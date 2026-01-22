По информации СМИ, опорный полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас попал в сферу интересов «Зенита» и «Краснодара».LiveSport.Ru объясняет, чем 23-летний футболист привлек внимание топ-клубов РПЛ.
Из «Локомотива» хотят сделать клуб-донор?
За окном мороз, а для футбольных менеджеров наступила самая жаркая пора: покупки и продажи игроков, аренды и продления, переговоры и подписания. Сейчас внимание нескольких клубов РПЛ привлек опорный полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас.
По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» рассматривает вариант с приобретением 23-летнего хавбека. Ранее СМИ утверждали, что к «железнодорожнику» проявляет интерес «Краснодар». Агент игрока Александр Клюев, как и сам футболист, оставил появившиеся новости без комментариев. Только поделился мнением, что «в паузе в чемпионате много чего пишут, потому что не хватает событий».
Тем не менее, исключать возможность подобного трансфера не стоит. «Локомотив» зарекомендовал себя в качестве самой русской команды, поэтому ажиотаж соперников к игрокам московского клуба объясним. Так, в последние годы из стана красно-зеленых ушли Максим Глушенков (в «Зенит»), Илья Самошников (в «Спартак»), Дмитрий Баринов (в ЦСКА).
Председатель совета директоров москвичей Юрий Нагорных утверждал, что «Локомотив» — это топ-клуб России, который на роль клуба-донора не согласится. Однако при большом желании мнение клубного менеджмента может быть проигнорировано, а всё будет согласовано людьми на самом высоком уровне. Тот же Баринов подтвердит.
Ум есть — и сила найдётся
Карпукас — не самая очевидная кандидатура на трансферном рынке. Если нужно усилить центр поля отечественным футболистом, то у руководителей команд, в первую очередь, на ум придут имена Александра Черникова, Наиля Умярова, Кирилла Глебова. Между тем, Артем к своим 23 годам уже вышел на второе место по количеству проведенных за «Локомотив» матчей — 97 (он уступает только Максиму Ненахову, который в футболке «железнодорожников» появился на поле 101 раз).
Воспитанник «Локомотива» пока выступает волнообразно. После дебюта за главную команду в апреле 2022 г. Карпукас в первый полноценный сезон сразу же закрепился в статусе игрока основного состава (35 попаданий в старт в 39 матчах). По итогам сезона-2022/23 полузащитника даже признали лучшим игроком команды.
Следующие два года игровое время Карпукаса сократилось. Полузащитник реже попадал в стартовый состав, чаще заканчивал матчи досрочно, уходя на замену. В этом сезоне чаша весов снова качнулась в противоположную сторону. Хавбек стал одной из вершин четырёхугольника Михаила Галактионова, где Артему доверили роль единственного опорника, ответственного за снабжение мячами Пруцева и Баринова на полуфлангах, а также «десятки» Батракова.
Кумиром для подражания Карпукас выбрал Серхио Бускетса, который со сборной Испании выигрывал чемпионаты мира и Европы, а вместе с «Барселоной» — три Лиги чемпионов и девять титулов чемпиона Испании.
Человек без феноменальных физических качеств выступал на высоком уровне и всё выиграл. Он (Бускетс) влюбил в эту позицию. Показал, как на ней вообще можно и нужно двигаться.Артем Карпукасполузащитник «Локомотива»
Одной из главных недостатков Карпукаса считается физическая форма. Как объяснял экс-глава академии «Локомотива» Алексей Щиголев, Артем — ретардант, т. е. человек, чье физическое развитие отстает от паспортного возраста. Так что каждый год перед тренерами вставал вопрос, надо ли переводить парня на следующий год или нет.
Эта проблема осталась с Карпукасом и на взрослом уровне: ему часто не хватало выносливости для того, чтобы выдержать все 90 минут на поле. Однако полузащитник выигрывал другим, а именно — футбольным интеллектом и работоспособностью.
Благодаря развитому видению поля Артём верно предугадывает действия оппонентов, располагается в правильной позиции и совершает перехваты. Этот же навык вместе с технической оснащённостью позволяет хавбеку отдавать много точных обостряющих передач и передач между линиями.
Кроме того, Карпукас, прилагая немалые усердия на тренировках, смог повысить процент успешных единоборств и увеличить количество совершаемых отборов. Да и в целом, игрок склеивает оборону и полузащиту, берет на себя много черновой работы и демонстрирует высокие цифры по пробегу.
Эксперты Transfermarkt осенью заметили прогресс в игре Карпукаса, что дало им основание повысить рыночную стоимость 23-летнего футболиста с 5 до 6 млн евро. В то же время тренерский штаб Валерия Карпина, видимо, не разделяет оптимизма по поводу Артёма: после ноября 2024 г. вызовов в сборную России он не получал. Но это не помешало лидерам чемпионата России включить игрока «Локомотива» в свои шорт-листы.
Готовься к новому лимиту зимой
По всей видимости, опорный полузащитник — одна из приоритетных позиций у «Зенита» для усиления этой зимой. Как сообщали СМИ, сине-бело-голубые уже пытались привести Данило из «Ботафого», интересовались полузащитником «Бешикташа» Оркуном Кëкчю, следили за краснодарцем Александром Черниковым.
Амплуа «шестёрки» в «Зените» давно закреплено за Вильмаром Барриосом. Но полузащитнику уже 32 года, а его контракт кончается следующим летом. Петербуржцы в августе сами согласились на расставание с Сашей Зделером. Заменить колумбийца теоретически могут Дуглас Сантос и Юрий Горшков, но игра в опорной зоне — не их профиль.
Кроме того, со следующего сезона, якобы, начнется поэтапное ужесточение лимита на легионеров с сегодняшних 13+8 (легионеров в заявке / на поле) до 10+5. В этих условиях естественно спрос на таких молодых перспективных россиян, как Карпукас, будет расти. Тем более, Артем, если верить журналистам, нравится главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.
Этот же вопрос придется решать «Краснодару», который в нынешние правила вписывается впритык. Если «Зенит» так же, как и «Локо» с Карпукасом в текущем сезоне, играет с одним опорником, то «быки» больше предпочитают схему 4-2-3-1. Сейчас место в стартовом составе занимают Дуглас Аугусто и Черников, которые имеют долгосрочные контракты (до лета 2028 и 2029 гг., соответственно). На подмену у чёрно-зеленых есть Кевин Ленини, который, впрочем, уже в ближайший месяц может покинуть команду.
Почти 28-летний полузащитник (день рождения — 27 января) перед чемпионатом мира, куда впервые отобралась сборная Кабо-Верде, хочет больше игровой практики, поэтому не против перехода. Да и в клубе, по данным телеграм-каналов, не очень довольны игрой футболиста, чей контракт завершится в конце следующего сезона. Так что с учетом необходимости ротации (для выступления в Кубка России, из-за дисквалификаций и травм) подписание дополнительного игрока лишним не будет.
Кажется, Карпукас будто готов к тому, чтобы сменить клубную прописку. Сам по себе парень довольно мобильный: путешествие — одно из главных увлечений вне футбола. Вдобавок, он не смог сказать, что никогда в жизни не уйдет из «Локомотива». А желание что-то выиграть (либо чемпионат, либо Кубок) не раз подталкивало футболистов к переходу.
То, что футболисты когда-то куда-то уходят — это нормально. Как бы это ни звучало, всё-таки для большинства, для некоторых футболистов это работа.Артем Карпукасполузащитник «Локомотива»
Вероятно, Карпукасу между «Краснодаром» и «Зенитом» стоит выбрать действующих чемпионов. Артём ранее уже признавался, что матчи на Кубани своей атмосферой приносят удовольствие, а база «быков», на которой тренировался в составе сборной осенью 2024 г., очень понравилась. Кроме того, хавбек кайфует от комбинаций, выхода из обороны, сложного технически-созидательного футбола, в который и играет «Краснодар».
Однако «железнодорожники» вряд ли будут рады продать одному из своих главных конкурентов воспитанника, который, со слов Галактионова, является фундаментальным для «Локомотива» игроком. Наоборот, красно-зеленые намерены подписать с Карпукасом новый контракт. Желательно, им это сделать побыстрее, чтобы другим командам неповадно было.