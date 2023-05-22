Трансферный дайджест. 16-22 мая

Юри Тилеманс

«Лестер», полузащитник, 26 лет

Полузащитник «Лестера» и сборной Бельгии Юри Тилеманс с большой долей вероятности сменит команду во время летнего трансферного окна.

По информации Gazzetta dello Sport, 26-летний хавбек может продолжить карьеру в Италии, где в его услугах заинтересована «Рома». Наставник римлян Жозе Моуринью хочет видеть игрока в рядах своей команды.

Ранее также была информация, что в услугах Юри заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Реал».

Юри Тилеманс globallookpress.com

Отмечается, что в случае вылета «Лестера» из АПЛ футболист точно покинет команду.

В текущем сезоне Тилеманс провел 35 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал результативную передачу.

Наш прогноз: Тилеманс точно перейдет в другую команду.

Душан Влахович

«Ювентус», нападающий, 23 года

Сербский форвард «Ювентуса» Душан Влахович может покинуть туринскую команду по окончании текущего сезона.

За 23-летнего футболист уже началась настоящая борьба. Журналист Джулиен Лоуренс сообщил, что лондонский «Челси» предложил за игрока сборной Сербии 80 миллионов евро за Влаховича.

Душан Влахович globallookpress.com

Также агент нападающего подчеркнул, что в услугах футболиста также заинтересованы «Бавария» и «Атлетико». Помимо этого, он является трансферной целью «Арсенала».

Сообщается, что сам Влахович также не против покинуть «Ювентус» и попробовать свои силы в другом чемпионате.

В нынешнем сезоне Душан провел 41 матч во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Влахович продолжит карьеру в АПЛ.

Ансу Фати

«Барселона», полузащитник, 20 лет

Каталонская «Барселона» приняла решение выставить на трансфер 20-летнего полузащитника Ансу Фати. В нем уже заинтересовано много клубов.

Todofichajes информирует, что хавбека хочет видеть в своих рядах мадридский «Атлетико». «Матрасники» хотят пробрести игрока летом.

Также была информация, что «Барселона» готова обменять Фати на хавбека «Арсенала» Мартина Эдегора, а «Вулверхэмтпон» хочет включить Рубена Невеса в сделку по переходу Ансу.

Ансу Фати globallookpress.com

Фати провел в текущем сезоне 48 игр во всех турнирах, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт действует до лета 2027 года.

Наш прогноз: Фати перейдет в топ-команду.

Роберто Фирмино

«Ливерпуль», нападающий, 31 год

Бразильский форвард Роберто Фирмино покинет «Ливерпуль» по окончании текущего сезона. Об этом уже было объявлено официально.

Mundo Deportivo сообщает, что фаворитом в борьбе за подписание 31-летнего футболиста является каталонская «Барселона». «Блаугранас» готовы предложить игроку хороший контракт, поскольку он является свободным агентом.

Роберто Фирмино globallookpress.com

Также интерес к игроку сборной Бразилии проявляет мадридский «Реал», который находится в поиске игрока для конкуренции с Каримом Бензема.

Ранее была информация, что в услугах Фирмино также заинтересован «Интер», который рассматривает его в качестве замены Ромелу Лукаку.

Роберто Фирмино провел в этом сезоне 23 матча, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативных передачи.

Наш прогноз: Фирмино перейдет в «Барселону».

Гранит Джака

«Арсенал», полузащитник, 30 год

Хавбек сборной Швейцарии Гранит Джака, скорее всего, сменит команду по окончании текущего сезона.

Известный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает, что полузащитник точно покинет лондонский «Арсенал» и перейдет в леверкузенский «Байер».

Гранит Джака globallookpress.com

Немецкий клуб планирует оформить сделку в июне и подписать контракт с футболистом до лета 2027 года. Стороны уже достигли соглашения относительно личного договора.

В текущем сезоне 30-летний Гранит Джака провел за «Арсенал» 45 матчей, в которых забил семь мячей и отдал семь результативных передач.

Наш прогноз: Джака перейдет в «Байер».

Дивок Ориги

«Милан», нападающий, 28 лет

Форвард «Милана» Дивок Ориги намерен покинуть итальянскую команду во время летнего трансферного окна. «Россонери» также хотят избавиться от футболиста.

На нападающего есть интерес из Турции. 30-летний игрок сборной Бельгии может перейти в «Бешикташ», «Фенербахче» или «Аланьяспор».

Сообщается, что других вариантов продолжения карьеры у него пока нет, поэтому, скорее всего, Ориги переберется в турецкую Суперлигу.

Дивок Ориги globallookpress.com

В сезоне-2022/23 Дивок Ориги забил два мяча и сделал одну результативную передачу в 35 матчах за «Милан».

Наш прогноз: Ориги перейдет в турецкую команду.

Серхио Рамос

«ПСЖ», защитник, 37 лет

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос все еще не определился со своим будущим по окончании текущего сезона.

У 37-летнего игрока заканчивается контракт и этим хочет воспользоваться «Севилья». По данным TodoFichaes, стороны уже ведут переговоры относительно возможного перехода футболиста.

Серхио Рамос globallookpress.com

Сообщается, что футболист согласен пойти на сокращение заработной платы, чтобы вернуться в Испанию, поскольку там проживает его семья.

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Также ранее была информация, что «ПСЖ» ведет переговоры с испанцем относительно возможного продления контракта.

Наш прогноз: Рамос еще на сезон останется в «ПСЖ».