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    ЛЧ. «Ман Сити» и «Реал» проверили друг друга, «Интер» сделал серьезную заявку на финал

    Подводим итоги ответных матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

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    «Реал» — «Манчестер Сити»
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    «Реал» — «Манчестер Сити»
    9 и 10 мая в Лиге чемпионов прошли первые матчи 1/2 финала. И если в одной полуфинальной паре уже просматривается победитель, то после встречи в Милане интрига сохраняется.

    «Реал» — «Манчестер Сити» 1:1

    Английский клуб с самого начала матча постарался установить контроль над мячом на «Сантьяго Бернабеу» и ему это удалось — процент владения в середине первого тайма доходил до 70-75%. Тибо Куртуа пришлось потрудиться, отражая удары Де Брёйне и Родри.

    При этом мадридцы совершенно не нервничали по поводу отданной инициативы, тем более, что им удалось успешно нейтрализовать главную атакующую силу «Сити» — Эрлинга Холанна, который был совершенно незаметен под плотной опекой Рюдигера и Алабы, сделав лишь пару неубедительных попыток пробить.

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    • «Реал» не забывал и сам угрожать воротам соперника — на первый план тут конечно вышел Винисиус Жуниор, который почти нашел Карима Бензема пасом во вратарской, прежде чем сам вывел «сливочных» вперед в счете на 36-й минуте, мощно пробив издалека при попустительстве обороны гостей — мяч просвистел мимо вратаря Эдерсона.

    После перерыва Куртуа сделал шикарный сейв после удара Де Брёйне — только для того, чтобы боковой судья поднял флажок «вне игры», — прежде чем Кевин сравнял счет в матче, хладнокровным завершением после скидки Илкая Гюндогана.

    В концовке «Реал» активизировался в атаке, пытаясь забить второй мяч — Эдерсон отразил удар Бензема головой, были хорошие моменты и Чуамени, но встреча таки и закончилась со счетом 1:1, и судьба противостояние разрешится в ответном матче 17 мая в Англии.

    Винисиус Жуниор

    Герой матча: Винисиус Жуниор, благодаря индивидуальному мастерству которого был забит гол «Реала». Бразилец редко стреляет издалека, предпочитая забивать из штрафной площади, уклоняясь от пары беспомощных защитников. Но этот раз он попал в верхний угол с 18 метров, что застало Эдерсона врасплох.

    Винисиус был в своей лучшей форме на протяжении всего матча — едва не организовал гол для Бензема на ранней стадии игры, затерроризировал не поспевающего за ним Кайла Уокера, а также проделал большую работу в защите.

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    • Неудачник матча: Эрлинг Холанн. Это было самое большое испытание в невероятном сезоне норвежца за «Сити», и на этот раз он не прошел тест. Антонио Рюдигер и Дэвид Алаба явно очень хорошо подготовились к игре против него, и форварду дали очень мало пространства для маневра.

    Холанну устроили настоящее атлетичное противостояние и, хотя он все еще усердно работал, удерживая мяч, в конечном итоге он не смог делать то, что у него получается лучше всего, а именно — забить голы. Он едва побеспокоил Тибо Куртуа своими двумя ударами и был натурально задушен блестящими подкатами Алабы.

    «Милан» — «Интер» 0:2

    Первое за 20 лет лигочемпионское дерби на «Сан-Сиро» было шумным, ярким и....довольно односторонним. «Интер», для которого это была формально гостевая игра, с первых минут включил высокие передачи и в течение 11 минут забил два быстрых гола. К 15-й минуте борьба в этом противостоянии могла закончиться, но мяч, попавший в штангу после удара Хакана Чалханоглу, отскочил в поле, а не в ворота.

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    • «Нерадзури» не сбавляли оборотов — Мхитарян также проверил штангу на прочность, прежде чем Исмаэль Беннасер был вынужден покинуть поле из-за травмы на 18-й минуте. «Интер», казалось, получил право на пенальти на 31-й минуте, когда Лаутаро Мартинес упал после контакта с Симоном Кьером, но испанский арбитр Хесус Хиль Мансано отменил свое решение после просмотра VAR, даря шанс «Милану».

    На игре «россонери» сказалась потеря из-за повреждения накануне матча набравшего хорошую форму Рафаэля Леау, которого не слишком убедительно заменил Алексис Салемакерс, да и травма Беннасера им не помогла. Тем не менее, номинальные хозяева немного пришли в себя после перерыва и начали давать сдачи.

    Во втором тайме Браим Диас нанес неплохой удар с 20 метров, прямо перед тем, как вышедший на замену вместо Беннасера Жуниор Мессиас нанес удар мимо ворот с многообещающей позиции. «Интер» тоже не дремал — вратарь «Милана» Майк Меньян отразил удар Джеко, прежде чем Сандро Тонали попал в штангу «нерадзурри».

    Тем не менее, «россонери» не удавалось нанести удар в створ ворот соперника до 81-й минуты, и в ответной встрече через неделю перед ними стоит непростая задача, поскольку «Интер» уверенно лидирует, стремясь выйти в свой первый финал Лиги чемпионов с 2010 года.

    «Милан» — «Интер»

    Герой матча: Эдин Джеко. Ветеран-босниец заслужил место в старте полуфинального матча Лиги чемпионов своей игрой во время разгрома «Вероны» со счетом 6: 0 на прошлой неделе, и 37-летний форвард подтвердил правильность выбора Симоне Индзаги, забив решающий первый гол.

    Кроме того он принял активное участие в создании второго гола, отвлекая на себя защитников в штрафной «Милана», что позволило отличиться Мхитаряну. Сейчас Джеко всего лишь седьмой игрок в истории, забивший 20 голов в Лиге чемпионов после того, как ему исполнилось 30, и второй по возрасту игрок, когда-либо забивавший в полуфинале.

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  • 09/05/2023

    • Неудачник матча: Фикайо Томори. Это не первый неудачный матч защитника «Милана» в этом розыгрыше турнира, но самый важный из них, во многом из-за выбранной Стефано Пиоли схемы 4-2-3-1.

    Томори и Кьяеру в матче с «Интером» явно не помешал бы дополнительный центральный защитник для поддержки. Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес с позорной легкостью обыгрывали англичанина в первые полчаса матча и он так и не пришел в себя до финального свистка.

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    Что дальше?

    Ответные полуфинальные матчи пройдут 16 и 17 мая. Финал Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.

    Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.

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