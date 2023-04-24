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    Бундеслига. «Боруссия» вернулась на трон

    Итоги 29-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Боруссия» после победы над «Айнтрахтом»
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    «Боруссия» после победы над «Айнтрахтом»
    За 5 туров до окончания сезона в Бундеслиге произошла смена власти. «Боруссия» возглавила чемпионскую гонку, сместив с первого места действующего победителя «Баварию». В лигочемпионскую четвёрку вернулся «Фрайбург».

    Изменения в турнирной таблице

    Всё самое интересное в немецком чемпионате только начинается. Кто-то бьётся за титул, кто-то за места в еврокубках, а кто-то за выживание.

    На первое место поднялась «Боруссия», на строчку ниже опустилась «Бавария». В топ-5 произошла ещё одна рокировка. «Лейпциг» отдал четвёртое место «Фрайбургу», а сам откатился на пятую строчку.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Вперёд по турнирной таблице шагнули «Майнц 05» (7 место) и «Вольфсбург» (8 место). От их успеха две строчки потерял «Айнтрахт», который расположился на 9-й позиции. В зоне вылета — без серьёзных перестановок.

    Новый лидер

    За серебряную салатницу сражаются две команды. С каждым туром происходит смена лидера, так на первое место поднялась «Боруссия». Дортмундский коллектив в домашних стенах разгромил «Айнтрахт» (4:0).

    В этой встрече за «чёрно-жёлтых» дубль оформил Дониелл Мален, ещё по голу забили Джуд Беллингем и Матс Хуммельс. «Боруссия» в последнее время буксует: три победы, одна ничья и одно поражение. Это результат последних игр команды.

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    • За пять туров до окончания чемпионата коллектив из Дортмунда набрал 60 очков. В оставшихся матчах «Боруссия» дома примет «Вольфсбург», «Боруссию» из Гладбаха, «Майнц», а также отправится в гости к «Бохуму» и «Аугсбургу».

    Оступилась в 29-м туре «Бавария», «немецкая машина» в последнее время стала часто давать сбой. В этот раз мюнхенцы потерпели гостевое поражение от «Майнца» (1:3).

    Томас Тухель, главный тренер «Баварии»
    globallookpress.com

    В чемпионате «Бавария» занимает второе место, в активе команды так и осталось 59 набранных очков. Отставание от «Боруссии» составляет всего один балл.

    Календарь игр у «Баварии» куда сложнее, чем у «Боруссии». Будет непростая домашняя игра против «Лейпцига». Также мюнхенский клуб в родных стенах примет аутсайдеров «Шальке 04» и «Герту», будут выезды к «Вердеру» и «Кёльну».

    Еврокубковая зона

    «Унион» сократил отставание от «Баварии» с семи до четырёх очков. В рамках минувшего тура берлинский клуб с минимальным счётом переиграл гладбахскую «Боруссию» (1:0) и набрал 55 баллов.

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    • «Лейпциг», который шёл на лигочемпионском четвёртом месте — в туре оступился, проиграв «Байеру» (0:2). Своим шансом воспользовался «Фрайбург», обыграв аутсайдера — «Шальке 04» (4:0) и набрав 53 пункта. У «Лейпцига» в активе остался 51 балл.

    Тур № 30

    Матчи следующего тура пройдут с 28 по 30 апреля. Откроет программу встреча с участием лидера Бундеслиги. «Боруссия» отправится в гости к «Бохуму». Это встреча состоится в пятницу, 28 апреля.

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    «Бавария» попытается реабилитироваться за проигрыш в предыдущем туре. У «немецкой машины» ожидается домашний поединок против «Герты». Матч запланирован на воскресенье, 30 апреля.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Центральный поединок тура пройдет в Берлине. В субботу, 29 апреля «Унион» примет «Байер», который нацелен занять место в еврокубках.

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