GOAL подводит итоги насыщенных выходных в европейском футболе.

Уик-энд перед международной паузой всегда имеет особое значение. В случае победы тренеру остается лишь надеяться, что его игроки не получат травм в расположении своих сборных. Между тем, поражение оборачивается двумя мучительными неделями: прессу переполняют обсуждения, а наставник ждет следующего шанса всё исправить.

В столь неприятной ситуации оказался Арне Слот — его «Ливерпуль» вновь потерпел болезненное поражение, на этот раз от «Манчестер Сити», хотя пара предыдущих побед вселяла надежду на возрождение. Но нидерландец не единственный, кому будет о чем подумать во время паузы на матчи сборных.

Антонио Конте был в ярости после поражения «Наполи» на поле «Болоньи», мадридский «Реал» не смог оправиться после неудачи на «Энфилде», сыграв лишь вничью с «Райо Вальекано».

Ниже — рассказ о главных победителях и неудачниках европейского уик-энда.

Неудачники: лидеры топ-чемпионатов

Забавно, но для лидеров это был далеко не лучший уик-энд. «Реал» остался во главе Ла Лиги, однако после блеклой нулевой ничьей с «Райо Вальекано» его преимущество сократилось до трех очков. А «Наполи», безвольно проигравший «Болонье», опустился с первого на четвертое место в Серии A.

В Нидерландах ПСВ сместил «Фейенорд» с вершины, разгромив АЗ со счетом 5:1, а команда Робина ван Перси неожиданно уступила «Гоу Эхед Иглз». Новые лидеры появились и в Греции: «Олимпиакос» обошел ПАОК после того, как тот проиграл «Панатинаикосу».

Букайо Сака globallookpress.com

В Турции «Фенербахче» сократил отставание до одного очка от действующего чемпиона «Галатасарая», уступившего «Коджаэлиспору». В Шотландии, Бельгии, Англии и Германии лидеры — «Хартс», «Юнион Сент-Жилуаз», «Арсенал» и «Бавария» соответственно — также ограничились ничьими.

«Арсенал», не пропускавший восемь матчей подряд, сыграла в эффектную ничью с «Сандерлендом» (2:2), прервав десятиматчевую победную серию.

Но главный сюрприз уик-энда — осечка «Баварии» в Берлине. Мюнхенцы шли с рекордной серией из 16 побед подряд с начала сезона и всего за несколько дней до этого обыграли на выезде действующего чемпиона Европы «Пари Сен-Жермен». Однако на этот раз им потребовался поздний гол Гарри Кейна, чтобы изжежать поражения от скромного «Униона».

Победитель: «Пари Сен-Жермен»

Из всех лидеров топ-5 лиг Европы победу на выходных одержал только «Пари Сен-Жермен», снова опередивший «Марсель» и вернувшийся на первое место.

«Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

Захватывающий матч в Лионе, казалось, закончится справедливой ничьей: хозяева дважды отыгрывались благодаря голам Альфонсо Морейры и Эйнсли Мэйтленда-Найлза. Однако удаление Николаса Тальяфико в компенсированное время дало гостям шанс на финальный штурм, которым они и воспользовались. На 95-й минуте Жоау Невеш замкнул навес Ли Кан Ина и принес парижанам победу.

«Это было тяжело, но в итоге, как всегда, наша ментальность, стойкость и характер игроков сделали разницу. Очень позитивно, что мы снова на вершине. Теперь наступает международная пауза, и мы можем насладиться ею», — сказал довольный Луис Энрике клубному каналу «Пари Сен-Жермен».

Неудачник: Антонио Конте

Бывший нападающий «Наполи» Роберто Соса был глубоко обеспокоен тем, что увидел в матче с «Болоньей».

«Это типичная игра, когда четко видно: футболисты хотят избавиться от тренера», — сказал аргентинец в эфире Tele A.

Антонио Конте globallookpress.com

Обычно подобные заявления можно было бы счесть преувеличением. Ведь всего полгода назад Конте привел «Наполи» к чемпионству, а его команда, несмотря на проблемы с результативностью, отстает от лидера Серии A всего на два очка.

Однако в данном случае слова Сосы не кажутся надуманными. Прежде всего потому, что сам Конте выглядел не менее разочарованным: ему не понравилось безразличие команды в матче с «Болоньей».

«Мы должны спросить себя, работаем ли мы с тем же энтузиазмом и жаждой, что и в прошлом году, когда нам хотелось всем что-то доказать, или же мы почиваем на лаврах, потому что нас считают фаворитами.

Энергетика в команде определенно изменилась. Я не чувствую той положительной атмосферы, что была в прошлом сезоне. Я говорю об этом уже давно, и меня огорчает, что за последние месяцы я так и не сумел это изменить.

Это значит, что я плохо выполняю свою работу... Или кто-то просто не хочет меня слушать», — сказал эмоциональный Конте в интервью DAZN.

Победитель: «Сандерленд»

Перед стартом сезона Премьер-лиги казалось очевидным, что новички снова быстро вылетят обратно в Чемпионшип. В этом контексте даже «Лидс» и «Бернли», которые сейчас лишь немного выше зоны вылета, выглядят вполне достойно.

Но что тогда сказать о сенсационном старте «Сандерленда»?

«Сандерленд» globallookpress.com

Летом «черные коты» инвестировали немалые средства в усиление состава, но, выступая в самой богатой и конкурентной лиге мира, никто не ожидал, что к ноябрьской паузе они будут занимать четвертое место — выше «Астон Виллы», «Манчестер Юнайтед» и даже действующего чемпиона, «Ливерпуля».

«Наши болельщики заслужили право смотреть в будущее с оптимизмом. Это была тяжелая игра, мы и ожидали этого. Соперник — одна из лучших команд Европы. Мы страдали, но верили, что сможем забить еще. Ребята бились до конца. У нас появилось ощущение, что пока не прозвучит финальный свисток, возможно всё. Болельщики придали нам эту веру», — сказал главный тренер Режис Ле Бри после драматичной ничьей с «Арсеналом».

После 11 туров у «Сандерленда» уже 19 очков, а трансфер Гранита Джака претендует на звание одного из лучших. Неудивительно, что на севере Англии теперь мечтают не просто остаться в Премьер-лиге, а, может быть, даже финишировать в зоне еврокубков.

Неудачник: защита титула «Ливерпуля»

После поражения от «Манчестер Сити» (0:3) Арне Слоту было сложно найти хоть что-то положительное. Да, гол Вирджила ван Дейка был курьезно отменен, но тренер «красных» честно признал: «Сити» был лучше во всех аспектах.

И это — очень смелое, но, пожалуй, справедливое признание.

Арне Слот globallookpress.com

Все напоминают, что летом «Ливерпуль» потратил более 400 миллионов фунтов на усиление состава, выигравшего титул. Однако команда выглядит слабее, чем год назад. Сейчас она лишь восьмая в турнирной таблице АПЛ и проиграла пять из 11 матчей.

«Последнее, о чем я должен сейчас говорить, — это борьба за титул», — сказал Слот после матча на «Этихаде».

Победитель: Пеп Гвардиола

Если для Слота воскресный вечер стал болезненным, то для Пепа Гвардиолы всё сложилось идеально. Его 1000-й матч в тренерской карьере завершился уверенной победой — и над кем! — над действующим чемпионом Англии.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

«Для меня это было особенное событие — отпраздновать такую веху перед своей семьей, и особенно в матче против "Ливерпуля". Я испытываю огромное уважение к этому клубу», — сказал Гвардиола в эфире Match of the Day.

Эта победа стала для «Манчестер Сити» настоящим заявлением о намерениях: команда Пепа сократила отставание от «Арсенала» до четырех очков и показала, что вновь готова к борьбе за титул.

«В прошлом сезоне мы потеряли энергию, и я не знаю почему. Но после Клубного чемпионата мира в США я почувствовал, что всё снова изменилось. В октябре и ноябре Премьер-лигу не выигрывают. Побеждает тот, кто растет в течение сезона.

И сейчас я чувствую, что энергия вернулась. Мы можем играть по-разному — и это хорошо для нас, но не для соперников», — признался Гвардиола после яркого матча с «Ливерпулем».

Можно не сомневаться: в Лондоне болельщики «Арсенала» снова начнут тревожно оглядываться назад — в сторону стремительно набирающего обороты «Сити».

Неудачник: нападение «Реала»

В Мадриде кризисом называют всё, что угодно. Еще неделю назад «Реал» лидировал в Ла Лиге с отрывом в пять очков и шел без потерь в Лиге чемпионов. Но после блеклого поражения на «Энфилде» и нулевой ничьей с «Райо Вальекано» Хаби Алонсо пришлось отвечать на неприятные вопросы.

Главная тема — беспомощная игра в атаке. Несмотря на наличие Мбаппе, Винисиуса и Беллингема, «Мадрид» не забил ни одного мяча в двух предыдущих матчах, при этом почти не создав опасных моментов.

Кроме того, тренеру пришлось оправдываться за недостаточную интенсивность и слабую игру без мяча.

«Мы не выиграли все единоборства, но и не проиграли абсолютно все. Это была очень напряженная игра, "Райо" здорово действовал на контратаках. Во втором тайме защита сыграла хорошо, так что дело не в отсутствии энергии.

Мы понимаем, где находимся. Сезон длинный, и нужно уметь переживать как хорошие, так и плохие периоды», — сказал Алонсо.

Алонсо, за плечами которого пять лет на «Сантьяго Бернабеу» в качестве игрока, прекрасно знает, как важно сохранять хладнокровие, особенно в клубе, где почти нет места терпению.

Победитель: Роберт Левандовский

С возрастом не справился еще никто — время остается непобедимым соперником. И чем старше становится футболист топ-уровня, тем выше риск травм. В последние месяцы, а то и годы, всё чаще говорили, что тело начинает подводить Роберта Левандовского.

Но, пусть поляк уже не та физическая машина, что прежде, он по-прежнему сохраняет невероятное голевое чутье. Именно это он доказал в воскресенье, оформив хет-трик в матче против «Сельты» (4:2). Благодаря этому «Барселона» сократила отставание от «Реала» до трех очков.

Главный тренер каталонцев Ханси Флик был в восторге от игры 37-летнего форварда, для которого это был первый матч в старте после травмы подколенного сухожилия.

«После травмы я увидел другого Левандовского. Он был позитивным, вернулся раньше срока. И то, что он забил трижды, — огромный плюс, это придаст ему уверенности. В прошлом сезоне он был для нас ключевым игроком», — отметил Флик.

И хотя годы берут свое, нет никаких причин думать, что в этом сезоне Левандовский не сможет оставаться столь же важной фигурой для «Барсы».

Неудачник: Иван Юрич

Сменить Джан Пьеро Гасперини на посту главного тренера «Аталанты» изначально было непростой задачей. Да, Гасперини — человек со сложным характером, но в Бергамо он стал настоящей легендой, год за годом творя чудеса с провинциальным клубом и приведя его в прошлом сезоне к победе в Лиге Европы.

На этом фоне назначение Ивана Юрича выглядело сомнительно. Хорват ни разу не добивался серьезных успехов, а его работа в «Саутгемптоне» в прошлом сезоне запомнилась как одна из худших в истории клуба. Неудивительно, что фанаты «Аталанты» встретили новость о его приходе со скепсисом.

После пяти подряд ничьих в Серии A старт Юрича трудно было назвать удачным. Однако победа над «Марселем» в Лиге чемпионов на прошлой неделе немного улучшила настроение и, казалось, дала надежду на перелом. Но уже в воскресенье всё рухнуло: домашнее поражение со счетом 0:3 от «Сассуоло» стало настоящим позором и отбросило «Аталанту» на 13-е место.

Особенно больно болельщикам было от того, что новая команда Гасперини — «Рома» — делит первое место с «Интером».

Поэтому, хоть Юрич формально всё еще у руля, в Италии всё громче говорят, что это вопрос времени. По данным СМИ, руководство уже готовит замену. В ближайшие дни команду возглавит Раффаэле Палладино.

Победитель: «Унион» (Берлин)

Нетрудно догадаться, почему футболисты «Униона» испытали легкое разочарование после ничьей с «Баварией» в минувшую субботу. Команда Штеффена Баумгарта была всего в нескольких секундах от того, чтобы стать первой, кто обыграет мюнхенцев в этом сезоне.

«Нам немного обидно. Когда ведешь 2:1 против "Баварии", хочешь дожать и выиграть. Поэтому досада перевешивает всё остальное», — признался автор дубля Данило Духи.

Но это зря. Ведь до этого никто — даже «Пари Сен-Жермен» — не сумел не то что победить, а хотя бы сыграть с «Баварией» вничью.

«Если бы перед матчем мне сказали, что мы возьмем одно очко, я бы счел это успехом. В целом это была отличная игра Бундеслиги — между двумя командами, которые действительно хотели победить», — отметил Баумгарт.

Так что итоговые 2:2 — не просто справедливый результат, а замечательное достижение для «Униона», занимающего в таблице 11-е место. Они показали, что способны бороться на равных даже с лучшей командой Германии.