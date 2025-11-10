Матч на «Групама Стэдиум» вышел нервным и ломаным. Не особо много ярких комбинаций, много ошибок, резкие перепады темпа. «Лион» дважды догонял и сохранял шансы до самой развязки. Но в компенсированное время, уже вдесятером хозяева не удержали в штрафной Жоау Невеша, который вернул «ПСЖ» единоличное первое место в Лиге 1.

Результат матча Лион Лион 2:3 ПСЖ Париж 0:1 Роберт Левандовски 10' пен. 1:1 Серхио Каррейра 11' 1:2 Роберт Левандовски 37' 2:2 Борха Иглесиас 43' 2:3 Ламин Ямаль 45+4' 2:4 Роберт Левандовски 73' Лион: Йонуц Раду, Ману Фернандес ( Мигел Роман Гонсалес 78' ), Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Оскар Мингуэза ( Хави Родригес 46' ), Серхио Каррейра, Уго Сотело ( Юнас Эль-Абделлауи 78' ), Илаш Мориба, Ферран Жуджла ( Брайан Сарагоса 58' ), Борха Иглесиас ( Яго Аспас 70' ), Пабло Дуран ПСЖ: Войцех Щенсны, Алекс Бальде, Пау Кубарси, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Фермин Лопес, Даниэль Ольмо, Френки де Йонг, Маркус Рашфорд, Роберт Левандовски, Ламин Ямаль Жёлтая карточка: Пау Кубарси 42' (ПСЖ)

Статистика матча 3 Удары в створ 9 1 Удары мимо 3 36 Владение мячом 64 0 Угловые удары 5 5 Офсайды 2 9 Фолы 7

Первая половина долгие минуты шла без искры, пока «ПСЖ» наконец не придумал гол. Витинья мягко забросил за спину обороне, Заир-Эмери вбежал в свободную зону и пробил между вратарём и штангой — 26-я минута и первый укол гостей.

Игроки «ПСЖ» празднуют гол afp.com

Ответ «Лиона» пришёл зеркально, буквально под копирку. Длинная диагональ Муссы Ниакате в коридор за спину Заиру-Эмери, рывок Морейры и хладнокровное завершение. Казалось, что команды обменялись не столько многоходовками, сколько ошибками в расположении и плохой реакцией.

Афонсу Морейра afp.com

Ещё один провал «Лиона» в билдапе «ПСЖ» превратил во второй гол. Таннер Тессман не справился с первым касанием в своей трети. Витинья (возможно, с фолом) накрыл, мяч ушёл к Хвиче Кварацхелии — точный удар и 2:1 на 33-й. Ещё в первом тайме хозяева были близко к камбеку. Подключение Николаса Тальяфико и удар в штангу подогрели трибуны и предвосхитили то, что случилось сразу после перерыва.

Гол Хвичи Кварацхелии afp.com

Вторая половина выявила главное уязвимое место чемпионов — слабое позиционирование без мяча при простых забросах. Очередной вертикалью в спину «Лион» заморозил линию обороны соперника, и Мейтленд-Найлз исполнил настоящий шедевр. По идеальной траектории метров с 25 перебросил Люку Шевалье — ничья 2:2 на 50-й минуте.

Удар Мейтленд-Найлза afp.com

Париж уверенно перевалил за 70 процентов владения, но созидание вязло, у гостей не рождалось ничего по-настоящему опасного из позиционных атак. «Лион», напротив, цеплялся за каждый подбор и стандарт, и даже мог забить в концовке! Но удар Морейры из штрафной заблокировал Забарный.

Всё шло к ничьей — сработал стандарт

Если нужно выделить лучшего в настолько вязком футбле, это, конечно, Витинья. Он исполнил тот самый пас на Заира-Эмери, он спровоцировал второй гол, прочитав и накрыв Тессмана до шанса для Кварацхелии. Португалец грамотно менял высоту, то опускаясь в опорную зону, то шагал во вторую линию, чтобы мяч не «зависал» у центральных защитников. В матчах, где у «ПСЖ» не клеится контроль через фирменные треугольники, именно его решения по темпу и направлению атак удерживают пульс команды.

Парадоксально, но при всей территориальной доминации парижане слишком редко находили ранние передачи между центральным и крайним защитником «Лиона». Без Хакими и Дембеле правый фланг лишился устойчивой ширины и смелости в обводке, а значит — и привычного способа «растянуть» оборону соперника. Потому так важен был каждый стандарт под занавес. Когда эмоции уже перехлёстывали, а Тальяфико схлопотал второе предупреждение на 90+3-й, всё решила дисциплина розыгрыша. Ли Кан Ин подал точно в зону вратарской, а Жоау Невеш (174 сантиметра ростом!) выскочил на ближнюю штангу и уложил мяч головой над вратарём. «Лион» был раздавлен — мало того, что упустили победу на последней секунде, так ещё и не удержали самого низкого игрока «ПСЖ» в своей штрафной.

Жоау Невеш празднует гол afp.com

Спорные моменты и последствия

Без ВАР, как обычно, тоже не обошлось. В первом тайме стадион ждал пенальти за возможную руку у Забарного после корнера — эпизод остался без реакции. Гол Кварацхелии «Лион» встречал с претензией на фол Витиньи против Тессмана в борьбе — контакт был, но судьи расценили его как игровой. Уже после матча в штабе хозяев не скрывали раздражения качеством судейства и логикой решений. Особенно на фоне красной Тальяфико, которая и оставила «Лион» в меньшинстве на последнем угловом.

Арбитр удаляет Тальяфико с поля afp.com

Но сводить результат к свистку неправильно. «Лион» снова показал стойкость и готовность бежать в свободные зоны даже с урезанным набором исполнителей, при этом девятый домашний матч подряд без побед над «ПСЖ» — индикатор классовой разницы в ключевые секунды. Париж, как и неделей ранее с «Ниццей», выжал максимум из своего неполного ресурса. Без идеальной креативности, с провалами в позиционной обороне, но с железной привычкой дожимать, когда у соперника дрогнула структура.

Перед паузой чемпионы возвращают себе первое место и одновременно получают материал для работы — линии нужно синхронизировать при простых забросах за спину, а качество последних передач в позиционных атаках просит апгрейда. У «Лиона» же, при всех кадровых ограничениях и эмоциональном осадке, вырисовывается понятная модель: резкие вертикали, акцент на вторые мячи, агрессивные рывки Морейры и Мейтленд-Найлза в зону между центральными защитниками. Этого уже хватает, чтобы кусать фаворитов, но пока не хватает, чтобы добирать очки в концовках против них.