве» и «Интера», но в Лице Маурицио Сарри они, возможно, обладают самым блестящим тактическим умом в Серии А, и это может оказаться решающим фактором.

«Интер» (63 очка) добрался до полуфинала Лиги чемпионов, но шансы обеспечить себе место в Лиге чемпионов через место в топ-4 у него выше, чем благодаря потенциальной победе в еврокубке.

Тем более, что победная серия «нерадзурри» в Серии А продолжается уже 4 матча — в последнем туре на выезде была обыграна «Рома». А Лаутаро Мартинес, Эдин Джеко и Ромелу Лукаку очень вовремя вышли на пик формы.

С другой стороны — у подопечных Симоне Индзаги самый насыщенный и тяжелый календарь их всех команд группы лидеров. Мало того, что в Серии А они сыграют с «Сассуоло» (д), «Наполи» (г), «Аталантой» (д) и «Торино» (г), так еще параллельно их ждет дерби с «Миланом» в полуфинале ЛЧ, и финал Кубка Италии с «Фиорентиной».

Дела «Милана» (61 очко) тоже не так просты. С одной стороны, на их счету беспроигрышная серия из семи матчей в Серии А (в последнем туре был дома бит «Лацио»), но, как говорит Стефано Пиоли, они «выбрасывают очки» каждую неделю — в семи матчах было лишь три победы.

Резервы «Милана» оставляют желать лучшего и Пиоли просто не может позволить себе ротацию игроков, что оказывается серьезной проблемой для команды, которая все еще участвует в Лиге чемпионов. На стороне прошлогодних чемпионов менталитет победителей и Рафаэлем Леау, возвращающийся в свою лучшую форму.

Против них — не самый простой календарь, где помимо еврокубкового миланского дерби «россонери» ждут встречи с командами ведущими борьбу как за выживание, так и за место в топ-4: «Специей» (г), «Сампдорией» (д), «Ювентусом» (г) и «Вероной» (д).

Поражение от «Ювентуса» в последнем туре прервало трехматчевую победную серию «Аталанты» и нанесло удар по ее лигочемпионским амбициям. С 58 очками «бергамаски» идут на шестом месте, обгоняя «Рому» только по дополнительным показателям.

Тем не менее в лице Расмуса Хойлунда у команды Джан Пьеро Гасперини есть один из самых многообещающих молодых нападающих в мировом футболе, а Дуван Сапата и Луис Мурьель снова ожили в нужное время.

Тем не менее, расписание «Аталанты» остается не самым простым, даже если учесть, что никаких отвлекающих факторов у бергамасков нет: «Салернитана» (г), «Верона» (д), «Интер» (г), «Монца» (д). Только у одной команды нет турнирной мотивация, а решающей конечно станет встреча с «Интером» в Милане.

Что касается «Ромы», то команда Жозе Моуринью выдохлась в самый неподходящий момент, потерпев в последних четырех матчах два поражения и дважды сыграв вничью. Португальцу остается только ругать судейство, чтобы отвлечь внимание от слабой игры команды.

Учитывая серьезные проблемы с травмами и важное противостояние с «Байером» в полуфинале Лиге Европы, надежды «Ромы» на финиш в топ-4 очень призрачны, даже учитывая не самой сложный календарь в Серии А: «Болонья» (г), «Салернитана» (д), «Фиорентина» (г) и «Специя» (д).

Команда, которая не впишется в четверку лидеров и займет пятое место (сейчас это «Милан»), получит право сыграть в групповом этапе Лиги Европы. Вторая путевка отойдет победителю Кубка Италии, где в финале «Интер» сыграет с «Фиорентиной».

Если «Интер» одержит победу в Кубке Италии и при этом финиширует в первой пятерке, то место в Лиге Европы отойдет команде, занимающей шестое место (сейчас — «Аталанта»), а команда занимающая седьмое место (сейчас это «Рома») — сыграет в Лиге конференций.

Если в финале Кубка Италии победит «Фиорентина» — то в Лиге Европы будет выступать она, а команда занимающая шестое место сыграет в Лиге конференций. При этом флорентийцы могут завоевать путевку в Лигу Европы и благодаря победе в Лиге конференций этого сезона, где их ждет противостояние с «Базелем» в полуфинале.

Битва за выживание

Три команды по итогам сезона вылетают в Серию А, и одна из них уже известна — это занимающая последнее место с 17 очками «Сампдория».

Кроме того понижение в классе грозит «Кремонезе» (24 очка), «Специи» (27), а спокойно себя чувствовать не могут «Верона» (30), «Лечче» (31) и «Салернитана» (35).

Математические шансы вылететь есть и у «Эмполи» (38 очков), но «аззурри» достаточно набрать два очка в оставшихся четырех матчах, чтобы обезопасить себя от такой участи.

Дела «Салернитаны» тоже обстоят неплохо — четыре очка гарантируют им прописку в Серии А, но впереди матчи с «Аталантой» (д), «Ромой» (г), «Удинезе» (д) и «Кремонезе» (г). Решающим для гранатовых, которые проиграли лишь раз в последних 6 матчах, четыре раза сыграв вничью, может стать финальный тур с «Кремонезе».

«Лечче» проиграл три из последних четырех матчей, но они включали в себя встречи с «Миланом» и «Юве». Впереди из топовых соперников «Лацио» (г), после чего решающий домашний матч с прямым конкурентом — «Специей». Завершается сезон встречами с немотивированными «Монцей» (г) и «Болоньей» (д), где можно набирать очки.

«Верону» от зоны вылета отделяют всего три балла и каждое очко в предстоящих матчах на вес золота. Как назло, команду Марко Дзаффарони ждут гостевые встречи с «Аталантой» и «Миланом», так что ставку остается делать на домашние встречи со слабомотивированными «Торино» и «Эмполи».

«Специя» последний раз побеждала в марте, а в последних пяти матчах потерпела четыре поражения. Учитывая, что впереди встречи с «Миланом» (д) и «Ромой» (г), остается лишь надеяться на успех в матчах с конкурентом в борьбе за выживание «Лечче» (г) и немотивированным «Торино» (д).

Календарь и таблица Серии А

«Кремонезе» в последних шести матчах лишь раз проиграл и одержал три победы, но до 17-й строчки 6 очков, а набирать надо еще больше. Учитывая выездные матчи с «Ювентусом» и «Лацио», даже домашние победы над «Болоньей» и «Салернитаной» вряд ли спасут «тигров».