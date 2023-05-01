Бундеслига. Кульминация чемпионской гонки

Изменения в турнирной таблице
В турнирной таблице произошли всего три изменения по сравнению с прошлым туром. Место лидера чемпионата Германии постоянно меняется. В этот раз на первую строчку поднялась «Бавария», откинув «Боруссию» на вторую позицию.
Календарь и таблица Бундеслиги
На седьмое место чемпионата поднялся «Вольфсбург», а «Майнцу» пришлось подвинуться на восьмое. Ещё одна перестановка произошла в зоне вылета. «Штутгарт» одержал победу в 30-м туре и покинул группу аутсайдров, заняв 15 место. Ниже опустился «Бохум», который расположился на 16-й строчке.
Главный приз — «серебряная салатница»
Победу в чемпионате одержит «Бавария» или «Боруссия» из Дортмунда. Кто именно? Вопрос остаётся открытым, а пока соперники на постоянной основе меняются ролями.
До 30-го тура ведущей командой стала «Боруссия». Однако в рамках минувшего игрового дня дортмундцы умудрились потерять очки в противостоянии с «Бохумом» (1:1).
Пропустили от Антони на 5-й минуте, а на 7-й забили благодаря голу Адейеми. После этой ничьи «чёрно-жёлтые» набрали 61 очко.
«Бавария» свой шанс использовала и вернулась на первое место. Так «немецкая машина» нанесла поражение худшей команде чемпионата — «Герте» (2:0). В составе победителей отличились Серж Гнабри и Кингсли Коман.
Топ-5
Всего два очка разделяют «Унион», «Фрайбург» и «Лейпциг». Эти клуб продолжают сражаться за две путевки в Лигу чемпионов.
На третьем месте после 30-го тура удержался «Унион». Берлинский коллектив не смог выиграть у «Байера» и разошёлся с соперником миром (0:0).
Так «Унион» набрал 56 очков, столько же стало у «Фрайбурга», который идёт следом в турнирной таблице. В прошедшей игре «Фрайбург» обыграл «Кёльн». Победный гол забил Рицу Доан на 54-й минуте встречи.
Подтянулся к лигочемпионской четвёрки «Лейпциг», переиграв «Хоффенхайм» (1:0). Вклад в победу команды внёс Кристофер Нкунку, забив на 28-й минуте.
Группа аутсайдеров
Зону вылета покинул «Штутгарт», команда постоянно балансирует на грани выживания. В 30-м туре «швабы» нанесли поражение гладбахской «Боруссии» (2:1), набрала 28 очков и поднялась на 15 место. Столько же пунктов у «Бохума», который опустился на 16-ю строчку.
«Шальке 04» всё стремится избежать понижения в классе и снова одержал победу. В 30-м туре был переигран «Вердер» (2:1), таким образом команда из Гельзенкирхена заработала 27 баллов. В плачевной ситуации находится «Герта», берлинцы замыкают турнирную таблицу с 22 пунктами в активе.
Тур № 31
Матчи следующего тура пройдут с 5 по 7 мая. Новый лидер Бундеслиги «Бавария» отправится в гости к «Вердеру», игра состоится в субботу, 6 мая.
«Боруссия» попытается вернуть себе трон в поединке против «Вольфсбурга». Эта встреча запланирована на воскресенье, 7 мая.
Пожалуй, одна из ключевых встреч тура — битва клубов первой пятёрки. В субботу, 6 мая «Фрайбург» на своеё арене примет «Лейцпиг».