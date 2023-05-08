Гонка продолжается. Эдегор помог «Арсеналу» одержать решающую победу над «Ньюкаслом»

«Арсенал» на выезде обыграл «Ньюкасл» (2:0) в матче 35‑го тура чемпионата Англии. Победный мяч на 14‑й минуте забил полузащитник Мартин Эдегор. На 71‑й минуте футболист «Ньюкасла» Фабиан Шер поразил собственные ворота. «Арсенал» набрал 81 очко и занимает второе место в таблице АПЛ, уступая одно очко «Манчестер Сити», у которого одна игра в запасе. «Ньюкасл» с 65 очками идет на третьей строчке.

Реванш «Арсенала»

Автор The Telegraph Люк Эдвардс после победы «канониров» вспоминает прошлогоднее противостояние команд, закончившееся успехом «сорок».

«Если вам нужно больше доказательств того, насколько "Арсенал" стал лучше, как далеко они продвинулись за последний год под руководством Микеля Артеты, это была весьма убедительная демонстрация. То же самое можно сказать и о "Ньюкасле".

Это было столкновение между двумя титанами, двумя равными по силе командами из четверки лучших, которые добились огромных успехов с тех пор, как встречались здесь в последний раз. Тогда победил "Ньюкасл", на этот раз "Арсенал".

Это похоже на начало соперничества между двумя клубами, которые идут вровень, сражаясь друг с другом в борцовском поединке на вершине таблицы. Будет ли кто-либо из них достаточно силен, чтобы заменить "Манчестер Сити" в качестве чемпионов, — это вопрос для другого дня, но ясно то, что в гонке за Лигу чемпионов в течение следующих нескольких лет вытеснить их из четверки не будет легко никому — ни "Ливерпулю" с "Челси", ни "Тоттенхэму" с "Брайтоном" и "Астон Виллой".

Две самые прогрессирующие команды в Премьер-лиге, похоже, останутся здесь надолго. Вот вывод, который следует сделать после этого высокооктанового, изменчивого и напряженного противостояния. Это была качественная игра, атлетичная неистовая и быстрая, между двумя превосходными командами.

"Ньюкасл" потерпел неудачу, они не использовали свои шансы. "Арсенал" добился своего, забив оба гола в конце продолжительных периодов давления хозяев поля. Это высший признак силы. Они стали лишь второй командой, обыгравшей "Ньюкасл" на глазах у их собственных болельщиков (»Ливерпуль« побеждал здесь дважды) за последние 15 месяцев. Это был огромный результат и хорошее выступление.

Вот почему команда Микеля Артеты в этом сезоне станет либо лучшей, либо второй лучшей командой Англии. Именно поэтому "Ньюкасл" почти наверняка окажется на третьем или четвертом месте после них.

Именно в матче с "Ньюкаслом" на этом стадионе в прошлом сезоне надежды "Арсенала" на попадание в четверку лучших рухнули. Это было поражение со счетом 0:2, которое выявило слабости "Арсенала", их ненадежность, когда они рушились под напором черно-белых атак. В этом случае они выглядели слабыми и робкими. Над ними издевались.

Но 12 месяцев спустя, под таким же давлением, перед лицом такого же натиска со стороны хозяев, "Арсенал" выстоял и устоял. Они пережили шторм, и что бы ни бросал на них "Ньюкасл", они вновь поднимались. Это была отличная игра в футбол».

Пенальти, которого не было

Автор Daily Mail Крэйг Хоуп считает, что пенальти на 8-й минуте, сначала назначенный в ворота «Арсенала», а потом отмененный, стал переломной точкой встречи.

«Редко когда какая-то команда остро нуждалась в назначении пенальти в ее ворота, но так было в этом матче, в котором захватывающая дух и блестящая борьба повернулась в пользу "Арсенала".

На восьмой минуте команда Микеля Артеты задыхалась. Они были очень похожи на "Тоттенхэм" двухнедельной давности тут же, на "Сент-Джеймс Парк". Если не с точки зрения счета — "шпоры" к тому времени проигрывали 0:3, — то, конечно, из-за того, насколько они казались беспомощными в отражении атаки хозяев.

Назначение пенальти, вероятно, не была похоже на передышку, которой они так жаждали, но когда решение было отменено, ход игры изменился вместе с ним. Пройдя путь от маскировки под "шпоры" — теперь это оскорбление — до превращения в команду, которая еще не отказалась от титула, "Арсенал" в конце концов стал заслуженным победителем.

Выдающийся Мартин Эдегор провел уик-энд в качестве самого результативного норвежца в АПЛ, что теперь редкость, и возглавил наступление "Арсенала", открыв счет на 14-й минуте.

Капитан подошел к боковой линии и попросил воды уже через пять минут после стартового свистка. Ему и его товарищам по команде не помешали бы кислородные баллоны. Даже камере-пауку, плетущей паутину над полем, требовались все восемь ног, чтобы не отставать от "Ньюкасла". Все это было бы прекрасной рекламой для Премьер-лиги, если бы не здоровье Артеты, который выглядел готовым взорваться.

Артиллерия "Ньюкасла" оставила его игроков шокированными и контуженными во время раннего блица, в котором действовали заряженные на победу Александр Исак и Каллум Уилсон, которых Эдди Хау впервые выпустил вместе.

Джейкоб Мерфи попал в штангу на 70-й секунде, Исак увидел, как удар по воротам отразился далеко, и, когда на часах прошло всего четыре минуты, казалось, что вратарь "Арсенала" Аарон Рамсдейл призывал к перемирию, когда он отмерял удар от ворот со всей неспешностью и тщательностью.

Но затем последовал пенальти "Ньюкасла", а вместе с ним временная остановка огня, которой так желал "Арсенал". Двухминутный перерыв, когда судьи пытались определить, попал ли мяч в руку Якуба Кивёра после удара Бруно Гимарайнса, послужил тайм-аутом.

Календарь и таблица АПЛ

Решение Криса Каваны был справедливо отменено изменен — мяч сначала попал в бедро защитника — и свежий ветер, покинувший паруса "Ньюкасла", вдохнули гости, которые вскоре вышли вперед благодаря удару Эдегора с 25 ярдов. Окончательный результат был обеспечен, когда Фабиан Шер забил в свои ворота во втором тайме».

«Ньюкасл» был бит своим же оружием

Корреспондентка The Guardian Луиз Тейлор отмечает, что «Арсеналу» пришлось играть вторым номером, чтобы добиться победы на «Сент-Джеймс Парк»

«Десять минут основного времени оставалось, когда Микель Артета заменил выдающегося Мартина Эдегора и почти столь же впечатляющего Габриэля Мартинелли. Тренер "Арсенала" счел преимущество своей команды в два гола достаточно безопасным, чтобы поберечь двух главных героев этого великолепного матча и дать им отдых перед предстоящими испытаниями.

"Манчестер Сити" может быть на очко впереди в верхней части Премьер-лиги с игрой в запасе, но игроки Артеты пока не собираются отказываться от своей погони за титулом — и уж точно не после серьезного испытания характера и мужества в Тайнсайде, которое они прошли более чем успешно.

"Ньюкасл" все время давил на "Арсенал", делая достаточно, чтобы предположить, что они не затеряются в Лиге чемпионов в следующем сезоне. О многом говорило то, что Аарону Рамсдейлу приходилось блистать в воротах гостей, в то время как "Арсенал" часто прибегал к тактике затягивания времени, в использовании которой Артета ранее обвинял Эдди Хау.

Это был единственный способ, которым "Арсенал" мог противостоять напору хозяев поля, единственная надежда, которая им оставалась, чтобы прервать навал, который грозил сокрушить их напичканный талантами коллектив.

Однако в конечном итоге Эдегор и Мартинелли показали свое высокое качество. И, будучи печально известными мастерами игры "вторым номером" в недавнем прошлом, "Ньюкасл", возможно, был бит своим собственным оружием».

«Арсенал» пляшет под дудку Эдегора

Автор ESPN Джеймс Олли отдает должное капитану «Арсенала», который проводит отличный сезон.

«Во время этой титульной гонки много говорилось о чемпионском менталителе Габриэля Жезуса и Александра Зинченко, которые потенциально могли стать важным преимуществом для "Арсенала", но в воскресенье капитан вел атаку за собой.

Эдегор покинул поле за 10 минут до окончания матча со скромным процентом завершенных пасов 75,9%, но он привнес в игру "Арсенала" настоящую зрелость, упростив ситуацию с небольшими отрезками владения мячом, призванными разбить навал "Ньюкасла".

Он был не самым эффективным в последней трети, упустив блестящий шанс в финальном акте первого тайма, который заставил его в отчаянии кричать в небеса, но он все же забил свой девятый выездной гол с игры в этом сезоне АПЛ — больше, чем у любого игрока "Арсенала" после Алексиса Санчеса в сезоне 2016/17 (15).

Записав на свой счет 15 голов, Эдегор догнал Мартинелли, что также означает, что у "Арсенала" впервые есть два игрока, забивающие 15 или более голов в одном сезоне лиги.

Забив дважды в середине недели в победе над "Челси", Эдегор продемонстрировал еще один впечатляющий результат, когда его команда нуждалась в этом больше всего.

Есть еще возможности для совершенствования — он был одним из нескольких игроков, которые не слишком хорошо сыграли с "Манчестер Сити", — но он возглавляет борьбу за то, чтобы "Сити" пришлось побеждать до самого конца».

«Ньюкасл» не сбивается с курса

Автор ВВС Фил Макналти не оставляет без внимания претензии «Ньюкасла» на место в четверке лучших, который пока остаются вполне серьезными.

«Болельщики "Ньюкасла" не могли скрыть своего разочарования после финального свистка, поскольку все их усилия помешать "Арсеналу" продолжить борьбу за титул и укрепить свои свои собственные надежды на попадание в Лигу чемпионов ни к чему не привели.

Это уменьшает их право на ошибку, поскольку они гонятся за местом в четверке лучших, но то, в каком стиле они играли с "Арсеналом" и с каким преимуществом, было примером их прогресса в этом сезоне. Кто знает, что могло бы случиться, если бы удар Мерфи в первые минуты игры попал в цель, а не отскочил от каркаса?

Но в итоге "Арсенал" имел больше шансов и заработал три очка. Болельщики "горожан" полна веры в себя и оптимизма, они даже громко подбадривали свою команду после финального свистка, когда тренер Хау провел своих игроков по кругу вдоль поля.

Исак показал, каким качественным приобретением он был, зато невесел был ключевой игрок полузащиты Бруно Гимарайнс, который провел не самый лучший матч.

"Ньюкасл" остается третьим, опережая "Ливерпуль" на два очка, и хорошая новость для Хау и его игроков заключается в том, что они по-прежнему твердо контролируют свою судьбу».

Неудачник: Крис Кавана

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и главный арбитр встречи попал во вторую категорию.

«Это было ошеломляюще плохое выступление Криса Каваны. Арбитр потерял контроль над игрой в самом начале и совершенно не смог его вернуть.

Он закрывал глаза на многое, и это развязало руки игрокам, которые порой совершали ужасные фолы. Тот факт, что первая желтая карточка была показана на 71-й минуте, был невероятным.

Игрокам с обеих сторон сходили с рук нарушения, за которые они должны были быть наказаны гораздо раньше. Очень повезло, что никто сильно не пострадал. Кавана просто выглядел совершенно не в своей тарелке».