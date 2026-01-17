GOAL рассказывает, почему Михаилу Мудрику почти неизбежно грозит длительная дисквалификация — и что это значит для его будущего.

Спустя 13 месяцев после шокирующего временного отстранения по допинговому делу и почти 14 месяцев с момента последнего выхода на поле в составе «Челси» Михаил Мудрик превратился в забытый символ лондонского клуба.

15 января исполнилось ровно три года с того дня, как «Челси» оформил трансфер тогда невероятно востребованного вингера из донецкого «Шахтёра». Впрочем, поводов для оптимизма у украинца немного.

Тогда переход Мудрика произвел эффект разорвавшейся бомбы. «Челси» заплатил за него 61 млн фунтов (82 млн долларов) с возможным ростом суммы до 89 млн фунтов (109 млн долларов) — колоссальные деньги за футболиста с минимальным опытом на взрослом уровне.

Но Мудрика считали обладателем по-настоящему выдающегося таланта после ярких матчей в Лиге чемпионов и чемпионате Украины.

Михаил Мудрик globallookpress.com

«Челси» эффектно опередил в борьбе за украинца лондонский «Арсенал», доведя до конца одну из самых драматичных трансферных саг того сезона.

Ирония в том, что в минувшую среду «синие» вновь встретились с «канонирами» — в полуфинале Кубка английской лиги — аккурат накануне очередной годовщины приезда Мудрика на «Стэмфорд Бридж».

Никто не мог предсказать, как сложится его лондонская глава. Спустя 36 месяцев после подписания очевидно одно: «Арсенал» и Микель Артета вряд ли жалеют, что тогда не смогли довести сделку до конца. Украинец пережил череду серьезных проблем — как на поле, так и, что куда важнее, за его пределами.

Роковая трансферная дуэль

Три года назад Мудрика буквально увели у «Арсенала» из-под носа — к большому раздражению требовательных болельщиков «канониров». Теперь же на севере Лондона наверняка считают тот момент переломным — и, по сути, спасительным.

Михаил Мудрик globallookpress.com

Молодой вингер долго заигрывал с переходом на «Эмирейтс» в социальных сетях, а «Арсенал» впервые вышел на него еще в октябре 2022 года. Но в итоге Мудрику пришлось принять предложение «Челси»: «Арсенал» отказался повторять структуру сделки, предложенную конкурентами за тогда еще 22‑летнего украинца. По данным The Athletic, это решение оставило игрока «опустошённым».

Мудрик оказался в «Челси» в разгар хаоса сезона-2022/23, когда клуб сменил сразу трех главных тренеров, а кампания развалилась под руководством Грэма Поттера и временно исполнявшего обязанности Фрэнка Лэмпарда, завершившись унизительным 12-м местом в Премьер-лиге.

Для адаптации это был худший из возможных сценариев: вингеру попросту не дали ни времени, ни пространства, чтобы привыкнуть к требованиям английского футбола. Это задало тон и следующему сезону — при Маурисио Почеттино Мудрик продолжал мучительно искать форму и стабильность.

Та же тенденция сохранилась и в сезоне-2024/25 уже при Энцо Мареске — пока ситуация не стала еще хуже.

Год вне игры

Прошло уже больше года, как Михаил Мудрик получил временное отстранение от Футбольной ассоциации Англии после проваленного допинг-теста во время выступления за сборную Украины в ноябре 2024-го — в том же месяце он в последний раз сыграл за «Челси», выйдя на поле в матче Лиги конференций против «Хайденхайма».

Михаил Мудрик globallookpress.com

Тогда 23-летний футболист сдал положительный тест на запрещенное вещество мельдоний — препарат, применяемый при лечении сердечных заболеваний, но способный повышать выносливость и ускорять восстановление спортсменов.

В 2016 году за аналогичное нарушение была дисквалифицирована экс-первая ракетка мира Мария Шарапова: первоначально ей дали два года, однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок наказания.

Сообщалось, что Мудрик настаивал на версии о загрязнении препарата за границей, поскольку мельдоний не доступен в Великобритании. В заявлении, опубликованном в декабре 2024 года после известия об отстранении, он подчеркивал, что «никогда сознательно» не употреблял ничего запрещенного.

Михаил Мудрик globallookpress.com

Это стало для меня полным шоком. Я никогда сознательно не использовал запрещенные вещества и не нарушал никаких правил. Сейчас я тесно работаю со своей командой, чтобы разобраться, как это могло произойти. Михаил Мудрик вингер «Челси»

Сообщается, что Мудрик прошел неофициальный тест на полиграфе, результаты которого подтвердили его слова. Однако после нескольких месяцев вне футбола в июне 2025 года вингеру официально предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил ФА.

Расследование продолжается, а сам Мудрик по-прежнему рискует получить дисквалификацию сроком до четырех лет.

Где сейчас Мудрик?

После временного отстранения активность Михаила Мудрика в социальных сетях стала заметно реже, а сам он предпочел уйти в тень. Последний раз он появлялся на публике в мае 2025 года во Вроцлаве — он в частном порядке посетил финал Лиги конференций, где «Челси» обыграл «Бетис» и завоевал трофей.

«Челси» — победитель Лиги конференций 2024/25 globallookpress.com

По информации BBC, с тех пор футболист в основном находится в Лондоне, регулярно посещает церковь как глубоко верующий христианин, однако из-за продолжающейся дисквалификации не имеет права тренироваться вместе с партнерами по команде. Вместо этого он работает с личным тренером на отдельной базе, не связанной с тренировочным центром «Челси» в Кобхэме (графство Суррей).

В клубе, как утверждается, следят за его состоянием и формой, однако доступ Мудрика к инфраструктуре, сотрудникам и игрокам «Челси» остается «крайне ограниченным». В сентябре к его проблемам добавилось еще одно — шестимесячный запрет на вождение автомобиля за неоднократные нарушения правил дорожного движения.

«На 100% невиновен»

Пока «Челси» хранит молчание, ограничившись заявлением о временном отстранении Мудрика 13 месяцев назад и ожидая итогов расследования, его бывший клуб — «Шахтёр» — открыто встал на защиту своего воспитанника.

Дарио Срна globallookpress.com

Донецкий клуб рискует потерять до 26 миллионов фунтов стерлингов (35 млн долларов) в виде бонусов по трансферу 2023 года из-за того, что вингер по-прежнему не может играть. Тем не менее, спортивный директор «Шахтёра» и легенда хорватского футбола Дарио Срна в недавнем интервью BBC подчеркнул...

Когда мы говорим о Мудрике, мы думаем не о деньгах — мы говорим о человеке. Нам очень жаль его. Мы знаем, что он на 100 процентов невиновен — и он это докажет. Мы поддерживаем его как бывшего игрока, как человека и как друга. Деньги для нас здесь не главное. Дарио Срна спортивный директор «Шахтёра»

Прецедент Погба

Разумеется, самым громким недавним примером допинговой дисквалификации в футболе остается дело Поля Погба. В сентябре 2023 года, во время его выступлений за «Ювентус», стало известно, что француз сдал положительный тест на ДГЭА — запрещенный гормон, способный естественным образом повышать уровень тестостерона. Как и в случае с Мудриком, Погба был немедленно временно отстранен.

Поль Погба globallookpress.com

Позиция защиты тогда во многом перекликалась с аргументами Мудрика. Агент Погба Рафаэла Пимента заявляла: «Единственное, в чем можно быть уверенным, — Поль Погба никогда не собирался нарушать правила». Однако спустя пять месяцев итальянские антидопинговые органы вынесли жесткий вердикт — четырехлетняя дисквалификация.

Позже срок был сокращен до 18 месяцев после апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS). Суд признал, что полузащитник принял ДГЭА непреднамеренно — в составе добавки, назначенной ему врачом в США, — однако все же посчитал, что футболист «не был без вины», поскольку проявил недостаточную осторожность как профессиональный спортсмен

С учетом пересмотра сроков Погба получил право вернуться к официальным матчам в марте 2025 года и с тех пор возобновил карьеру в «Монако».

Этот случай вполне может стать ориентиром и для Мудрика, задавая рамки возможного наказания. Но украинцу, вероятно, предстоит провести еще многие месяцы вне игры, прежде чем будет вынесено хотя бы первичное решение. Примечательно, что для защиты по своему делу Мудрик нанял ту же юридическую фирму, что и Погба.

«Не отказывайтесь от меня»

Футбольная ассоциация традиционно ведет допинговые дела в режиме полной конфиденциальности, не раскрывая ни стадии расследования, ни возможные сроки, ни тем более вероятный исход. Тем не менее, в последние недели вокруг Мудрика и «Челси» появились осторожные позитивные сигналы.

Михаил Мудрик globallookpress.com

В новогоднем обращении в своей социальной сети, встречая 2026 год, Мудрик пообещал болельщикам, что «увидится с ними скоро», и призвал не терять в него веру.

Я просто хотел сказать спасибо за вашу поддержку. Я вижу все ваши сообщения и искренне ценю их, поэтому, пожалуйста, не отказывайтесь от меня, как и я не отказываюсь от себя. С нетерпением жду нашей встречи. Михаил Мудрик вингер «Челси»

Спустя несколько дней «Челси» публично поздравил игрока с 25-летием — знак внимания, которого недавно не удостоился, к примеру, отстраненный от команды Рахим Стерлинг.

Впрочем, пока неясно, насколько этот жест имеет реальное значение. Скептики могут сказать, что «синие» лишь пытаются сохранить рыночную стоимость Мудрика, а не тонко намекают на его невиновность.

Двигаться дальше?

Несмотря на эти небольшие проблески, реальность такова: вполне возможно, что Мудрик уже сыграл свой последний официальный матч за «Челси». Если ФА вынесет решение о его дисквалификации, клуб получит право расторгнуть контракт — именно так в итоге произошло с Полем Погба в «Ювентусе».

Алехандро Гарначо globallookpress.com

И поведение «Челси» в последние месяцы лишь укрепляет ощущение, что Мудрика в долгосрочных планах больше нет. Летом клуб подписал Джейми Гиттенса и Алехандро Гарначо — оба играют слева, на позиции украинца. Кроме того, на «Стэмфорд Бридж» прибыл и бразильский вундеркинд Эстеван, чей трансфер был согласован заранее.

Даже игровой номер у Мудрика, по сути, забрали: Коул Палмер сменил 20-й номер на 10-й — тот самый, который ранее принадлежал украинцу. Все это лишь усиливает ощущение, что время Мудрика на «Стэмфорд Бридж» подходит к концу — вне зависимости от того, каким окажется итог его допингового дела.

Дисквалификация почти неизбежна

Главная проблема для отстраненного вингера заключается в том, что ему почти наверняка грозит дисквалификация — даже если он продолжит настаивать на своей невиновности.

Антидопинговые правила ФА четко прописывают: намерение употребить запрещенное вещество не влияет на степень ответственности, а аргумент о «неосознанном приеме» не считается юридически состоятельной защитой.

Михаил Мудрик globallookpress.com

Проще говоря, футболист признается виновным в нарушении антидопинговых правил, если запрещенное вещество обнаружено в его организме — вне зависимости от того, каким образом оно туда попало. В худшем сценарии Мудрику может грозить четырехлетняя дисквалификация — стандартный срок по кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Даже если, по примеру Погба, срок будет сокращен по апелляции в CAS до 18 месяцев и отсчитан с момента временного отстранения в декабре 2024 года, вингер все равно сможет вернуться на поле не раньше июня 2026 года.

При этом сложность дела подчеркивается уже тем, что ФА потребовалось значительно больше времени на расследование, чем итальянским органам в случае с экс-игроком «Ювентуса». И не исключено, что до официального вердикта, апелляции и ее рассмотрения пройдет еще немало времени.

Если же Мудрик все-таки получит право вернуться летом, то не станет сюрпризом, если «Челси» поможет 25-летнему футболисту восстановить игровую форму в предсезонке, а затем подыщет ему новый клуб на трансферном рынке — возможно, сначала на правах аренды.

В долгосрочной перспективе лондонцы почти наверняка понесут огромные финансовые потери по игроку, которого три года назад так эффектно увели у «Арсенала».