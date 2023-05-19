Лучшая команда мира. Победа в Лиге чемпионов закрепит за «Сити» легендарный статус

Просто спросите «Реал Мадрид», действующих чемпионов Европы, которые были разорваны на части со счетом 4:0 в ответном полуфинальном матче на стадионе «Этихад».

Но никто не хочет, чтобы его запомнили как лучшую команду, никогда не выигравшую Кубок европейских чемпионов, поэтому «Интеру» лучше подготовиться к самой сложной игре в их жизни против «Сити» в Стамбуле в следующем месяце. «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы мчится к спортивному бессмертию.

Поскольку «Сити» все еще подает апелляцию по 115 обвинениям в нарушении правил Премьер-лиги в период с 2009 по 2018 год, история еще может рассмотреть достижения этой команды через другую призму, но прямо сейчас их футбол является единственным показателем, по которому их можно измерить.

И свергнув «Реал» с трона, благодаря безжалостной демонстрации доминирования и эффективности в Манчестере, после 1:1 в Мадриде на прошлой неделе, «Манчестер Сити» зарекомендовал себя как новые короли Европы.

Это был разгром, равный самому крупному поражению «Реала» в Лиге чемпионов, которое произошло на «Энфилде» против «Ливерпуля» в сезоне 2008–09. Каждый игрок «Сити» доминировал над своим соперником в «Реале», и если они стремились взять реванш за драматическое полуфинальное поражение от команды Карло Анчелотти в прошлом сезоне, они его добились.

Это было все равно, что смотреть, как чемпион мира по боксу в супертяжелом весе отбрасывает в сторону не имеющего шансов претендента Но «Реал Мадрид» не жалкий претендент — это «Реал Мадрид».

Это была ночь, когда Кевин Де Брёйне, Джон Стоунз, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Родри, Джек Грилиш и Бернарду Силва, герой с двумя голами в первом тайме, продемонстрировали выступление на 10 из 10, заставив соперников мирового класса зашататься.

Ни одна команда не может сравниться с «Сити» прямо сейчас. Они выиграли 19 из последних 23 игр и ни разу не проиграли. Три победы в трех соревнованиях — это все, что им сейчас нужно для получения так называемого «требла».

Миланский «Интер» еще может произвести один из самых больших «апсетов» в истории, победив «Манчестер Сити» на стадионе Ататюрка в Стамбуле в июне, но никто не может утверждать, что это сделает подопечных Симоне Индзаги лучше, чем команда Гвардиолы. «Нерадзурри» просто получили бы небольшую деталь в виде огромного трофея в качестве награды за победу в одной единственной игре.

Возможно, это слишком упрощенно, но Гвардиола уже сделал то, что ему поручили владельцы «Манчестер Сити» из Абу-Даби, когда он был назначен тренером в 2016 году. Бывший тренер «Барселоны» и «Баварии» был нанят, чтобы сделать «Сити» лучшей командой в Европе и мире.

Он может отметить эту миссию, как уже выполненную, но никто на «Этихаде» не поверит в это и не почувствует этого до тех пор, пока Кубок европейских чемпионов не окажется в клубном шкафу для трофеев.

«Сити» проиграл «Челси» в своем единственном предыдущем финале Лиги чемпионов в Португалии в 2021 году, но на этот раз команда Гвардиолы, похоже, набрала разгон, который невозможно остановить.

«Честно говоря, финал против итальянской команды — не лучший подарок», — сказал Гвардиола. «Они [»Интер«] конкурентоспособны. Эта победа вызовет много комплиментов, но у нас есть время морально подготовиться».

«Когда вы выходите в финал Лиги чемпионов, нужно это отпраздновать. К сожалению, у нас не будет времени, потому что в воскресенье мы можем выиграть Премьер-лигу. Завтра будем с нашими семьями, а затем готовимся к воскресенью».

Забудьте пока разговоры о требле. Будет достаточно времени, чтобы проанализировать перспективы «Сити» на победу в Премьер-лиге, Кубке Англии и Лиге чемпионов до финала последней, который состоится в следующем месяце.

Премьер-лига практически уже выиграна: игрокам Гвардиолы нужно всего три очка в трех играх, чтобы выиграть титул в третий сезон подряд, в то время как «Манчестер Юнайтед» — единственный английский клуб, ранее достигший требла в 1999 году — стоит между «Сити» и триумфом в финале Кубка Англии 3 июня.

Когда «Манчестер Сити» через неделю доберется до Стамбула, где ему нужно будет обыграть трехкратного чемпиона Европы «Интер», чтобы выиграть свою первую Лигу чемпионов, их успех будет неизбежен.

Насколько хорош «Ман Сити»? Что ж, они выиграют пятый титул Премьер-лиги за шесть сезонов в течение следующих 10 дней и являются сильными фаворитами на победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии на «Уэмбли».

Лига чемпионов ускользнула от них, но этот матч против «Реала» был, пожалуй, самой ярко выраженной игрой в одни ворота от команды такого уровня с тех пор, как «Барселона» Гвардиолы разгромила «Юнайтед» в финале Лиги чемпионов 2011 года.

Тот финал 2011 года, между прочим, был, когда легендарная «Барса» Гвардиолы была на пике своего развития, когда Лионель Месси, Хави и Андрес Иньеста устроили «Юнайтед» то, что наставник манкунианцев сэр Алекс Фергюсон назвал «каруселью пасов».

«Барса» была настолько хороша, что «Юнайтед» не смог завладеть мячом — и «Реал Мадрид» в среду имел аналогичный опыт: «Манчестер Сити» доминировал во владении мячом, контролируя его 60% времени.

Когда вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор попытался обойти Кайла Уокера в первом тайме, казалось, что бразилец не встретит особой конкуренции в этой гонке. Но Уокер каким-то образом переломил ситуацию в свою пользу и обыграл Винисиуса благодаря своей силе и смекалке. Звезда «Реала» выглядел потерянным, повернувшись к Анчелотти и как бы говоря: «Что я мог сделать?»

Это настроение пронизывало всю команду «Реал Мадрид». Все они были беспомощны перед атаками «Манчестер Сити» и бесконечным владением мячом, как сказал крайний защитник Дани Карвахаль: «Мы играли с соперником, который был лучше нас в этом матче — они довольно сильно ошеломили нас».

Вратарь Тибо Куртуа был, пожалуй, единственным игроком «Реала», который ушел с поля, дав настоящий бой «Сити», поскольку бывший первый номер «Челси» сделал серию важных сейвов, особенно после ударов Эрлинга Холанна, когда «Реал» пытался пережить шторм в начале матча.

Но это была ночь «Сити», и это будет их сезон. Вопрос лишь в том, сколько трофеев они выиграют.