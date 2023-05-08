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    Бундеслига. Кому достанется серебряная салатница?

    Итоги 31-го тура чемпионата Германии по футболу

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    Фрагмент матча «Боруссия» Дортмунд — «Вольфсбург»
    Немецкий чемпионат вышел на финишную прямую. До окончания сезона осталось играть 3 тура. А в турнирной таблице всё ещё плотно. Кто станет чемпионом и сыграет в еврокубках, или кто покинет Бундеслигу? Все ответы на эти вопросы мы скоро узнаем.

    Изменения в турнирной таблице

    После матчей 31-го тура произошли незначительные изменения в положении команд чемпионата. На 3 место в турнирной таблице поднялся «Лейпциг», обогнав «Унион» и «Фрайбург», которые опустились на 4 и 5 места соответственно.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Покинул зону вылета «Шальке 04» (15 место), взлетев сразу на две строчки. Таким образом по одной позиции потеряли «Штутгарт» (16 место) и «Бохум» (17 место).

    Претенденты на титул

    За три тура до окончания чемпионата на серебряную салатницу претендуют два клуба — это чемпион и вице-чемпион прошлого сезона.

    Первое место сохранила «Бавария», в 31-м туре «немецкая машина» провела гостевой матч против «Вердера» и победила (2:1). Все события развернулись во второй половине поединка.

    Лерой Сане, игрок «Баварии»
    globallookpress.com

    За «Баварию» голами на 62-й и 72-й минутах отметились Серж Гнабри и Лерой Сане соответственно. Таким образом мюнхенский коллектив набрал 65 очков.

    В оставшихся матчах чемпионата «Бавария» примет «Шальке», «Лейпциг» и отправится гости к «Кёльну».

    На пятки действующему чемпиону наступает «Боруссия». У дортмундцев в активе 64 набранных балла. Соперников разделяет всего одно очко.

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    • В рамках 31-го тура «шмели» на своей арене катком прошлись по «Вольфсбургу» (6:0). Дубли на свой счёт записали Карим Адейеми и Джуд Беллингем. Ещё по мячу в сетку ворот соперника отправили Себастьен Алле и Дониелл Мален.

    До конца сезона «Боруссия» проведёт домашние матчи против гладбахской «Боруссии» и «Майнца». А также будет выездная встреча против «Аугсбурга».

    Претенденты на еврокубки

    Три команды и две путёвки в Лигу чемпионов. Набирает силу битва за место в топ-4 чемпионата. В минувшем туре важную победу одержал «Лейпциг», переиграв «Фрайбург» в гостях (1:0). Единственный и победный гол на 73-й минуте забил Кевин Кампль.

    Кевин Кампль, игрок «Лейпцига»
    globallookpress.com

    Эта победа помогла «Лейпцигу» обойти не только «Фрайбург», но и «Унион». К слову, берлинский клуб потерпел неудачу в противостоянии с «Аугсбургом» (0:1).

    Итак, «Лейпциг» теперь идёт на третьем месте с 57 баллами. «Унион» опустился на четвёртую лигочемпионскую строчку, а «Фрайбург» — уже на пятой позиции, которая дает путевку в Лигу Европы. Оба клуба набрали по 56 баллов.

    Претенденты на вылет

    На финише сезона в борьбу за выживание включается «Герта», переиграв в прошлой игре главного конкурента «Штутгарт» (2:1). Эта победа помогла берлинской дружине набрать 25 очков и подобраться к «Штутгарту» (16 место) и «Бохуму» (17 место), у которых в активе по 28 пунктов.

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    • С 30 баллами группу аутсайдеров покинул «Шальке». Команда постоянно вальсирует над зоной вылета. В 31-м туре клубу улыбнулась удача, футболисты из Гильзенкирхена вырвали победу у «Майнца» (3:2). Решающий гол на 60-й минуте забил Том Краус.

    Новый тур

    Матчи 32-го тура пройдут с 12 по 14 мая. Лидеры Бундеслиги свои матчи проведут дома. «Бавария» примет «Шальке», а «Боруссия» сразится с «Боруссией» из Гладбаха. Игры запланированы на субботу, 13 мая.

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    В этот же день, состоится битва прямых кокурентов за место в Лиге чемпионов: «Унион» примет «Фрайбург». У «Лейпцига» будет домашняя встреча против «Вердера».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Герта» попробует улучшить положение в турнирной таблице матчем против «Кёльна». Поединок запланирован на пятницу, 12 мая.

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