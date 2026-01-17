Российские клубы проявляют интерес к защитнику «Црвены Звезды» Наиру Тикнизяну.LiveSport.Ru рассказывает, как игрок сборной Армении после ухода из «Локомотива» выступает в сербском клубе и что его может ожидать в ближайшем будущем.

Игра в Европе — залог подорожания

Есть мнение, что отечественные клубы, рассматривая российских футболистов для подписания, считают выступление в европейских чемпионатах за знак качества. Некоторые даже готовы переплатить за то, чтобы вернуть игрока из-за границы на Родину.

В условиях лимита на легионеров, который не распространяется на белорусов, казахов, армян и киргиз, подобное можно сказать и про граждан из стран ЕАЭС. Наглядный пример — Наир Тикнизян. Летом «Црвена Звезда» выкупила у «Локомотива» защитника сборной Армении всего за 1,7 млн евро с бонусами, в то время как предметного интереса от прочих клубов РПЛ не было.

Но стоило Наиру закрепиться в команде, которая участвовала в квалификации Лиги чемпионов и на общем этапе Лиги Европы, так сразу он стал интересам клубам чемпионата России. Речь идет, как минимум, о двух коллективах, один из которых входит в топ-3 РПЛ и уже контактировал как с «Црвеной», так и с самим футболистом.

В сербском клубе подтвердили, что в последние недели получили из России предложение о трансфере 26-летнего игрока за 5,5 млн евро (в 3 раза больше, чем продали «железнодорожники», и на 1 млн евро больше рыночной стоимости). «СЭ», в свою очередь, конкретизировал, что Тикнизян входит в сферу интересов «Краснодара».

Наир Тикнизян globallookpress.com

Вообще эта информация выглядит не очень логичной. Да, когда футболист еще выступал за «Локомотив», «быки», по информации СМИ, уже следили за ним. Но им сейчас больше нужен правый защитник, а не левый.

Сергей Петров с тяжелой травмой выбыл до конца сезона, и далеко не факт, что в 35 лет он сможет вернуться на прежний уровень. Джованни Гонсалес и Валентин Пальцев, в свою очередь, не устраивают тренеров «Краснодара» как замена ветерану. Слева же у чёрно-зеленых играет Лукас Оласа, у которого летом заканчивается контракт, но он содержит опцию продления на год.

Переезд в Сербию пошёл на пользу

Дебют Тикнизяна за «Црвену Звезду» случился лучше не придумаешь: на второй день после перехода забил гол, а команда выиграла со счетом 5:0. Однако матч с «Сутьеской» из Черногории носил товарищеский характер. По прошествии полугода Наир в официальных играх остается без забитых голов, да и ассистов он сделал всего два.

Впрочем, далеко не для результативных действий сербы брали Тикнизяна. Он им понадобился после ухода в «Цюрих» Милана Родича для игры на левом фланге обороны в схеме с 4-мя защитниками.

Несмотря на то, что Наира раньше обычно воспринимали как латераля, в Белграде, в отличие от «Локомотива», где при небольшом игровом времени (1592 минуты за весь сезон-2024/25) «чувствовал себя последним говном», он на традиционной позиции левого защитника сразу стал игроком основного состава (1913 минут за полсезона-2025/26). Тикнизян принял участие в 25 матчах (из них 23 — в страте), пропустил 8 встреч в Суперлиге, но почти без замен отыграл все игры в еврокубках.

Такому доверию со стороны штаба Владана Милоевича есть объяснение. Армянин, прибыв в расположение «Црвены», удивил ее сотрудников отличной физической формой, а она помогла ему подтвердить свои сильные качества: высокую скорость и успешные рывки за спины соперников. Так что Наир почти сразу выбился в лидеры команды как по количеству спринтов, так по дистанции, пройденной на спринтах.

Но Тикнизян не только помогал атакующим игрокам в созидании, но и эффективно отрабатывал в обороне. В некоторых эпизодах при обороне команды ему даже приходилось выступать как третьему центральному защитнику. Эксперты Transfermarkt тоже отметили продуктивный отрезок в исполнении Наира и повысили его рыночную стоимость на 500 тыс. евро (до 4,5 млн евро).

Тем не менее, результаты «Црвены» оставляют желать лучшего. Сначала сербский клуб обидно вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в раунде плей-офф кипрскому «Пафосу» после того, как пропустил решающий гол на последних минутах (кстати, он пришёл со штрафного, назначенного за нарушение Тикнизяна, из-за чего тот после финального свистка плакал). Теперь белградцы выступают в Лиге Европы, где пока «полёт нормальный»: после 6 туров у них в активе 10 очков из 18 возможных и место в середине таблицы.

А вот в чемпионате Сербии у них проблемы. Имея состав почти в 2,5 раза дороже «Партизана», «Црвена» после 20 туров уступает ему 1 очко. Хотя красно-белые и забили больше всех (58), и пропустили меньше всех (18). В связи с этим руководство клуба во главе с президентом Светозаром Мияиловичем в декабре приняло решение после 2-х лет работы отправить Милоевича в отставку.

Владлен Милоевич и Светозар Мияилович globallookpress.com

Новым главным тренером стал Деян Станкович, который в 2020-2022 гг. трижды приводил «Црвену» к чемпионству. 47-летний специалист, который в ноябре ушёл из московского «Спартака», подписал контракт на срок до 30 июня 2028 года.

Предложение из топ-лиги не за горами

В Сербии местные журналисты утверждали, что «Црвена» готова уже этой зимой продать Тикнизяна в случае поступления хорошего предложения. Однако на данный момент возможный трансфер защитника, впрочем, как и любого другого игрока белградцев, поставлен на паузу.

Я говорил, что не нужно трогать состав, пока мы не пройдем первую часть подготовки. Я хочу увидеть все, возможно, кто-то получит новую мотивацию, раскрепостится, его уверенность в себе станет другой. Что касается Тикнизяна, директор Терзич сказал мне, что есть предложение, которое может быть реализовано немедленно, я сказал не делать этого и оставить его. Деян Станкович главный тренер «Црвены Звезды»

Так что Тикнизян сейчас вместе с командой находится на сборах и завершает подготовку к возобновлению сезона (22-го числа — матч против «Мальме» в Лиге Европы, а 31-го числа — игра 21-го тура Суперлиги Сербии). Более того, его агент утверждал, что Станкович рассчитывает на Наира как на игрока основного состава.

Деян Станкович globallookpress.com

Защитнику не стоит соглашаться на возвращение в РПЛ. Конечно, он смог бы получать в России зарплату куда больше, чем его нынешние 700 тысяч евро в год. Да и в игровом плане футболист сам понимает, что чемпионат России «сильнее на две головы», чем сербская Суперлига. Однако он осознано сделал этот выбор, воспринимая «Црвену», играющую в еврокубках, как хороший трамплин для перехода в более статусный чемпионат.

Если Наир сейчас приедет обратно в Россию, то обесценит все свои прежние поступки: выбор сборной Армении, отказ «Зениту», трансфер в чемпионат Сербии. Раз поставлена цель пробиться в команду из топ-чемпионата, надо идти до конца. Ведь осенью за защитником уже следили скауты «Бенфики», «Порту», «Спортинга» и «Ланса».

Вряд ли «Црвена» в это трансферное окно насчет Тикнизяна получит предложение, от которого будет сложно отказаться. Тем более, Станкович знает Наира по выступлению за «Локо» и наверняка заинтересован в нем хотя бы на остаток текущего сезона, когда предстоит чемпионская гонка с «Партизаном». Ещё в пользу того, чтобы сейчас остаться в Белграде, говорит получение защитником в сентябре сербского гражданства, благодаря чему он перестал считаться легионером.

И не стоит упускать из внимания, что выступление за «Црвену» — это шанс для Тикнизяна выиграть трофеи. Пока у него в активе лишь Суперкубок России 2019 г., а с «Црвеной» в Сербии можно выиграть чемпионат (белградцы побеждают 8 лет подряд) и Кубок (5 лет подряд). Стало быть, этой зимой Наиру стоит остаться в Белграде, где еще предстоят игры в Лиге Европы, а летом дождаться предложений из Европы.