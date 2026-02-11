Девяносто минут, в которых матч успел перейти от вспышки «Комо» к преимуществу «Наполи», а затем — серия пенальти, где команды дошли до восьмого удара, и только тогда Жан Бюте поставил точку и отправил «Комо» в полуфинал Кубка Италии. Следующее испытание для Фабрегаса — «Интер» в двухматчевом формате, а для «Комо» это первый выход в полуфинал за сорок лет.

Результат матча Наполи Неаполь 1:1 Комо Комо 0:1 Мартин Батурина 39' пен. 1:1 Антонио Вергара 46' 2:1 Ваня Милинкович-Савич 69' пен. 3:1 Элиф Элмас 69' пен. 4:1 Мигель Гутьеррес 69' пен. 5:1 Маттео Политано 69' пен. 6:1 Alisson Santos 69' пен. 7:1 Леонардо Спинаццола 69' пен. 7:2 Мартин Батурина 69' пен. 7:3 Диего Карлос 69' пен. 7:4 Иван Смолчич 69' пен. 7:5 Лукаш Да Кунья 69' пен. 7:6 Анастасиос Дувикас 69' пен. 7:7 Марк Кемпф 69' пен. 7:8 Мергим Войвода 69' пен. Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема, Амир Ррахмани, Жуан Жесус, Паскуале Маццокки ( Маттео Политано 60' ), Матиас Оливера ( Alisson Santos 60' ), Станислав Лоботка, Элиф Элмас, Антонио Вергара ( Мигель Гутьеррес 74' ), Расмус Хёйлунн ( Ромелу Лукаку 74' ), Giovane Комо: Жан Бутез, Алекс Валле, Хакобо Рамон ( Марк Кемпф 53' ), Диего Карлос, Иван Смолчич, Максанс Какере ( Анастасиос Дувикас 53' ), Мартин Батурина, Нико Пас ( Мергим Войвода 82' ), Серхи Роберто ( Хесус Родригес Карабальо 66' ), Максимо Перроне, Джейден Аддай ( Лукаш Да Кунья 66' ) Жёлтые карточки: Элиф Элмас 69' — Хакобо Рамон 44', Серхи Роберто 62'

Статистика матча 3 Удары в створ 4 1 Удары мимо 2 48 Владение мячом 52 5 Угловые удары 4 1 Офсайды 3 12 Фолы 8

У Антонио Конте не было привычной роскоши выбора. После матча в Генуе три дня назад «Наполи» снова оказался в режиме сборки, помимо давних потерь, не было и Скотта Мактоминея. Конте поменял пятерых относительно игры в Серии А, собирая состав так, чтобы выдержать прессинг и не потерять своего ритма. Хорошая новость — в ворота вернулся Ваня Милинкович-Савич. У «Комо» всё было по-другому. Десять дней без официальной игры, в том числе из-за переноса тура с «Миланом», у Фабрегаса была возможность спокойно готовиться. И тренер действительно провёл это время не зря: Какере — почти ложная «девятка» (центрхав выше, рядом Нико Пас), при этом Дувикас и Мората начали на скамейке. Гости не собирались пережидать неаполитанский шквал, «Комо» рассчитывал владеть мячом и выходить в атаку через пас.

«Наполи» — «Комо» globallookpress.com

Яркий старт и пенальти «Комо»

Со старта обе команды поднимались высоко, шли «в лоб», не экономили силы на рывках. «Наполи» сразу дал понять, что не хочет играть в долгие розыгрыши под давлением на Лоботке. Хозяева часто перескакивали центр поля и уводили игру на фланги, чтобы снять с середины главный риск. Был ранний момент у Маццокки, почти сразу — ответ Нико Паса, дальше вроде бы никто не ошибался, темп матча был высокий, но при этом и опасных моментов не было.

«Комо» постепенно начал понимать, как играть на «Марадоне». Гости начали находить коридоры слева, и в одном из таких эпизодов Алекс Валье продавил фланг, дал кросс на дальнюю, Смолчич оказался первым, а Маттиас Оливера проиграл позицию и полез исправлять ситуацию фолом. Пенальти пошёл бить Мартин Батурина и уложил мяч в левый нижний угол, мяч прошёл рядом с перчатками Милинковича-Савича. 0:1 на 39-й, «Комо» впервые в матче превратил свою смелость в цифры.

Мартин Батурина празднует гол globallookpress.com

Почти сразу вспыхнули нервы, Рамон сбил Хёйлунна перед штрафной, арбитр долго смотрел ВАР, но не решился на красную. Уже тогда давление на судью начало расти, и это сыграет роль в послематчевой реакции Антонио Конте.

«Наполи» сравнял, но не избежал серии пенальти

На второй тайм «Наполи» будто бы вернулся другим и почти моментально сравнял счёт. Хёйлунн сыграл в касание в центре поля, мяч прокатился дальше и вывел Антонио Вергару один на один. Тот не стал усложнять, глянул на вратаря и на скорости и пробил мимо Бюте. 1:1, и появилось ощущение, что второй тайм «Комо» не переживёт.

Антонио Вергара празднует гол globallookpress.com

Почти сразу случился эпизод, который разозлил весь Неаполь. Рамон, уже с жёлтой, жёстко фолил на Хёйлунне на границе штрафной — и второго предупреждения не получил. Конте был в ярости, а Фабрегас мгновенно спас своего защитника заменой: снял Рамона, выпустил Кемпфа и одновременно добавил в атаку Дувикаса, убрав Какере. То есть «Комо» не просто отбивался, но и грамотно закрыл риск удаления, при этом сохранив шанс на ответ.

В оставшееся время «Наполи», честно говоря, наиграл на победу. Были моменты, когда «Комо» буквально спасался на линии ворот. Нико Пас вынес мяч после стандарта, а затем Сержи Роберто помог в общей толкотне у ворот. «Наполи» всё чаще атакаовал слева через Оливеру, с попытками доставлять мяч в штрафную и подбирать вторые мячи. Конте освежил состав, выпустив Спинаццолу, Сантоса и Политано, а позже добавил и Лукаку вместо Хёйлунна, чтобы добавить мощи и давления в последней трети.

«Наполи» — «Комо» globallookpress.com

На последних минутах команды обменялись моментами, сначала Милинкович-Савич на дал забить Войводе, а в ответной атаке Кемпф блестяще сыграл в отборе против Спинаццолы. А дальше — лотерея, но из тех, где выигрывает команда, которая лучше справилась с собственным страхом.

Ключевых моментов в серии пенальти было два. Первая — промах Лукаку, он бил вторым и отправил мяч мимо ворот. Вторая — спасение Милинковича-Савича после удара Перроне, задумка пробить по центру была прочитана, вратарь отбил, и серия не закончилась слишком рано.

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Потом было восемь точных ударов подряд, нельзя не восхититься стальными нервами игроков после напряжённого матча. Забил даже Милинкович-Савич! Причём мяч влетел в сетку после попадания в перекладину и рикошета от затылка Бюте. А дрогнул Станислав Лоботка. После хирургического попадания Кемпфа Бюте прочитал удар словакa и вытащил решающий мяч. 7:8, «Комо» выцарапал путёвку в полуфинал.

Игроки «Комо» празднуют гол globallookpress.com

Фабрегас продолжает сезон мечты, Конте злится на судей

Для «Комо» этот матч получился тренерским не меньше, чем эмоциональным. Фабрегас рискнул со стартовой схемой без классического форварда, не пытался быть «маленьким клубом», а потом вовремя включил прагматичность. Тренер снял Рамона, когда запахло вторым предупреждением, выпустил Дувикаса для выхода из обороны, а под конец местами даже уходил в пятёрку сзади, чтобы закрыть игру.

Антонио Конте globallookpress.com

Антонио Конте после матча не захотел превращать пресс-конференцию в судейский разбор, но при этом прямо сказал, что сезон для арбитров и ВАР выходит проблемным. «Нужен шаг вперёд», чтобы «Рокки улучшил судей так же, как тренеры улучшают команды». И отдельно Конте говорил про главную боль «Наполи» — кадровую ситуацию, которую итальянец описал как «непредсказуемую цепочку травм». Когда регулярно отсутствуют шесть–семь ключевых игроков, остальные вынуждены играть постоянно, и это приводит к новым потерям. Отсюда и его резкая реакция на вопросы о Скудетто: «у нас девять очков отставания и серьёзные проблемы, о чём речь? »

Теперь яркий и сенсационный «Комо» сыграет с монументальным «Интером» в полуфинале. А у «Наполи» Конте остаётся только Серия А и ощущение, что команда уже на пределе своего ресурса — и это было видно даже в матче, где она многое сделала правильно.