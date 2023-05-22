Недостижимые. «Ман Сити» отпраздновал свое пятое чемпионство за шесть сезонов победой над «Челси»

«Манчестер Сити» на своем поле с минимальным счетом победил «Челси» в рамках 37‑го тура чемпионата Англии. На 12‑й минуте отличился Хулиан Альварес. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 88 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице. Ранее манчестерский клуб досрочно стал чемпионом Англии. «Челси» с 43 баллами идет на 12‑й строчке.

«Сити» обыграл «Челси» вторым составом

Автор The Telegraph Джеймс Дакер впечатлен силой и глубиной состава «Манчестер Сити», которому хватило игроков ротации, чтобы победить «Челси».

«Свой матч-коронацию "Манчестер Сити" начал, оставив на скамейке запасных талантов стоимостью 484 миллиона фунтов стерлингов, но их второй состав все еще был слишком силен для "Челси". Сэм Эллардайс выступил с рядом ошеломляющих замечаний с тех пор, как несколько недель назад возглавил "Лидс", но бывший тренер сборной Англии, возможно, был прав, когда сказал, что у "Сити" две лучшие команды в Премьер-лиге.

И в этом заключается проблема, стоящая перед их преследователями, поскольку они задаются вопросом, как помешать третьему подряд титулу "Сити" стать четвертым в следующем сезоне, как взломать броню идеально отточенной системы Пепа Гвардиолы, не в последнюю очередь потому, что этим летом она также будет переоснащена.

Более того, как они могут помешать "Сити" стать для Англии тем, чем мюнхенская "Бавария", завоевавшая 10 предыдущих титулов Бундеслиги, стала для Германии — когда-то это было немыслимой перспективой на этих берегах, но является отражением силы чемпионов.

Это что-то значит, когда вы можете оставить на скамейке запасных Эрлинга Холанна, Кевина Де Брёйне, Джека Грилиша, Родри, Бернарду Силву, Рубена Диаша, Джона Стоунза, Эдерсона и капитана Илкая Гюндогана и не выглядеть слабее, чем обычно, против команды, на которую за последний год было потрачено 550 миллионов фунтов стерлингов.

Спойлер: "Сити" не единственный клуб, который тратит много денег.

Чтобы представить ситуацию в важном контексте, эти восемь полевых игроков, оставшихся в запасе, забили все вместе 64 гола в Премьер-лиге в этом сезоне, что больше, чем у любого из 14 других клубов, включая "Манчестер Юнайтед", и на 28 больше, чем у "Челси", команды, которая два года назад обыграла их в финале Лиги чемпионов.

В матче против "Челси" Калвин Филлипс, Коул Палмер и Серхио Гомес впервые в сезоне стартовали в лиге, вратарь Стефан Ортега сыграл свой второй матч в старте, Рико Льюис — восьмой, Эмерик Лапорт — десятый, а Хулиан Альварес, забивший единственный гол, — двенадцатый, и "Сити" по-прежнему наслаждался 65 процентами владения мячом и полным контролем.

Это была их 12-я победа подряд в АПЛ — то самое давление, которое "Арсенал" так и не смог выдержать, — и продлило беспроигрышную серию "Сити" до 24 матчей во всех соревнованиях».

У «Челси» был шанс сравнять счет

Автор The Guardian Дэвид Хитнер считает, что во втором тайме матча «Челси» удалось выравнять игру с немотивированным «Сити», но уйти от поражения не удалось.

«Фрэнк Лэмпард — один из двух тренеров, добившихся результата на "Этихаде" в этом сезоне — 1:1 со своим предыдущим клубом, "Эвертоном". Другой неудачной игрой "Сити" стало поражение от "Брентфорда". Но команда Лэмпарда была лишь фоном для парада "Сити". Кстати, "Челси" уже шесть раз подряд проигрывал "Сити" во всех турнирах после победы над ними в финале Лиги чемпионов 2021 года, не забив ни в одном из них.

Празднование началось накануне вечером в тренировочном комплексе клуба, где некоторые игроки смотрели игру "Арсенала" и "Фореста". Они позировали для гигантской командной фотографии с членами вспомогательного персонала, и в этот момент важность матча с "Челси" значительно упала, мысли всех были сосредоточены на ключевых матчах сезона "Сити", о тех что еще впереди.

Гвардиола устроил серьезную ротацию, выпустив только Кайла Уокера и Мануэля Аканджи из стартового состава, который он предпочитает, и на поле, безусловно, была скамейка запасных. Вот вам новость: резервисты "Сити" тоже могут немного играть в футбол.

"Сити" доминировал в первые полчаса. Коул Палмер ярко стартовал на левом фланге, и именно его передача подготовила Альвареса к прорыву. Уэсли Фофана сделал свободный пас из-за защиты "Челси", и "Сити" совершил контратаку с фирменной угрозой.

У команды Гвардиолы были и другие шансы: Фил Фоден отправил мяч в дюйме от створа после того, как красиво обработал высоко летящий мяч, и когда "Челси" почти сравнял счет, это казалось не соответствующим общему тону матча. Стефан Ортега спас после того, как Кай Хаверц выскочил один на один на 34-й минуте; затем Конор Галлахер головой замкнул кросс Льюиса Холла в штангу.

"Челси" должен финишировать в нижней половине таблицы впервые с сезона 1995/96, когда, кстати, был сезон, в котором "Сити" вылетели в низшую лигу после того, как в последние моменты матча финального тура игроки "горожан" тянули время с мячом у углового флажка; они ошибочно полагали, что ничья спасет их от вылета. Это были дни, когда "Сити" находил новые и нестандартные способы наказать своих болельщиков. Теперь совсем другая история.

Вторая половина матча прошла во взаимном бодании. Калвин Филлипс пробил головой — в штангу. После удара Рахима Стерлинга, вышедший на замену Джон Стоунз вынес мяч с ленточки, хотя боковой зафиксировал офсайд у форварда "Челси" в ранней фазе атаки.

У Альвареса был гол, отмененный VAR из-за игры рукой Рияда Мареза, и Эрлинг Холанн не реализовал приличный шанс, пробив мимо Сезар Аспиликуэта едва не сравнял счет на последнем издыхании матча.

Теперь горожанам остается думать о "Юнайтед" и "Интере".».

Альварес демонстрирует силу чемпионского «Сити»

Автор ESPN Роб Доусон отдает должное автору единственного гола в матче с «Челси» — аргентинскому форварду Хулиану Альваресу.

«Есть много причин, по которым "Сити" выиграл титул в этом сезоне, но среди них и Альварес. Нападающий, перешедший из "Ривер Плейта" менее чем за 15 миллионов фунтов стерлингов в январе прошлого года, должен был быть поддержкой Эрлингу Холанну на протяжении большей части его первого года в Англии, но он все же забил 18 голов, в том числе один в ворота "Челси".

23-летний футболист был одним из лучших игроков сборной Аргентины на чемпионате мира, дважды забив гол в полуфинале против Хорватии, и вошел бы в основной состав большинства других команд мира.

В "Сити" ему приходилось быть терпеливым и максимально использовать любые возможности, которые открывались ему по ходу сезона. Он был на поле всего несколько минут в матче против "Реала" в среду, но все же забил четвертый гол, увеличив результативность команды.

Как бы он ни закончился, Альварес вряд ли постарается забыть сезон 2022/23. В декабре он стал чемпионом мира вместе с Лионелем Месси в Катаре и уже добавил в свою копилку трофеев медаль победителя Премьер-лиги.

Он еще может завершить кампанию Кубком Англии и Лигой чемпионов, превратив потенциальный требл "Сити" в свой личный клубно-национальный квадрупл».

«Челси» должен быть готов к перезагрузке

Автор BBC Фил Макналти следит за завершением катастрофического сезона «Челси» и гадает, чего ждать от Маурисио Почеттино, который примет лондонцев в межсезонье.

«У "Челси", возможно, были неплохие моменты в этом матче, и они проиграли недавно коронованным чемпионам с разницей всего в один гол, но они выглядят и воспринимаются как команда и клуб, которые не могут дождаться окончания жалкого и унизительного сезона.

Фрэнк Лэмпард проводит последние матчи на боковой линии в качестве тренера перед своим вторым уходом, в то время как игроки "Челси" ждут прибытия нового босса Маурисио Почеттино, чтобы узнать, что их ждет в будущем.

В этой команде есть таланты, но им и "Челси" как клубу не хватило четко выбранного направления при новых совладельцах Тодде Боэли и Бехдаде Эгбали, и теперь пришло время принимать правильные важные решения.

Почеттино на "Стэмфорд Бридж" будет ждать очень низкая планка, но ему есть с кем там поработать, при условии, что ему будет позволено делать это по-своему, в то время как его интенсивный атакующий стиль может превратить "Челси" в качественную команду со временем.

Однако на данный момент "Челси" должен выполнить обязательную программу завершения этого катастрофического сезона по итогам которого они в настоящее время находятся на 12-м месте, и это заслуженно».

«Сити» стал недостижимым

Автор Daily Mail Оливер Холт после матча с «Челси» одновременно восхищается и ужасается тому, насколько мощным стал «Сити» при Гвардиоле.

«Фанаты "Сити" направились к входам стадиона, благодаря свою счастливую звезду за своего менеджера. "У нас есть Гвардиола", — пели они на мотив Glad All Over. Они пели песни о том, что значит превосходство. "Воу-оу, мы мальчики в синем", — кричали они. "Ого-го, мы идем за тобой".

И "Сити" идет за вами. Кем бы вы ни были, "Сити" выследит вас. Если вы "Челси" и вы потратили 600 миллионов фунтов стерлингов на игроков за несколько месяцев, и вы являетесь одним из современных лидеров английского футбола, "Сити" выпустит против вас дублеров, отнесется к матчу против вас как в выставочному, переиграет вас и спустит вниз по таблице.

Если вы играете за "Арсенал" и думаете, что уже чуете титул, каким бы неожиданным он ни был, "Сити" выиграет 12 матчей в чемпионате, научит вас всему, что касается давления, вернет вас на ваше место и плотно закроет дверь.

Если вы мюнхенская "Бавария" или "Реал Мадрид" или какой-нибудь из грандов европейского футбола, "Сити" покажет вам, как выглядит новый мировой порядок футбольных клубов, принадлежащих репрессивным, сказочно богатым нефтегосударствам. Если вы "Ливерпуль", "Сити" вымотает вас морально и физически.

А если вы играете за "Манчестер Юнайтед", то "Сити" отомстит за то, что большую часть своей истории жили в тени своих соседей, превзойдя те достижения, которыми вы дорожите больше всего, и оказавшись всего в двух матча от собственного выигранного требла.

Когда победа "Ноттингем Форест" над "Арсеналом" в субботу вечером подтвердила, что "Сити" выиграл титул Премьер-лиги в пятый раз за шесть лет, это кристаллизовало доминирование "Сити" над английским футболом.

Победа "Сити" над "Челси" со счетом 1:0 позволила им оторваться от "Арсенала" на семь очков. У них еще есть игра в запасе. Повествование этого сезона заключалось в том, что это была захватывающая гонка за титул. "Сити" превратил его в легкую прогулку.

Еще не было английской команды, которая выиграла бы четыре чемпионских титула подряд, но только глупец будет ставить против того, что "Сити" создаст еще одну часть истории, став первым в следующем сезоне. Откровенно говоря, было бы сюрпризом, если бы кто-нибудь приблизился к ним.

А ведь английский футбол был удивительно конкурентоспособным организмом. Кто угодно может победить кого угодно и все такое. Во многих отношениях это было его уникальной точкой продажи. "Сити" угрожает изменить это. Если "Арсенал" Арсена Венгера 2003–2004 годов был "Непобедимыми", то "Сити" Гвардиолы стал "Неприкасаемыми".

Они надеются — их ожидания — на то, что затянувшаяся церемония вручения трофеев после матча с "Челси" станет первой из трех, поскольку "Сити" приближается к треблу, которого до сих пор добивался только "Манчестер Юнайтед" в английском футболе.

Такой уровень господства наживет врагов. То же самое было с "Ливерпулем" в 70-х и 80-х годах. То же самое было с командами сэра Алекса Фергюсона "Юнайтед" в 90-х и 2000-х годах. А антипатия к "Сити" усугубляется характером режима Абу-Даби, который их финансирует, и неоднократными обвинениями в нарушении правил финансового Fair Play, выдвинутыми против них».