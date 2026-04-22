«Спартак» поможет «Зениту» в борьбе за чемпионство?

прогноз на матч РПЛ, ставка за 2.07

23 апреля в 26-м туре РПЛ сыграют «Сочи» и «Крылья Советов». Начало игры — в 19:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Спартак — Краснодар с коэффициентом для ставки за 1.86.

«Спартак»

Турнирное положение: «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 баллов за 25 встреч при разнице мячей 41:33.

Последние матчи: в предыдущем поединке «красно-белые» одержали убедительную победу над «Ахматом» (3:1) в предыдущем туре РПЛ.

До того команда разошлась миром с «Ростовом» (1:1) в РПЛ и обыграл «Зенит» (0:0, 7:6 по пен.) в полуфинале Пути регионов Кубка России.

Не сыграют: дисквалифицирован — Ву; травмирован — Бабич.

Состояние команды: «Спартак» во второй половине сезона потерпел одно-единственное поражение в чемпионате страны от «Зенита» и выглядит куда увереннее, чем в первой половине сезона.

Команда хоть и потеряла шансы побороться за победу в РПЛ, но имеет шанс выиграть Кубок России и в качестве приятного бонуса взять «бронзу» чемпионата.

«Краснодар»

Турнирное положение: «Крылья Советов» занимает второе место в РПЛ, набрав 54 очка за 25 туров при разнице голов 51:19.

Последние матчи: в предыдущем поединке «быки» разошлись миром с «Балтикой» (2:2) в предыдущем туре РПЛ.

До того команда сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) в РПЛ и «Динамо» (0:0) в первом финальном матче Пути РПЛ Кубка России.

Не сыграют: травмирован — Сутормин; дисквалифицированы — Баянц, Божин, Чернов.

Состояние команды: «Краснодар» растерял свое преимущество в Премьер-лиге и к матчу в Москве находится в статусе догоняющего.

Также «быки» рассчитывают одержать победу в Кубке России и только выигрыш «дубля» станет удачным исходом текущей кампании для подопечных Мурада Мусаева.

Статистика для ставок

«Спартак» не проигрывает в последних шести матчах во всех турнирах

Последние три игры «Краснодара» завершались вничью

Матч первого круга между командами завершился победой «быков» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «красно-белых» ставки принимаются с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.65, а победа «Краснодара» — в 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно одинаковыми коэффициентами — 1.86 и 1.90.

Прогноз: «Спартак» в последних матчах выглядит предпочтительнее «Краснодара», но так как матчи обеих команд обычно выдаются результативными, то стоит ожидать более 2 голов.

Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этой встрече «Спартак» порадует не только своих болельщиков, но и фанатов «сине-бело-голубых».

