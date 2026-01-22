По информации СМИ, опорный полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас попал в сферу интересов «Зенита» и «Краснодара».LiveSport.Ru объясняет, чем 23-летний футболист привлек внимание топ-клубов РПЛ.

Из «Локомотива» хотят сделать клуб-донор?

За окном мороз, а для футбольных менеджеров наступила самая жаркая пора: покупки и продажи игроков, аренды и продления, переговоры и подписания. Сейчас внимание нескольких клубов РПЛ привлек опорный полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» рассматривает вариант с приобретением 23-летнего хавбека. Ранее СМИ утверждали, что к «железнодорожнику» проявляет интерес «Краснодар». Агент игрока Александр Клюев, как и сам футболист, оставил появившиеся новости без комментариев. Только поделился мнением, что «в паузе в чемпионате много чего пишут, потому что не хватает событий».

Тем не менее, исключать возможность подобного трансфера не стоит. «Локомотив» зарекомендовал себя в качестве самой русской команды, поэтому ажиотаж соперников к игрокам московского клуба объясним. Так, в последние годы из стана красно-зеленых ушли Максим Глушенков (в «Зенит»), Илья Самошников (в «Спартак»), Дмитрий Баринов (в ЦСКА).

Председатель совета директоров москвичей Юрий Нагорных утверждал, что «Локомотив» — это топ-клуб России, который на роль клуба-донора не согласится. Однако при большом желании мнение клубного менеджмента может быть проигнорировано, а всё будет согласовано людьми на самом высоком уровне. Тот же Баринов подтвердит.

Ум есть — и сила найдётся

Карпукас — не самая очевидная кандидатура на трансферном рынке. Если нужно усилить центр поля отечественным футболистом, то у руководителей команд, в первую очередь, на ум придут имена Александра Черникова, Наиля Умярова, Кирилла Глебова. Между тем, Артем к своим 23 годам уже вышел на второе место по количеству проведенных за «Локомотив» матчей — 97 (он уступает только Максиму Ненахову, который в футболке «железнодорожников» появился на поле 101 раз).

Воспитанник «Локомотива» пока выступает волнообразно. После дебюта за главную команду в апреле 2022 г. Карпукас в первый полноценный сезон сразу же закрепился в статусе игрока основного состава (35 попаданий в старт в 39 матчах). По итогам сезона-2022/23 полузащитника даже признали лучшим игроком команды.

Артем Карпукас www.fclm.ru

Следующие два года игровое время Карпукаса сократилось. Полузащитник реже попадал в стартовый состав, чаще заканчивал матчи досрочно, уходя на замену. В этом сезоне чаша весов снова качнулась в противоположную сторону. Хавбек стал одной из вершин четырёхугольника Михаила Галактионова, где Артему доверили роль единственного опорника, ответственного за снабжение мячами Пруцева и Баринова на полуфлангах, а также «десятки» Батракова.

Кумиром для подражания Карпукас выбрал Серхио Бускетса, который со сборной Испании выигрывал чемпионаты мира и Европы, а вместе с «Барселоной» — три Лиги чемпионов и девять титулов чемпиона Испании.

Человек без феноменальных физических качеств выступал на высоком уровне и всё выиграл. Он (Бускетс) влюбил в эту позицию. Показал, как на ней вообще можно и нужно двигаться. Артем Карпукас полузащитник «Локомотива»

Одной из главных недостатков Карпукаса считается физическая форма. Как объяснял экс-глава академии «Локомотива» Алексей Щиголев, Артем — ретардант, т. е. человек, чье физическое развитие отстает от паспортного возраста. Так что каждый год перед тренерами вставал вопрос, надо ли переводить парня на следующий год или нет.

Эта проблема осталась с Карпукасом и на взрослом уровне: ему часто не хватало выносливости для того, чтобы выдержать все 90 минут на поле. Однако полузащитник выигрывал другим, а именно — футбольным интеллектом и работоспособностью.

Благодаря развитому видению поля Артём верно предугадывает действия оппонентов, располагается в правильной позиции и совершает перехваты. Этот же навык вместе с технической оснащённостью позволяет хавбеку отдавать много точных обостряющих передач и передач между линиями.

Кроме того, Карпукас, прилагая немалые усердия на тренировках, смог повысить процент успешных единоборств и увеличить количество совершаемых отборов. Да и в целом, игрок склеивает оборону и полузащиту, берет на себя много черновой работы и демонстрирует высокие цифры по пробегу.

Эксперты Transfermarkt осенью заметили прогресс в игре Карпукаса, что дало им основание повысить рыночную стоимость 23-летнего футболиста с 5 до 6 млн евро. В то же время тренерский штаб Валерия Карпина, видимо, не разделяет оптимизма по поводу Артёма: после ноября 2024 г. вызовов в сборную России он не получал. Но это не помешало лидерам чемпионата России включить игрока «Локомотива» в свои шорт-листы.

Готовься к новому лимиту зимой

По всей видимости, опорный полузащитник — одна из приоритетных позиций у «Зенита» для усиления этой зимой. Как сообщали СМИ, сине-бело-голубые уже пытались привести Данило из «Ботафого», интересовались полузащитником «Бешикташа» Оркуном Кëкчю, следили за краснодарцем Александром Черниковым.

Амплуа «шестёрки» в «Зените» давно закреплено за Вильмаром Барриосом. Но полузащитнику уже 32 года, а его контракт кончается следующим летом. Петербуржцы в августе сами согласились на расставание с Сашей Зделером. Заменить колумбийца теоретически могут Дуглас Сантос и Юрий Горшков, но игра в опорной зоне — не их профиль.

Кроме того, со следующего сезона, якобы, начнется поэтапное ужесточение лимита на легионеров с сегодняшних 13+8 (легионеров в заявке / на поле) до 10+5. В этих условиях естественно спрос на таких молодых перспективных россиян, как Карпукас, будет расти. Тем более, Артем, если верить журналистам, нравится главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

Сергей Семак fc-zenit.ru

Этот же вопрос придется решать «Краснодару», который в нынешние правила вписывается впритык. Если «Зенит» так же, как и «Локо» с Карпукасом в текущем сезоне, играет с одним опорником, то «быки» больше предпочитают схему 4-2-3-1. Сейчас место в стартовом составе занимают Дуглас Аугусто и Черников, которые имеют долгосрочные контракты (до лета 2028 и 2029 гг., соответственно). На подмену у чёрно-зеленых есть Кевин Ленини, который, впрочем, уже в ближайший месяц может покинуть команду.

Почти 28-летний полузащитник (день рождения — 27 января) перед чемпионатом мира, куда впервые отобралась сборная Кабо-Верде, хочет больше игровой практики, поэтому не против перехода. Да и в клубе, по данным телеграм-каналов, не очень довольны игрой футболиста, чей контракт завершится в конце следующего сезона. Так что с учетом необходимости ротации (для выступления в Кубка России, из-за дисквалификаций и травм) подписание дополнительного игрока лишним не будет.

Кажется, Карпукас будто готов к тому, чтобы сменить клубную прописку. Сам по себе парень довольно мобильный: путешествие — одно из главных увлечений вне футбола. Вдобавок, он не смог сказать, что никогда в жизни не уйдет из «Локомотива». А желание что-то выиграть (либо чемпионат, либо Кубок) не раз подталкивало футболистов к переходу.

То, что футболисты когда-то куда-то уходят — это нормально. Как бы это ни звучало, всё-таки для большинства, для некоторых футболистов это работа. Артем Карпукас полузащитник «Локомотива»

Вероятно, Карпукасу между «Краснодаром» и «Зенитом» стоит выбрать действующих чемпионов. Артём ранее уже признавался, что матчи на Кубани своей атмосферой приносят удовольствие, а база «быков», на которой тренировался в составе сборной осенью 2024 г., очень понравилась. Кроме того, хавбек кайфует от комбинаций, выхода из обороны, сложного технически-созидательного футбола, в который и играет «Краснодар».

Однако «железнодорожники» вряд ли будут рады продать одному из своих главных конкурентов воспитанника, который, со слов Галактионова, является фундаментальным для «Локомотива» игроком. Наоборот, красно-зеленые намерены подписать с Карпукасом новый контракт. Желательно, им это сделать побыстрее, чтобы другим командам неповадно было.