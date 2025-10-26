После унизительного поражения от ПСВ и волны критики Антонио Конте сумел встряхнуть команду: «Наполи» выдал один из самых эмоциональных матчей осени, победив «Интер» 3:1 и снова возглавив Серию A. Даже травма Кевина де Брёйне не остановила неаполитанцев, показавших редкий характер и класс.

Результат матча Наполи Неаполь 3:1 Интер Милан Наполи: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон, Паскаль Грос ( Марсель Забитцер 68' ), Феликс Нмеча, Карим Адейеми, Карни Чуквуэмека ( Максимилиан Байер 69' ), Серу Гирасси Интер: Марвин Швебе, Кристоффер Лунн, Себастьян Себулонсен, Дженк Озкачар ( Доминик Хайнц 56' ), Эрик Мартель, Тимо Хюберс, Саид эль Мала ( Жоэль Шмид 72' ), Якуб Каминьский, Мариус Бюльтер ( Том Краус 46' ), Денис Хусейнбашич ( Линтон Майна 72' ), Isak Bergmann Johannesson ( Рагнар Ахе 72' ) Жёлтые карточки: Серу Гирасси 63' — Isak Bergmann Johannesson 44', Себастьян Себулонсен 45'

Статистика матча 4 Удары в створ 0 7 Удары мимо 3 69 Владение мячом 31 8 Угловые удары 2 0 Офсайды 1 9 Фолы 6

На стадионе имени Диего Армандо Марадоны царила напряжённая атмосфера. После разгрома в Эйндховене болельщики требовали реакции, а Конте оказался перед самым серьёзным испытанием с тех пор, как возглавил клуб. Ему приходилось собирать стартовый состав буквально из обломков: без Лоботки, Лукаку, Хёйлунна и Рахмани. Но с первых минут «Наполи» выглядел по-итальянски организованно — с жёсткой линией защиты и чёткими переходами из обороны в атаку.

Однако «Интер» начал активнее. Лаутаро дважды угрожал воротам, и лишь блестящие выходы Милинковича-Савича спасли хозяев. На флангах у «нерадзурри» активно действовали Думфрис и Димарко, создавая численное преимущество, однако при первой возможности Конте использовал любимое оружие — контратаку.

Перелом произошёл на 33-й минуте. Ди Лоренцо вбежал в штрафную, Мхитарян лёгким движением задел его по ноге — судья сначала позволил играть дальше, но после паузы и сигнала ассистента указал на «точку». Решение вызвало бурю протестов, особенно со стороны Кристиана Киву, однако арбитр был непреклонен. Де Брёйне подошёл к мячу и уверенно уложил его в левый угол — 1:0.

Гол Де Брёйне globallookpress.com

Трибуны ревели, но уже через минуту радость сменилась тревогой. Бельгиец, главный мотор команды, схватился за заднюю поверхность бедра и рухнул на газон. Конте пришлось экстренно менять схему, перестраивая игру через Спинаццолу и Мактоминея. Без Де Брёйне неаполитанцы потеряли тонкость в атаке, зато обрели злость и плотность в центре поля.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

«Интер» упустил момент, а «Наполи» наказал

«Интер» отреагировал по-чемпионски: Бастони попал в перекладину, затем Думфрис головой сотряс штангу, а Лаутаро, казалось, вот-вот восстановит равновесие. Но «Наполи» выстоял. Команда Конте действовала в привычной манере — выжидала, провоцировала ошибки и искала шанс для смертельного удара.

Он случился сразу после перерыва. На 54-й минуте Спинаццола запустил длинную передачу в зону между центральными защитниками, Мактоминей подхватил мяч и мощно пробил в дальний угол. Мощнейший крик шотландца во время празднования, казалось, заглушил трибуны: 2:0. «Наполи» вновь напомнил себе и всем, почему стал чемпионом весной.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Но интрига вернулась быстро. На 61-й минуте мяч после удара Лаутаро задел руку Буонджорно, и Чалханоглу уверенно реализовал пенальти — 2:1. «Интер» вдохновился, пошёл вперёд, но увлёкся атакой и растерял контроль. На этом фоне «Наполи» получил шанс, и использовал его безупречно: на 67-й минуте Ангисса протаранил полузащиту гостей и, не встречая сопротивления, пробил под перекладину — 3:1.

Франк Замбо-Ангисса globallookpress.com

Конте против всех

Финальные тридцать минут превратились в бурю эмоций. «Интер» пытался навязать давление, но «Наполи» уже было не сломить. Каждый отбор встречался аплодисментами, каждое касание — рёвом трибун. А потом пошли эмоции. После грубого эпизода с участием Думфриса Конте выскочил из тренерской зоны и вступил в перепалку с Лаутаро, своим бывшим подопечным. Слово за слово — и началась потасовка у скамейки. Судья ограничился жёлтыми карточками, но напряжение не спадало до конца матча.

Стычка после матча «Наполи» — «Интер» globallookpress.com

На послематчевой пресс-конференции Конте не сдерживал эмоций: «Интер» приехал, чтобы нас уничтожить. Они были на серии из семи побед, а мы — после катастрофы. Но мы не собирались умирать. Сегодня «Наполи» показал характер, которого ждали от него болельщики«.

Киву ответил колко: "Я не жалуюсь и не ищу оправданий. Пусть другие доказывают величие словами, я предпочитаю — делами".

"Интер" проиграл впервые за восемь матчей и вновь столкнулся с внутренними противоречиями. Семиматчевая победная серия закончилась не только на табло — команда Киву выглядела уставшей и раздражённой, словно не знала, что делать, когда привычный сценарий рушится.

А для чемпиона вечер, возможно, стал важнейшей отправной точкой. Команда, которой ещё недавно диагностировали кризис, вновь почувствовала себя мощной. Даже потеря Де Брёйне не перечеркнула общий импульс, Конте сумел вернуть коллективу дисциплину и уверенность. "Наполи" — снова первый в Серии А. И, хотя впереди длинная зима, Неаполь снова излучает уверенность: команда Конте жива и готова защищать титул.