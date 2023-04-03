Действующий чемпион возвращается на трон

«Бавария» позволила «Боруссии» править Бундеслигой всего один тур. В минувшем туре претенденты на серебряную салатницу сошлись в очном поединке. Действующий чемпион добился успеха и вернул лидерство в чемпионате

Изменения в турнирной таблице

Чемпионат Германии выходит на финишную прямую, командам осталось провести по 8 матчей. По итогам тура 26-го в турнирной таблице произошли два изменения.

Основная перестановка коснулась первого места, на которое взобралась «Бавария». К еврокубковой шестёрке подтянулся «Байер», клуб из Леверкузена теперь занимает 7 строчку.

Календарь и таблица Бундеслиги

На 8 место поднялся «Майнц 05», а вот «Вольфсбург» потерял две позиции и расположился на 9 месте.

Матч сезона

Главная битва 26 тура, а может и всего сезона прошла в Мюнхене. Чемпион против вице-чемпиона, «Бавария» против «Боруссии». Первая 45-ти минутка полностью осталась за хозяевами. На 13-й минуте случился автогол в исполнении кипера дортмундской «Боруссии» Грегора Кобеля.

К середине первого тайма в игру включился Томас Мюллер, оформив дубль. Во второй половине матча Кингсли Коман довёл счёт до крупного (4:0).

В концовке встречи «Боруссия» активизировалась. Эмре Джан на 72-й минуте реализовал пенальти, а Дониелл Мален оформил второй гол на 90-й минуте встречи. Однако сил и времени «шмелям» не хватило. «Бавария» выиграла со счётом 4:2.

Соперников в турнирной таблице разделяют два балла. После очного поединка «Бавария» набрала 55 очков, а у «Боруссии» — 53 балла в активе.

Лигочемпионская четвёрка

«Унион» занимает третье место в чемпионате. В рамках минувшего тура берлинский коллектив разгромил «Штутгарт» (3:0). По голу в составе хозяев забили Шералдо Беккер и Кевин Беренс. А ещё был автогол в исполнении Генки Харагучи. Таким образом «Унион» закрепился в топ-3, набрав 51 очко.

«Унион» globallookpress.com

От тройки лидеров отстал «Фрайбург». Команда не может выиграть второй матч подряд. Пришлось обменяться голами в матчах с командами «Герта» (1:1) и «Майнц 05» (1:1). За 8 туров до окончания чемпионата «Фрайбург» набрал 47 баллов.

Зона вылета

«Герта» занимает 16 место в таблице, эта позиция даёт шанс команде побороться за выживание. Клуб из Берлина набрал 22 очка после ничьи с «Фрайбургом».

На данный момент в зоне вылета находятся «Шальке 04» (17 место и 21 очко) и «Штутгарт» (18 место и 20 очков). Оба клуба проиграли в 26 туре.

Тур № 27

Матчи следующего тура немецкой Бундеслиги пройдут 8 и 9 апреля. Основные поединки пройдут в субботу. Команды лигочемпионской четвёрки сразятся между собой.

Лидер чемпионской гонки «Бавария» отправится в гости к «Фрайбургу». В этом поединке немецкая машина попытается увеличить преимущество над конкурентами.

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В параллельной встрече «Унион» попытается обыграть «Боруссию» и сместить её со второй строчки чемпионата.