Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Матч на «Групама Стэдиум» вышел нервным и ломаным. Не особо много ярких комбинаций, много ошибок, резкие перепады темпа. «Лион» дважды догонял и сохранял шансы до самой развязки. Но в компенсированное время, уже вдесятером хозяева не удержали в штрафной Жоау Невеша, который вернул «ПСЖ» единоличное первое место в Лиге 1.

Результат матча

ЛионЛионЛион2:3ПСЖПСЖПариж
0:1 Роберт Левандовски 10' пен. 1:1 Серхио Каррейра 11' 1:2 Роберт Левандовски 37' 2:2 Борха Иглесиас 43' 2:3 Ламин Ямаль 45+4' 2:4 Роберт Левандовски 73'
Лион:  Йонуц Раду,  Ману Фернандес (Мигел Роман Гонсалес 78'),  Карл Старфельт,  Маркос Алонсо,  Оскар Мингуэза (Хави Родригес 46'),  Серхио Каррейра,  Уго Сотело (Юнас Эль-Абделлауи 78'),  Илаш Мориба,  Ферран Жуджла (Брайан Сарагоса 58'),  Борха Иглесиас (Яго Аспас 70'),  Пабло Дуран
ПСЖ:  Войцех Щенсны,  Алекс Бальде,  Пау Кубарси,  Рональд Араухо,  Эрик Гарсия,  Фермин Лопес,  Даниэль Ольмо,  Френки де Йонг,  Маркус Рашфорд,  Роберт Левандовски,  Ламин Ямаль
Жёлтая карточка:  Пау Кубарси 42' (ПСЖ)

Первая половина долгие минуты шла без искры, пока «ПСЖ» наконец не придумал гол.  Витинья мягко забросил за спину обороне, Заир-Эмери вбежал в свободную зону и пробил между вратарём и штангой — 26-я минута и первый укол гостей.

Игроки «ПСЖ» празднуют гол
Игроки «ПСЖ» празднуют гол afp.com

Ответ «Лиона» пришёл зеркально, буквально под копирку.  Длинная диагональ Муссы Ниакате в коридор за спину Заиру-Эмери, рывок Морейры и хладнокровное завершение.  Казалось, что команды обменялись не столько многоходовками, сколько ошибками в расположении и плохой реакцией.

Афонсу Морейра
Афонсу Морейра afp.com

Ещё один провал «Лиона» в билдапе «ПСЖ» превратил во второй гол.  Таннер Тессман не справился с первым касанием в своей трети.  Витинья (возможно, с фолом) накрыл, мяч ушёл к Хвиче Кварацхелии — точный удар и 2:1 на 33-й.  Ещё в первом тайме хозяева были близко к камбеку.  Подключение Николаса Тальяфико и удар в штангу подогрели трибуны и предвосхитили то, что случилось сразу после перерыва.

Гол Хвичи Кварацхелии
Гол Хвичи Кварацхелии afp.com

Вторая половина выявила главное уязвимое место чемпионов — слабое позиционирование без мяча при простых забросах.  Очередной вертикалью в спину «Лион» заморозил линию обороны соперника, и Мейтленд-Найлз исполнил настоящий шедевр.  По идеальной траектории метров с 25 перебросил Люку Шевалье — ничья 2:2 на 50-й минуте.

Удар Мейтленд-Найлза
Удар Мейтленд-Найлза afp.com

Париж уверенно перевалил за 70 процентов владения, но созидание вязло, у гостей не рождалось ничего по-настоящему опасного из позиционных атак.  «Лион», напротив, цеплялся за каждый подбор и стандарт, и даже мог забить в концовке!  Но удар Морейры из штрафной заблокировал Забарный.

Всё шло к ничьей — сработал стандарт

Если нужно выделить лучшего в настолько вязком футбле, это, конечно, Витинья.  Он исполнил тот самый пас на Заира-Эмери, он спровоцировал второй гол, прочитав и накрыв Тессмана до шанса для Кварацхелии.  Португалец грамотно менял высоту, то опускаясь в опорную зону, то шагал во вторую линию, чтобы мяч не «зависал» у центральных защитников.  В матчах, где у «ПСЖ» не клеится контроль через фирменные треугольники, именно его решения по темпу и направлению атак удерживают пульс команды.

Парадоксально, но при всей территориальной доминации парижане слишком редко находили ранние передачи между центральным и крайним защитником «Лиона».  Без Хакими и Дембеле правый фланг лишился устойчивой ширины и смелости в обводке, а значит — и привычного способа «растянуть» оборону соперника.  Потому так важен был каждый стандарт под занавес.  Когда эмоции уже перехлёстывали, а Тальяфико схлопотал второе предупреждение на 90+3-й, всё решила дисциплина розыгрыша.  Ли Кан Ин подал точно в зону вратарской, а Жоау Невеш (174 сантиметра ростом!) выскочил на ближнюю штангу и уложил мяч головой над вратарём.  «Лион» был раздавлен — мало того, что упустили победу на последней секунде, так ещё и не удержали самого низкого игрока «ПСЖ» в своей штрафной.

Жоау Невеш празднует гол
Жоау Невеш празднует гол afp.com

Спорные моменты и последствия

Без ВАР, как обычно, тоже не обошлось.  В первом тайме стадион ждал пенальти за возможную руку у Забарного после корнера — эпизод остался без реакции.  Гол Кварацхелии «Лион» встречал с претензией на фол Витиньи против Тессмана в борьбе — контакт был, но судьи расценили его как игровой.  Уже после матча в штабе хозяев не скрывали раздражения качеством судейства и логикой решений.  Особенно на фоне красной Тальяфико, которая и оставила «Лион» в меньшинстве на последнем угловом.

Арбитр удаляет Тальяфико с поля
Арбитр удаляет Тальяфико с поля afp.com

Но сводить результат к свистку неправильно.  «Лион» снова показал стойкость и готовность бежать в свободные зоны даже с урезанным набором исполнителей, при этом девятый домашний матч подряд без побед над «ПСЖ» — индикатор классовой разницы в ключевые секунды.  Париж, как и неделей ранее с «Ниццей», выжал максимум из своего неполного ресурса.  Без идеальной креативности, с провалами в позиционной обороне, но с железной привычкой дожимать, когда у соперника дрогнула структура.

Календарь и таблица Лиги 1

Перед паузой чемпионы возвращают себе первое место и одновременно получают материал для работы — линии нужно синхронизировать при простых забросах за спину, а качество последних передач в позиционных атаках просит апгрейда.  У «Лиона» же, при всех кадровых ограничениях и эмоциональном осадке, вырисовывается понятная модель: резкие вертикали, акцент на вторые мячи, агрессивные рывки Морейры и Мейтленд-Найлза в зону между центральными защитниками.  Этого уже хватает, чтобы кусать фаворитов, но пока не хватает, чтобы добирать очки в концовках против них.