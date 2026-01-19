Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

Жан-Филипп Матета

«Кристал Пэлас», нападающий, 28 лет

Этот форвард на протяжении нескольких лет является главной атакующей силой «орлов». Матета действительно отличный форвард, который может помочь и топ-клубу.

По информации Джанлуки Ди Марцио, Матета может продолжить карьеру в «Ювентусе». «Старая синьора» уже вошла в переговорный процесс с руководством «Кристал Пэлас».

«Ювентус» предложил «орлам» арендное соглашение за Матету с суммой в 2 млн евро. При этом, имеется опция выкупа контракта за 28 млн евро в случае выхода туринцев в Лигу Европы.

«Ювентус» уже контактировал с Матетой. Главный тренер команды Лучано Спаллетти хочет видеть игрока в своем составе, итальянец также контактировал с футболистом.

В нынешнем сезоне Матета провел за «Кристал Пэлас» 22 матча в рамках АПЛ и забил 8 голов.

Наш прогноз: Матета станет игроком «Ювентуса».

Маркиньос

«Спартак», нападающий, 26 лет

Бразильский форвард отлично зашел в состав «красно-белых», выдав относительно неплохой прошлый сезон, а в этом продолжает держать уровень. Сейчас Маркиньосом интересуется один клуб.

Как сообщает Чемпионат, «Црвена Звезда» хотела подписать бразильца в зимнее трансферное окно. Сербский клуб был готов отдать 5 млн евро за переход Маркиньоса.

По данным СМИ, «Спартак» просил 8 млн евро за этот трансфер, но для «Црвены Звезды» — это большая сумма. При этом, действующий главный тренер Деян Станкович очень хочет видеть Маркиньоса в своем составе.

Затем инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Спартак» не будет продавать бразильца. В клубе рассчитывают на форварда, и главный тренер Хуан Карседо также за то, чтобы игрок остался.

В нынешнем сезоне Маркиньос провел 16 матчей за «Спартак» в РПЛ, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Маркиньос продолжит выступать за «Спартак».

Мурилло

«Ноттингем Форест», защитник, 23 года

Этот молодой игрок обороны уже 3-й сезон является основным в стане «Ноттингем Форест». Неудивительно, что Мурилло интересуются топ-клубы английской Премьер-лиги.

По данным Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» активно интересуется защитником «лестников». «Красные дьяволы» хотят усилить оборонительную линию предстоящим летом.

Сам Мурилло готов покинуть «Ноттингем Форест» после окончания нынешнего сезона. При этом, защитник год назад подписал долгосрочный контракт на улучшенных условиях.

Действующее соглашение Мурилло с «Ноттингем Форест» рассчитано до лета 2029-го года. По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 55 млн евро.

В нынешнем сезоне Мурилло провел за «Ноттингем Форест» 16 матчей в рамках АПЛ и забил 1 гол.

Наш прогноз: Мурилло перейдет в «Манчестер Юнайтед» летом 2026-го года.

Райан Бунида

«Аякс», полузащитник, 19 лет

Футболиста начали подпускать к основной команде еще в прошлом сезоне. В нынешнем Бунида провел себя отлично, приковав внимание со стороны топ-клубов Европы.

Как сообщает As, «Барселона» и «Реал» следят за прогрессом Буниды в нидерландском клубе. Скауты испанских грандов готовят подробные отчеты по игроку.

Сейчас к руководству «Аякса» ни один из клубов не обращался, но представители «Барселоны» и «Реала» характеризуют Буниду как «сильный, продуманный и стратегический».

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 1,5 млн евро. Действующий контракт Буниды с «Аяксом» рассчитан до лета 2028-го года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 9 матчей за нидерландскую команду в чемпионате страны и сделал одну голевую передачу.

Наш прогноз: Бунида продолжит прогрессировать в «Аяксе» до конца следующего сезона.

Энцо Фернандес

«Челси», полузащитник, 25 лет

Аргентинец является одним из ключевых игроков в стане «синих». При этом, Энцо Фернандес может сменить клубную прописку из-за нестабильной жизни «Челси».

По информации L’Equipe, полузащитник раздумывает над тем, чтобы покинуть лондонский клуб из-за того, что руководство «Челси» уволило Энцо Мареску с поста главного тренера.

Этой ситуацией хочет воспользоваться ПСЖ, который не против подписать атакующего полузащитника. Летом парижане сделают попытку оформить трансфер.

ПСЖ будет готов выложить много денег «Челси» за этот переход, ведь контракт Энцо Фернандеса с «синими» рассчитан до лета 2032-го года. Стоимость игрока оценивается в 85 млн евро по версии интернет-портала Transfermarkt.

В нынешнем сезоне Энцо Фернандес провел за «Челси» 21 матч в рамках АПЛ, забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Энцо Фернандес продолжит выступать за «Челси», адаптировавшись к новым реалиям.

Жуан Гомес

«Вулверхэмптон», полузащитник, 24 года

Кажется, что этот футболист является одним из ярких пятен в стане «волков». Сезон для «Вулверхэмптона» провален, но Гомес еще может спасти его для себя, перейдя в другой клуб.

По данным Marca, «Атлетико», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед» хотят подписать футболиста, возможно, уже в зимнее трансферное окно.

«Матрасники» нацелились на покупку Жуана Гомеса после ухода Конора Галлахера в «Тоттенхэм». О контактах между клубами пока не сообщалось, но все может пройти очень быстро.

Напомним, что «Вулверхэмптон» занимает последнее 20-е место в таблице АПЛ с 8-ю очками в активе. «Волки» наверняка продадут своих лидеров в другие клубы, чтобы заработать.

Гомес провел за «Вулверхэмптон» 21 матч в нынешнем сезоне чемпионата Англии и не отметился результативными действиями.

Наш прогноз: «Вулверхэмптон» продаст Гомеса в «Атлетико».