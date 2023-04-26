Верьте в Поча. Аргентинец — идеальный тренер, чтобы начать новую эру «Челси»

Спортивные директора «Челси»считают, что их изнурительные поиски постоянного главного тренера подходят к концу и они нашли своего человека:

Было немыслимо, чтобы бывший культовый наставник «Тоттенхэма» когда-либо возглавил другой клуб Премьер-лиги, не говоря уже об одном из величайших соперников «шпор».

Но болельщикам «Челси» и «шпор» в равной степени пора начать привыкать к тому, что аргентинец вот-вот с помпой вернется в Лондон, чтобы занять место на тренерском мостике «Стэмфорд Бридж».

Это назначение вызовет разногласия в некоторых кругах, учитывая его, казалось бы, неразрывную связь с болельщиками «Тоттенхэма» (какими бы односторонними ни стали эти отношения), но он идеальный кандидат, чтобы вывести «Челси» из бардака, в который они угодили, назад к свету.

Идеальный проект

Предполагалось, что в конце первого полноценного сезона Тодда Боэли и Бехдада Эгбали в качестве владельцев «Челси» все должно было сильно измениться, особенно после двух трансферных окон полных щедрых трат.

Но вместо того, чтобы бороться за трофеи, «синие» вылетели из каждого кубкового турнира и ведут отчаянную борьбу с падением в трясину нижней половины таблицы, более чем на 30 очков отставая от темпа, установленного лидерами Премьер-лиги «Арсеналом» и занимающим второе место «Манчестер Сити».

Точно так же, хотя, возможно, и не так резко, акции Почеттино упали после его бесцеремонного увольнения из «Пари Сен-Жермен» год назад, но он по-прежнему считается одним из лучших тренеров в бизнесе и будет стремиться доказать это на «Стэмфорд Бридж». как и Томас Тухель, выброшенный из ПСЖ до него.

В результате Почеттино, приходящего в «Челси», нельзя рассматривать как топ-менеджера, присоединившегося к топ-клубу, а скорее как тренера, который хочет многое доказать, который присоединился к команде, которая отчаянно нуждается в оживлении.

«Челси» вполне может подойти ему идеально. Репутация Почеттино построена на улучшении испытывающих проблемы команд и помощи им в полной мере раскрыть их потенциал.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Он в сезоне 2013–14 привел «Саутгемптон» к тому, что стало их лучшим результатом в Премьер-лиге, а затем, как известно, вывел «Тоттенхэм», который раньше не мог квалифицироваться в Лигу чемпионов, в финал турнира в сезоне 2019 года.

Это постепенное улучшение в обоих клубах было подкреплено захватывающим, атакующим футболом, и Боэли и Эгбали отчаянно нуждаются в Почеттино, чтобы реализовать эти идеи со своим дорогостоящим составом, переполненным нереализованным атакующим потенциалом.

«Челси» и Почеттино — оба раненые звери, и вместе они могут стать чем-то очень опасным.

«Челси» жаждет долгосрочного проекта

Это не значит, что Почеттино перевернул ситуацию «шпор», как только прибыл на «Уайт Харт Лейн».

Он поднял «Тоттенхэм» только с шестого на пятое место в своем первом сезоне и все еще упустил ту самую неуловимую путевку в Лигу чемпионов — то, за что Тим Шервуд был фактически уволен годом ранее.

Ключевым моментом в северном Лондоне, однако, было то, что он получил время и терпение, чтобы сформировать команду по своему образу и подобию, в конечном итоге за пять лет создав что-то невероятно особенное и вдохнув жизнь в клуб как на поле, так и за его пределами.

Учитывая ресурсы и существующий состав, который будет в его распоряжении на «Стэмфорд Бридж», Почеттино сможет повторить свои подвиги на западной стороне столицы и наблюдать за постепенным прогрессом.

Возможно, реалистичной целью должна стать борьба за титул в течение следующих трех сезонов.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

В 51 год он все еще относительно молод, ранее он заявлял, что любит жить в Лондоне, и он является сторонником атакующего футбола, в который владельцы «Челси», похоже, хотят, чтобы их команда играла.

Боэли и Эгбали намекнули, что им нужен тренер на длительный срок, и они будут терпеливы в трудные времена.

Но преждевременно похоронив свой проект в лице Грэма Поттера, они должны быть уверены, что у Почеттино будут все полномочия для того, чтобы наблюдать за развитием коллектива на протяжении нескольких лет.

Фанаты хотят его

Общее мнение всегда заключалось в том, что глубокая связь Почеттино с фан-базой «Тоттенхэма» станет камнем преткновения на пути к переходу в любой другой клуб Премьер-лиги.

Как оказалось, это, похоже, не так, и он даже готов присоединиться к одному из самых заклятых соперников «шпор».

Сообщается, что руководство «Челси» было приятно удивлено тем, как фанаты восприняли новость о том, что Почеттино стал фаворитом в борьбе за этот пост, что, возможно, является свидетельством популярности аргентинца в футбольных кругах и отражением желания насолить его появлением «шпорам».

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Удивительно, но вряд ли это назначение вызовет разногласия, ведь болельщики «синих» явно жаждут синергии, которая у тренера была с болельщиками «Тоттенхэма» во время его пребывания там — особенно после того, как у фанатов «Челси» не сложилось теплых отношений с его предшественником Поттером.

Кроме того, это будет еще одной палкой, с помощью которой можно лупить своих противников с другого конца столицы.

Игроки хотят его

Не только болельщики выступают за то, чтобы Почеттино стал тренером «Челси», но и сами игроки.

Согласно The Telegraph, известие о его скором прибытии вызвало волнение в раздевалке, поскольку многие члены команды знали о тренерских талантах аргентинца, его мотивационных способностях и навыках управления людьми.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Во время его пребывания на севере Лондона было ясно, что игроки Почеттино пробьют ради него кирпичную стену, и команда «Челси», временами выглядя явно немотивированной как под руководством Поттера, так и под руководством временного тренера Фрэнка Лэмпарда, явно готова приступить к работе под руководством правильный человек.

Хороший парень, но не еще один Поттер

Почеттино широко известен как один из «хороших парней» в футболе, но, в отличие от своего предшественника Поттера, он по-прежнему обладает качествами, которые вызывают у болельщиков «Челси» гораздо большую симпатию, чем вежливость прошлого тренера.

Поттер считался до смешного хорошим парнем, так как фанаты на «Стэмфорд Бридж» не прониклись к нему теплом, и он, по-видимому, не смог вызвать уважение в раздевалке, а некоторые игроки даже отмачивали шуточки про Гарри Поттера в его адрес.

Почеттино умеет и то, и другое; его теплое, расслабленное поведение нравится журналистам и болельщикам, но он вполне способен выйти из себя и позволить своим эмоциям взять над собой верх на бровке. Иногда это может привести к неприятностям, но это именно то, чего жаждут болельщики «Челси» после мнимой безэмоциональности Поттера.

Его опыт тоже многое значит. Хотя нет никаких сомнений в том, какую работу Поттер проделал в «Брайтоне», существовало мнение, что работа в «Челси» была слишком большим скачком на данном этапе его карьеры, и и похоже так и было, несмотря на то, что ему не дали времени, чтобы изменить ситуацию.

Почеттино и Поттер globallookpress.com

У Почеттино наглядный послужной список на каждом уровне: он привел «Эспаньол» от борьбы за выживание в середину таблицы, «Саутгемптон» — на новые высоты, «Тоттенхэм» — в финал Лиги чемпионов, а «ПСЖ» — к победе в Лиге 1.

Это, конечно, не самое блестящее резюме, которое когда-либо просматривали высокопоставленные лица на «Стэмфорд Бридж», но его репутация опережает его, и он сделал достаточно, чтобы вызывать уважение.

Умение работать с молодыми талантами

Одной из отличительных черт успеха Почеттино в «Тоттенхэме» было его развитие молодых игроков и упор на доморощенные таланты.

Тренер в первую очередь известен тем, что внимательно следил за выпускниками академии, а также замечательным взлетом к славе бомбардира-рекордсмена Гарри Кейна, который раньше скитался по арендам.

Также Почеттино подписал контракт с Сон Хын Мином, в то время относительно неизвестным 23-летним игроком, который теперь стал одним из лучших вингеров на планете. Лучшие годы карьеры Деле Алли тоже прошли под руководством аргентинца.

Тем временем, другие выпускники Hotspur Way, такие как Гарри Уинкс, Дэнни Роуз и Райан Мейсон, получили свои шансы и стали постоянными игроками основной команды.

Его послужной список работы в «Тоттенхэме» с молодыми игроками должен быть чрезвычайно обнадеживающим для подрастающего ряда талантов «Челси», и особенно для английских звезд, таких как Мейсон Маунт, Нони Мадуэке, Конор Галлахер и Карни Чуквуэмека.

Почеттино и Мбаппе globallookpress.com

Однако, учитывая, сколько талантов он будет иметь в своем распоряжении, работа Почеттино в ПСЖ, возможно, должна послужить предупреждением, поскольку ему было сложно совмещать раздутый состав, полный звезд с тем, чтобы находить место для многообещающих доморощенных игроков.

Ему даже пришлось оправдываться за то, что он не ставил в состав молодых игроков на последних этапах прошлого сезона, сказав: «Я не говорил, что они будут играть, я сказал, что у них может быть будет игровое время. Мы строим команду с составом из 30 опытных игроков. В январе он не изменился. Места для молодых игроков мало. Они должны заслужить это игровое время».

«Челси» остается надеяться, что летняя расчистка их перегруженного состава поможет им не столкнутся с теми же проблемами.

Нет другого выбора?

Поиски нового тренера для «Челси» настолько затянулись, что лондонцы загнали себя в угол.

Бывший босс «Барселоны» и сборной Испании Луис Энрике считался наиболее подходящим с точки зрения значительной части болельщиков клуба, но он отказался от участия после второго раунда переговоров.

Недавно уволенный главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман считался явным фаворитом, но он вышел из переговоров, по-видимому, раздраженный тем, что «Челси» не остановился только на нем.

Неймар и Почеттино globallookpress.com

Было сообщено, что «Челси» вообще не хотел нанимать Нагельсмана, но его уход, несомненно, станет ударом по спортивным директорам Уинстенли и Стюарту, поскольку их лишили интересного кандидата, а их и без того ограниченные варианты были значительно сокращены.

Между Почеттино и Нагельсманном есть параллели: немец вывел скромный «Хоффенхайм» с грани вылета в квалификацию Лиги чемпионов, а «РБ Лейпциг» — в полуфинал этого турнира в 2019 году.

Но его внезапный уход из «Баварии», возможно, был признаком того, что он является довольно нестабильным вариантом, в то время как «Челси» остро нуждается в стабильности.

Учитывая, что Луис Энрике также выбыл, нет абсолютно никаких сомнений в том, что Почеттино остается главным топовым кандидатом.