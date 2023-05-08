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    Трансферный дайджест. 2 — 8 мая

    Коло-Муани нарасхват, выбор для Гринвуда, Неймар сменит команду

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    Неймар
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Эль-Шадай Битшиабу

    «ПСЖ», защитник, 17 лет

    За 17-летнего защитника «ПСЖ» Эль-Шадая Битшиабу уже началась настоящая гонка.

    В услугах юного футболиста заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», информирует Le10Sport. С большой долей вероятности оборонец продолжит карьеру именно в английской Премьер-лиге.

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    • Также ранее была информация, что в услугах Битшиабу заинтересован «Айнтрахт», однако сейчас этот вариант, скорее всего, отпал.

    В текущем сезоне Битшиабу провел 10 матчей за парижан в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями.

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    Наш прогноз: Битшиабу переберется в одну из команд АПЛ.

    Мейсон Гринвуд

    «Манчестер Юнайтед», нападающий, 21 год

    Будущее нападающего «Манчестер Юнайтед» Мейсона Гривнуда в стане «красных дьяволов» находится под большим вопросом.

    21-летний футболист не выходил на поле с января 2022 года, после того, как его девушка обвинила форварда в изнасиловании.

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    • The Sun информирует, что сам игрок уже якобы сообщил своему окружению, что его дни в «Манчестер Юнайтед» сочтены и он больше не появится на поле в футболке клуба.

    Сразу же после этого стала появляться информация об интересе к игроку линии атаки. Его хотят видеть в своих рядах итальянские «Ювентус» и «Милан».

    Мейсон Гринвуд
    globallookpress.com

    Также ранее была информация, что Гринвуда не против подписать «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

    Контракт Гринвуда с манкунианцами рассчитан до лета 2025 года и пока неизвестно, сколько МЮ захочет получить за его трансфер.

    Наш прогноз: Гринвуд точно покинет «Манчестер Юнайтед».

    Рандаль Коло-Муани

    «Айнтрахт», нападающий, 24 года

    Борьба за форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло-Муани набирает обороты. В услугах французского футболиста заинтересовано множество команд.

    По информации немецкой прессы, вариант с подписанием форварда рассматривает «Бавария». Также огромный интерес к нему проявляет мадридский «Реал».

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    • Также ранее была информация, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе пытается уговорить игрока перейти именно в парижский клуб, однако фаворитом называется все же «Бавария».

    Генеральный директор «Айнтрахта» Аксель Хеллманн уже заявил, что клуб отпустит Коло-Муани не менее, чем за 90 миллионов евро.

    Рандаль Коло-Муани
    globallookpress.com

    В текущем сезоне форвард провел 42 матча во всех турнирах, забил 21 мяч и отдал 15 результативных передач.

    Наш прогноз: Коло-Муани перейдет в «Баварию».

    Харви Барнс

    «Лестер», полузащитник, 25 лет

    Хавбек «Лестера» Харви Барнс с большой долей вероятности сменит команду во время летнего трансферного окна.

    В услугах 25-летнего английского футболиста заинтересован целый ряд клубов АПЛ. Полузащитника хотят видеть в своих рядах «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

    Харви Барнс
    globallookpress.com

    Daily Mail сообщает, что сам футболист хотел бы пойти на повышение и перейти в более сильную команду. «Лисы» не против такого поворота событий и готовы отпустить игрока.

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    В текущем сезоне Барнс провел 30 матчей в АПЛ, в которых забил 10 мячей и сделал результативную передачу.

    Наш прогноз: Барнс точно сменит команду.

    Гонсалу Инасиу

    «Спортинг», защитник, 21 год

    Защитник «Спортинга» Гонсалу Инасиу может перебраться в новую команду уже ближайшим летом.

    Le Parisien информирует своих читателей, что в услугах 21-летнего португальского футболиста заинтересованы два топ-клуба. Это «ПСЖ» и «Ливерпуль».

    Гонсалу Инасиу
    globallookpress.com

    Сообщается, что английский клуб уже начал переговоры относительно возможного трансфера, а вот парижане начнут их в ближайшее время. Стоимость футболиста оценивается в 45 миллионов евро.

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    В нынешнем сезоне Инасиу сыграл за «Спортинг» 48 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи.

    Наш прогноз: Инасиу перейдет в одну из этих команд. Им сложно отказать.

    Неймар

    «ПСЖ», нападающий, 31 год

    Эпопея с возможным уходом бразильского форварда «ПСЖ» Неймара из парижского клуба набирает обороты. В летнее трансферное окно 31-летний футболист, скорее всего, сменит команду.

    По информации FootMercato, нападающий согласился с тем, что он должен покинуть команду. В стане парижского клуба также склоняются к тому, чтобы расстаться с игроком сборной Бразилии.

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    • Сообщается, что хороший контракт Неймару готовы предложить клубы из Саудовской Аравии, однако сам футболист не хочет туда переезжать. Из топ-команд интерес к бразильцу проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Неймар
    globallookpress.com

    Сам Неймар был бы не против продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге, поэтому будет выбирать одну из этих команд.

    В текущем сезоне Неймар провел 29 матчей за «ПСЖ», в которых забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.

    Наш прогноз: Неймар покинет «ПСЖ» по окончании сезона.

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