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    Бундеслига. Битва за выживание

    Итоги 28-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Шальке-04»
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    «Шальке-04»
    Один из аутсайдеров «Шальке 04» продолжает бороться за выживание и стремится сохранить прописку в Бундеслиге. «Байер» закрепился в еврокубковой зоне, а трио лидеров — «Бавария», «Боруссия» и «Унион» набрали три очка из девяти возможных.

    Изменения в турнирной таблице

    В чемпионате Германии произошли три изменения, в основном они коснулись середины турнирной таблицы. «Кёльн» обошёл «Вердер» и занял 11 место, а «Аугсбург» скатился на 14 строчку, пропустив вперёд «Хоффенхайм» (13 место).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    После матчей 28 тура «Шальке 04» поднялся с последней строчки на 17-ю. Клуб из Гельзенкирхена отодвинул на 18-ю позицию берлинскую «Герту».

    Осечка лидеров

    Лидер Бундеслиги «Бавария» упустила победу в матче с «Хоффенхаймом» (1:1). За мюнхенский коллектив на 17-й минуте встречи забил Бенжамен Павар. Гости ответили голевым ударом Андрея Крамарича на 71-й минуте.

    Такми образом «Бавария» набрала 59 очков и сохранила первое место в чемпионате. До конца сезона «немецкой машине» осталось сыграть шесть матчей. «Бавария» отправится в гости к «Майнцу», «Вердеру» и «Кёльну». А ещё будут домашние игры с «Гертой», «Шальке 04» и «Лейпцигом».

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    • Осечкой «Баварии» не воспользовалась «Боруссия». Клуб из Дортмунда сам потерял очки в 28 туре, устроив перестрелку со «Штутгартом» (3:3).

    Вплоть до 78-й минуты поединка «Боруссия» вела в счёте (2:0). За шмелей голами отметились Себастьен Алле и Дониелл Мален. В концовке поединка преимущество растаяло.

    Марко Ройс
    globallookpress.com

    На 92-й минуте «Боруссия» снова вышла вперёд, благодаря точному удару Джованни Рейна. Даже в компенсированное время дортмундцы не смогли удержать победу. На 97-й минуте Силас Мвумпа установил окончательный счёт в матче.

    «Боруссия» идёт на втором месте, набрав 57 очков, команда продолжает погоню за «Баварией». Впереди у дортмундского коллектива ещё шесть матчей в чемпионате. Играть будут с «Айнтрахтом», «Бохумом», «Вольфсбургом», «Боруссией» из Гладбаха, «Аугсбургом» и командой «Майнц 05».

    Место в Лиге чемпионов

    «Бавария» и «Боруссия» совсем скоро обеспечат себе места в основной сетке Лиги чемпионов на следующий сезон. За оставшиеся две путёвки сражаются ещё три клуба.

    На третьем месте расположился «Унион», который набрал 52 очка. В рамках минувшего тура берлинцы обменялись голами с «Бохумом» и завершили встречу вничью (1:1).

    Фаны «Униона»
    globallookpress.com

    В лигочемпионскую четвёрку входит «Лейпциг», который одержал победу над «Аугсбургом» (2:1) и набрал 51 балл. Строчкой ниже расположился «Фрайбург», в 28 туре чемпионата команда обыграла «Вердер» (2:1) и аккумулировала 50 пунктов.

    Зона вылета

    «Штутгарт» занимает в чемпионате Германии 16 место, у «шваб» в активе 24 пункта. Благодаря ничьей с дортмундской «Боруссией», команда избежала понижения в турнирной таблице.

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    • «Шальке 04» разгромил своего главного оппонента в битве за выживание — берлинскую «Герту» (5:2). Таким образом «горняки» набрали 24 очка и поднялись на 17 место. «Герта» с 22 баллами в активе опустилась на последнюю строчку.

    Тур № 29

    Матчи следующего тура пройдут с 21 по 23 апреля. В субботу, 22 апреля «Майнц 05» примет лидера Бундеслиги «Баварию». В этот же день «Боруссия» в домашних стенах сыграет против «Айнтрахта».

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    В воскресенье, 23 апреля свои матчи проведут команды, претендующие на места в Лиге чемпионов, к примеру «Фрайбург» примет «Шальке 04».

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Лейпциг» отправится в гости к «Байеру», а «Унион» ожидает выездная встреча к «Боруссии» из Гладбаха.

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