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    «Бавария» и «Боруссия» уходят в отрыв

    Бундеслига: Итоги 27-го тура

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    Фрагмент матча «Боруссия» — «Унион»
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    Фрагмент матча «Боруссия» — «Унион»
    Немецкий чемпионат выходит на финишную прямую. За 7 туров до окончания сезона «Байер» ворвался в еврокубковую зону, а «Бавария» и «Боруссия» увеличили преимущество от остальной группы команд.

    Изменения в турнирной таблице

    В Бундеслиге после матчей 27 тура произошли несколько изменений. «Лейпциг» обошёл в таблице «Фрайбург» и занял место в лигочемпионской четвёрке.

    На шестое место поднялся «Байер», «фармацевты» смогли отодвинуть с этой позиции «Айнтрахт».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Поменялись местами «Кёльн» (12 место) и «Аугсбург» (13 место), также рокировка произошла между «Хоффенхаймом» (14 место) и «Бохумом» (15 место).

    В зоне вылета команды остались прежними, разве что «Штутгарту» удалось уйти с последней строчки. «Швабы» взлетели на 16 место, «Герте» и «Шальке» пришлось опуститься на самое дно турнирной таблицы.

    Топ-клубы

    Бундеслигу второй тур подряд возглавляет «Бавария». Действующий чемпион набрал 58 очков после победы в 27 туре. В рамках минувшего игрового дня «немецкая машина» с минимальным счётом обыграла «Фрайбург» (1:0). Единственный и победный гол на 51-й минуте забил Маттейс де Лигт.

    Маттейс де Лигт, игрок «Баварии»
    globallookpress.com

    Основной конкурент «Баварии» свой матч тоже выиграл. «Боруссия» из Дортмунда вырвала победу у «Униона», который занимает третье место (2:1).

    «Боруссия» в этом поединке открыла счёт, сделал это Дониелл Мален на 28-й минуте. После перерыва «Унион» восстановил паритет, гол забил Кевин Беренс. Дело шло к ничьей, пока Юссуфа Мукоко не отправил второй мяч в сетку ворот берлинского клуба.

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    • Первая тройка Бундеслиги выглядит так: «Бавария» — 58 очков, «Боруссия» — 56 баллов и «Унион» — 51 пункт.

    Битва за Лигу чемпионов

    Место в первой четвёрке после 27 тура занял «Лейпциг», команда воспользовалась осечкой «Фрайбурга» в поединке с «Баварией». Сам «Лейпциг» обыграл одну из худших команд чемпионата — «Герту» (1:0).

    «Лейпциг»
    globallookpress.com

    Три пункта были завоёваны после гола в исполнении Амаду Хайдара на 39-й минуте. Таким образом «Лейпциг» набрал 48 очков, а у «Фрайбурга» осталось в активе 47 баллов.

    Зона Лиги конференций

    Всё выше и выше — «Байер» продолжает своё восхождение по турнирной таблице. «Фармацевты» уже занимают шестое место в чемпионате.

    Команда из Леверкузена в последнем матче обыграла «Айнтрахт» (3:1) — прямого оппонента в битве за место в топ-6. Победу «Байеру» принесли голы Амина Адли, Мусса Диаби и экс-зенитовца Сердара Азмуна.

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    • Интересный факт — «Байер» продлил победную серию игр до пяти матчей. В это число входит и триумфальная игра против «Баварии». После 27 туров «Байер» набрал 43 очка, у «Айнтрахта» — остался 41 пункт.

    Тур № 28

    В следующем туре «Бавария» дома сыграет против «Хоффенхайма», этот поединок запланирован на субботу, 15 апреля. В этот же день «Боруссия» из Дортмунда отправится на игру к «Штутгарту».

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    «Унион» попытается удержаться в первой тройке, для этого нужно побеждать «Бохум» в домашней встрече. Матч состоится в воскресенье, 16 апреля.

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    «Лейпциг» дома встретится с «Аугсбургом», «Фрайбург» на выезде сыграет с «Вердером», а «Байер» попытается продлить победную серию в матче с «Вольфсбургом».

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